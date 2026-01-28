Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi

Ricercatore Unical e protagonista al Mondiale dello scorso ottobre in Spagna, il plurimedagliato cosentino espone al Rimuseum: «Sott’acqua scopro la bellezza ma anche la fragilità del mondo, che tutti abbiamo visto da molto vicino in questi giorni di maltempo»
Il Lions Club della città porta il Reparto Biodiversità tra i banchi dell’Istituto Comprensivo proponendo un dialogo su onestà e rispetto del territorio che proseguirà con nuovi incontri formativi per i giovani
Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione
Lo studio ha analizzato le comunità di lepidotteri in quattro aree protette di Calabria e Basilicata evidenziando come qui si trovi il più alto numero di specie censite: un dato che conferma l’elevato valore di biodiversità
Tra gli altri centri, Catanzaro, Vibo Valentia, Rende e Lamezia Terme, sono destinatari fino ad un massimo di 200 mila euro di un contributo destinato alla lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per la riqualificazione delle aree degradate
I finanzieri hanno scoperto un’attività di lavorazione di rifiuti edili priva di autorizzazioni nonché un ampio terreno ove venivano depositati ingenti quantità di scarti edili, rifiuti speciali non pericolosi
Temperature costantemente sopra le medie, rare irruzioni fredde e piogge concentrate in poche ore aumentano il rischio idrogeologico e le fasi di siccità. Nel 2025 registrate diverse anomalie termiche positive, fino ai 5°C: la neve, così, diventa una notizia
Video | L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di mostrare in modo chiaro e diretto come funziona l’impianto e quale ruolo può assumere nel contesto territoriale. Sarà aperto a scuole, associazioni, cittadini