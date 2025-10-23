I migliori ristoranti di Rende, ecco dove degustare piatti tipici e innovativi della cucina italiana
Tra le vie moderne e vivaci di Rende si nasconde una scena gastronomica ricca e sorprendente, dove tradizione e innovazione convivono con armonia. Dalle trattorie accoglienti alle spaghetterie creative, dalle pizzerie artigianali ai bistrot eleganti, ogni locale racconta un frammento dell’identità culinaria calabrese. In questa guida abbiamo raccolto alcuni tra i ristoranti più apprezzati della città: luoghi dove la qualità delle materie prime, l’accoglienza e la passione per la cucina diventano esperienze da ricordare.
RISTORANTE
Fabula Bistrot Rende
INDIRIZZO
Via Giacomo Matteotti, 15, 87036, Rende Italia
DETTAGLI
Fabula Bistrot nasce a Cosenza, e dal giugno 2016 a Rende, dall'idea di due genitori di creare un posto unico e speciale dove l’amore familiare ne fosse il cuore pulsante: un luogo dove genitori e bambini potessero passare una serata serena e tranquilla insieme. Qui, i bambini possono divertirsi in uno spazio ludico totalmente dedicato a loro, accuditi amorevolmente da un’educatrice professionista “che insegna con il cuore e non con i libri”. Fabula è un posto raffinato ed interamente arredato in stile shabby chic: è la location perfetta dove poter festeggiare eventi unici, ideati e realizzati sulle tue esigenze, rendendoli speciali in ogni dettaglio.
› Fabula COSENZA è Bar, Cucina, Pasticceria, Pinseria, Boutique per Famiglia.
› Fabula RENDE è Bar, Griglieria, Braceria e Pizzeria.
Fabula è... per voi.
RECENSIONI
Cena con delitto
ott 2025 • FRIENDS
Atmosfera magica, ottimo cibo, personale gentile e preparato. Abbiamo partecipato all'evento "Cena con delitto" e ci siamo divertite molto. Sicuramente torneremo, soprattutto per partecipare ad altri eventi del genere.
Una serata romantica
ott 2025 • COUPLES
Locale shabby chic molto carino ed elegante. Adatto soprattutto per le famiglie per la presenza di locale adibito a giochi per bambini, ma non per questo lo consiglio tantissimo per una serata intima e romantica. Personale gentile e disponibile. Pietanze molto buone e la fonduta di formaggio con tartufo: il top.
Mangiare di qualità
ott 2025 • FRIENDS
Bel locale con personale simpatico e, soprattutto, con ragazza che spiega il tutto con grande professionalità. Mangiare di qualità.
Serata piacevole
ott 2025 • FAMILY
Serata piacevole per bimbi e genitori. Aggiungerei solo la possibilità di servizi baby sitter anche per bimbi sotto i 3 anni.
Bellissima esperienza
ott 2025 • COUPLES
Luogo bellissimo, accogliente, personale preparato e sempre gentile. I proprietari super disponibili e gentili. Cibo buono e di qualità. Consigliatissimo.
Top ❤️
set 2025 • FRIENDS
Fabula è sempre una garanzia! Abbiamo mangiato la pinsa, che è sempre buonissima! Personale gentilissimo. Super consigliato!
Ideale per famiglie con bambini
ago 2025 • FRIENDS
Ottimo ristorante, cibo di qualità e personale gentilissimo. La presenza della sala bimbi è un valore aggiunto che ci ha permesso di cenare in tranquillità mentre i bambini giocavano felici. Assolutamente consigliato alle famiglie!
Eccellente
lug 2025 • FAMILY
Locale molto bello e accogliente, specialmente per chi ha bambini. Servizio impeccabile. Cibo ottimo. Abbiamo preso le pinse ed erano tutte belle esteticamente e molto buone. Prezzo giusto vista la qualità.
Un posto magico
giug 2025 • FRIENDS
Un posto magico dove trascorrere una serata rilassante in compagnia mentre i bimbi giocano e si divertono. Il cibo è eccezionale, come tutto lo staff. Consigliato.
Bimbi felici, genitori rilassati
apr 2025 • FAMILY
Bel posto e piatti sfiziosi, tutto curato nei dettagli. Bimbi felici, genitori rilassati. Consiglio le sfiziosità, le pinse e i panini. Locale, servizi e pulizia top.
Un posto incantevole, Fabula
mag 2025 • FAMILY
Abbiamo cenato da Fabula gustando una meravigliosa pinsa; nostro figlio di 10 anni un fantastico panino ("il più buono che abbia mai mangiato"). Ambiente meraviglioso.
RISTORANTE
Dù Spaghi
INDIRIZZO
Via Giuseppe Verdi 83, 87036, Rende Italia
DETTAGLI
CUCINE
Italiana, Mediterranea, Romana, Laziale, Italiana - Centro
Tipi di pasto
Pranzo, Cena
Diete speciali
Opzioni vegetariane, Opzioni vegane, Opzioni senza glutine
CARATTERISTICHE
Accessibile in sedia a rotelle
Consegna a domicilio
Da asporto
Posti a sedere
Prenotazioni
Serve alcolici
Servizio al tavolo
RECENSIONI
Non date retta alle recensioni negative! Sono fatte da gente che non ne capisce!
set 2025 • COUPLES
Location intima, servizio e Proprietario professionale e molto competente, i primi abbondanti (140 g di pasta) con ricette romane rivisitate alla calabrese davvero un’ottima idea. Personalmente abbiamo provato l’amatriciana con ‘nduja e polpette, spaghetti con alici e mollica, e una proposta dello chef di cui ci siamo ampiamente fidati e abbiamo fatto benissimo! Tutti e tre i primi erano spettacolari, pasta al dente e condimento fatto a regola d’arte. Anche se in due abbiamo mangiato circa 500 g di pasta non abbiamo avuto gonfiore né acidità, segnale del fatto che i sughi vengono preparati con grande attenzione. Abbiamo deciso di andarci nonostante alcune recensioni non proprio positive perché abbiamo capito una cosa: la frustrazione di alcune persone e l’ignoranza nel giudicare la buona cucina stanno dilagando anche qui, è un ristorante che merita davvero tanto, consigliatissimo!
Succulenta
ago 2025 • FRIENDS
Persone deliziose e cucina strepitosa. Di sicuro lo consiglio per chi mangia poco. Consiglio vivamente questo ristorante. Un saluto da Andrea, Maria, Alessia, Serafino e il piccolo Brian.
Ottimo
ago 2025 • FAMILY
Tutto stra buono! Abbiamo mangiato patate con pistacchio, burrata e mortadella, spaghetti alla paesana, spaghetti con polpo, crema di patate e stracciatella. Materie prime di altissima qualità.
Pranzo top!
giù 2025 • FRIENDS
Sono stata a pranzo da Dù Spaghi e ne sono rimasta davvero entusiasta! Il locale è molto curato e accogliente, perfetto per una pausa pranzo piacevole e rilassante. Il menù offre tantissimi tipi di spaghetti, tutti preparati con ingredienti freschi e abbinamenti originali. Ho apprezzato molto la possibilità di scegliere tra ricette tradizionali e varianti più creative. Il personale è cordiale, attento e sempre pronto a consigliare il piatto giusto. Tornerò sicuramente per provare altri tipi di pasta!
TOP!
giù 2025 • COUPLES
Un vero paradiso per gli amanti della pasta! Ingredienti freschi e saporiti. Il servizio cordiale e veloce e il personale molto disponibile e attento alle esigenze dei clienti. Consiglio vivamente!
I MIGLIORI, ECCELLENTI
mag 2025 • COUPLES
Se amate la pasta e cercate un’esperienza gastronomica che vada oltre il semplice “piatto di spaghetti”, Spaghetteria Top è una tappa obbligata. Situata in un ambiente accogliente e curato nei dettagli, questa spaghetteria eleva la tradizione italiana con un tocco creativo e ingredienti di altissima qualità. Il menù è un viaggio attraverso le diverse interpretazioni degli spaghetti: dai classici come amatriciana, cacio e pepe e carbonara, fino a proposte più audaci con tartufo, frutti di mare freschissimi o salse gourmet fatte in casa. Porzioni generose ma ben bilanciate.
Passione italiana: la pasta.
apr 2025 • FAMILY
Piccolo ristorante nella zona moderna di Rende. Pochi tavoli in ambiente molto informale. Si punta tutto — ma non esclusivamente — come dice il nome, sulla pasta e in particolare sugli spaghetti. Condimenti classici ma anche originali, porzioni generose. Tutto cucinato in modo classico e rispettando le ricette delle tradizioni regionali. Prezzi equi. Personale cortese e professionale. Ad maiora ed ancora complimenti.
RISTORANTE
Hostaria De Mendoza
INDIRIZZO
Piazza degli Eroi, 3, 87036, Rende Italia
DETTAGLI
CUCINE
Italiana, Internazionale, Mediterranea, Europea
Tipi di pasto
Pranzo, Cena
Diete speciali
Opzioni vegetariane, Opzioni vegane, Opzioni senza glutine
CARATTERISTICHE
Accessibile in sedia a rotelle
Accetta carte di credito
American Express
Da asporto
Mastercard
Parcheggio in strada
Posti a sedere
Prenotazioni
Seggioloni disponibili
Serve alcolici
Servizio al tavolo
Vino e birra
Visa
RECENSIONI
10/10
lug 2025 • FAMILY
Piatti semplicemente perfetti, con un'ottima selezione di vini e carni. Ottima qualità prezzo per un locale davvero unico.
Ottimo
mag 2025 • COUPLES
Ottimi piatti, il locale è pulito ed ordinato, il personale cordiale e disponibile. La tartare è una specialità, prezzi onesti per la qualità del cibo.
Assolutamente da provare
feb 2025 • COUPLES
Cibo ottimo e cucinato divinamente. Abbiamo assaggiato il tris di antipasti su consiglio della proprietaria ed erano veramente buonissimi, una menzione d'onore alla fonduta con tartufo e alla tartare al tartufo. Zuppa di fagioli e porcini un vero comfort food, riscalda anche l'anima. Abbiamo poi assaggiato due primi divisi: pappardelle al cinghiale e risotto porcini e tartufo. Prezzo corretto per servizio e materie prime. Tutto ottimo, tartufo freschissimo e buonissimo. Personale gentile e cordiale, la signora è meravigliosa. Super consigliato!
Eccellente
feb 2025 • FAMILY
Complimenti, si mangia benissimo! Personale gentile e competente. Consigliatissimo. Prezzi giusti per la qualità del cibo
RISTORANTE La Borgata
INDIRIZZO Viale Orso Mario Corbino, 487, 87036, Rende Italia
DETTAGLI Nella scelta dei piatti abbiamo sposato l’idea di una cucina tradizionale, volutamente semplice e non troppo ricercata, ma proprio per questo capace di esaltare ciascun ingrediente senza alterarne il gusto originale. Da noi potrai gustare i piatti tipici della tradizione, dal fusillo calabrese con sugo di salsiccia, scamorza affumicata e polpettine, col suo sapore marcato e inconfondibile, alle migliori carni bianche e rosate, il tutto accompagnato da un’attenta selezione di vini provenienti da cantine regionali e birre in bottiglia o alla spina. E poi c’è la pizza, il nostro vanto. Oltre 50 gusti tra cui scegliere, da quelli più classici fino alle specialità della casa, con impasto classico o ai cereali: cotta rigorosamente nel forno a legna, la famosa pizza de La Borgata è leggera e altamente digeribile grazie al suo impasto, ottenuto da un misto di pregiate farine italiane con gemme di grano e lasciato maturare naturalmente per oltre 48 ore. Nel pieno rispetto della tradizione, vogliamo che la nostra pizza rimanga un punto di riferimento, la dimostrazione che la buona cucina può trasformarsi in una magnifica esperienza. Un’esperienza da far vivere ai nostri clienti.
RECENSIONI
Pizza davvero squisita. ago 2025 • FAMILY La Borgata è un ristorante/pizzeria molto conosciuto in zona. Si trova a ridosso dell'Unical e spesso mi reco qui in pausa pranzo ma soprattutto la sera per gustare una delle migliori pizze della zona e non solo. Abitando in zona mi affido a loro anche per prelevare delle pizze d'asporto da consumare in tranquillità a casa. La pizza (alimento che io adoro) ha un impasto soffice e digeribile, il cornicione è alto e mai l'ho trovato bruciacchiato (particolare per me molto importante). Gli ingredienti sono di ottima qualità e il servizio, con a capo i due proprietari, impeccabile. Hanno una sala interna con arredamento rustico ma accogliente ed una più elegante appena si entra. Disponibili due parcheggi molto comodi. Leggermente scomoda la stradina che porta all'ingresso.
Cortesia e giusti tempi di attesa tra le varie portate ago 2025 • FRIENDS La migliore pizza, ingredienti di qualità. Ottimi gli antipasti. Polpette di carne spettacolari e ottime le altre. Interessante selezione di amari Calabresi
FANTASTICO ago 2025 • FAMILY Fantastico, pizza ottima prezzo top, e servizio eccellente consiglio ha tutti di venire, location molto bella, ottimo
Una certezza feb 2025 • FAMILY ristorante pizzeria straordinario, come pochi, non solo per la qualità dei cibo ma il servizio, la gentilezza e la simpatia dei tuitolari è qualcosa che rende questo posto uno dei migliori in calabria.
Tutto bene dic 2024 • FAMILY Siamo stati lì con la mia famiglia qualche sera fa per due compleanni. Devo dire tutto bene, abbiamo provato un antipasto con portate tipiche calabresi e la pizza tipica calabrese. Tutto bene. Prezzi nella norma.
Bel locale,pulito e la pizza 🍕 è leggerissima!!! ot 2024 • FRIENDS Ci siamo trovati in questa bella pizzeria grazie al consiglio di un amico e come dico sempre, il passa parala e sempre la migliore recensione. Locale bello,tenuto benissimo con un ingresso molto accogliente,il servizio non è da meno e la pizza 🍕 è molto leggera e ben lievitata.I gusti sono particolari e con materie prime del territorio.
RISTORANTE A Mano A Mano Ristorante Italiano
INDIRIZZO Via Silvio Pellico 42, 87036, Rende Italia
DETTAGLI "A Mano A Mano" Ristorante Italiano Specializzato nella preparazione di piatti Italiani rispettando antiche tradizioni e prodotti della nostra terra il tutto rivisitato in chiave moderna. La struttura offre anche una vasta gamma di Pinse, Musica live tutti i giorni con un repertorio di Cantautorato Italiano e Jaz Club Internazionale Disco Music dopo cena con revival anni 70/80/90/2000.
RECENSIONI Ritorneremo!!!! ot 2025 • FAMILY Esperienza culinaria da rifare.Cibo ottimo,locale moderno e accogliente.Personale attento agli ospiti e a ogni minimo dettaglio.Ritorneremo con piacere!
Eccellente ot 2025 • FAMILY Sono stata in questo ristorante per la prima volta, abbiamo festeggiato la laurea di mio nipote, e ne sono rimasta davvero entusiasta! L’atmosfera è accogliente e curata nei dettagli, il personale gentile e attento senza mai essere invadente. La cena è stata deliziosa, piatti preparati con ingredienti freschi e ben presentati. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Aggiungo che è anche jazz club, per chi come me ama questo genere di musica consiglio di seguire la pagina Facebook dove troverete il calendario degli eventi. Tornerò sicuramente e lo consiglio vivamente a chi cerca un ambiente raffinato e nel contempo una buona cucina.
Festa a sorpresa set 2025 • FAMILY Ho organizzato una festa a sorpresa per gli 80 anni di mio padre. Siamo rimasti tutti entusiasti! Ottimo cibo, ottimo servizio, personale e proprietario gentilissimi. Ci sono venuti incontro per qualsiasi problematica (celiachia, intolleranza al lattosio, ecc..) e tutti sono rimasti felicissimi. Lo consiglio vivamente.
Una serata incantevole ago 2025 • COUPLES Esperienza veramente gradevole, atmosfera molto intima, cibo veramente ottimo e soprattutto personale cordiale e disponibile.
A MANO A MANO UNA DOLCE MELODIA ago 2025 • COUPLES Una scoperta piacevole durante il viaggio di rientro dalla Sicilia. Materie prime di ottima qualità e piatti presentati in maniera impeccabile. Disponibilità, cortesia e competenza del titolare che ci ha messo subito a nostro agio. Ambiente pulito e curato nei dettagli. Rapporto qualità/prezzo rapportato alle materie prime utilizzate. Bravi continuate così!
Un ristorante moderno con sapori autentici e jazz dal vivo ago 2025 • FAMILY Abbiamo visitato A Mano a Mano a Rende con quattro adulti e un bambino di 4 anni, ed è stata un'esperienza meravigliosa dall'inizio alla fine. Inizialmente attratti dalla pinsa, abbiamo scoperto che il ristorante offre anche un menu completo di piatti di pesce e carne, sia primi che secondi piatti. Tutto ciò che abbiamo provato era di ottima qualità – dalla freschezza degli ingredienti alla leggerezza e al sapore delle pinsas stesse.
La carta dei vini è un altro highlight, con selezioni principalmente locali. Abbiamo particolarmente apprezzato la scelta del Magliocco, disponibile sia come vini monovitigno che in blend, sia con rossi che bianchi offerti. I prezzi sono equi e più che giustificati dalla qualità consegnata.
L'ambiente è altrettanto invitante: posti a sedere all'aperto per un'atmosfera rilassata e una sala da pranzo interna elegante e moderna che si sente elegante e accoglienza.
Aggiungendo all'atmosfera, A Mano a Mano ospita anche jazz dal vivo e altre performance musicali di alta qualità. Questo tocco di cultura rende l’esperienza culinaria ancora più speciale, trasformando un pasto in una serata da assaporare.
Nel complesso, consigliamo vivamente A Mano a Mano e ci torneremo sicuramente. Una vera esperienza a cinque stelle a Rende.
Gentilezza e cortesia ago 2025 • FRIENDS Ho trovato tantissima gentilezza, accoglienza e professionalità. Io e i miei amici abbiamo trascorso una bellissima serata e sicuramente ritorneremo. L'unico rammarico è stato non aver potuto ascoltare il sax di Paolo Mauro. Ci rifaremo la prossima volta.
Tocco di stile a Commenda di Rende lug 2025 • FAMILY Accoglienza perfetta, il cibo è di prima classe. L'ambiente è curato. Ci siamo sentiti subito a nostro aggio. Torneremo al più presto.
Cortesia e qualità giu 2025 • FAMILY La recensione si riferisce ad una cena in famiglia di fine giugno. Il locale è in centro, ampio, presenta anche una struttura esterna ed è finemente arredato. Siamo stati accolti con il sorriso, disponibilità alle richieste ed attenzione nei nostri confronti dall'inizio a fine serata, con educazione e gentilezza che non sono scontate. Il menù è ampio, ci sono antipasti, primi e secondi sia di mare che di terra ed anche le pizze, dolci ed amari. Noi abbiamo diviso un antipasto di mare ricco e delizioso che comprende vari assaggi che vanno oltre le solite portate, con una buonissima focaccia cotta al momento (base pinsa) ed un secondo di pesce, alla fine ho assaggiato l'amaro de Luca (mi sembra si chiami cosi), fatto a Lamezia, molto buono. Prezzi decisamente adeguati ed onesti. Ritorneremo sicuramente per assaggiare altri piatti. Complimenti! Consigliato!
5 stelle giu 2025 • COUPLES Esperienza culinaria indimenticabile. Accoglienza in maniera impeccabile; eleganza e raffinatezza elementi cardine del locale. Perfetto in coppia, ma anche in compagnia…da provare assolutamente. Un saluto a Paolo e Angela.
RISTORANTE Flag Interior Design
INDIRIZZO Via Busento 27/29, 87036 Quattromiglia, Rende Italia
DETTAGLI Caratteristiche
Vedi tutte le caratteristiche Opzioni vegetariane, Opzioni senza glutine Pagamenti digitali, Accetta carte di credito Colazione, Pranzo, Cena, Brunch, Bevande
RECENSIONI Colazione da campioni! set 2025 • FRIENDS Locale confortevole e ben arredato. Personale gentile e disponibile. Colazione di qualità e ben assortita. Le 2 torte assaggiate, una al cioccolato ed una alla frutta non mi hanno esaltato: buone di, ma non eccelse.Buoni i muffin. In altra occasione invece, ho molto gradito i pancake con pezzi di frutta. Prezzi sopra la media.
Flag: un mondo a parte ott 2025 • FAMILY Flag è un mondo a parte. Dentro di sé racchiude il concetto di bellezza, qualità e convivialità. Menù ricercato con prodotti di qualità, mai scontati e sempre in evoluzione. Personale professionale e pronto a soddisfare ogni esigenza del cliente. Spazi dove il design crea un ambiente raffinato e intimo. Bellezza e vasta scelta nello spazio dedicato ai fiori. Un posto dove trascorrere piacevoli momenti di convivialità sia in famiglia che con amici. Eccellente!
Un brunch in compagnia ot 2025 • FRIENDS Questo ristorante offre una cucina raffinata immersa in una atmosfera elegante. I piatti sono preparati con ingredienti freschi e in maniera creativa.la location è curata nei dettagli ed offre un’atmosfera accogliente e romantica accompagnata da una leggera musica di sottofondo .il personale è professionale e attento alle esigenze dei clienti.questo ristorante offre un’esperienza unica che non c’entra nulla con la cucina tradizionale italiana, ma dai gusti totalmente internazionali.
Interessante mamm set 2025 • COUPLES Ci siamo fermati per un aperitivo ed è stata una piacevole scoperta per accoglienza e ambientazione. Unica nota negativa ma risolvibile: se proponi un Franciacorta (versione mezza bottiglia) ma non è sulla lista dei drink e quindi non vedi il costo....arrivi al conto e lo paghi 35 Eur....non è proprio il massimo. E passi che sul beverage il ricarico è sempre importante ma almeno mettete i clienti nelle condizioni di sapere quanto costa....che ci vuole?
Unico ed inimitabile set 2025 • FAMILY Una location di grande fascino che abbina la bontà del cibo e del beverage ad uno stile elegante e curato nei dettagli. Consigliato per eventi da far ricordare!
Sempre buonissimo. apr 2025 • COUPLES Vado spesso per una colazione o un brunch. Tutto buonissimo, personale super gentile, prezzi un pò più alti della media, ma giustificati. Ci torno spesso volentieri! P.s. Finalmente un Iced Coffee degno di questo nome!
Colazione top apr 2025 • FAMILY Ambiente suggestivo ed accogliente, ottimo servizio e piatti ricercati. Non è una semplice colazione ma un'esperienza.
Unici gen 2025 • SOLO Non riesco a trovare un termine adatto per descrivere la gentilezza e l’accoglienza ricevuta (forse ancora va inventato). È tutto perfetto a parer mio. Sono andato a chiedere un mazzo di fiori, mi hanno accolto offrendomi un buon caffè e sono da tempo il mio primo punto di riferimento quando ho bisogno di fare bella figura
RISTORANTE Griglieria del Popolo
INDIRIZZO Via Fratelli Salerno, 87036, Rende Italia
DETTAGLI Il ristorante Griglieria Del Popolo di Scarnato Alfredo, è situato a Rende in provincia di Cosenza, è il locale adatto per gli amanti della buona carne, non potete farvi scappare il menù Mr. Manzo che vi farà assaporare una selezione di carni tra le più ricche: ben sei tipologie. Il menù propone carni italiane ed estere cotte alla griglia e alla brace, bistecche fiorentine, hamburgher, specialità della cucina calabrese, ed anche ottime pizze a lievitazione naturale, il tutto accompagnato da una ricca selezione di vini di qualità alla carta ed anche ottime birre artigianali.
RECENSIONI Griglieria Top giu 2025 • COUPLES Esperienza super positiva! Carne di ottima qualità, cotta alla perfezione e servita con contorni gustosi. Il personale è stato gentilissimo e l’atmosfera accogliente.
Un grazie speciale ad Alfredo per la professionalità, la passione e l’accoglienza impeccabile, fa davvero la differenza: attento, preparato e sempre con il sorriso. Un valore aggiunto che si percepisce in ogni dettaglio dell’esperienza.
La griglia di qualitá mar 2025 • FAMILY Locale top, accoglienza eccellente, carne di altissima qualità cucinata sapientemente, ambiente elegante, servizio veloce e professionale.
Carne spettacolare nov 2024 • SOLO Locale accogliente. Carne veramente molto molto buona. Patate mbacchiuse strabilianti. Il servizio è poco attento. Il prezzo è leggermente alto (però come detto la qualità è eccellente).
Cena Gian ot 2024 • FAMILY Cena divina con antipasto serio e carne deliziosa, personale TOP! Straordinario Alfredo il proprietario, ritornerò presto.
Carne eccellente lug 2024 • FAMILY Carne eccellente sia per qualità che per preparazione. Personale competente e gentile. Ottimo il servizio. Bella la location. Prezzi un po' alti
la migliore carne mai mangiata! lug 2024 • FAMILY La migliore griglieria in assoluto è la griglieria del popolo carne di alta qualità! mai mangiata una carne del genere! la straconsiglio!
Promosso lug 2024 • FAMILY Abbiamo mangiato molto bene. Ottima qualità, abbiamo atteso un bel po' (è mercoledì) ma ne è valsa la pena. Consiglio i dolci. Prezzo ottimo in rapporto a qualità e quantità!
Elegante, Raffinato e pieno di sorprese mag 2024 • COUPLES Sono di Palermo ma quando passo da Rende è obbligatoria la fermata ... È vero che il cibo/ristorante è soggettivo ma quando è tutto perfetto, prezzo compreso, diventa oggettivo.
RISTORANTE Ciccino Cucina & Griglia
INDIRIZZO Via Mario Sironi 19, 87036, Rende Italia
DETTAGLI CUCINE Italiana, Steakhouse, Mediterranea, Barbecue, Argentina Tipi di pasto Pranzo, Cena, Aperto fino a tardi Diete speciali Opzioni senza glutine CARATTERISTICHE Accessibile in sedia a rotelle Accetta carte di credito Parcheggio disponibile Posti a sedere Prenotazioni Seggioloni disponibili Serve alcolici Servizio al tavolo Tavoli all'esterno Televisore
RECENSIONI
Da ripetere ago 2025 • COUPLES Locale stile country molto accogliente. Perfetto per chi vuole godersi una serata a base di carne davvero ottima. Perfetta anche la fonduta di formaggio con tartufo. Personale gentilissimo e disponibile.
Cena di laurea perfetta ot 2025 • FRIENDS Ho festeggiato la mia laura presso questo locale e sono rimasto molto contento sia di quello che ho mangiato ma anche della disponibilità e della gentilezza del proprietario e di chi lavora nel locale. Consigliatissimo sia per festeggiamenti che per una semplice cena in compagnia.
Torno sempre molto volentieri mag 2025 • FAMILY Ho pranzato molte volte in questo locale e non ho mai avuto dubbi sulla qualità dei prodotti utilizzati, né sulla cura con cui vengono preparati i piatti: altrimenti non ci sarei tornata così spesso. Inoltre, il personale è sempre in grado di gestire al meglio anche situazioni di grande affluenza — come ieri, domenica 11/05/2025 — senza tempi d’attesa e con una cortesia e un'attenzione davvero rare, riservate a ogni singolo cliente. Complimenti
Ci sa’ fare su tutto mar 2025 • COUPLES Trovato per caso, ma posso dire Top su tutto. Ragazze ai tavoli gentili sorridenti e sempre attente. Sul mangiare tutto al top a km zero. Titolare che ci mette le mani su tutto dal saluto quando entri alla brace per prelibare il tuo palato. Se lo legge siamo la coppia Siciliana. P.s ragazzi andateci e vi farà divertire.
Di Qualitá feb 2025 • FAMILY Abbiamo conosciuto questo posto per puro caso. Cibo ottimo e porzioni abbondanti. Personale attento e gentile. È stata una bella scoperta.
Serata con mia figlia feb 2025 • FAMILY Conferma sempre la qualità della carne dei prodotti e del servizio. Un pochino costoso... Ogni tanto però ci sta. Proprietario gentile e bravo cuoco. Carne di manzo ottima Consiglio quella con il pistacchio ed il tortino di tartufo come antipasto.
servizio eccellente, veloci e gentili. carne buonissima feb 2025 • FAMILY carne buonissima, servizio eccellente prezzo giustissimo carne cotta benissimo luogo comodo, mi son sentito a casa.
Sublime dic 2024 • FRIENDS Il locale è molto caratteristico. Il personale è molto cortese e simpatico. Le Portate sono abbondanti e gustose. Per me è una tappa obbligata quando sono in zona. Super consigliato!
Cena di carne nov 2024 • FAMILY Davvero top! Tutto molto curato , dal servizio alle pietanze ! Personale gentile e sorridente ! Carne ottima , si scioglie in bocca ! Lo consiglio.
Una bella serata nov 2024 • BUSINESS Locale accogliente, piacevole atmosfera, personale gentile, continuamente presente ma con discrezione, cucina eccellente. Tutto buonissimo. Super consigliato!
RISTORANTE Al Pesce Fuor d'Acqua
INDIRIZZO Via Francesco Cilea, 7, 87036 Quattromiglia, Rende Italia
DETTAGLI CUCINE Italiana, Pesce, Mediterranea, Gastronomia Tipi di pasto Pranzo, Cena Diete speciali Opzioni vegetariane, Opzioni vegane, Opzioni senza glutine CARATTERISTICHE Accessibile in sedia a rotelle Accetta carte di credito Connessione Wi-Fi gratuita Parcheggio disponibile Parcheggio in strada Posti a sedere Prenotazioni Seggioloni disponibili Serve alcolici Servizio al tavolo Vino e birra
RECENSIONI Cena incredibile a Rende ot 2025 • FRIENDS Straordinaria esperienza, cucina di qualità e servizio di eccellenza. La passione per il lavoro viene trasmesso incredibilmente. A. da Bassano d. Gr.
Uno spettacolo, vi consiglio di provare tutto il menu e il servizio è eccellente. Bravi complimenti avanti così ot 2025 • FRIENDS Complimenti, servizio, menu, chef di eccellenza. Provate quello che vi propongono e non sbagliate mai. Bravissimi avanti tutta FM Belluno
Ottimo ot 2025 • BUSINESS Buona la qualità delle pietanze, posto carino ma senza una grande personalità. Buono e attento il servizio, prezzi nella media
Benissimo set 2025 • COUPLES Cibo di ottima qualità, rapporto qualità prezzo azzeccato, ambiente curato nei minimi dettagli e personale attento e gentile
Top! lug 2025 • FAMILY Non c’è posto migliore! Cortesia, disponibilità, professionalità e soprattutto piatti curati e gustosi. Esperienza fantastica. Consigliatissimo
Esperienza fantastica mag 2025 • FAMILY Per non sbagliare mai. Se sei alla ricerca della qualità, cortesia e disponibilità, sei nel posto giusto. Pranzare lodevolmente da loro e’ : Vincere facile. Ogni volta che ci ritorniamo, offrono sempre in esperienza culinaria fantastica. Super Consigliato
Accoglienza raffinata e piatti che sorprendono apr 2025 • FRIENDS Come appassionato di enogastronomia, non posso fare a meno di sottolineare l’eccezionale esperienza che ho vissuto ancora una volta in questo ristorante. La qualità dell’accoglienza e la cura dei dettagli sono, senza dubbio, punti di forza della struttura, ma ciò che veramente ho apprezzato è la straordinaria competenza dello staff, sia in cucina che in sala. In particolare, lo Chef Patron Sandro Bevacqua e lo Chef Executive Mimmo Trentinella continuano a stupirmi con piatti che vanno ben oltre la semplice cucina: sono vere e proprie esperienze sensoriali. Ogni portata è un’esplosione di sapori che testimoniano un alto livello di preparazione e una passione evidente per il mestiere. Inoltre, ho avuto il piacere, senza volerlo, di assistere all’attenzione ed alla sensibilità dimostrata dal titolare, Chef Bevacqua, nei confronti di alcuni commensali seduti nelle vicinanze del mio tavolo. Questi avevano manifestato delle problematiche legate a intolleranze alimentari, ma con grande discrezione e professionalità lo Chef ha saputo rassicurarli e proporre alternative adatte alle loro esigenze, garantendo loro una serata piacevole e serena. Questa attenzione al cliente, unita alla qualità eccellente dei piatti, rende questo ristorante una scelta indiscutibile per trascorrere un’esperienza unica. Complimenti a tutto lo staff per la dedizione e la passione che trasmettono in ogni aspetto del loro lavoro.
Serata piacevole apr 2025 • COUPLES Posto accogliente,cibo squisito,personale attento e disponibile.. abbiamo passato una bella serata! In foto primo con ragù al polpo,secondo polpo croccante con carciofi e patate entrambi ottimi!!
Il ristorante che mancava in città feb 2025 • FRIENDS Locale molto accogliente, personale molto gentile ed attento , piatti di qualità, ci ritorneremo al più presto, mitico lo spaghetto Aglio olio e peperoncino con tartare di gambero
Festa del papà stellare mar 2025 • FAMILY Posto meraviglioso molto elegante, cibo di altissima qualità servizio eccellente , vastissima scelta di piatti, riescono sempre a soddisfare anche i palati più esigenti, ci ritorno sempre volentieri
Formidabile feb 2025 • FAMILY Professionalità e cortesia sono gli elementi chiave che caratterizzano una cucina ricca di fantasia e di elevata qualità. Una cucina che non sia assapora solo con il gusto ma anche con la fantasia dello Chef Sandro. Posso affermare che chi cerca la perfezione ottiene l'eccellenza, questo e’ il ristorante Al Pesce Fuor d’Acqua
Bella esperienza mar 2025 • FAMILY Locale accogliente ed elegante, cibo di qualità e ben impattato. Ricerca della materia prima e buona cantina. Rapporto qualità prezzo buono. Lo consiglio
RISTORANTE PizzaRosso
INDIRIZZO Via Gioacchino Rossini 74, 87036, Rende Italia
DETTAGLI CUCINE Italiana, Pizza, Mediterranea, Napoletana, Campana, Italiana – Sud Tipi di pasto Cena Diete speciali Opzioni vegetariane, Opzioni vegane, Opzioni senza glutine CARATTERISTICHE Accessibile in sedia a rotelle Accetta carte di credito Bar completo Connessione Wi-Fi gratuita Da asporto Discover Mastercard Pagamenti digitali Parcheggio in strada Posti a sedere Prenotazioni Seggioloni disponibili Serve alcolici Servizio al tavolo Solo contanti Tavoli all'esterno Televisore Vino e birra Visa
RECENSIONI Serata piacevole con amici ot 2025 • FRIENDS Servizio rapido, ottimi sia le sfiziosità che la pizza. A sfogliare il menu c'è davvero l'imbarazzo della scelta. I miei complimenti al gestore. Da consigliare
Eccellente ot 2025 • FAMILY Tutto ottimo, personale gentilissimo e servizio veloce. Non mangiavo una primavera così buona da anni, impasto morbido e ingredienti freschi.
Una garanzia set 2025 • FAMILY Essendo clienti oramai abituali possiamo solo consigliare questo locale sia per la qualità del cibo che per la cordialità delle persone. Pizza eccellente in ogni versione e nota di merito per il filetto all'arancia davvero squisito.
Pizza ottima set 2025 • FAMILY Abbiamo preso 3 pizze molto diverse (zuccosa - crudo e fichi - 3 zucchine) ma tutte buonissime e con ottima scelta e qualità degli ingredienti.
Favoloso set 2025 • FAMILY Siamo stati in questo posto veramente accogliente e ben curato anche ne non era la prima volta . Cibo pizza ed altro di una qualità e bontà eccellente . Personale e titolare che sta alla cassa sempre gentili e sorridenti . Velocità nell’ordinare ma sopratutto nell’arrivo delle pietanze . Lo consiglio a tutti.
Senza paragoni set 2025 • FAMILY Pizza ottima e servizio eccellente unita ad una velocità mai riscontrata. E questo indipendentemente dal numero dei commensali.
Esperienza ottima set 2025 • FRIENDS Esperienza fantastica, personale disponibile e amichevole. le pizze erano ottime e sono arrivate velocemente esperienza super consigliata.
Eccellente set 2025 • COUPLES Sono anni che vengo e non sono mai delusa. Dai primi alle pizze, anche i dolci. Tutto ottimo, il servizio è veloce anche nei giorni pieni
RISTORANTE Agorà
INDIRIZZO Via Rossini Parcheggio Prima Del Seminario Sulla Destra, 87036, Rende Italia
DETTAGLI Michele Rizzo è lo chef patron di questo interessante locale situato in una zona moderna di Rende: la sua carta è incentrata sul pesce (c'è comunque anche qualche proposta di carne) che viene cucinato in modo leggero e moderno, mentre sempre maggiore attenzione è dedicata ad ingredienti di territorio. Buona selezione vini.
RECENSIONI Promosso a pieni voti ott 2025 • BUSINESS Premetto che ho fatto una cena di lavoro con un gruppo numeroso di persone e che sicuramente questo ha influito sul conto su cui non posso esprimere giudizi, ma immagino non sia basso. Andiamo sul resto. Vengo da una città costiera e la cucina di pesce, fresco e di mare, non è certo per me una cosa occasionale. Qui ho trovato cibi curati abbinati a sapori interessanti che permettono il piacere del mangiare non come semplice nutrimento, ma come gusto e godimento dello stare a tavola. A questi ingredienti, essenziali per chi cerca un ristorante di livello, si aggiunge un servizio attento, puntuale e cordiale. Direi che il ristorante è promosso a pieni voti e aggiungo il suggerimento di visitarlo.
ottimo pesce della tradizione con un pizzico di creatività set 2025 • BUSINESS Il ristorante Agorà è un angolo di eccellenza dove il mare incontra la tradizione calabrese in un connubio di sapori autentici e porzioni generose. Molta attenzione alla qualità delle materie prime. La cucina è tipica, ma con quel tocco personale che fa la differenza. Si sente la passione in ogni piatto. Il personale è attento senza essere invadente. Consigliato, soprattutto per chi ama il pesce cucinato con rispetto per la tradizione e un pizzico di creatività.
Bella scoperta ago 2025 • FRIENDS Servizio ineccepibile con due ex studenti di Istituto alberghiero veramente preparati e gentili . Faceva freddo fuori e ci hanno trasferito . Bellissima varietà di pane casereccio. Unico neo : una porzione di polpo salata , ma lo chef molto simpatico si è subito scusato ed ha spiegato il problema nella materia prima . Crudite’ ottime .Purtroppo non c’erano i primi visto orario . Non sono stata io a fare tardi. Prezzo nella norma . Grazie per la bella scoperta.
ottima esperienza apr 2025 • BUSINESS ottima qualità, servizio eccellente a prezzi onesti. Un format che meriterebbe di essere esportato nelle zone di mare. complimenti
Tutto ottimo giu 2025 • BUSINESS Pranzato per la prima volta in questo ristorante per motivi di lavoro . Sono rimasto piacevolmente impressionato sia per la qualità delle pietanze consumate che per gli impiattamenti . Tutto ottimo
Come sempre senza parole , cibo da lode giu 2025 • COUPLES Cena perfetta , cibo che dire ottimo , dall antipasto al primo , alla gentilezza di averci ordinato una torta per l'occasione , gentilissimi
Sublime....BIS apr 2025 • BUSINESS Cenato questa sera ..Cena tra colleghi...Una cena di rappresentanza....L' Agorà è una certezza....La prima volta che ci sono stata la mia recensione si intitolava .Cena "sublime". Stasera non posso che ribadirlo ..Cena "sublime"....Oltre l" eccellenza... Stefania
RISTORANTE Adesso Pasta Rende
INDIRIZZO Via Umberto Boccioni Palazzi Gatto 2, 87036, Rende Italia
DETTAGLI Situato nel cuore di Rende (quattromiglia) a pochi metri dallo svincolo autostradale e dall'università, vuole essere una trattoria 2.0, con i sapori genuini del cibo e della tradizione italiana, abbinata a una mixology moderna e intraprendente. Apre le porte sia a pranzo che a cena, per tutte le info contattare il numero in bio.
RECENSIONI Consigliatissimo!! ott 2025 • COUPLES Oltre al cibo eccezionale, il personale merita un plauso speciale. Lo staff è accogliente, attento e genuinamente gentile.
Ottima esperienza ott 2025 • COUPLES Eravamo già stati al locale, ma tornarci stasera è stata solo la riconferma del fatto che mantenga perfettamente la qualità, la gentilezza e, in generale, la piacevolezza dell’ambiente, anche col passare del tempo :)
Sorpresa di pasta ott 2025 • FAMILY Veramente una sorpresa Pur essendo di zona, non sapevo di questo posto Veloci gentili e tutto buono Anche porzioni generose
Molto soddisfatti set 2025 • FAMILY Cibo ottimo, piatti abbondanti, personale gentile e disponibile.. prezzi one consiglieró a tutti i miei amici e sicuramente ci ritorneró!!! Complimentissimi allo chef Giorgio che ci mette passione in tutti i piccoli dettagli
Ottima set 2025 • FRIENDS Esperienza da rifare!! Locale pulitissimo,personale educatissimo e molto socievoli per un attimo ci siamo sentiti a casa ,cibo abbondante e delizioso. Abbiamo avuto l onore di conoscere i proprietari e anche lo chef Giorgio persone davvero bravissimi con voglia di fare . Prezzi imbattibile, sicuri ci ritorneremo
RISTORANTE Tre Cipolle Sul Comò
INDIRIZZO Via Fratelli Bandiera 98, 87036, Rende Italia
DETTAGLI CUCINE Italiana, Mediterranea, Italiana – Sud Tipi di pasto Pranzo, Cena Diete speciali Opzioni vegetariane, Opzioni vegane, Opzioni senza glutine CARATTERISTICHE Accetta carte di credito Connessione Wi-Fi gratuita Mastercard Posti a sedere Prenotazioni Seggioloni disponibili Serve alcolici Servizio al tavolo Vino e birra Visa
RECENSIONI Spettacolare! ot 2025 • COUPLES L’esperienza ha superato di gran lunga le mie aspettative! Carlotta è stata eccezionale in tutto! Piatti spettacolari! Da ripetere sicuramente Complimenti per tutto.
Cenare dove qualcosa ti fa pensare mar 2025 • FRIENDS Piatti della tradizione in chiave innovativa, personale gentile e preparato. Le pietanze proposte sono studiate e funzionano bene. La carta dei vini è buona e soprattutto i consigli dati sono pertinenti. La location bellissima, decorata con frasi sui muri che la rendono unica. La cosa che mi ha colpito di più però è stata l’attenzione verso le donne. In bagno ci sono servizi che nessun altro ristorante in città fornisce e poi è anche punto viola contro la violenza di genere. Grazie. Queste attenzioni vi rendono speciali, l’ultima stellina è proprio per questo , le altre 4 meritate in cucina e in sala.
Cena di lavoro giu 2025 • BUSINESS In un mondo che corre veloce, questo ristorante è una piccola oasi dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio al piacere delle cose fatte bene. Un posto dove si torna — e si ritorna ancora — sempre con il sorriso. Andrea e Carlotta, i titolari, sono molto più che dei ristoratori: sono amabili padroni di casa che riescono a farti sentire ospite speciale ogni volta.
Un'elegante esperienza di gusto e gentilezza mag 2025 • FAMILY Un enorme grazie al locale Tre Cipolle Sul Comò per la straordinaria pazienza e disponibilità! Il 14 maggio avevamo prenotato per un pranzo alle 14, ma a causa di una seduta di dottorato che si è protratta ben oltre l’orario previsto, siamo riusciti ad arrivare solo alle 17… con un gruppo di 25 persone! Nonostante l’assurdo ritardo, ci hanno aspettato con gentilezza e ci hanno comunque accolto con un sorriso e tanta (tantissima!!) comprensione, permettendoci di pranzare senza farci sentire alcun disagio. Abbiamo mangiato benissimo: piatti curati, gustosi e abbondanti. Il locale è particolare, curato nei dettagli, e i proprietari sono davvero eccezionali, accoglienti, pazienti e genuini (...potrei continuare all'infinito). Consiglio vivamente Tre Cipolle Sul Comò a chiunque voglia sentirsi coccolato come a casa, in un ambiente familiare dove il buon cibo e la cortesia fanno davvero la differenza. Grazie ancora di cuore!
Esperienza sublime, ottimo gusto per il palato e per la location, una vera e propria casa con uno splendido salotto. mag 2025 • FAMILY Ero alla ricerca di un buon ristorante, dove si potesse gustare nel vero senso della parola ogni singola portata….volevo assaporare gusto ed innovazione nella semplicità più assoluta, e tutto ciò lo abbiamo trovato in questo piccola e deliziosa location. Gusto, professionalità,passione, gentilezza del personale sono gli ingriedenti base di questo location . Oltre al gusto e prelibatezze delle portate anche gli occhi si sono allenati nel leggere le infinite “massime” scritte a mano su ogni dove. Location diversa ma a mio modesto parere molto , ma molto affascinante, portate gustose e prelibate, personale gentilissimo e professionale. Lo consiglio ad occhi chiusi per trascorrere del tempo davvero speso bene!!! Grazie di cuore per averci coccolato, Salvatore&Annalisa& la piccola Chiara. Ci rivedremo molto presto!
Una coccola per l’anima e il palato apr 2025 • COUPLES Una coccola per il palato e per l’anima! E’ un’esperienza autentica quella che si vive in questa osteria!! Appena varcata la soglia, si viene accolti con un calore raro: la proprietaria, con il suo sorriso sincero e la sua premura, fa sentire ogni ospite come a casa. Le sue attenzioni sono quelle di chi ama profondamente ciò che fa e desidera condividere questa passione con chi si siede a tavola. I piatti raccontano una storia fatta di tradizione, sapienza e amore per la buona cucina. Ogni portata è un inno alla stagionalità e alla qualità delle materie prime, selezionate con cura maniacale. Nulla è lasciato al caso: i sapori sono intensi, genuini, perfettamente bilanciati. Un’osteria che resta nel cuore… e nel gusto.
Divertente per i nostri palati apr 2025 • COUPLES Cenare da Tre cipolle sul comò è stato veramente piacevole e devo dire un vero divertimento per i nostri palati. La cucina è davvero buona, materie prime di ottima qualità. Nei piatti si percepisce sin da subito sapienza, studio e passione. L'accoglienza della proprietaria è stata calorosa, cordiale e professionale con una buona conoscenza anche nell ambito dei vini. Abbiamo apprezzato anche la presenza dello chef in sala che premurosamente ci chiedeva come stesse andando la nostra cena. Ottimi anche i dolci! Possiamo affermare che questo ristorante offre un'esperienza completa e soddisfacente. Lo consigliamo vivamente a tutte quelle persone che vogliono divertirsi sperimentando e mangiando bene e di qualità. Ritorneremo sicuramente!
Dovete venire feb 2025 • BUSINESS Bel posto. Bella scoperta. Buona la scelta del menù. Lo chef Andrea sa bene cosa vuol dire presentare un piatto. Servizio attento e preciso. Carlotta sa presentare i piatti ed il lavoro che lo precede. Sa bene i vini da consigliare. Ci ritornerò volentieri. E vi consiglio di provare.
Da provare e riprovare nov 2024 • SOLO Ci sono andato e ci vado almeno una volta al mese. Ambiente accogliente, i proprietari sono gentili e simpatici. Si mangia molto bene. E' tutto molto buono, inutile che vi dica tutte le cose che ho mangiato, dalle polpette (eccezionali) alla carne (buonissima). Tutto è veramente buono. Prezzi adeguati. Da provare assolutamente.
Lo consiglio è un posto eccellente nov 2024 • COUPLES Cena veramente speciale con pietanze cucinate con maestria e grande competenza da parte della proprietaria Carlotta che spiega ogni portata. Molto bravo il cuoco Andrea questo ristorante Lo consiglio a tutti e noi ci ritorneremo sicuramente.
