Ferdinando Aiello davanti al gup di Palermo nell’inchiesta che coinvolge Cuffaro

Confermata la responsabilità per gli ex vertici dell’istituto di credito, ma i giudici di secondo grado riformano la sentenza del Tribunale solo sulla ripartizione interna degli importi, complessivamente per circa 2 milioni e mezzo di euro
Comunicazione del ministero della Salute per quattro Regioni dopo le segnalazioni ricevute dai circuiti internazionali sul focolaio del virus collegato alla nave MV Hondius. Il rischio continua a essere classificato come molto basso in Europa
I procuratori distrettuali di Catanzaro e Reggio Calabria all’Unical per un seminario con gli studenti sottolineano l’importanza della manifestazione contro l’escalation criminale: «È un cambio di passo per dire basta all’indifferenza che ha sempre aiutato le mafie. Saranno i calabresi a liberarsi dalla ’ndrangheta, noi daremo una mano»
Per cause ancora in corso di accertamento, l’Ape Car su cui viaggiava un uomo di Diamante si è capovolto in curva. Il ferito è stato prima soccorso dai passanti, poi è stato affidato alle cure dei medici, ma le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi
Il giovane neurodivergente era ormai abituato a prendersi cura quotidianamente degli animali custoditi nell’azienda di famiglia. L’appello dei compaesani: «Non restiamo in silenzio davanti a questa cattiveria»
La Regione Calabria ha nominato Francesco Campana Commissario ad Acta dell’IPAB "Casa Serena". Il provvedimento attiva il potere sostitutivo per la trasformazione dell’ente, nonostante le dure denunce preventive del presidente Antonio Golia