Sibaritide, 41 arresti per 'ndrangheta

Il gip Fabiana Giacchetti ricostruisce il ruolo di Vincenzo Curia, indicato come intermediario in vista delle amministrative del giugno 2024. Al centro della contestazione le promesse di assunzioni e il sostegno elettorale al sindaco di Corigliano Rossano
Carcere e domiciliari disposti dal gip di Catanzaro Fabiana Giacchetti. Nel mirino degli inquirenti anche Silvana Sibarelli, deceduta nell’agguato del 24 ottobre scorso, il sindaco Flavio Stasi, il consigliere comunale di Forza Italia Pietro Lucisano e i presunti autori dell’omicidio di Pasquale Aquino. Focus invece sui delitti Morello e Cimino grazie alle dichiarazioni del pentito Nicola Acri
Il gruppo capeggiato da Damino Pepe vendeva le pratiche senza assumere nessuno. La scappatoia: «Loro non si presentano e io non assumo». Le minacce del boss per le mancate riscossioni: «Ti ammazzo io!»
Per l’ex sindaco di Rende è inconcepibile essere privati della libertà in base a racconti privi di riscontri oggettivi: «Manca la tipizzazione del reato». E sullo scioglimento dei Comuni per mafia: «Quando ci si accorge che è stato un errore, ormai è troppo tardi»
Il capo 8 dell’ordinanza firmata dal gip Fabiana Giacchetti ricostruisce l’accordo contestato dalla Dda di Catanzaro al consigliere comunale di Forza Italia (attualmente nella struttura della consigliere regionale Rosaria Succurro): dalla promessa di lavoro all’Ecoross al contratto in una ditta edile
Della giovane studentessa etiope dell’Università della Calabria non si hanno notizie dal 19 ottobre. Le ricerche sono già in corso e anche la Croce Rossa di Cosenza rilancia l’appello: «Chiunque abbia informazioni contatti il 112»
Vertice in Prefettura giovedì mattina per fare il punto sulla sicurezza. Il sindaco Iacobini chiederà maggiore attenzione da parte dello Stato e offrirà locali comunali per nuovi presidi delle forze dell’ordine
Dal caro gasolio alle accuse contro sindacati e associazioni di categoria, gli autotrasportatori e gli agricoltori calabresi portano a Roma la loro esasperazione: «Non ce la facciamo più». Il senatore del Pd nel mirino («parla della bonifica») anche se sul Sin di Crotone è stato tra i più attivi
Dopo l’inchiesta della Procura di Cosenza sulle slot truccate, Dietro i fatti – News affronta il tema delle dipendenze con il Ser.D e il Centro Il Delfino, che celebra 40 anni di attività. Appuntamento oggi alle 15 su LaC Tv
VIDEO | Alle 16 il ministro incontra le delegazioni degli autotrasportatori dopo la tregua seguita ai sei giorni di sciopero. Sul tavolo il caro gasolio e le garanzie sulle tariffe. Grazia Chilelli avverte: «Se non arrivano soluzioni siamo pronti a rilanciare la protesta con una manifestazione nazionale»