Ambiente

Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi

Il vicepresidente della Società Ornitologica Italiana, racconta 50 anni di studi sui volatili e i progetti per tutelarli

28 gennaio, 2026
Parco nazionale della Sila
L’intervista

Depurazione in Calabria, Francesca Mirabelli lancia l’allarme: «Serve una mappatura completa degli scarichi» | VIDEO

La presidente di Mare Pulito Bruno Giordano chiede una svolta e invita a proteggere costa e biodiversità. «Il mare vive 12 mesi l’anno»
Antonio Alizzi
L’intervista

A Rende la mostra del campione del mondo di fotografia subacquea Francesco Sesso: «Catturo il mare anche per proteggerlo» – FOTOGALLERY

Ricercatore Unical e protagonista al Mondiale dello scorso ottobre in Spagna, il plurimedagliato cosentino espone al Rimuseum: «Sott’acqua scopro la bellezza ma anche la fragilità del mondo, che tutti abbiamo visto da molto vicino in questi giorni di maltempo»
Paolo Mazza
il confronto

Legalità e ambiente: i piccoli cittadini di Castrovillari a lezione dai Carabinieri

Il Lions Club della città porta il Reparto Biodiversità tra i banchi dell’Istituto Comprensivo proponendo un dialogo su onestà e rispetto del territorio che proseguirà con nuovi incontri formativi per i giovani
Franco Sangiovanni
L’intervista

Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi | VIDEO

Il vicepresidente della Società Ornitologica Italiana, racconta 50 anni di studi sui volatili e i progetti per tutelarli
Patrizia De Napoli
Società

«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica

Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione

27 gennaio 2026
Ore 15:47
Ambiente

Depurazione, abusivismo, correnti marine e scarichi agricoli: Mirabelli lancia l'allarme sulla salute del mare calabrese

La presidente di Mare Pulito Bruno Giordano chiede una svolta sulla depurazione e invita a proteggere costa e biodiversità. «Serve una mappatura completa degli scarichi».

26 gennaio 2026
Ore 14:02
Società

Mohamed Fatih: «Così costruiamo integrazione vera»

Il presidente del Centro Islamico Cosenza-Rende racconta oltre dieci anni di attività: «Siamo più di 500, conviviamo serenamente. Ora sogniamo un centro culturale aperto a tutti».

23 gennaio 2026
Ore 17:07
Sport

Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»

Cosentino doc e punto di riferimento della squadra, Marchio ripercorre le tappe più importanti della Pirossigeno, tra sfide, investimenti della società e amore per la città

23 gennaio 2026
Ore 15:15
Maltempo

Pioggia in Calabria fino a 200 mm, ma domani peggiorerà: il ciclone porterà nubifragi, onde fino a 7 metri e tanta neve

Abbondanti precipitazioni registrate nelle aree interne. Ma nella giornata di martedì atteso un peggioramento, previsto anche un generale calo delle temperature
Salvatore Lia
Vento e nubifragi

Il ciclone sta arrivando, Calabria jonica la più colpita dal maltempo: allerta arancione oggi e domani

Nel Reggino, Catanzarese e Crotonese possibili nubifragi e forti raffiche di vento. Mareggiate fino a otto metri. Scuole chiuse a Catanzaro.  Ecco le previsioni
Salvatore Lia
Benessere naturale

Linea Verde racconta la terapia forestale nel cuore del Parco della Sila

La Foresta Incantata di Montescuro protagonista del programma Rai: ricerca scientifica, salute e turismo sostenibile
Redazione
Natura

Il Parco del Pollino protagonista di un’importante ricerca scientifica sugli impollinatori notturni pubblicata da Ispra

Lo studio ha analizzato le comunità di lepidotteri in quattro aree protette di Calabria e Basilicata evidenziando come qui si trovi il più alto numero di specie censite: un dato che conferma l’elevato valore di biodiversità
Redazione Ambiente
Dimensione europea

Parchi marini calabresi nel progetto LIFE TerrAmare per la tutela costiera

Sottoscritta la convenzione: l’Epmr entra nella rete europea per la conservazione degli habitat e la gestione sostenibile delle spiagge
Redazione
Città verde

Nuova piantumazione urbana a Cosenza: oltre 2.950 alberi dal 2021

Partiti i nuovi interventi da via Isonzo. In arrivo 800 piante. Il sindaco Caruso: «Scelta strutturale per una città più sostenibile»
Redazione
Green city

Rende, la Regione stanzia 200mila euro per il recupero delle aree verdi degradate

Il Comune fa sapere che le risorse saranno utilizzate anche per contrastare il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti
Redazione
I premiati

Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free

Premiate le amministrazioni locali che si sono distinte nella promozione di buone pratiche sostenibili. L’annuncio nel corso di un evento a Montecitorio
Redazione
salvaguardia del territorio

Dalla Regione 6 milioni a 32 comuni per il risanamento ambientale – L’ELENCO

Tra gli altri centri, Catanzaro, Vibo Valentia, Rende e Lamezia Terme, sono destinatari fino ad un massimo di 200 mila euro di un contributo destinato alla lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per la riqualificazione delle aree degradate
Redazione
Controlli del territorio

Gestione rifiuti abusiva, sequestrato impianto nel Cosentino. Due denunce

I finanzieri hanno scoperto un’attività di lavorazione di rifiuti edili priva di autorizzazioni nonché un ampio terreno ove venivano depositati ingenti quantità di scarti edili, rifiuti speciali non pericolosi
Redazione
Spettacolo della natura

Calabria imbiancata, la magia della neve su Pollino, Sila, Serre e Gambarie: la fotogallery

Prima settimana dell’anno con una coltre bianca che ricopre tutti i monti calabresi. Domani breve pausa con lieve aumento delle temperature ma nel weekend ecco tornare l’aria artica
Salvatore Lia
La dama bianca

Lo spettacolo della neve in Sila e sul Pollino. Tregua nel fine settimana, poi tornano i fiocchi

Almeno 30 i centimetri caduti sull’altopiano silano, ma a Botte Donato gli accumuli potrebbero essere più elevati
Salvatore Lia
Anomalie eccezionali

Niente neve (o quasi), temperature record e precipitazioni estreme: così la Calabria soffre il cambiamento climatico

Temperature costantemente sopra le medie, rare irruzioni fredde e piogge concentrate in poche ore aumentano il rischio idrogeologico e le fasi di siccità. Nel 2025 registrate diverse anomalie termiche positive, fino ai 5°C: la neve, così, diventa una notizia
Salvatore Lia
Il congresso

Scala Coeli, il circolo Legambiente Nicà rinnova i suoi vertici e si prepara a un nuovo anno di battaglie

Confermato alla presidenza Nicola Abruzzese, vice Savina Sicilia. Nella relazione introduttiva indicate le priorità, a partire dalla lotta contro la riapertura della discarica di località Pipino
Redazione Ambiente
La siccità preoccupa

Emergenza idrica in Calabria, l’acqua potabile scarseggia in tutte le province: ecco i comuni più a rischio

Riserve in calo fino al 30% in tutto il territorio calabrese. Sorical invita a un uso responsabile delle risorse mentre la Protezione Civile interviene con pozzi d’emergenza
Redazione Attualità
La votazione

Bonifica Sin Crotone-Cassano-Cerchiara, la relazione approvata in Commissione Ecomafie

Per il presidente Morrone «servono soluzioni concrete». Per il senatore Nicola Irto «l’approvazione della relazione è un atto importante, ma il tempo degli annunci è finito»
Redazione
Ambiente urbano

Rifiuti, svolta a Cosenza: dieci nuove ecoisole per fermare degrado e abbandoni

Da domani operative dieci strutture intelligenti a supporto del porta a porta. Il sindaco Caruso: responsabilità e sostenibilità
Redazione
L’ok dalla giunta

Rifiuti in Calabria, dalla Regione 45 milioni per evitare l’aumento delle tariffe a carico dei cittadini

Il provvedimento finalizzato a sostenere i Comuni e contenere l’impatto economico degli extra costi. L’assessore Montuoro: «Si punta a rendere il sistema più efficiente e sostenibile»
Redazione
Economia circolare

A Corigliano Rossano il Parco biometano apre le porte: così il rifiuto organico diventa esperienza aperta al territorio

Video | L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di mostrare in modo chiaro e diretto come funziona l’impianto e quale ruolo può assumere nel contesto territoriale. Sarà aperto a scuole, associazioni, cittadini
Matteo Lauria
Novità

Cosenza, parcheggi gratis per le auto elettriche: via libera della Giunta

Esenzione fino al 2026 per i residenti della provincia cosentina. Prevista una parking card annuale al costo amministrativo di 35 euro
Redazione
