Eventi
A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti

Il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra presenta la 21esima edizione di Perciavutti, in programma nella cittadina del Pollino dal sei all'otto dicembre

2 dicembre, 2025
Eventi

A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti: la festa del vino novello che allontana lo spopolamento

VIDEO | Il sindaco Paolo Pappaterra illustra le novità di un evento che attira nella città del Pollino migliaia di visitatori: «Strutture ricettive esaurite già dalla fine dell’estate». Prevista la presenza di 35 cantine calabresi d’eccellenza
Salvatore Bruno
A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti: la festa del vino novello che allontana lo spopolamento\n
Eventi

Giovanni Sollima incanta Cosenza con l’Orchestra Brutia al Rendano

Il Maestro si esibirà il 4 dicembre al Teatro Rendano in veste di compositore, violoncellista e direttore per il gran finale della stagione “Armonie trasversali”
Redazione
Giovanni Sollima incanta Cosenza con l’Orchestra Brutia al Rendano\n
Eventi

Cosenza, successo per il concerto del pianista Enrico Pieranunzi accompagnato dall’Orchestra sinfonica brutia

Sul palcoscenico del teatro Rendano la prima esecuzione pubblica dal vivo di “Improclassica”
Redazione
Cosenza, successo per il concerto del pianista Enrico Pieranunzi accompagnato dall’Orchestra sinfonica brutia\n
Eventi

Diamante celebra il legame tra mare, cultura e territorio: il 1° dicembre arriva l’evento “Mare Divino”

La serata sarà accompagnata dalle Sinestesie Musicali curate da Luigi Maletta, per un’esperienza sensoriale che unisce suoni, sapori e racconti del territorio. La moderazione dell’evento è affidata alla giornalista, Alessia Antonucci
Francesca Lagatta
Diamante celebra il legame tra mare, cultura e territorio: il 1° dicembre arriva\u00A0l’evento\u00A0“Mare Divino”\n

Eventi

Cultura

Cosenza Calcio

Sport

Cosenza Calcio

Sport

Eventi

Cultura

Cosenza Calcio

Sport

Eventi

Cultura

Eventi

Praia a Mare si prepara al Natale: il prossimo 6 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale

Viale della Libertà si trasformerà in un polo di festa, magia e solidarietà. In programma spettacoli, musical e incontri per sensibilizzare i più giovani sul rispetto della natura
Francesca Lagatta
Praia a Mare si prepara al Natale:\u00A0il prossimo 6 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale\n
Eventi

Torna “Voci dal Sottosuolo”, a Cosenza il teatro diventa comunità

Da domenica 30 novembre al 18 gennaio nel quartiere Spirito Santo la nuova edizione della rassegna culturale firmata Kollettivo Kontrora e Teatro del Carro. In scena al “Silvio Vuozzo” spettacoli, laboratori e storie raccolte tra gli abitanti
Redazione Spettacoli
Torna “Voci dal Sottosuolo”, a Cosenza il teatro diventa comunità\n
Eventi

Cosenza aspetta Carmen Consoli: la cantautrice siciliana attesa al Rendano il 5 dicembre

Uno spettacolo teatrale a 360° più che un concerto tradizionale, la cantante e polistrumentista esibirà le sue tre anime: quella mediterranea, quella rock e infine quella cantautorale. Lo show, l’unica tappa calabrese del suo tour, si svolge nell’ambito della rassegna L’Altro Teatro
Redazione Spettacoli
Cosenza aspetta Carmen Consoli: la cantautrice siciliana attesa al Rendano il 5 dicembre\n
Eventi

Unical, al via la terza edizione di Dramafest al Piccolo Teatro

Dal 2 al 4 dicembre ritorna il festival della nuova drammaturgia firmato Libero Teatro con spettacoli, incontri ed eventi
Redazione
Unical, al via la terza edizione di Dramafest al Piccolo Teatro\n
Eventi

A Cosenza la prima di Even diventa un rito collettivo: il film di Giulio Ancora rompe il silenzio sulla violenza contro le donne

Sala gremita la proiezione del lavoro prodotto da Lob&Partners con la collaborazione di Diemmecom. La pellicola accompagna il pubblico in una storia che unisce due epoche e denuncia la continuità della violenza di genere, con rimandi al caso Lanzino e a una Calabria che accoglie, ascolta e non dimentica
Ernesto Mastroianni
A Cosenza la prima di Even diventa un rito collettivo: il film di Giulio Ancora rompe il silenzio sulla violenza contro le donne\n
Eventi

JazzAmore: Danilo Rea all’Unical con Moriconi e Bandini, nel nome di Mina

Il concerto in programa presso il teatro Auditorium giovedì 11 dicembre alle 21
Redazione
JazzAmore: Danilo Rea all’Unical con Moriconi e Bandini, nel nome di Mina\n
Eventi

“Even” debutta a Cosenza: al Cinema Citrigno l’anteprima nazionale con il regista Giulio Ancora e il cast

La prima della storia sospesa tra due epoche per raccontare la continuità della violenza sulle donne questa sera nel capoluogo bruzio. Il film, ispirato anche all’omicidio di Roberta Lanzino, noto cold case calabrese, arriva nelle sale dal 24 al 27 novembre
Redazione
“Even” debutta a Cosenza: al Cinema Citrigno l’anteprima nazionale con il regista Giulio Ancora e il cast\n
Jova Summer Tour

Catanzaro prepara già l’accoglienza a Jovanotti: fino a 50mila posti nella Calabria Music Arena

Il 22 agosto la data del concerto nella zona di Vascstock 2004. Biglietti minimi da 69 euro, package full options da 299 euro. L’assessore Monteverdi punta a sfruttare la centralità della location prescelta dall’artista rispetto ad altre candidature regionali
Nico De Luca
Catanzaro prepara già l’accoglienza a Jovanotti: fino a 50mila posti nella Calabria Music Arena\n
Eventi

Capodanno Rai in Calabria, ora è ufficiale: l’evento per salutare il 2026 sarà a Catanzaro

Dopo i sopralluoghi la scelta è ricaduta sul lungomare del capoluogo. A dare l’annuncio il vicepresidente della giunta regionale, Filippo Mancuso: «Grande opportunità, le nostre eccellenze e i nostri territori nella casa di milioni di italiani» 
Redazione Attualità
Capodanno Rai in Calabria, ora è ufficiale: l’evento per salutare il 2026 sarà a Catanzaro\n
Eventi

Capodanno Rai ufficiale a Catanzaro: l’annuncio di Filippo Mancuso

È toccato al vicepresidente della Regione ufficializzare la scelta della città capoluogo da parte della Rai per il concerto del 31 dicembre: «Orgogliosi di avere questa grande opportunità, porteremo le nostre eccellenze nelle case di milioni di italiani»
Redazione
Capodanno Rai ufficiale a Catanzaro: l’annuncio di Filippo Mancuso\n
Eventi

«I gatti ci salvano, nel mio spettacolo vi racconto come»: l’artista calabrese Damiano Giordano torna a Cosenza

Il Damiaoo show al San Nicola il 14 novembre. Un’ora e mezzo dedicata al rapporto con gli animali domestici tra ironia e amore per gli animali
Battista Bruno
«I gatti ci salvano, nel mio spettacolo vi racconto come»: l’artista calabrese Damiano Giordano torna a Cosenza\n
Eventi

“Carmen” inaugura la stagione lirica del Teatro Rendano: regia di Paolo Panizza

Venerdì 14 novembre la prima dell’opera di Bizet apre la 60ª stagione con un allestimento raffinato e innovativo tra tradizione, videoproiezioni e contaminazioni sceniche
Redazione
“Carmen” inaugura la stagione lirica del Teatro Rendano: regia di Paolo Panizza\n
Eventi

Altomonte celebra la 19esima edizione della Gran Festa del Pane

Dal 14 al 16 novembre 2025 tre giornate tra tradizione, gusto, cultura e identità calabrese
Redazione
Altomonte celebra la 19esima\u00A0edizione della Gran Festa del Pane\n
Eventi

Identità Calabra, al Protoconvento di Castrovillari un museo nel museo per riscoprire la memoria collettiva

Eventi, mostre, laboratori e incontri dedicati alla valorizzazione delle arti e dell’eredità immateriale del territorio. Tra i momenti più attesi dell’edizione 2025 l’evento “L’Arbëria si racconta”
Redazione Cultura
Identità Calabra, al Protoconvento di\u00A0Castrovillari un museo nel museo per riscoprire la memoria collettiva\n
Eventi

Belvedere Marittimo, tutto pronto per la decima edizione del trofeo Ciclocross

La storica manifestazione sportiva è organizzata dalla società ASD Belvedere presieduta da Filippo Gaglianone. Appuntamento in programma per l’otto dicembre a partire dalle ore 9.30
Redazione
Belvedere\u00A0Marittimo, tutto pronto per la decima edizione del trofeo Ciclocross\n
Eventi

“L’Amore mio non muore”, il 6 dicembre Roberto saviano ospite della rassegna L’Altro Teatro

La stagione 20025/2026 prenderà il via il prossimo 19 novembre con lo spettacolo “Vurrìa”
Redazione
“L’Amore mio non muore”, il 6 dicembre Roberto saviano ospite della rassegna L’Altro Teatro\n
Eventi

Confraternite del gusto in Calabria: tradizione, cultura e solidarietà nel segno della Pignata

A Cariati tre giorni di incontri e degustazioni. Gemellaggio tra Calabria e Veneto per promuovere i borghi e i sapori italiani
Matteo Lauria
Confraternite del gusto in Calabria: tradizione, cultura e solidarietà nel segno della Pignata\n
Eventi

Taste Experience Calabria, chiusura a Villa Rendano dopo un viaggio tra i sapori identitari della regione

Ultimo appuntamento con le premiazioni, showcooking e degustazione dei prodotti in un’atmosfera conviviale e ricca di emozioni
Redazione
Taste Experience Calabria,\u00A0chiusura a Villa Rendano dopo un viaggio tra i sapori identitari della regione\n
Eventi

A Mormanno torna l’appuntamento con Perciavutti: nel cuore del Parco del Pollino la festa del vino nuovo

Tra gli appuntamenti più attesi anche il Palio delle Botti, che da alcuni anni lega il paese del Cosentino al prestigioso circuito nazionale delle Città del vino  
Redazione
A Mormanno torna l’appuntamento con Perciavutti: nel cuore del Parco del Pollino la festa del vino nuovo\n
Eventi

Cosenza, il sipario del teatro Rendano si apre su la “Carmen” di Georges Bizet

L’opera sarà il primo titolo operistico della stagione 2025. A dirigere l’Orchestra Sinfonica Brutia sarà il calabrese Marco Codamo
Redazione
Cosenza, il sipario del teatro Rendano si apre su la “Carmen” di Georges Bizet\n
