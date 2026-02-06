Soccer Montalto, dalla retrocessione alla vetta. Parla Eugenio Marasco

Dopo un avvio di stagione sorprendente, la squadra cosentina si conferma nel circolo di vertice e punta con determinazione ai play-off e oltre. Il centrocampista: «Siamo lì e vogliamo provarci fino in fondo»
In vista della sfida, il club reggino rinnova la vicinanza alla famiglia Bergamini, trasformando il match di Eccellenza in un momento di memoria. Cogliandro: «Ricordiamo i valori che lo sport può trasmettere»
Clima teso dopo l’ultimo ko esterno a Castrovillari. Prima delle dimissioni del giovane tecnico, il presidente Gencarelli aveva deciso di sospendere l’intero staff tecnico lasciando la squadra in autogestione. L’ex Morrone lascia dopo aver conquistato la Coppa Italia regionale
Questa sera alle 22, Stefania Scarfò e Paolo Giura conducono una nuova puntata, con analisi e approfondimenti sul turno di campionato che visto anche la vittoria della Vigor nel derby di Lamezia contro il Sambiase
Ai microfoni del network LaC, il direttore sportivo degli irpini apprezza la gestione della società giallorossa: «Valorizzano i giovani, curano il bel gioco e ottengono risultati proporzionati agli investimenti»
Dopo il torneo internazionale Les Ceintures di Parigi arriva un’altra soddisfazione per la pugile 19enne, che racconta la fatica degli allenamenti e l’emozione di ogni incontro: «C’è la voglia di fare sempre di più»
Il pilota cosentino conclude anticipatamente la sua seconda partecipazione al rally. Problemi fisici, tra strappi e contusioni, lo costringono a interrompere la gara prima delle tappe in Mauritania: «Fa male fermarsi, ma l’Africa insegna»
Dopo 18 giornate i cosentini comandano il girone A di Promozione. Il tecnico racconta il progetto, la filosofia operaia e un primato costruito su lavoro e umiltà: «Dobbiamo ragionare partita dopo partita e correre su noi stessi».
La pro loco del piccolo borgo altotirrenico, guidata da Angela Annuzzi, gli ha dedicato un lungo post, poi condiviso anche dalla pagina del Comune. Prima di affermarsi come allenatore, De Giorgio è stato un calciatore. Con il Crotone, con cui è rimasto per sette anni, è arrivato anche nella massima serie