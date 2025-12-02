A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti

VIDEO | Il sindaco Paolo Pappaterra illustra le novità di un evento che attira nella città del Pollino migliaia di visitatori: «Strutture ricettive esaurite già dalla fine dell’estate». Prevista la presenza di 35 cantine calabresi d’eccellenza
La serata sarà accompagnata dalle Sinestesie Musicali curate da Luigi Maletta, per un’esperienza sensoriale che unisce suoni, sapori e racconti del territorio. La moderazione dell’evento è affidata alla giornalista, Alessia Antonucci
Da domenica 30 novembre al 18 gennaio nel quartiere Spirito Santo la nuova edizione della rassegna culturale firmata Kollettivo Kontrora e Teatro del Carro. In scena al “Silvio Vuozzo” spettacoli, laboratori e storie raccolte tra gli abitanti
Uno spettacolo teatrale a 360° più che un concerto tradizionale, la cantante e polistrumentista esibirà le sue tre anime: quella mediterranea, quella rock e infine quella cantautorale. Lo show, l’unica tappa calabrese del suo tour, si svolge nell’ambito della rassegna L’Altro Teatro
Sala gremita la proiezione del lavoro prodotto da Lob&Partners con la collaborazione di Diemmecom. La pellicola accompagna il pubblico in una storia che unisce due epoche e denuncia la continuità della violenza di genere, con rimandi al caso Lanzino e a una Calabria che accoglie, ascolta e non dimentica
La prima della storia sospesa tra due epoche per raccontare la continuità della violenza sulle donne questa sera nel capoluogo bruzio. Il film, ispirato anche all’omicidio di Roberta Lanzino, noto cold case calabrese, arriva nelle sale dal 24 al 27 novembre
Il 22 agosto la data del concerto nella zona di Vascstock 2004. Biglietti minimi da 69 euro, package full options da 299 euro. L’assessore Monteverdi punta a sfruttare la centralità della location prescelta dall’artista rispetto ad altre candidature regionali
Dopo i sopralluoghi la scelta è ricaduta sul lungomare del capoluogo. A dare l’annuncio il vicepresidente della giunta regionale, Filippo Mancuso: «Grande opportunità, le nostre eccellenze e i nostri territori nella casa di milioni di italiani»
