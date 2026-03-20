Rende, madre e figlia rapinano un negozio per necessità e finiscono ai domiciliari

La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali ha confermato l’ordinanza emessa a suo tempo dal tribunale del Riesame di Catanzaro nei confronti della compagna di vita di Luigi Abbruzzese, “reggente” del clan degli “zingari” di Lauropoli
La testimonianza della ferrista nella richiesta di interdizione per il chirurgo: «Mi convocò nella stanza per “convincermi” della sua versione». Per la procura di Napoli il referto operatorio sarebbe stato falsificato per nascondere la verità sull’espianto del cuore del piccolo Domenico Caliendo
Numerosi locali al piano terra e seminterrati sono stati invasi dall'acqua, rendendo inevitabile l'intervento delle autorità: per diverse famiglie è stato infatti disposto l'ordine di evacuazione, a causa dell'inagibilità temporanea delle loro abitazioni
Un cittadino marocchino residente da anni nella cittadina tirrenica è stato dichiarato non colpevole dal giudice del tribunale di Paola. Secondo l’accusa, dal 2019 al 2022 aveva conseguito un ingiusto profitto pari a circa 7mila euro
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando dei lavori edili su un ponteggio a circa quattro metri di altezza, quando per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente al suolo