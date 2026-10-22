A Cosenza corteo studentesco, cori contro Meloni e Vannacci

La partecipazione dell’Istituto, componente della rete di scuole Emozioniamoci, si inserisce in una visione educativa attenta alla formazione integrale della persona e alla promozione dei valori della democrazia
Lo studente del Polo Fermi-Brutium di Cosenza ha vinto la prova individuale riservata alle classi terze ed è entrato nell’Albo nazionale delle eccellenze. Nella stessa edizione primo posto anche per Michelle Vizza del Liceo Scorza
Presenti gli studenti di Da Vinci, Telesio, Pitagora, Valentini, Gioacchino da Fiore, Cosentino e Lucrezia della Valle. Con loro anche alcuni agricoltori, presenti per ricambiare la solidarietà ricevuta nei giorni scorsi dagli studenti durante le proteste contro carovita e difficoltà del settore
La seduta è stata ricalendarizzata dopo l’improvviso problema di salute di un professore. Alcuni familiari avrebbero bloccato un’altra sessione di laurea. Greco: «Comportamenti inaccettabili». L’Ateneo ha poi ricomposto una commissione sostitutiva e garantito le proclamazioni
Sabina Minuto, pioniera in Italia del Writing and Reading Workshop, ha tenuto un seminario presso la scuola media Zumbini, plesso di via Milelli: «La condivisione dei risultati da parte degli studenti è indispensabile per costruire una comunità di lettori e scrittori»