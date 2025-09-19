Concorsi al comune di Amantea: 17 assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Amantea (Cosenza) ha indetto tre concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 17 istruttori. Le selezioni sono rivolte a diplomati e offrono opportunità stabili in diversi settori dell’amministrazione comunale.

Posti disponibili

3 posti di Istruttore tecnico – area istruttori, contratto parziale e indeterminato.

6 posti di Istruttore agente di vigilanza – area istruttori, contratto parziale e indeterminato.

8 posti di Istruttore amministrativo contabile – area istruttori, contratto parziale e indeterminato.

Prevista la riserva di 2 posti alle categorie protette (art. 1, Legge 68/1999).

Requisiti generali

Per partecipare è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa per l’accesso ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana o UE, età tra 18 e 65 anni, godimento diritti civili e politici, idoneità psico-fisica, assenza di condanne penali ostative e regolarità rispetto agli obblighi militari.

Requisiti specifici

Istruttore tecnico → diploma di geometra o tecnico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.

Istruttore amministrativo contabile → diploma in ragioneria, perito commerciale, perito aziendale, analista contabile o amministrazione, finanza e marketing.

Istruttore agente di vigilanza → diploma di maturità, patente A e B, disponibilità al porto d’armi, idoneità alla guida di veicoli in dotazione.

Prove di selezione

Istruttori tecnici e amministrativi: una prova scritta e una orale.

Agenti di vigilanza: prove di efficienza fisica, una prova scritta e una orale.

Le prove verteranno sulle materie indicate nei singoli bandi e rispetteranno le regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.

Scopri come presentare la domanda e i dettagli sui bandi nella [Pagina 2]