Frustaci (Dda Catanzaro) sul No: «Nomine e correnti si cambiano con legge ordinaria»

Il procuratore di Napoli attacca la riforma della giustizia («non risponde ai bisogni dei cittadini») e replica alle polemiche mediatiche. E a chi elogia il sistema Usa per spingere il Sì dice: «Casi aberranti, avrei paura di vivere negli Stati Uniti»
Il gruppo Rinascita Civica l’ha indicata all’unanimità per guidare il Comune nel post-Orlandino Greco: «La crescita cittadina è evidente tra cultura e rapporti con gli altri Enti. Bene la vittoria di Faragalli in Provincia»
Il gruppo Rinascita Civica l’ha indicata all’unanimità per guidare il Comune nel post-Orlandino Greco: «La crescita cittadina è evidente tra cultura e rapporti con gli altri Enti. Bene la vittoria di Faragalli in Provincia»
Il gruppo Rinascita Civica l’ha indicata all’unanimità per guidare il Comune nel post-Orlandino Greco: «La crescita cittadina è evidente tra cultura e rapporti con gli altri Enti. Bene la vittoria di Faragalli in Provincia»
Un cittadino indignato documenta lo stato in cui si trovano i dissuasori metallici in alcune traverse dell’isola pedonale: «Ogni paletto distrutto e non ripristinato rappresenta un danno alle casse comunali»
Su iniziativa del professore di storia islamica dell’Ateneo calabrese, Francesco Alfonso Leccese, la collezione itinerante “Falastin Hurrà” è arrivata nella Biblioteca di Area Umanistica: «Grande appoggio del Rettore Greco»
Il producer e cantautore cosentino racconta il progetto personale L’ennesimo e le iniziative del collettivo Marley Session, di cui è promotore: «Oggi il pubblico cerca qualcosa di credibile». Intanto Crans Montana mette a dura prova la programmazione live sul territorio
Dopo la messa officiata dal vescovo, monsignor Stefano Rega, la folla si è riunita in piazza Aldo Moro. Da qui è partito un corteo silenzioso che ha attraversato Fiume Lao e si è fermato nel cimitero cittadino, dove riposa la donna, morta dopo il parto avvenuto il 7 febbraio scorso all’ospedale di Lagonegro
Padre e parenti originari della cittadina silana per l’artista di Thun scelta per rappresentare la Svizzera alla kermesse del 2026. Il brano affronta il tema della violenza sulle donne tra pop alternativo e rock