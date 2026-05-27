Andrea Muraca e le sfide dell'oculistica contemporanea

L’anticiclone domina sull’Italia e porta temperature oltre la media anche nella nostra regione, con piovaschi sui monti. Intanto Francia e Regno Unito registrano valori record con picchi fino a 37 gradi
Dal 13 al 18 luglio il Comune di Cerisano e l’Università della Calabria lanciano il corso gratuito “Linguaggi dello spettacolo e della comunicazione”: posti limitati e formazione immersiva tra teoria, creatività e vita comunitaria
Sono sempre di più i non italiani che decidono di restare nel territorio compreso fra i confini con la Basilicata e quelli a Sud: la maggior parte arrivano dalla Romania, ma sono presenti anche irlandesi
L’indagine del Sole 24 Ore fotografa una regione che si regge sul welfare familiare. I dati: servizi assenti per gli over 65 e un esercito di Neet a Reggio Calabria. Ma tra disoccupazione e assenza di lavoro stabile emerge anche una sorprendente spinta all’imprenditorialità giovanile