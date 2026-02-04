Matteo Pugliese e l’IA: tornare in Calabria per costruire il futuro

L’ordinanza, che verrà emanata a breve, definirà i requisiti di accesso al contributo, le spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande. Al fine di accelerare i tempi, verrà attivata una piattaforma dedicata, affiancata da un indirizzo e-mail specifico per l’assistenza nella procedura
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’aggiudicazione per la progettazione e i lavori della nuova variante della SS 106 Jonica: 32 chilometri in nuova sede per migliorare sicurezza e mobilità della dorsale ionica calabrese. L’investimento complessivo ora ammonta a circa cinque miliardi
Si tratta dell’aggiornamento del Padel, finanziato con il fondo sociale europeo. L’assessore Calabrese ha precisato che è quasi esaurita la dotazione finanziaria. Sui Tis: «Dalla prossima settimana le prime assunzioni»
Fino a 50mila euro per ciascun progetto. L’assessore Calabrese: «Puntiamo a migliorare l’accoglienza dei visitatori, rendere più semplice la mobilità e valorizzare l’identità e la cultura di ogni comunità»
Legambiente, Wwf e altre 13 realtà scrivono al presidente dell’assemblea di Palazzo Campanella Cirillo per esprimere la loro preoccupazione: «Fino al 2040 previsti solo lavori di miglioramento dell'attuale linea tra Praia e Paola e tra Pizzo e Villa. Per il resto nulla all'orizzonte»
Il ministero della Giustizia avrebbe manifestato l’intenzione di procedere alla stabilizzazione dei 300 operatori ma già a marzo scadranno i contratti dei dipendenti dei Beni culturali. L’appello di Lavia al presidente Occhiuto e alla deputazione calabrese
In coda alla classifica nazionale Vibo Valentia. A incidere redditi medi più bassi, popolazione più anziana, meno single e una prevalenza di spostamenti brevi o legati a reti familiari, prevalentemente in Italia
Il consigliere regionale contesta la lettura dei dati sul dissesto e rivendica l’efficacia dell’azione commissariale. «Il Ministero dell’Ambiente riconosce il metodo calabrese. Comuni decisivi per la messa in sicurezza»