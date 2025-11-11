Cus Unical Femminile, Orlando: «In salita, ma con coraggio e sorriso. Obiettivo? La salvezza»

Il gol dell’argentino classe 2002 decide la sfida del “Brillia” e regala tre punti d’oro a Burgo. Nella formazione ideale del nono turno anche il centravanti dei biancostellati che segna il gol partita contro il Cotronei
Il ricordo di Padre Fedele Bisceglia, scomparso quasi tre mesi fa, nelle parole di Teresa Boero, stretta collaboratrice del "Monaco" che negli ultimi anni lo ha affiancato nella gestione della struttura caritatevole Il Paradiso dei Poveri di Donnici
Il ricordo di Padre Fedele Bisceglia, scomparso quasi tre mesi fa, nelle parole di Teresa Boero, stretta collaboratrice del "Monaco" che negli ultimi anni lo ha affiancato nella gestione della struttura caritatevole Il Paradiso dei Poveri di Donnici
Il ricordo di Padre Fedele Bisceglia, scomparso quasi tre mesi fa, nelle parole di Teresa Boero, stretta collaboratrice del "Monaco" che negli ultimi anni lo ha affiancato nella gestione della struttura caritatevole Il Paradiso dei Poveri di Donnici
In Bahrain il pilota di Cariati chiude al terzo posto con la 499P numero 50, mentre la 499P 51 regala il titolo ai colleghi Pier Guidi, Calado e Giovinazzo: «Tutta la squadra ha lavorato incredibilmente»
Il 26enne schiacciatore calabrese della Trentino Volley dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico dopo il lento recupero dall’infortunio che lo ha fermato ad agosto durante un raduno con la Nazionale
I “delfini giallorossi” sono reduci da sei vittorie consecutive. Ora la squadra di Malucchi va a caccia del primo posto, con il miglior attacco del girone. E domenica arriva la Paolana, terza della classe