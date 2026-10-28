Social
Home page>Cronaca>Sibaritide, 41 arresti p...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Sibaritide, 41 arresti per 'ndrangheta

28 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Le carte dell’inchiesta

«Glieli raccogliamo parecchi voti»: Stasi, Matalone e il presunto patto per i posti di lavoro

Il gip Fabiana Giacchetti ricostruisce il ruolo di Vincenzo Curia, indicato come intermediario in vista delle amministrative del giugno 2024. Al centro della contestazione le promesse di assunzioni e il sostegno elettorale al sindaco di Corigliano Rossano
Antonio Alizzi
«Glieli raccogliamo parecchi voti»: Stasi, Matalone e il presunto patto per i posti di lavoro\n
Le decisioni del gip

Maxi blitz antimafia a Corigliano Rossano e Cassano all’Ionio, i nomi degli indagati 

Carcere e domiciliari disposti dal gip di Catanzaro Fabiana Giacchetti. Nel mirino degli inquirenti anche Silvana Sibarelli, deceduta nell’agguato del 24 ottobre scorso, il sindaco Flavio Stasi, il consigliere comunale di Forza Italia Pietro Lucisano e i presunti autori dell’omicidio di Pasquale Aquino. Focus invece sui delitti Morello e Cimino grazie alle dichiarazioni del pentito Nicola Acri
Antonio Alizzi
Maxi blitz antimafia a Corigliano Rossano e Cassano all’Ionio, i nomi degli indagati\u00A0\n
L’operazione

‘Ndrangheta, blitz nella Sibaritide: 41 arresti, tra questi il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi (ai domiciliari)

Complessivamente 24 le persone finite in carcere, 17 ai domiciliari. Tra i destinatari anche il boss Damiano Pepe, scampato a un agguato nella notte di venerdì
Redazione
‘Ndrangheta, blitz nella Sibaritide: 41 arresti, tra questi\u00A0il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi (ai domiciliari)\n
Omicidi nella Sibaritide

Morello, il timore del pentimento e l’agguato mafioso: gli indizi contro Annibale Matalone e il summit in Sila

Per il gip Fabiana Giacchetti l’uomo sarebbe stato ucciso perché ritenuto un possibile collaboratore. Telecamere, intercettazioni e spostamenti al centro della ricostruzione
Antonio Alizzi
Morello, il timore del pentimento e l’agguato mafioso: gli indizi contro Annibale\u00A0Matalone e il summit in Sila\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Politica

De Cicco ritira il sostegno a Franz Caruso

28 ottobre 2026
Ore 13:02
De Cicco ritira il sostegno a Franz Caruso
Cronaca

Sibaritide, 41 arresti per 'ndrangheta

28 ottobre 2026
Ore 09:40
Sibaritide, 41 arresti per 'ndrangheta
Cronaca

Cosenza, sequestrati 300mila articoli di Halloween

28 ottobre 2026
Ore 10:30
Cosenza, sequestrati 300mila articoli di Halloween
Cronaca

Rende, incendio in un parcheggio coperto privato

27 ottobre 2026
Ore 09:54
<p>Rende, incendio in un parcheggio coperto privato</p>
Cronaca

Cosenza, sequestrati 300mila articoli di Halloween

28 ottobre 2026
Ore 10:30
Cosenza, sequestrati 300mila articoli di Halloween
Cronaca

Rende, incendio in un parcheggio coperto privato

27 ottobre 2026
Ore 09:54
<p>Rende, incendio in un parcheggio coperto privato</p>
Politica

De Cicco ritira il sostegno a Franz Caruso

28 ottobre 2026
Ore 13:02
De Cicco ritira il sostegno a Franz Caruso
Cronaca

Sibaritide, 41 arresti per 'ndrangheta

28 ottobre 2026
Ore 09:40
Sibaritide, 41 arresti per 'ndrangheta
Cronaca

Cosenza, sequestrati 300mila articoli di Halloween

28 ottobre 2026
Ore 10:30
Cosenza, sequestrati 300mila articoli di Halloween
Cronaca

Rende, incendio in un parcheggio coperto privato

27 ottobre 2026
Ore 09:54
<p>Rende, incendio in un parcheggio coperto privato</p>
Politica

De Cicco ritira il sostegno a Franz Caruso

28 ottobre 2026
Ore 13:02
De Cicco ritira il sostegno a Franz Caruso
Cronaca

Sibaritide, 41 arresti per 'ndrangheta

28 ottobre 2026
Ore 09:40
Sibaritide, 41 arresti per 'ndrangheta
Inchiesta Ginestra

Mafia nella Sibaritide, l’affare dei click day: 2.500 euro per un nulla osta. Il ruolo degli imprenditori: «Mangiamo tutti»

Il gruppo capeggiato da Damino Pepe vendeva le pratiche senza assumere nessuno. La scappatoia: «Loro non si presentano e io non assumo». Le minacce del boss per le mancate riscossioni: «Ti ammazzo io!»
Alessia Truzzolillo
Mafia nella Sibaritide, l’affare dei click day: 2.500 euro per un nulla osta. Il ruolo degli imprenditori: «Mangiamo tutti»\n
OPERAZIONE ANTIMAFIA

Blitz contro la ’ndrangheta in Calabria, Balboni: «I 41 arresti dimostrano la forza dello Stato»

Il sottosegretario alla Giustizia commenta l’operazione dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cosenza. «Un plauso agli investigatori. Lo Stato c’è e non arretra di un millimetro».
Redazione
Blitz contro la ’ndrangheta in Calabria, Balboni: «I 41 arresti dimostrano la forza dello Stato»\n
L’intervista

Manna solidarizza con Stasi ma attacca la politica: «Non si può essere garantisti a corrente alternata»

Per l’ex sindaco di Rende è inconcepibile essere privati della libertà in base a racconti privi di riscontri oggettivi: «Manca la tipizzazione del reato». E sullo scioglimento dei Comuni per mafia: «Quando ci si accorge che è stato un errore, ormai è troppo tardi»
Emilia Canonaco
Manna solidarizza con Stasi ma attacca la politica: «Non si può essere garantisti a corrente alternata»\n
I verbali dell’inchiesta

Clan, gerarchie e affari nella Sibaritide: il racconto dell’ex boss Nicola Acri su Matalone “il contabile” e gli altri presunti affiliati

Nell’ordinanza i verbali dell’allora capo della cosca rossanese: i rapporti con Cassano e Cirò, le estorsioni e la gestione della cassa
Antonio Alizzi
Clan, gerarchie e affari nella Sibaritide: il racconto dell’ex boss Nicola Acri su Matalone “il contabile” e gli altri presunti affiliati\n
il protocollo

Rahel, la Questura richiederà l’attivazione del Piano persone scomparse alla Prefettura di Cosenza

Continuano le ricerche della studentessa Erasmus di cui non si hanno tracce dal 19 ottobre. Alle attività procedono anche gli agenti della Polizia di Stato
Antonio Clausi
Rahel, la Questura richiederà l’attivazione del Piano persone scomparse alla Prefettura di Cosenza\n
I controlli

Cosenza, la Guardia di Finanza sequestra 300mila prodotti di Halloween pericolosi

L’intervento, eseguito dai militari della Tenenza di Cetraro, ha riguardato un’attività commerciale al dettaglio, che deteneva in vendita articoli sprovvisti delle previste indicazioni di legge
Redazione
Cosenza, la Guardia di Finanza sequestra 300mila prodotti di Halloween pericolosi\n
Operazione “Ginestra”

Lucisano, il presunto patto con Mingrone: sostegno elettorale in cambio di un’assunzione

Il capo 8 dell’ordinanza firmata dal gip Fabiana Giacchetti ricostruisce l’accordo contestato dalla Dda di Catanzaro al consigliere comunale di Forza Italia (attualmente nella struttura della consigliere regionale Rosaria Succurro): dalla promessa di lavoro all’Ecoross al contratto in una ditta edile
Antonio Alizzi
Lucisano, il presunto patto con Mingrone: sostegno elettorale in cambio di un’assunzione\n
Alla vigilia dell’arresto

Stasi, ieri l’ultimo post contro la ‘ndrangheta: «Il Governo aiuti i sindaci a cacciare il puzzo da ogni procedura amministrativa»

Il sindaco di Corigliano Rossano aveva pubblicato su facebook un estratto del proprio intervento all’assemblea pubblica svoltasi a Cassano all’Ionio, dopo l’agguato nella villa del boss Damiano Pepe
Emilia Canonaco
Stasi, ieri l’ultimo post contro la ‘ndrangheta: «Il Governo aiuti i sindaci a cacciare il puzzo da ogni procedura amministrativa»\n
Operazione Nexus

Maxi sequestro da 4 milioni di euro, nel mirino un broker del narcotraffico legato alla cosca Mancuso

Il provvedimento nell’ambito degli accertamenti legati all’operazione “Adelphi”: sequestrati quattro immobili, terreni agricoli, un’azienda florovivaistica a San Calogero e disponibilità finanziarie
Redazione Cronaca
Maxi sequestro da 4 milioni di euro, nel mirino un\u00A0broker del narcotraffico legato alla cosca Mancuso\n
La voce difensiva

Facciolla, l’avvocato Zecca: «Dopo otto anni finisce questa dolorosa vicenda»

Il difensore del magistrato ripercorre le indagini iniziate nel 2018: «Controllato in ogni minimo particolare. Ha sempre chiarito il suo ruolo»
Redazione
Facciolla, l’avvocato Zecca: «Dopo otto anni finisce questa dolorosa vicenda»\n
Le carte dell’inchiesta

Slot truccate a Cosenza, l’accusa: duemila euro al mese per conoscere i controlli

Le dichiarazioni di Spadafora e le chat con il funzionario Gaudio: «Mezza dose» indicava mille euro. Gli avvisi sarebbero proseguiti dopo i sequestri
Antonio Alizzi
Slot truccate a Cosenza, l’accusa: duemila euro al mese per conoscere i controlli\n
RICERCHE in corso

Ancora nessuna notizia di Rahel, il fratello arriva dalla Germania e chiede aiuto alla Croce Rossa

Della giovane studentessa etiope dell’Università della Calabria non si hanno notizie dal 19 ottobre. Le ricerche sono già in corso e anche la Croce Rossa di Cosenza rilancia l’appello: «Chiunque abbia informazioni contatti il 112»

Redazione
Ancora nessuna notizia di Rahel, il fratello arriva dalla Germania e chiede aiuto alla Croce Rossa
L’inchiesta

Omicidio a Cassano allo Ionio, giovedì l’autopsia sul corpo della moglie del boss Damiano Pepe

Vertice in Prefettura giovedì mattina per fare il punto sulla sicurezza. Il sindaco Iacobini chiederà maggiore attenzione da parte dello Stato e offrirà locali comunali per nuovi presidi delle forze dell’ordine
Redazione Cronaca
Omicidio a Cassano allo Ionio, giovedì l’autopsia sul corpo della moglie del boss Damiano Pepe\n
In piazza

Protesta dei Tir a Roma, la rabbia dei calabresi contro la politica: tensione con Nicola Irto e strali sul Governo

Dal caro gasolio alle accuse contro sindacati e associazioni di categoria, gli autotrasportatori e gli agricoltori calabresi portano a Roma la loro esasperazione: «Non ce la facciamo più». Il senatore del Pd nel mirino («parla della bonifica») anche se sul Sin di Crotone è stato tra i più attivi
Redazione Cronaca
Protesta dei Tir a Roma, la rabbia dei calabresi contro la politica: tensione con Nicola Irto e strali sul Governo\n
l’incidente

Scontro sulla SS18, un’automobile si ribalta sulla carreggiata

L’incidente è avvenuto poco fa. Le due vetture procedevano entrambe da nord verso sud. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro
Redazione
Scontro sulla SS18, un’automobile si ribalta sulla carreggiata\n
Il ritrovamento

Diamante, droga in un locale. Sospesa licenza per 10 giorni

L’area rimane oggetto di costante monitoraggio da parte delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio, anche al fine di verificare il rispetto della misura
Redazione
Diamante, droga in un locale. Sospesa licenza per 10 giorni\n
Epilogo

L’assoluzione di Facciolla per il falso confermata anche in appello: inammissibile il ricorso della Procura di Salerno

Si è concluso dopo anni il percorso processuale dell’ex procuratore di Castrovillari: ora la palla passa al Consiglio Superiore della Magistratura
Antonio Alizzi
L’assoluzione di Facciolla per il falso confermata anche in appello: inammissibile il ricorso della Procura di Salerno\n
I nostri format

Dal gioco d’azzardo alle dipendenze digitali, a LaC il confronto su rischi e percorsi di recupero

Dopo l’inchiesta della Procura di Cosenza sulle slot truccate, Dietro i fatti – News affronta il tema delle dipendenze con il Ser.D e il Centro Il Delfino, che celebra 40 anni di attività. Appuntamento oggi alle 15 su LaC Tv
Redazione Attualità
Dal gioco d’azzardo alle dipendenze digitali, a LaC il confronto su rischi e percorsi di recupero\n
Giornata chiave

Protesta Tir, oggi il faccia a faccia con Salvini mentre la Calabria aspetta risposte: «Pronti a bloccare tutto»

VIDEO | Alle 16 il ministro incontra le delegazioni degli autotrasportatori dopo la tregua seguita ai sei giorni di sciopero. Sul tavolo il caro gasolio e le garanzie sulle tariffe. Grazia Chilelli avverte: «Se non arrivano soluzioni siamo pronti a rilanciare la protesta con una manifestazione nazionale»
Francesco La Luna
Protesta Tir, oggi il faccia a faccia con Salvini mentre\u00A0la Calabria aspetta risposte:\u00A0«Pronti a bloccare tutto»
Mattinata concitata

Rende, auto in fiamme nel parcheggio sotterraneo del complesso Metropolis | VIDEO

Una grande colonna di fumo ha invaso la piazza del centro commerciale, a quell’ora piena di persone
Francesco Tricoli
Rende, auto in fiamme nel parcheggio\u00A0sotterraneo del complesso Metropolis | VIDEO\n
1
...
PIÙ LETTI
1
L’ordinanza

Cosenza, quindici misure cautelari dopo gli interrogatori preventivi: due indagati agli arresti domiciliari | NOMI

2
Le decisioni del gip

Maxi blitz antimafia a Corigliano Rossano e Cassano all’Ionio, i nomi degli indagati

3
gaming

Cosenza, inchiesta sulle slot machine: 15 persone raggiunte da misure cautelari

4
Mattinata concitata

Rende, auto in fiamme nel parcheggio sotterraneo del complesso Metropolis | VIDEO

5
il blitz

Montalto Uffugo, cocaina in un garage: due arresti