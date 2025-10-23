I migliori ristoranti di Rende, ecco dove degustare piatti tipici e innovativi della cucina italiana

RISTORANTE Tre Cipolle Sul Comò

INDIRIZZO Via Fratelli Bandiera 98, 87036, Rende Italia

DETTAGLI CUCINE Italiana, Mediterranea, Italiana – Sud Tipi di pasto Pranzo, Cena Diete speciali Opzioni vegetariane, Opzioni vegane, Opzioni senza glutine CARATTERISTICHE Accetta carte di credito Connessione Wi-Fi gratuita Mastercard Posti a sedere Prenotazioni Seggioloni disponibili Serve alcolici Servizio al tavolo Vino e birra Visa

RECENSIONI Spettacolare! ot 2025 • COUPLES L’esperienza ha superato di gran lunga le mie aspettative! Carlotta è stata eccezionale in tutto! Piatti spettacolari! Da ripetere sicuramente Complimenti per tutto.

Cenare dove qualcosa ti fa pensare mar 2025 • FRIENDS Piatti della tradizione in chiave innovativa, personale gentile e preparato. Le pietanze proposte sono studiate e funzionano bene. La carta dei vini è buona e soprattutto i consigli dati sono pertinenti. La location bellissima, decorata con frasi sui muri che la rendono unica. La cosa che mi ha colpito di più però è stata l’attenzione verso le donne. In bagno ci sono servizi che nessun altro ristorante in città fornisce e poi è anche punto viola contro la violenza di genere. Grazie. Queste attenzioni vi rendono speciali, l’ultima stellina è proprio per questo , le altre 4 meritate in cucina e in sala.

Cena di lavoro giu 2025 • BUSINESS In un mondo che corre veloce, questo ristorante è una piccola oasi dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio al piacere delle cose fatte bene. Un posto dove si torna — e si ritorna ancora — sempre con il sorriso. Andrea e Carlotta, i titolari, sono molto più che dei ristoratori: sono amabili padroni di casa che riescono a farti sentire ospite speciale ogni volta.

Un'elegante esperienza di gusto e gentilezza mag 2025 • FAMILY Un enorme grazie al locale Tre Cipolle Sul Comò per la straordinaria pazienza e disponibilità! Il 14 maggio avevamo prenotato per un pranzo alle 14, ma a causa di una seduta di dottorato che si è protratta ben oltre l’orario previsto, siamo riusciti ad arrivare solo alle 17… con un gruppo di 25 persone! Nonostante l’assurdo ritardo, ci hanno aspettato con gentilezza e ci hanno comunque accolto con un sorriso e tanta (tantissima!!) comprensione, permettendoci di pranzare senza farci sentire alcun disagio. Abbiamo mangiato benissimo: piatti curati, gustosi e abbondanti. Il locale è particolare, curato nei dettagli, e i proprietari sono davvero eccezionali, accoglienti, pazienti e genuini (...potrei continuare all'infinito). Consiglio vivamente Tre Cipolle Sul Comò a chiunque voglia sentirsi coccolato come a casa, in un ambiente familiare dove il buon cibo e la cortesia fanno davvero la differenza. Grazie ancora di cuore!

Esperienza sublime, ottimo gusto per il palato e per la location, una vera e propria casa con uno splendido salotto. mag 2025 • FAMILY Ero alla ricerca di un buon ristorante, dove si potesse gustare nel vero senso della parola ogni singola portata….volevo assaporare gusto ed innovazione nella semplicità più assoluta, e tutto ciò lo abbiamo trovato in questo piccola e deliziosa location. Gusto, professionalità,passione, gentilezza del personale sono gli ingriedenti base di questo location . Oltre al gusto e prelibatezze delle portate anche gli occhi si sono allenati nel leggere le infinite “massime” scritte a mano su ogni dove. Location diversa ma a mio modesto parere molto , ma molto affascinante, portate gustose e prelibate, personale gentilissimo e professionale. Lo consiglio ad occhi chiusi per trascorrere del tempo davvero speso bene!!! Grazie di cuore per averci coccolato, Salvatore&Annalisa& la piccola Chiara. Ci rivedremo molto presto!

Una coccola per l’anima e il palato apr 2025 • COUPLES Una coccola per il palato e per l’anima! E’ un’esperienza autentica quella che si vive in questa osteria!! Appena varcata la soglia, si viene accolti con un calore raro: la proprietaria, con il suo sorriso sincero e la sua premura, fa sentire ogni ospite come a casa. Le sue attenzioni sono quelle di chi ama profondamente ciò che fa e desidera condividere questa passione con chi si siede a tavola. I piatti raccontano una storia fatta di tradizione, sapienza e amore per la buona cucina. Ogni portata è un inno alla stagionalità e alla qualità delle materie prime, selezionate con cura maniacale. Nulla è lasciato al caso: i sapori sono intensi, genuini, perfettamente bilanciati. Un’osteria che resta nel cuore… e nel gusto.

Divertente per i nostri palati apr 2025 • COUPLES Cenare da Tre cipolle sul comò è stato veramente piacevole e devo dire un vero divertimento per i nostri palati. La cucina è davvero buona, materie prime di ottima qualità. Nei piatti si percepisce sin da subito sapienza, studio e passione. L'accoglienza della proprietaria è stata calorosa, cordiale e professionale con una buona conoscenza anche nell ambito dei vini. Abbiamo apprezzato anche la presenza dello chef in sala che premurosamente ci chiedeva come stesse andando la nostra cena. Ottimi anche i dolci! Possiamo affermare che questo ristorante offre un'esperienza completa e soddisfacente. Lo consigliamo vivamente a tutte quelle persone che vogliono divertirsi sperimentando e mangiando bene e di qualità. Ritorneremo sicuramente!

Dovete venire feb 2025 • BUSINESS Bel posto. Bella scoperta. Buona la scelta del menù. Lo chef Andrea sa bene cosa vuol dire presentare un piatto. Servizio attento e preciso. Carlotta sa presentare i piatti ed il lavoro che lo precede. Sa bene i vini da consigliare. Ci ritornerò volentieri. E vi consiglio di provare.

Da provare e riprovare nov 2024 • SOLO Ci sono andato e ci vado almeno una volta al mese. Ambiente accogliente, i proprietari sono gentili e simpatici. Si mangia molto bene. E' tutto molto buono, inutile che vi dica tutte le cose che ho mangiato, dalle polpette (eccezionali) alla carne (buonissima). Tutto è veramente buono. Prezzi adeguati. Da provare assolutamente.

Lo consiglio è un posto eccellente nov 2024 • COUPLES Cena veramente speciale con pietanze cucinate con maestria e grande competenza da parte della proprietaria Carlotta che spiega ogni portata. Molto bravo il cuoco Andrea questo ristorante Lo consiglio a tutti e noi ci ritorneremo sicuramente.