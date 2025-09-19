Concorsi al comune di Amantea: 17 assunzioni a tempo indeterminato
Il Comune di Amantea (Cosenza) ha indetto tre concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 17 istruttori. Le selezioni sono rivolte a diplomati e offrono opportunità stabili in diversi settori dell’amministrazione comunale.
Posti disponibili
3 posti di Istruttore tecnico – area istruttori, contratto parziale e indeterminato.
6 posti di Istruttore agente di vigilanza – area istruttori, contratto parziale e indeterminato.
8 posti di Istruttore amministrativo contabile – area istruttori, contratto parziale e indeterminato.
Prevista la riserva di 2 posti alle categorie protette (art. 1, Legge 68/1999).
Requisiti generali
Per partecipare è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa per l’accesso ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana o UE, età tra 18 e 65 anni, godimento diritti civili e politici, idoneità psico-fisica, assenza di condanne penali ostative e regolarità rispetto agli obblighi militari.
Requisiti specifici
Istruttore tecnico → diploma di geometra o tecnico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.
Istruttore amministrativo contabile → diploma in ragioneria, perito commerciale, perito aziendale, analista contabile o amministrazione, finanza e marketing.
Istruttore agente di vigilanza → diploma di maturità, patente A e B, disponibilità al porto d’armi, idoneità alla guida di veicoli in dotazione.
Prove di selezione
Istruttori tecnici e amministrativi: una prova scritta e una orale.
Agenti di vigilanza: prove di efficienza fisica, una prova scritta e una orale.
Le prove verteranno sulle materie indicate nei singoli bandi e rispetteranno le regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.
Domanda di partecipazione
Gli interessati devono presentare la domanda entro il 17 ottobre 2025, esclusivamente online tramite il Portale inPA, seguendo i link dedicati ai tre concorsi:
Istruttore amministrativo contabile
Istruttore agente di vigilanza
Per la candidatura è necessario disporre di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC). Chi non lo possiede può attivarne una rapidamente online. È inoltre previsto il versamento di una tassa di concorso di 10 euro.
Il Comune di Amantea
Amantea si trova lungo la costa tirrenica cosentina, con un territorio di circa 29,5 km² compreso tra il livello del mare e i 439 metri di altitudine. I confini naturali la collegano a Belmonte Calabro, Nocera Terinese, Cleto e Serra d’Aiello.
La città ha una storia antica: nel Medioevo controllava anche Belmonte Calabro, fino alla separazione definitiva nel 1811 in età napoleonica. Nel 1937, infine, l’ex frazione di San Pietro in Amantea ottenne l’autonomia amministrativa.
Oggi Amantea è un comune di rilievo della costa tirrenica calabrese, con un importante patrimonio storico e culturale, che si apre a nuove prospettive grazie a queste assunzioni nella pubblica amministrazione.
