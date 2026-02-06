Social
Soccer Montalto, dalla retrocessione alla vetta. Parla Eugenio Marasco

Il team manager: «Programmazione, giovani e cura dei dettagli: così siamo tornati protagonisti»

6 febbraio, 2026
montalto uffugo · calcio · dilettanti
Promozione A

Cassano Sybaris, da sorpresa a realtà: Acosta «Partiti per i play-off, ma ora la vetta è vicina»

Dopo un avvio di stagione sorprendente, la squadra cosentina si conferma nel circolo di vertice e punta con determinazione ai play-off e oltre. Il centrocampista: «Siamo lì e vogliamo provarci fino in fondo»

Vincenzo Primerano
Cassano Sybaris, da sorpresa a realtà: Acosta «Partiti per i play-off, ma ora la vetta è vicina»
gesto di solidarietà

«Giustizia per Denis», il messaggio del Bocale nel match in casa della DB Rossoblù Luzzi

In vista della sfida, il club reggino rinnova la vicinanza alla famiglia Bergamini, trasformando il match di Eccellenza in un momento di memoria. Cogliandro: «Ricordiamo i valori che lo sport può trasmettere»
Vincenzo Primerano
«Giustizia per Denis», il messaggio del Bocale nel match in casa della DB Rossoblù Luzzi\n
eccellenza

Nuovo scossone in casa DB Rossoblù Luzzi: si dimette Magarò

Clima teso dopo l’ultimo ko esterno a Castrovillari. Prima delle dimissioni del giovane tecnico, il presidente Gencarelli aveva deciso di sospendere l’intero staff tecnico lasciando la squadra in autogestione. L’ex Morrone lascia dopo aver conquistato la Coppa Italia regionale
Franco Sangiovanni
Nuovo scossone in casa DB Rossoblù Luzzi: si dimette Magarò
L’intervista

Soccer Montalto, dalla retrocessione alla vetta. Parla Eugenio Marasco | VIDEO

Il team manager: «Programmazione, giovani e cura dei dettagli: così siamo tornati protagonisti»
Francesco Roberto Spina
Soccer Montalto, dalla retrocessione alla vetta. Parla Eugenio Marasco | VIDEO\n

Sport

Soccer Montalto, dalla retrocessione alla vetta. Parla Eugenio Marasco

Il team manager: «Programmazione, giovani e cura dei dettagli: così siamo tornati protagonisti»

6 febbraio 2026
Ore 16:17
Società

Gottlob e l'AI dotata di coscienza: «Mai dire mai»

5 febbraio 2026
Ore 17:34
Video

Corigliano Rossano, condizioni disumane dei locali dove vivevano i migranti

5 febbraio 2026
Ore 12:17
Economia e Lavoro

Matteo Pugliese e l’IA: tornare in Calabria per costruire il futuro

Da Milano al Sud, la scelta di fondare Dritara e usare l’intelligenza artificiale come strumento umano e culturale

4 febbraio 2026
Ore 16:58
Olimpiadi invernali

Milano-Cortina 2026, in gara una sola “calabrese” ma le mascotte dei Giochi parlano catanzarese

Tra gli atleti azzurri c’è solo Gabriella Durante originaria di San Giovanni in Fiore, ma la Calabria brilla anche con Tina e Milo, mascotte ideate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Taverna
Francesco Roberto Spina
Milano-Cortina 2026, in gara una sola “calabrese” ma le mascotte dei Giochi parlano catanzarese\n
I migliori

Top 11 Promozione A: Michelutti para, Fioretti segna ancora e Appoh firma una doppietta 

L’uomo copertina del diciannovesimo turno è il portiere del Cassano Sybaris, decisivo con un rigore parato sul campo della capolista Plm Morrone
Francesco Roberto Spina
Top 11 Promozione A:\u00A0Michelutti para, Fioretti segna ancora e Appoh firma una doppietta\u00A0\n
I nostri format

Zona D torna su LaC Tv: riflettori sulla ventiduesima giornata di Serie D

Questa sera alle 22, Stefania Scarfò e Paolo Giura conducono una nuova puntata, con analisi e approfondimenti sul turno di campionato che visto anche la vittoria della Vigor nel derby di Lamezia contro il Sambiase
Redazione
Zona D torna su LaC Tv: riflettori sulla ventiduesima giornata di Serie D\n
svolta rossonera

Eccellenza, Castrovillari ultimo ma non ancora rassegnato. Daghio: «Segnali positivi già contro Bocale e Praiatortora»

Nel diciannovesimo turno i Lupi del Pollino battono 3-1 la Db Rossoblù Luzzi: «Dobbiamo sgomberare la mente e vedere dove arriveremo a fine stagione»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Castrovillari ultimo ma\u00A0non ancora rassegnato. Daghio: «Segnali positivi già contro Bocale e Praiatortora»\n
L’intervista

Aiello (ds Avellino) elogia il Catanzaro: «È un modello da seguire»

Ai microfoni del network LaC, il direttore sportivo degli irpini apprezza la gestione della società giallorossa: «Valorizzano i giovani, curano il bel gioco e ottengono risultati proporzionati agli investimenti»
Francesco Roberto Spina
Aiello (ds Avellino) elogia il Catanzaro: «È\u00A0un modello da seguire»\n
L’intervista

Crisi del calcio italiano, Galasso a LaC: «Investire nei settori giovanili è fondamentale»

VIDEO – Il vicepresidente di Adise sottolinea come la mancanza di attenzione ai vivai penalizzi il sistema calcio, costringendo le società a guardare all’estero per trovare talenti
Francesco Roberto Spina
Crisi del calcio italiano, Galasso a LaC: «Investire nei settori giovanili è fondamentale»\n
ko interno

Eccellenza, il Praiatortora domina il Bocale. Cogliandro: «Buoni i primi 20 minuti, poi abbiamo perso l’orientamento»

Il patron biancorosso si distingue ancora una volta per impegno e solidarietà: «Incasso al comune di Melito, per incentivare la ripartenza dopo il ciclone Harry»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Praiatortora domina il Bocale. Cogliandro: «Buoni i primi 20 minuti, poi abbiamo perso l’orientamento»\n
Eccellenza

Il colpo della domenica è dello Stilomonasterace, Papaleo: «Limitati i loro migliori, bravi a soffrire»

Blitz dei reggini in casa della vicecapolista Trebisacce, il tecnico: «Play off? A inizio stagione molti non ci davano tra le prime cinque della classifica, arrivati a questo punto»
Vincenzo Primerano
Il colpo della domenica è dello Stilomonasterace, Papaleo: «Limitati i loro migliori, bravi a soffrire»\n
vetta consolidata

Eccellenza: Praiatortora in fuga, la Serie D non è più un miraggio. Petrone: «Calma, mancano ancora undici partite»

La compagine tirrenica schianta il Bocale per 0-4. Il capitano: «Siamo stati reattivi e siamo stati agonisticamente molto concentrati»
Vincenzo Primerano
Eccellenza: Praiatortora in fuga, la Serie D non è più un miraggio.\u00A0Petrone: «Calma, mancano ancora undici partite»\n
Promozione

PLM Morrone e Cassano Sybaris non si fanno male: il big match finisce 0-0

Nella 19^ giornata di campionato, sfida d'alta classifica che termina in pareggio. La PLM Morrone sbaglia un rigore nel primo tempo

Alessandro Storino
PLM Morrone e Cassano Sybaris non si fanno male: il big match finisce 0-0
Dilettanti Calabria

Eccellenza, il Praiatortora vince ancora e allunga in vetta: i risultati del diciannovesimo turno

La capolista conquista i 3 punti battendo in trasferta il Bocale e si porta a +8 sul Trebisacce che cade in casa contro lo Stilomonasterace. Ecco la classifica aggiornata
Francesco Roberto Spina
Eccellenza, il Praiatortora vince ancora e allunga in vetta: i risultati del diciannovesimo turno\n
Treccine e guantoni

Pugni al cielo, l’atleta della Boxe Popolare di Cosenza Maria Laura Perrotta vince a Napoli: l’ascesa continua

Dopo il torneo internazionale Les Ceintures di Parigi arriva un’altra soddisfazione per la pugile 19enne, che racconta la fatica degli allenamenti e l’emozione di ogni incontro: «C’è la voglia di fare sempre di più»
Mariassunta Veneziano
Pugni al cielo, l’atleta della Boxe Popolare di Cosenza Maria Laura Perrotta vince a Napoli: l’ascesa continua\n
Il prezzo del deserto

«La mia Africa Eco Race finisce qui», il calabrese Palmer si ferma a Dakhla

Il pilota cosentino conclude anticipatamente la sua seconda partecipazione al rally. Problemi fisici, tra strappi e contusioni, lo costringono a interrompere la gara prima delle tappe in Mauritania: «Fa male fermarsi, ma l’Africa insegna»
Francesco Roberto Spina
«La mia Africa Eco Race finisce qui», il calabrese Palmer si ferma a Dakhla\n
dilettanti calabria

Promozione A, riflettori sulla sfida PLM Morrone-Cassano. Il Mesoraca insidia la vetta contro lo Scalea

Occhi puntati anche su Rocca di Neto-Rende e Amantea-Acri. Rischia il Corigliano contro l'imprevedibile Kratos Bisignano. Il programma completo del diciannovesimo turno
Promozione A,\u00A0riflettori sulla sfida PLM Morrone-Cassano. Il Mesoraca insidia la vetta contro lo Scalea\n
Il caso

Morte Astori, Careggi risarcisce la famiglia con 1,1 milioni dopo le condanne penali definitive

Accordo economico dopo le sentenze: responsabilità medica e autorizzazione all’attività agonistica al centro del caso
Redazione
Morte Astori, Careggi risarcisce la famiglia con 1,1 milioni dopo le condanne penali definitive\n
le partite

Eccellenza, il diciannovesimo turno: Trebisacce-Stilomonasterace e Paolana-Reggioravagnese sfide play off

Interessante anche il derby della Piana tra Palmese e Virtus Rosarno. Sa di ultima spiaggia invece la sfida salvezza tra Gioiese e Cittanova
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il diciannovesimo turno: Trebisacce-Stilomonasterace e Paolana-Reggioravagnese sfide play off\n
L’intervista

Plm Morrone al comando, Stranges a LaC: «Siamo una squadra operaia, senza nomi ma con fame»

Dopo 18 giornate i cosentini comandano il girone A di Promozione. Il tecnico racconta il progetto, la filosofia operaia e un primato costruito su lavoro e umiltà: «Dobbiamo ragionare partita dopo partita e correre su noi stessi».
Francesco Roberto Spina
Plm Morrone al comando, Stranges a LaC: «Siamo una squadra operaia, senza nomi ma con fame»\n
L’intervista

Eccellenza, Praiatortora in vetta e con l'intenzione di rimanerci. Baggini: «Primo posto? Frutto del lavoro quotidiano»

Il difensore argentino: «Inizialmente, il nostro primo obiettivo era quello di giocare ogni domenica con il massimo della grinta e dell'ambizione»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Praiatortora in vetta e con l'intenzione di rimanerci. Baggini: «Primo posto? Frutto del lavoro quotidiano»\n
GRANDE RISULTATO

De Giorgio porta il Potenza in finale: Verbicaro esplode di orgoglio

La pro loco del piccolo borgo altotirrenico, guidata da Angela Annuzzi, gli ha dedicato un lungo post, poi condiviso anche dalla pagina del Comune. Prima di affermarsi come allenatore, De Giorgio è stato un calciatore. Con il Crotone, con cui è rimasto per sette anni, è arrivato anche nella massima serie 
Francesca Lagatta
De Giorgio porta il Potenza in finale: Verbicaro esplode di orgoglio\n
Sogno olimpico

Dal Canada all’hockey azzurro: Gabriella Durante, il portiere di origini calabresi verso Milano Cortina 2026

I nonni di San Giovanni in Fiore, il percorso tra Nord America e Italia e la maglia della Nazionale: la 25enne sarà titolare ai prossimi Giochi olimpici invernali
F.R.S.
Dal Canada all’hockey azzurro: Gabriella Durante, il portiere di origini calabresi verso Milano Cortina 2026\n
