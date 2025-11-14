Giacomo Beretta si racconta: «Cosenza, gruppo sano e affamato»

Il vicepresidente Gaetano Piro è intervenuto ai microfoni del nostro network negli studi di Cosenza Channel: ««Non è facile gestire futsal e pallacanestro, ma lo facciamo per passione e amore per il territorio»
La brillante condizione fisica dei rossoblù è frutto del lavoro meticoloso e scientifico del preparatore atletico toscano, che ha dato alla squadra di Buscè ritmo, resistenza e continuità per tutta la gara.
Sabato i lupi ei salentini torneranno a sfidarsi, ma la protesta contro Guarascio terrà lontani gli ultras dai gradoni ed il ritrovo con gli amici di Casarano non sarà all'interno dello stadio ''Marulla''.