Bonus veicoli elettrici 2025: cosa sapere

1) Chi può richiederlo?

Persone fisiche con ISEE ≤ 40.000 euro residenti in aree urbane funzionali e microimprese con sede nelle stesse aree. Oltre la soglia ISEE per i privati non è previsto bonus.

2) Quanto vale per i privati?

11.000 € con ISEE ≤ 30.000 euro ; 9.000 euro con ISEE > 30.000 e ≤ 40.000 euro . Serve rottamare un’auto fino a Euro 5, intestata da ≥ 6 mesi al primo beneficiario del nucleo. L’auto nuova deve essere M1 BEV e ≤ 35.000 euro di listino (IVA/optional esclusi).

3) Quanto vale per le microimprese?

Fino al 30% del prezzo (IVA esclusa) con tetto 20.000 euro a veicolo, massimo due per microimpresa, in categoria N1 o N2 (elettrici). Non cumulabile con altri aiuti sul medesimo acquisto (de minimis).

4) Quali veicoli sono ammessi?

Privati: M1 nuove full electric (BEV), fino a 35.000 euro prezzo listino (IVA e optional esclusi).

Microimprese: N1–N2 elettrici nuovi per trasporto merci (≤ 12 t).

5) Come funziona la rottamazione?

Contestuale all’acquisto; veicolo termico fino a Euro 5. Il primo intestatario (privato o titolare della microimpresa) deve risultare tale da almeno 6 mesi.

6) Come ci si registra sulla piattaforma Sogei?

Beneficiari: dal 15 ottobre, si accede e si genera la richiesta.

Venditori: 18–22 settembre accreditamento, con caricamento punti vendita e modelli ammessi (lista definita dal Mase su ecoscore).

7) Quali documenti servono ai privati?

Autocertificazione di residenza in area urbana funzionale, targa del veicolo da rottamare, indicazione se il bonus è per sé o per un altro maggiorenne del nucleo. Necessario ISEE in corso di validità.

8) E per le microimprese?

Autocertificazione su: iscrizione attiva al registro imprese, regolarità contributiva e fiscale, assenza procedure concorsuali, requisiti dimensionali (≤10 addetti, ≤2 mln euro), importi de minimis ricevuti ultimi 36 mesi, targa del veicolo da rottamare (intestazione da ≥ 6 mesi).

9) Come sono scelti i venditori e i veicoli?

In base all’ecoscore e all’elenco che il Mase pubblicherà prima dell’apertura agli operatori. I venditori abilitati validano le pratiche in piattaforma.

10) Come viene erogato lo sconto?

È diretto in fattura. Il venditore ha 30 giorni per validare il bonus generato; se non lo fa, le risorse tornano al plafond e il beneficiario può ripresentare domanda finché ci sono fondi. Termine ultimo di validazione: 30 giugno 2026.