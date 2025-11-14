Social
Cosenza Calcio
Giacomo Beretta si racconta: «Cosenza, gruppo sano e affamato»

L’attaccante, ultimo arrivato in casa rossoblù, parla di ambizioni, gruppo, gol che manca e differenze tra i gironi di serie C

14 novembre, 2025
serie c · cosenza calcio
Le parole del mister

Buscè: «A Latina con defezioni, ma senza alibi. Conto sul gruppo»

Il tecnico alla vigilia evidenzia le assenze di Cimino e altri acciaccati, ma ribadisce la centralità dell’equilibrio e della meritocrazia: «Chi si allena meglio gioca»
Alessandro Storino
Buscè: «A Latina con defezioni, ma senza alibi. Conto sul gruppo»\n\n\n
Stagione finita

Cosenza, che guaio: rottura del crociato per Baldovino Cimino

Il calciatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. La sua stagione è praticamente finita, è il secondo problema uguale in stagione dopo Kourfalidis
Alessandro Storino
Cosenza, che guaio: rottura del crociato per Baldovino Cimino
Il prossimo avversario

Latina squadra in crisi. Nei pontini c’è anche un ex del Cosenza

La squadra laziale non vince da 5 giornate e non sta disputando il campionato che ci si aspettava.
Alessandro Storino
Latina squadra in crisi. Nei\u00A0pontini c’è anche un ex del Cosenza
vecchie conoscenze

Cosenza, a Latina c’è un ex: Gigi Condò è il ds dei pontini

Il dirigente originario di Gioia Tauro, che guidò l’area tecnica rossoblù nella stagione 2013/2014 insieme a Ciccio Marino, oggi è il direttore sportivo dei laziali
Alessandro Storino
Cosenza, a Latina c’è un ex: Gigi Condò è il ds dei pontini

RICORDI DEL PASSATO

Goretti nella prima da ds della Fiorentina parla del Cosenza: «Ci siamo salvati non so neanche come»

Il neo uomo mercato dei Viola alla stampa ricorda le sue esperienze pregresse con particolare enfasi sui dieci mesi in riva al Crati ed esalta il lavoro di Bisoli
Francesco La Luna
Goretti nella prima da ds della Fiorentina parla del Cosenza: «Ci siamo salvati non so neanche come»
Offerta di lavoro

Il Cosenza Calcio seleziona steward: le modalità per chi si vuole candidare

La notizia apparsa sul sito ufficiale della società rossoblù. Ecco come fare per candidarsi a diventare uno steward del Cosenza
Alessandro Storino
Il Cosenza Calcio seleziona steward: le modalità per chi si vuole candidare\n
Il lutto

E’ morto Salvatore Garritano: il cordoglio del Cosenza Calcio

È morto a 69 anni l’ex attaccante originario di Cosenza, campione d’Italia col Torino nel 1976. Nella sua carriera anche Atalanta, Bologna e Sampdoria
Alessandro Storino
E’ morto Salvatore Garritano: il cordoglio del Cosenza Calcio\n
Preparatore atletico

Cosenza atleticamente al top: la firma è del prof. Diego Gemignani

La brillante condizione fisica dei rossoblù è frutto del lavoro meticoloso e scientifico del preparatore atletico toscano, che ha dato alla squadra di Buscè ritmo, resistenza e continuità per tutta la gara.

Alessandro Storino
Cosenza atleticamente al top: la firma è del prof. Diego Gemignani
Attacco atomico

Il Cosenza come l’Inter: è il miglior attacco tra i professionisti

Prima linea rossoblù da record. I lupi volano come Vicenza e nerazzurri: la squadra di Buscè è uno spettacolo quando si accende
Alessandro Storino
Il Cosenza come l’Inter: è il miglior attacco tra i professionisti
11 in campo

Dal Cosenza al Frosinone, Alvini non dimentica: «Esperienza intensa, nessun rimpianto»

Ai microfoni di LaC l'ex tecnico dei Lupi torna sul recente passato in Calabria: «Purtroppo non è colpa di nessuno, ma è stata una stagione particolare»
Vincenzo Primerano
Dal Cosenza al Frosinone, Alvini non dimentica: «Esperienza intensa, nessun rimpianto»\n
Lutto

Addio a Giuseppe Milicchio, la voce del Cosenza Calcio che ha fatto la storia

Il giornalista sportivo per decenni ha raccontato i Lupi con passione. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte dell’editore Domenico Maduli e della redazione
Redazione
Addio a Giuseppe Milicchio, la voce del Cosenza Calcio che ha fatto la storia\n
Il dato

Cosenza, da migliorare la difesa sui calci piazzati avversari

Tre gol subiti nelle ultime quattro partite su punizioni e angoli avversari, fanno accendere un piccolo campanello d’allarme in casa rossoblù
Alessandro Storino
Cosenza, da migliorare la difesa sui calci piazzati avversari
L’analisi

Cosenza, quando la partita si incanala è spettacolo. Ora serve vincere anche le gare “sporche”

I rossoblù travolgono ancora e vantano il miglior attacco del campionato con 26 gol fatti, ma per il definitivo salto di qualità servirà saper soffrire
Alessandro Storino
Cosenza, quando la partita si incanala è spettacolo. Ora serve vincere anche le gare “sporche”
Le parole del mister

Buscè: «Grande prova di maturità, ma dobbiamo ancora crescere nell’equilibrio»

Il tecnico del Cosenza dopo il 4-1 al Casarano: «Non si può dominare per cento minuti, ma oggi la squadra ha reagito da vera squadra. Ora lavoriamo per evitare cali nei momenti chiave»
Alessandro Storino
Buscè: «Grande prova di maturità, ma dobbiamo ancora crescere nell’equilibrio»\n
Le pagelle dei rossoblù

Cosenza-Casarano: Kouan prova super, Achour ingresso top

Le pagelle dei calciatori del Cosenza al termine della partita giocata stasera al ’’San Vito – Marulla’’ contro il Casarano e terminata sul risultato di 4-1
Alessandro Storino
Cosenza-Casarano:\u00A0Kouan prova super, Achour ingresso top\n
Che vittoria

Cosenza a tutto gas verso la cima della classifica: nulla è impossibile

La squadra rossoblù dimostra ancora una volta di essere forte e consapevole dei propri mezzi. Per fare il salto di qualità serve continuità di successi e uno sforzo economico...
Redazione
Cosenza a tutto gas verso la cima della classifica: nulla è impossibile
Serie C

Il Cosenza asfalta il Casarano e torna alla vittoria: finisce 4-1 al “Marulla”

Grande prestazione della formazione di Buscè che riscatta il pari esterno di Altamura, battendo la squadra Pugliese. In gol Ricciardi, Cannavò e Achour. In apertura l’autorete di D’Alena
Redazione
Il Cosenza asfalta il Casarano e torna alla vittoria: finisce 4-1 al “Marulla”
La probabile formazione

Cosenza-Casarano, rientra Ricciardi ma in tanti non al meglio

Sono 22 i convocati da mister Antonio Buscè per la partita di oggi contro il Casarano e valevole per la 13^ giornata di campionato

Alessandro Storino
Cosenza-Casarano, rientra Ricciardi ma in tanti non al meglio
Le parole del mister

Buscè carica il Cosenza: «Serve cattiveria e concentrazione per vincere col Casarano»

Alla vigilia di Cosenza-Casarano, il tecnico rossoblù chiede attenzione e mentalità vincente: «Prestazioni importanti, ma dobbiamo eliminare le disattenzioni che ci costano care»
Alessandro Storino
Buscè carica il Cosenza: «Serve cattiveria e concentrazione per vincere col Casarano»\n
I prossimi avversari

Cosenza, sabato arriva il Casarano: tra gli avversari anche tre ex rossoblù

Neopromossi ma ambiziosi, i pugliesi tornano a Cosenza dopo 27 anni, anche se sono reduci da 3 sconfitte di fila

Alessandro Storino
Cosenza, sabato arriva il Casarano: tra gli avversari anche tre ex rossoblù
Infortunio

Cosenza, intervento riuscito per Jahce Novello alla spalla destra

Il calciatore australiano è stato operato oggi presso gli Ospedali Riuniti “I Greco” – clinica La Madonnina di Cosenza. A breve un bollettino medico dettagliato

Alessandro Storino
Cosenza, intervento riuscito per Jahce Novello alla spalla destra
Il gemellaggio

Cosenza-Casarano, amicizia senza confini: ma la festa nello stadio sarà rimandata

Sabato i lupi ei salentini torneranno a sfidarsi, ma la protesta contro Guarascio terrà lontani gli ultras dai gradoni ed il ritrovo con gli amici di Casarano non sarà all'interno dello stadio ''Marulla''.

Alessandro Storino
Cosenza-Casarano, amicizia senza confini: ma la festa nello stadio sarà rimandata
Crescita costante

Cosenza, occhio a Pompei: il portiere osservato speciale di Buscè

Il classe 2006 non ha ancora esordito con la maglia rossoblù ma negli allenamenti è continua la sua crescita

Alessandro Storino
Cosenza, occhio a Pompei: il portiere osservato speciale di Buscè
I precedenti

Cosenza, torna la sfida contro il Casarano dopo ben 27 anni

Sabato si rinnova una sfida che manca da ventisette anni. Al “San Vito-Gigi Marulla” cinque i confronti complessivi: due vittorie rossoblù, due pareggi e una sconfitta.

Alessandro Storino
Cosenza, torna la sfida contro il Casarano dopo ben 27 anni
