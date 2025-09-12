Social
Bonus veicoli elettrici 2025: cosa sapere

Dal 15 ottobre parte la piattaforma Sogei per il bonus auto elettriche: requisiti, importi, rottamazione e tempi per privati e microimprese.
15 settembre 202513:31
Parte la nuova misura per accelerare la diffusione dei veicoli a zero emissioni. La piattaforma Sogei aprirà ai cittadini il 15 ottobre; i concessionari potranno accreditarsi tra il 18 e il 22 settembre per gestire l’agevolazione in fase di vendita. La dote complessiva, a valere sul Pnrr, è di 597,3 milioni di euro (risorse rimodulate dai fondi per le colonnine di ricarica).

A CHI È RIVOLTA

Persone fisiche con ISEE fino a 40.000 euro, residenti nelle aree urbane funzionali (città ≥ 50mila abitanti e relativa area di pendolarismo).

Microimprese con sede legale nelle stesse aree (≤ 10 addetti e ≤ 2 mln euro di fatturato/bilancio annuo).

In entrambi i casi l’incentivo è legato alla rottamazione contestuale di un veicolo termico fino a Euro 5 intestato da almeno 6 mesi.

QUANTO VALE IL BONUS

Persone fisiche (M1, auto elettriche BEV)

11.000 euro con ISEE ≤ 30.000 euro e residenza in area urbana funzionale.

9.000 euro con ISEE > 30.000 e ≤ 40.000 euro.

Valido per auto nuove categoria M1, solo elettriche, con prezzo di listino ≤ 35.000 euro (IVA e optional esclusi). Un solo bonus per nucleo familiare; lo sconto si applica direttamente in fatturaMicroimprese (veicoli commerciali elettrici N1–N2) Fino al 30% del prezzo (IVA esclusa) con tetto a 20.000 euro per veicolo. Massimo due veicoli incentivabili per microimpresa. Non cumulabile con altri aiuti sullo stesso acquisto (regola de minimis).

TEMPISTICHE OPERATIVE

18–22 settembre: accreditamento venditori su piattaforma, con inserimento punti vendita e modelli incentivabili (elenco definito dal Mase, selezione basata su ecoscore).

Dal 15 ottobre: registrazione beneficiari e generazione del bonus. Entro 30 giorni: validazione del bonus da parte del venditore, altrimenti le somme tornano al plafondScadenza massima per la validazione: 30 giugno 2026 (termine Pnrr).

ALTRI INCENTIVI GESTITI DA SOGEI

Carta della cultura Giovani (500 euro) e Carta del merito (500 euro): già operative. Carta della cultura per famiglie (100 euro): piattaforma in arrivo, con attivazione via app IO (ISEE ≤ 15.000 euro). Carta del docente (500 €/anno): docenti di ruolo e supplenti annuali.

Bonus patenti autotrasporto: under 35, rimborso 80% fino a 2.500 euro.

Bonus Ambiente e Bonus Vuoto a rendere (Mase): crediti d’imposta e contributi per interventi ambientali e sistemi di reso nelle ZEA.

Approfondisci requisiti, documenti, veicoli ammessi e procedura passo-passo nelle (10 domande e risposte – Pagina 2).

1) Chi può richiederlo?

Persone fisiche con ISEE ≤ 40.000 euro residenti in aree urbane funzionali e microimprese con sede nelle stesse aree. Oltre la soglia ISEE per i privati non è previsto bonus.

2) Quanto vale per i privati?

11.000 € con ISEE ≤ 30.000 euro ; 9.000 euro  con ISEE > 30.000 e ≤ 40.000 euro . Serve rottamare un’auto fino a Euro 5, intestata da ≥ 6 mesi al primo beneficiario del nucleo. L’auto nuova deve essere M1 BEV e ≤ 35.000 euro di listino (IVA/optional esclusi).

3) Quanto vale per le microimprese?

Fino al 30% del prezzo (IVA esclusa) con tetto 20.000 euro  a veicolo, massimo due per microimpresa, in categoria N1 o N2 (elettrici). Non cumulabile con altri aiuti sul medesimo acquisto (de minimis).

4) Quali veicoli sono ammessi?

Privati: M1 nuove full electric (BEV), fino a 35.000 euro  prezzo listino (IVA e optional esclusi).

Microimprese: N1–N2 elettrici nuovi per trasporto merci (≤ 12 t).

5) Come funziona la rottamazione?

Contestuale all’acquisto; veicolo termico fino a Euro 5. Il primo intestatario (privato o titolare della microimpresa) deve risultare tale da almeno 6 mesi.

6) Come ci si registra sulla piattaforma Sogei?

Beneficiari: dal 15 ottobre, si accede e si genera la richiesta.

Venditori: 18–22 settembre accreditamento, con caricamento punti vendita e modelli ammessi (lista definita dal Mase su ecoscore).

7) Quali documenti servono ai privati?

Autocertificazione di residenza in area urbana funzionale, targa del veicolo da rottamare, indicazione se il bonus è per sé o per un altro maggiorenne del nucleo. Necessario ISEE in corso di validità.

8) E per le microimprese?

Autocertificazione su: iscrizione attiva al registro imprese, regolarità contributiva e fiscale, assenza procedure concorsuali, requisiti dimensionali (≤10 addetti, ≤2 mln euro), importi de minimis ricevuti ultimi 36 mesi, targa del veicolo da rottamare (intestazione da ≥ 6 mesi).

9) Come sono scelti i venditori e i veicoli?

In base all’ecoscore e all’elenco che il Mase pubblicherà prima dell’apertura agli operatori. I venditori abilitati validano le pratiche in piattaforma.

10) Come viene erogato lo sconto?

È diretto in fattura. Il venditore ha 30 giorni per validare il bonus generato; se non lo fa, le risorse tornano al plafond e il beneficiario può ripresentare domanda finché ci sono fondi. Termine ultimo di validazione: 30 giugno 2026.

