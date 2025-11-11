Social
Cus Unical Femminile, Orlando: «In salita, ma con coraggio e sorriso. Obiettivo? La salvezza»

L’allenatrice racconta il progetto universitario e la visione per far crescere il calcio femminile in Calabria, dai più giovani alla prima squadra 

11 novembre, 2025
calcio · unical
Sport

Il Comune di Castrolibero premia il giovane campione di Surf Casting Giovanni Buongiorno

«Ho iniziato con entusiasmo questa disciplina e ogni giorno cerco di andare avanti mettendoci tutta la mia passione»
Redazione
Il Comune di Castrolibero premia il giovane campione di Surf Casting Giovanni Buongiorno\n
il rinvio

Top 11 Eccellenza, l'ago della bilancia sarà Castrovillari-Rossanese: rinviata la formazione ideale del nono turno

La formazione della settimana verrà stilata solo dopo il recupero della gara sospesa per maltempo, che potrebbe cambiare le scelte della redazione sportiva

Vincenzo Primerano
Top 11 Eccellenza, l'ago della bilancia sarà Castrovillari-Rossanese: rinviata la formazione ideale del nono turno
I migliori del turno

Promozione A, Cecreta stende il Corigliano, mentre Bertucci trascina lo Scalea: la Top 11 di LaC 

Il gol dell’argentino classe 2002 decide la sfida del “Brillia” e regala tre punti d’oro a Burgo. Nella formazione ideale del nono turno anche il centravanti dei biancostellati che segna il gol partita contro il Cotronei
Francesco Roberto Spina
Promozione A, Cecreta stende il Corigliano, mentre\u00A0Bertucci trascina lo Scalea: la Top 11 di LaC\u00A0\n
Calcio in rosa

Cus Unical Femminile, Orlando: «In salita, ma con coraggio e sorriso. Obiettivo? La salvezza»

L’allenatrice racconta il progetto universitario e la visione per far crescere il calcio femminile in Calabria, dai più giovani alla prima squadra 
Francesco Roberto Spina
Cus Unical Femminile, Orlando: «In salita, ma con coraggio e sorriso. Obiettivo? La salvezza»\n

Sport

Cus Unical Femminile, Orlando: «In salita, ma con coraggio e sorriso. Obiettivo? La salvezza»

L’allenatrice racconta il progetto universitario e la visione per far crescere il calcio femminile in Calabria, dai più giovani alla prima squadra 

11 novembre 2025
Ore 17:09
Cus Unical Femminile, Orlando: «In salita, ma con coraggio e sorriso. Obiettivo? La salvezza»
la via della rete

Eccellenza, Palmese unica a segnare in tutte le prime 9 giornate. Praiatortora e Trebisacce si fermano a 6 turni consecutivi

La compagine neroverde, finora, è sempre andata in rete in questi primi nove turni. Striscia di sei giornate per Praiaortora (1^-6^) e Trebisacce (3^-8^)
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Palmese unica a segnare in tutte le prime 9 giornate.\u00A0Praiatortora e Trebisacce si fermano a 6 turni consecutivi\n
striscia positiva

Eccellenza, il Trebisacce non sfonda il muro della Paolana. Malucchi: «Nel calcio se non la butti dentro non vinci»

I giallorossi, nonostante l'uomo in meno, impattano contro i tirrenici per 0-0. Il tecnico: «L'abbiamo condotta per tutto il tempo, non posso rimproverare nulla»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Trebisacce non sfonda il muro della Paolana. Malucchi: «Nel calcio se non la butti dentro non vinci»\n
Automobilismo

La Ferrari trionfa nell’Endurance, anche il calabrese Antonio Fuoco sul podio mondiale

In Bahrain il pilota di Cariati chiude al terzo posto con la 499P numero 50, mentre la 499P 51 regala il titolo ai colleghi Pier Guidi, Calado e Giovinazzo: «Tutta la squadra ha lavorato incredibilmente»
Francesco Roberto Spina
La Ferrari trionfa nell’Endurance, anche il calabrese\u00A0Antonio Fuoco sul podio mondiale\n
slancio in classifica

Eccellenza, la DBR Luzzi sorride e adesso punta ai play off. Magarò: «Ora serve la sterzata definitiva»

La formazione luzzese batte 3-0 il Cittanova e si rilancia. Il tecnico: «Siamo un po' corti, dobbiamo colmare le recenti partenze con nuovi arrivi»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, la DBR Luzzi sorride e adesso\u00A0punta ai play off. Magarò: «Ora serve la sterzata definitiva»\n
ruggito in vetta

Eccellenza, il Praiatortora mostra perché è in vetta. Viscardi: «Lavoro e perfezione in ogni dettaglio»

La capolista batte anche la quotata Virtus Rosarno per 2-0 e rimane in testa. il tecnico: «Presto per parlare di classifica, anche perché ci sono squadra attrezzate che ritorneranno»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Praiatortora mostra perché è in vetta. Viscardi: «Lavoro e perfezione in ogni dettaglio»\n
nebbia e brividi

Promozione A, il Mesoraca frena contro l’Altomonte. Varacalli: «Nebbia e interruzioni, ma restiamo in vetta con merito»

Il tecnico analizza il pareggio per 1-1 con i cosentini, condizionato dalle lunghe sospensioni di gioco: «Difficile mantenere la concentrazione, ma siamo su un buon percorso»
Franco Sangiovanni
Promozione A, il Mesoraca frena contro l’Altomonte. Varacalli: «Nebbia e interruzioni, ma restiamo in vetta con merito»\n
la gara podistica

Co.Ro.Half Marathon, a Corigliano Rossano si battono record su record

La terza edizione della prova calabrese, chiamata ad assegnare i titoli regionali Fidal sulla distanza, ha richiamato anche nomi prestigiosi
Redazione
Co.Ro.Half Marathon, a Corigliano Rossano si battono record su record
Dilettanti Calabria

Eccellenza, il PraiaTortora batte la Virtus Rosarno e allunga: ecco i risultati del nono turno

La squadra tirrenica batte 2-0 i reggini e si porta a quota 23 punti in classifica, guadagnando 2 punti sul secondo posto del Trebisacce. Sospesa per maltempo Castrovillari-Rossanese
Redazione
Eccellenza, il PraiaTortora batte la Virtus Rosarno e allunga: ecco i risultati del nono turno\n
Il personaggio

Serie A, il calabrese Berardi stende l'Atalanta con una doppietta e sogna la chiamata di Gattuso in Nazionale

L'attaccante del Sassuolo guadagna posizioni nella classifica dei marcatori all time (48esimo) e continua a sperare di vestire nuovamente l’azzurro
Francesco Oliverio
Serie A, il calabrese Berardi stende l'Atalanta con una doppietta e sogna la chiamata di Gattuso in Nazionale\n
Futsal

Serie A2 Futsal, quarto turno amaro per le calabresi: Acri ko in casa, la Blingink Soverato cede in Campania

I cosentini perdono 4-1 contro il Mazara, mentre i catanzaresi cedono di misura 4-3 contro la Junior Domitia. Entrambe le calabresi faticano a trovare continuità
Francesco Roberto Spina
Serie A2 Futsal, quarto\u00A0turno amaro per le calabresi: Acri ko in casa, la Blingink Soverato cede in Campania\n
Calcio a 5

Pirossigeno Cosenza-Napoli 4-4, Paniccia: «Dal punto di vista sportivo un grande punto»

Il tecnico rossoblù sottolinea come la squadra abbia reagito dallo svantaggio di 1-4: «Meritavamo di non perdere dopo una prestazione simile»
Redazione
Pirossigeno Cosenza-Napoli 4-4, Paniccia: «Dal punto di vista sportivo un grande punto»\n
Calcio a 5

Pirossigeno Cosenza, cuore e rabbia: da 1-4 a 4-4 contro il Napoli Futsal, ma il pari brucia

I rossoblù rimontano da 1-4 grazie a Adornato, Trentin e Marcelinho, ma nel finale l’arbitro interrompe una potenziale vittoria fermando un’azione a porta vuota
Redazione Sport
Pirossigeno Cosenza, cuore e rabbia: da 1-4 a 4-4 contro il Napoli Futsal, ma il pari brucia\n
Dilettanti

Promozione A: big match Sersale–PLM Morrone. Mesoraca e Corigliano rischiano contro Altomonte e Cassano Sybaris

Negli anticipi, il Kratos Bisignano si misura con il Campora mentre il Rende aspetta l’Acri. E per Scalea-Cotronei i punti servono per il salto di qualità. Ecco il programma della nona giornata
Franco Sangiovanni
Promozione A: big match Sersale–PLM Morrone. Mesoraca e Corigliano rischiano contro Altomonte\u00A0e Cassano Sybaris\n
Le partite

Eccellenza, sfide al vertice tra le prime quattro: il programma dell’ottava giornata

La capolista Praiatortora ospiterà la Virtus Rosarno quarta mentre il Trebisacce (seconda forza del campionato) attenderà la Paolana che è terza
Vincenzo Primerano
Eccellenza, sfide al vertice tra le prime quattro: il programma dell’ottava giornata\n
Lutto nel calcio calabrese

Addio al Prof. Antonio Ferrazzo, storico dirigente del calcio calabrese

Il vicepresidente vicario del Comitato Regionale Calabria della LND si è spento dopo una vita dedicata allo sport e ai giovani
Redazione
Addio al Prof. Antonio Ferrazzo, storico dirigente del calcio calabrese\n
Palla a spicchi

Basket, Serie B Interregionale: le calabresi pronte a tornare in campo per il settimo turno

Viola Reggio contro Milazzo al PalaCalafiore, Catanzaro ospita Monopoli, mentre Rende cerca conferme a Brindisi dopo il successo nel derby contro i giallorossi
Francesco Roberto Spina
Basket, Serie B Interregionale: le calabresi pronte a tornare in campo per il settimo turno\n
Volley, tegola azzurra

Grave infortunio per Daniele Lavia: nuova operazione alla mano, stagione a rischio

Il 26enne schiacciatore calabrese della Trentino Volley dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico dopo il lento recupero dall’infortunio che lo ha fermato ad agosto durante un raduno con la Nazionale
Redazione
Grave infortunio per Daniele Lavia: nuova operazione alla mano, stagione a rischio
eccellenza calabrese

Eccellenza: l'urlo del Trebisacce, la neopromossa che adesso sogna la Serie D

I “delfini giallorossi” sono reduci da sei vittorie consecutive. Ora la squadra di Malucchi va a caccia del primo posto, con il miglior attacco del girone. E domenica arriva la Paolana, terza della classe
Franco Sangiovanni
Eccellenza:\u00A0l'urlo del Trebisacce, la neopromossa che adesso sogna la Serie D\n
L’impresa

Pallanuoto, colpo della Smile Cosenza a Ostia: battuta la Sis Roma (16-15) ai rigori

Le calabresi vincono e salgono a quota 11 punti in classifica nel campionato di Serie A1 femminile. Gara equilibrata, decisa dopo una grande rimonta nel quarto tempo
Redazione Sport
Pallanuoto, colpo della Smile Cosenza a Ostia: battuta la Sis Roma (16-15) ai rigori\n
news e trattative

Dilettanti, il mercato prende quota: su Carmelo Corrao gli occhi di Polistena, Taurianova e non solo. Maida, pensiero su Foderaro

L'ex capitano della Virtus Rosarno è stato contattato anche dal Città di Siderno, e non è da escludere il Pizzo. Sulla piazza l'ex attaccante della DBR Luzzi
Vincenzo Primerano
Dilettanti, il mercato prende quota: su Carmelo Corrao gli occhi di\u00A0Polistena, Taurianova e non solo.\u00A0Maida, pensiero su Foderaro\n
