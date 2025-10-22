Michele Marchese presenta la 22esima festa del cioccolato

La fiera dell’agricoltura e dei prodotti di eccellenza torna per una nuova edizione. Tra gli ospiti che animeranno il borgo nei due giorni di manifestazione, ci saranno anche Paolo Marra, i Cinghios, Giuseppe Biscardi, volto di Joka Calabria, e Wlady Nigro, con il suo Calabria Food Tour
La manifestazione internazionale promossa dal Movimento pizzaioli italiani è stata presentata alla Cittadella regionale di Catanzaro. Focus su qualità dei prodotti, promozione territoriale e inclusione sociale
Il sindaco Principe, il rettore Leone e il direttore artistico De Luca hanno alzato il sipario sulla nuova stagione. Tra gli artisti più importanti Angelo Duro, Peppe Barra, Massimo Ghini e Salvatore Aranzulla
Primi sopralluoghi nelle scorse settimane. Chiuso il delirio delle Regionali con la vittoria di Roberto Occhiuto, un altro dilemma turba i sonni dei sindaci calabresi: quale sarà la città che ospiterà il concertone?
L’iniziativa, organizzata dall’etnomusicologo coriglianese Innocenzo Cosimo De Gaudio, con il patrocinio del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, si terrà alla Cittadella dei bambini e dei ragazzi
Il 4 e 5 ottobre il borgo cosentino ospita la seconda edizione dell’evento gastronomico-culturale dedicato al piatto tipico a base di grano e carne, con degustazioni, concerti, show cooking e momenti di approfondimento sulla tradizione calabrese