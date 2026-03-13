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Società

Frustaci (Dda Catanzaro) sul No: «Nomine e correnti si cambiano con legge ordinaria»

Annamaria Frustaci spiega perché voterà No alla riforma: «Rischio interferenze politiche». Passaggio chiave: criteri per dirigenti uffici giudiziari modificabili con legge ordinaria.

 

13 marzo, 2026
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separazione carriere
ULTIMA ORA
L’intervista

Separazione delle carriere, Nicola Gratteri: «Io del Pd? Ma se al Csm non mi hanno mai votato...»

Il procuratore di Napoli attacca la riforma della giustizia («non risponde ai bisogni dei cittadini») e replica alle polemiche mediatiche. E a chi elogia il sistema Usa per spingere il Sì dice: «Casi aberranti, avrei paura di vivere negli Stati Uniti»
Redazione Attualità
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Palazzo dei Bruzi

Encomio a una guardia giurata del Pronto soccorso: Perrone premiato a Palazzo dei Bruzi

Il Consiglio comunale di Cosenza riconosce l’intervento di Francesco Perrone (Cosmopol) dopo il fermo di un presunto autore di furti in ospedale. Proposta di Spadafora, consegna di Mazzuca
Redazione
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L’iniziativa

Montalto Uffugo, nasce lo Sportello nutrizionale scolastico

Il commento dell’assessore alla Pubblica istruzione Silvio Ranieri: «Strumento concreto per accompagnare studenti e famiglie verso scelte alimentari più consapevoli»
Redazione
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Tradizioni

A Iti torna la Festa di San Giuseppe: fede, memoria e convivialità con i “cannili e ppuri”

Domenica 15 marzo all’agriturismo “Il Giardino di Iti” la storica celebrazione promossa dal Comitato Festa San Giuseppe e dalla famiglia Campana
Redazione
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Il rettore dell’Unical interviene alla fiera nazionale sull’innovazione scolastica: «Servono competenze interdisciplinari per governare la rivoluzione tecnologica»
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L’iniziativa solidale, promossa dall’associazione “Radici e Futuro”, intende portare un sorriso ai bambini dell’ ospedale “ Annunziata” di Cosenza.
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I gruppi che sostengono il sindaco Caruso respingono le critiche dell’opposizione: «Avviati sopralluoghi tecnici, pulizia dell’area e verifiche con Zeiss sulle apparecchiature»
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A Cosenza tutto pronto per la Fiera di San Giuseppe: Dentro la Notizia svela le novità di questa edizione

Il capoluogo bruzio si prepara a uno degli appuntamenti più sentiti del territorio, attesi 450 espositori da tutta Italia. Spazio anche all’iniziativa Cena in Fiera. appuntamento alle 13 su LaC Tv
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Cosenza, vinti 50mila euro al 10eLotto

La schedina vincente centrata in una rivendita su viale Giovanni e Francesca Falcone
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Cosenza, «Il far west dei corrieri nelle zone a traffico limitato del centro città»

Un cittadino indignato documenta lo stato in cui si trovano i dissuasori metallici in alcune traverse dell’isola pedonale: «Ogni paletto distrutto e non ripristinato rappresenta un danno alle casse comunali»
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Meteo Cosenza, in arrivo una nuova ondata temporalesca che interesserà lo Ionio

Le precipitazioni sono previste localmente intense con possibili nubifragi accompagnati da forti raffiche di vento di scirocco che faranno aumentare il moto ondoso marino

Salvatore Lia
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Cosenza, la Croce Rossa cerca casa: «Troppi no, ora rischiamo il blocco»

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Giampaolo Cristofaro
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Su iniziativa del professore di storia islamica dell’Ateneo calabrese, Francesco Alfonso Leccese, la collezione itinerante “Falastin Hurrà” è arrivata nella Biblioteca di Area Umanistica: «Grande appoggio del Rettore Greco»
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Paolo Pasqua e la musica oggi: «Nell’era di algoritmi e IA la vera differenza è essere autentici»

Il producer e cantautore cosentino racconta il progetto personale L’ennesimo e le iniziative del collettivo Marley Session, di cui è promotore: «Oggi il pubblico cerca qualcosa di credibile». Intanto Crans Montana mette a dura prova la programmazione live sul territorio
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Calici sotto le stelle 2026: a Cirella sei serate tra vino, musica e cultura tra luglio e agosto

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Fiera di San Giuseppe a Cosenza, ecco i provvedimenti su viabilità e sosta

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Eurovision 2026, la Svizzera sceglie la “calabrese” Veronica Fusaro: radici ad Acri per la cantautrice

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