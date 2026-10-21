Il metodo WRW e la centralità dello studente

Sabina Minuto, pioniera in Italia del Writing and Reading Workshop, ha tenuto un seminario presso la scuola media Zumbini, plesso di via Milelli: «La condivisione dei risultati da parte degli studenti è indispensabile per costruire una comunità di lettori e scrittori»
L’assessore Gallo: «Un collegamento strategico, che dal prossimo dicembre sarà cofinanziato anche dalle Regioni Basilicata e Puglia, rafforzando la collaborazione istituzionale e la continuità dei collegamenti con le altre regioni del Mezzogiorno»
Il capogruppo di Fratelli d’Italia accoglie positivamente le modifiche alla viabilità tra Roges e Quattromiglia. «Corrette criticità che avevamo segnalato da mesi. Ora lavoriamo insieme per una mobilità più efficiente»
Professioniste a confronto sull’importanza dell’allattamento, della prevenzione e dell’accompagnamento dei genitori dopo la nascita. In Calabria l’allattamento esclusivo cala sensibilmente già nei primi mesi di vita
Il decreto del Ministero dell’Interno prevede 8 capisquadra e 24 vigili del fuoco. Il personale arriverà da diversi comandi d’Italia. Ora si attende l’effettiva presa di servizio nella caserma finanziata dal Comune
Da un lato la dignità ruvida di chi difende il proprio pane con trattori e tir schierati sulle strade del Sud. Dall'altro la furia performativa di chi devasta il centro di Milano per noia o per copione
La cerimonia di consegna dell’attestato in programma a Palazzo dei Bruzi il prossimo 28 ottobre. Il sindaco Caruso: «Si è distinto per lo straordinario e instancabile impegno profuso nel campo della medicina d'emergenza-urgenza»
La presenza di un gruppo di cani randagi in uno dei luoghi più frequentati della città riaccende il dibattito. La richiesta è di rafforzare sterilizzazioni, campagne contro l’abbandono e canali di segnalazione più semplici e accessibili
Il rettore Gianluigi Greco farà il punto sulle attività dell’anno insieme ai prorettori Stefano Curcio, Fabio Bruno ed Elvira Brunelli. In chiusura un momento dedicato al personale docente e tecnico-amministrativo che ha concluso il proprio percorso in Ateneo
Sosta selvaggia, traffico intenso, assenza quotidiana della Polizia municipale, fermata del pullman poco sicura e marciapiedi insufficienti. Le famiglie chiedono interventi urgenti: «Non vogliamo aspettare che accada un incidente»