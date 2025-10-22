Social
Home page>Eventi>Michele Marchese present...

24 ORE ALL NEWS

Video

Eventi
Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato

Il presidente di CNA Cosenza: «Quest'anno puntiamo a 140mila visitatori

22 ottobre, 2025
ULTIMA ORA
Eventi

Festa del cioccolato a Cosenza, Marchese (CNA): «Puntiamo a 180mila visitatori» | VIDEO

L’evento che quest’anno vedrà anche la presenza di maestri cioccolatieri francesi è soltanto una delle tante iniziative di cui la Confederazione degli artigiani bruzi è promotrice
Salvatore Bruno
Festa del cioccolato a Cosenza, Marchese (CNA): «Puntiamo a 180mila visitatori» | VIDEO\n
Eventi

Giornate FAI d’autunno: i Giganti della Sila e il ponte di Alarico a Scigliano ammaliano i visitatori

La presidente regionale Laura Carratelli: «Le donazioni sono reinvestite nella tutela dei beni che sono sotto la gestione diretta del Fondo Ambiente Italiano»
Emilia Canonaco
Giornate FAI d’autunno: i Giganti della Sila e il ponte di Alarico a Scigliano ammaliano i visitatori\n
Eventi

Parco nazionale del Pollino, installazione di un cartello promozionale e passeggiata ecologica

Evento Organizzato da: “Gruppo Speleo del Pollino” in collaborazione con il Comune di Morano Calabro e l’Ente Parco
Redazione
Parco nazionale del Pollino, installazione di un cartello promozionale e passeggiata ecologica\n
Eventi

Ramificazioni Festival, al via la kermesse dedicata alla danza d’autore: spettacoli tra Cosenza, Lamezia e Rende

Inaugurata la più importante manifestazione nel suo genere in Calabria. La IX edizione si intitola “Kronos”, un percorso che indaga il tempo come dimensione umana, simbolica e universale
Redazione
Ramificazioni Festival, al via la kermesse dedicata alla danza d’autore: spettacoli tra Cosenza, Lamezia e Rende\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Eventi

Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato

22 ottobre 2025
Ore 09:10
Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato
Societa

Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro

Cucina sociale

21 ottobre 2025
Ore 16:44
Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro
Video

Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale

21 ottobre 2025
Ore 06:24
Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Video

Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale

21 ottobre 2025
Ore 06:24
Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Eventi

Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato

22 ottobre 2025
Ore 09:10
Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato
Societa

Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro

Cucina sociale

21 ottobre 2025
Ore 16:44
Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro
Video

Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale

21 ottobre 2025
Ore 06:24
Cosenza, tre arresti per truffa al Sistema Sanitario Nazionale
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Eventi

Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato

22 ottobre 2025
Ore 09:10
Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato
Societa

Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro

Cucina sociale

21 ottobre 2025
Ore 16:44
Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro
Eventi

“Agricleto – Fiera dell’agricoltura e dei prodotti di eccellenza”, l’evento giunto alla quinta edizione slitta di una settimana

La fiera dell’agricoltura e dei prodotti di eccellenza torna per una nuova edizione. Tra gli ospiti che animeranno il borgo nei due giorni di manifestazione, ci saranno anche Paolo Marra, i Cinghios, Giuseppe Biscardi, volto di Joka Calabria, e Wlady Nigro, con il suo Calabria Food Tour
Redazione
“Agricleto – Fiera dell’agricoltura e dei prodotti di eccellenza”, l’evento giunto alla quinta edizione slitta di una settimana\n
Eventi

Unical, il pianista venezuelano Benito Gonzales ospite della rassegna JazzAmore

Il concerto in programma il 21 ottobre alle 21 presso il teatro Auditorium. Il musicista sarà accompagnato da Darryl hall al contrabbasso  e da Donald Edwards alla batteria
Redazione
Unical, il pianista venezuelano Benito Gonzales ospite della rassegna JazzAmore\n
L’iniziativa

Terremoti d’Italia: a Montalto Uffugo la mostra dedicata ai rischi sismici e alla prevenzione

Previsti due spettacoli simulatori grazie ai quali i partecipanti potranno vivere in sicurezza l’esperienza del terremoto, osservandone direttamente e da vicino gli effetti
Redazione
Terremoti d’Italia: a Montalto Uffugo la mostra dedicata ai rischi sismici e alla prevenzione\n
Eventi

Da tutto il mondo a Scalea per il 24° Campionato di pizza piccante: in gara 15 nazioni e 18 regioni d’Italia

La manifestazione internazionale promossa dal Movimento pizzaioli italiani è stata presentata alla Cittadella regionale di Catanzaro. Focus su qualità dei prodotti, promozione territoriale e inclusione sociale
Francesca Lagatta
Da tutto il mondo a Scalea per il 24°\u00A0Campionato di pizza piccante: in gara 15 nazioni e 18 regioni d’Italia
Eventi

Il Rende Teatro Festival si sposta all’Unical: presentata la 7ª edizione

Il sindaco Principe, il rettore Leone e il direttore artistico De Luca hanno alzato il sipario sulla nuova stagione. Tra gli artisti più importanti Angelo Duro, Peppe Barra, Massimo Ghini e Salvatore Aranzulla
Alessia Principe
Il Rende Teatro Festival si sposta all’Unical: presentata la 7ª edizione
Eventi

Cosenza accende le luci sul Rendano: Claudio Baglioni e Carmen Consoli in concerto

Tre serate con Claudio Baglioni a fine novembre e il ritorno di Carmen Consoli il 5 dicembre: il Teatro Rendano di Cosenza diventa palcoscenico della grande musica italiana
Alessia Principe
Cosenza accende le luci sul Rendano: Claudio Baglioni e Carmen Consoli in concerto
Eventi

Donnici, al via la 43ª Sagra dell’Uva e del Vino

Caruso: «Manifestazione che unisce convivialità e valorizzazione del territorio».
Redazione
Donnici, al via la 43ª Sagra dell’Uva e del Vino
Eventi

“Quadrato in Scena”, il teatro amatoriale protagonista a Rende

Al Garden di Rende la VII edizione della rassegna nazionale dedicata alle compagnie teatrali amatoriali.
Matteo Lauria
“Quadrato in Scena”, il teatro amatoriale protagonista a Rende
Conto alla rovescia

Dalla lunga estate elettorale al brindisi di fine anno: Catanzaro vicina a essere la capitale calabrese del Capodanno Rai

Primi sopralluoghi nelle scorse settimane. Chiuso il delirio delle Regionali con la vittoria di Roberto Occhiuto, un altro dilemma turba i sonni dei sindaci calabresi: quale sarà la città che ospiterà il concertone?
Alessia Principe
Dalla lunga estate elettorale al brindisi di fine anno: Catanzaro vicina a essere la capitale calabrese del Capodanno Rai
Eventi

Cosenza, il Teatro Rendano lancia la stagione 2025: un Polo culturale espanso tra lirica, danza e innovazione

La direzione artistica del triennio è affidata a Chiara Giordano, che ha disegnato un percorso ispirato a inclusività, innovazione e identità territoriale
Alessia Principe
Cosenza, il Teatro Rendano lancia la stagione 2025: un Polo culturale espanso tra lirica, danza e innovazione\n
Eventi

Cosenza Vecchia Slam torna nel centro storico. Focus sulla questione palestinese

Laboratori per i più piccoli, esibizioni, momenti di dibattito e incursioni a sorpresa, in pieno stile “slam”, durante il reading musicale
Redazione
Cosenza Vecchia Slam torna nel centro storico. Focus sulla questione palestinese
Eventi

Paola Iezzi premiata per “Music For Change” 2025

La cantante riceverà a Cosenza il premio speciale per il suo impegno artistico e civile.
Redazione
Paola Iezzi premiata per “Music For Change” 2025
Eventi

A Corigliano-Rossano tutto pronto per il convegno internazionale La Ricerca etnomusicologica in Calabria

L’iniziativa, organizzata dall’etnomusicologo coriglianese Innocenzo Cosimo De Gaudio, con il patrocinio del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, si terrà alla Cittadella dei bambini e dei ragazzi
Redazione
A Corigliano-Rossano tutto pronto per il convegno internazionale La Ricerca etnomusicologica in Calabria\n
Eventi

Festival della Cuccìa, tra memoria e innovazione a Casali del Manco

La seconda edizione celebra il piatto identitario silano con show cooking, vini e musica nel borgo di Pedace
Redazione
Festival della Cuccìa, tra memoria e innovazione a Casali del Manco\n
Eventi

Cosenza, presentata la 43esima edizione della sagra dell’Uva di Donnici

Appuntamento da venerdì 10 ottobre a domenica 12. Il sindaco Franz Caruso:«I risultati degli anni passati ci hanno consegnato un gradimento importante da parte dei visitatori»
Redazione
Cosenza, presentata la 43esima edizione della sagra dell’Uva di Donnici\n
Eventi

Torna la Motocavalcata della Sila nel weekend con High Wellness South Italy: motori, natura e benessere protagonisti

Sabato 5 e domenica 6 ottobre l’altopiano silano si prepara ad accogliere una nuova edizione dell’evento attesissimo dagli appassionati di enduro e turismo naturalistico
Francesco Oliverio
Torna la Motocavalcata della Sila\u00A0nel weekend con High Wellness South Italy: motori, natura e benessere protagonisti\n
Eventi

Casali del Manco, torna il Festival della Cuccìa: due giorni alla scoperta del gusto e della biodiversità calabresi

Il 4 e 5 ottobre il borgo cosentino ospita la seconda edizione dell’evento gastronomico-culturale dedicato al piatto tipico a base di grano e carne, con degustazioni, concerti, show cooking e momenti di approfondimento sulla tradizione calabrese
Redazione
Casali del Manco, torna il Festival della Cuccìa: due giorni alla scoperta del gusto e della\u00A0biodiversità calabresi\n
Eventi

Arena dei Cedri, nuova casa dei grandi concerti in Calabria

Santa Maria del Cedro ospiterà l’Arena dei Cedri: 15mila posti, ampi parcheggi e Claudio Baglioni come grande evento il 26 agosto 2026
Alessia Principe
Arena dei Cedri, nuova casa dei grandi concerti in Calabria
Eventi

Settembre Rendese, finale da record con i Coma Cose

Piazza Kennedy gremita, Premio Speciale al duo milanese e le parole del direttore artistico Alfredo De Luca per un festival che guarda già al 2026
Redazione
Settembre Rendese, finale da record con i Coma Cose
Eventi

Piane Crati festeggia Santa Barbara con il concerto del cantautore Eman

Il sindaco Stefano Borrelli: «Evento capace di parlare alle nuove generazioni»
Redazione
Piane Crati festeggia Santa Barbara con il concerto del cantautore Eman\n
1
...
PIÙ LETTI
1
operazioni di controllo

Cosenza, 3 arresti e 7 denunce per spaccio, stalking, resistenza e lesioni

2

Cosenza, muore in ospedale: la moglie denuncia i sanitari

3

Rende, arrestata coppia per spaccio di cocaina: convalida e obbligo di dimora

4

Incidente sulla Jonio-Tirreno, i tre morti sono di Serra San Bruno

5
Scossa

Terremoto in provincia di Cosenza: magnitudo, epicentro e profondità del sisma