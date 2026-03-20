Social
Home page>Cronaca>

24 ORE ALL NEWS

Cronaca
20 marzo, 2026
ULTIMA ORA
la decisione

Rende, madre e figlia rapinano un negozio per necessità e finiscono ai domiciliari

Le due donne sono state ascoltate dal gip Benigno, davanti al quale hanno ammesso le proprie responsabilità. Escluso il tentato omicidio
Antonio Alizzi
Rende, madre e figlia rapinano un negozio per necessità e finiscono ai domiciliari\n
Flagranza di reato

Cosenza, rapina al negozio “Splendidi & Splendenti” del centro commerciale I Due Fiumi: un arresto | VIDEO

L’uomo, bloccato dalla Polizia subito dopo aver sottratto l’incasso, si trova adesso ai domiciliari
Redazione
Cosenza, rapina al negozio “Splendidi & Splendenti” del centro commerciale I Due Fiumi: un arresto | VIDEO\n
Nuovo rinvio

Morte di Ilaria Mirabelli, il processo cambia giudice e va al collegiale

L’istruttoria partirà ad aprile davanti al tribunale collegiale di Cosenza. Mario Molinari è imputato per omicidio stradale aggravato
Antonio Alizzi
Morte di Ilaria Mirabelli, il processo cambia giudice e va al collegiale\n
Le motivazioni

‘Ndrangheta a Cassano, ecco perché Erminia Cerchiara è ritornata in carcere

La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali ha confermato l’ordinanza emessa a suo tempo dal tribunale del Riesame di Catanzaro nei confronti della compagna di vita di Luigi Abbruzzese, “reggente” del clan degli “zingari” di Lauropoli
Antonio Alizzi
‘Ndrangheta a Cassano, ecco perché Erminia Cerchiara è ritornata in carcere\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Video

Speedy, li giovane cantautore che racconta la Calabria

19 marzo 2026
Ore 15:09
<p>Speedy, li giovane cantautore che racconta la Calabria</p>
Cronaca

Cosenza, rapina in pieno centro città in un negozio di prodotti per la casa

20 marzo 2026
Ore 12:48
<p>Cosenza, rapina in pieno centro città in un negozio di prodotti per la casa</p>
Video

Provincia di Cosenza, De Lorenzo: «Massima fiducia in Faragalli»

19 marzo 2026
Ore 10:39
Provincia di Cosenza, De Lorenzo: «Massima fiducia in Faragalli»
Video

Di Natale: «Il centrosinistra ritrovi se stesso. Faragalli sistemi i conti in Provincia»

17 marzo 2026
Ore 18:35
Di Natale: «Il centrosinistra ritrovi se stesso. Faragalli sistemi i conti in Provincia»
Video

Provincia di Cosenza, De Lorenzo: «Massima fiducia in Faragalli»

19 marzo 2026
Ore 10:39
Provincia di Cosenza, De Lorenzo: «Massima fiducia in Faragalli»
Video

Di Natale: «Il centrosinistra ritrovi se stesso. Faragalli sistemi i conti in Provincia»

17 marzo 2026
Ore 18:35
Di Natale: «Il centrosinistra ritrovi se stesso. Faragalli sistemi i conti in Provincia»
Video

Speedy, li giovane cantautore che racconta la Calabria

19 marzo 2026
Ore 15:09
<p>Speedy, li giovane cantautore che racconta la Calabria</p>
Cronaca

Cosenza, rapina in pieno centro città in un negozio di prodotti per la casa

20 marzo 2026
Ore 12:48
<p>Cosenza, rapina in pieno centro città in un negozio di prodotti per la casa</p>
Video

Provincia di Cosenza, De Lorenzo: «Massima fiducia in Faragalli»

19 marzo 2026
Ore 10:39
Provincia di Cosenza, De Lorenzo: «Massima fiducia in Faragalli»
Video

Di Natale: «Il centrosinistra ritrovi se stesso. Faragalli sistemi i conti in Provincia»

17 marzo 2026
Ore 18:35
Di Natale: «Il centrosinistra ritrovi se stesso. Faragalli sistemi i conti in Provincia»
Video

Speedy, li giovane cantautore che racconta la Calabria

19 marzo 2026
Ore 15:09
<p>Speedy, li giovane cantautore che racconta la Calabria</p>
Cronaca

Cosenza, rapina in pieno centro città in un negozio di prodotti per la casa

20 marzo 2026
Ore 12:48
<p>Cosenza, rapina in pieno centro città in un negozio di prodotti per la casa</p>
La nota

Scalea, Unarma elogia i carabinieri: «Brillante operazione antidroga»

Il sindacato dei militari: plauso a NORM e Stazione per sequestro di droga e denaro e due arresti. Cardamone: «Presidio capillare e risultati da valorizzare»
Redazione
Scalea, Unarma elogia i carabinieri: «Brillante operazione antidroga»\n
L’inchiesta

Bimbo morto dopo il trapianto, nuove accuse al primario calabrese del Monaldi: «Ha intimidito due infermiere»

La testimonianza della ferrista nella richiesta di interdizione per il chirurgo: «Mi convocò nella stanza per “convincermi” della sua versione». Per la procura di Napoli il referto operatorio sarebbe stato falsificato per nascondere la verità sull’espianto del cuore del piccolo Domenico Caliendo
P. P. P.
Bimbo morto dopo il trapianto, nuove accuse al primario calabrese del Monaldi: «Ha intimidito due infermiere»\n
Indagini riaperte

Morte di Ettore Giordano, nuovi accertamenti sulla prolunga elettrica

La Procura di Cosenza dispone ulteriori verifiche sul materiale sequestrato dopo la tragedia del 9 giugno 2022 a Montalto Uffugo
Antonio Alizzi
Morte di Ettore Giordano, nuovi accertamenti sulla prolunga elettrica\n
L’operazione

Scalea, sequestrati un chilo di hashish e 7mila euro

La droga e le banconote sono state rinvenuti dai carabinieri all’interno di un’auto con targa straniera, fermata ad un posto di blocco. Arrestai due ventenni
Redazione
Scalea, sequestrati un chilo di hashish e 7mila euro\n
Dopo il maltempo

Crosia ferita dal ciclone Jolina, al via la conta dei danni. Il sindaco: «Comunità unita nel fango, straordinaria solidarietà»

Numerosi locali al piano terra e seminterrati sono stati invasi dall'acqua, rendendo inevitabile l'intervento delle autorità: per diverse famiglie è stato infatti disposto l'ordine di evacuazione, a causa dell'inagibilità temporanea delle loro abitazioni
Francesco Graziano
Crosia ferita dal ciclone Jolina,\u00A0al via la conta dei danni.\u00A0Il sindaco:\u00A0«Comunità unita nel fango, straordinaria solidarietà»\n
rossano criminale

Agguato a Morfò, interrogatorio di due ore e mezza per Scorza: «Non avevo intenzione di sparare»

L’indagato ha spiegato al Gip di aver iniziato a portare con sé la pistola dopo aver ricevuto minacce di morte nei giorni precedenti da persone non identificate e con il volto coperto
Matteo Lauria
Agguato a Morfò, interrogatorio di due ore e mezza per Scorza: «Non avevo intenzione di sparare»\n
Rito abbreviato

‘Ndrangheta a Cosenza, riparte il processo Reset. Ma alcuni boss rinunciano all’appello | NOMI

Sono 77 gli imputati che compariranno davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro. Non ci saranno Patitucci, Porcaro, Piromallo, Illuminato e i fratelli Abbruzzese
Antonio Alizzi
‘Ndrangheta a Cosenza, riparte il processo Reset. Ma alcuni boss rinunciano all’appello | NOMI\n
La sentenza

Fuscaldo, fu accusato di indebita percezione del reddito di cittadinanza: assolto perché “Il fatto non sussiste”

Un cittadino marocchino residente da anni nella cittadina tirrenica è stato dichiarato non colpevole dal giudice del tribunale di Paola. Secondo l’accusa, dal 2019 al 2022  aveva conseguito un ingiusto profitto pari a circa 7mila euro
Redazione
Fuscaldo, fu accusato di indebita percezione del reddito di cittadinanza:\u00A0assolto perché “Il fatto non sussiste”\n
Blitz antimafia

Cetraro, si è costituito il latitante Giuseppe Ferraro: per la Dda fa parte del gruppo Scornaienchi

Era ricercato da mesi dopo il mandato di cattura nell’inchiesta della Procura di Catanzaro sulla cosca riconducibile ai Muto. Contestate estorsioni, intimidazioni e detenzione di armi
Redazione
Cetraro, si è costituito il latitante Giuseppe Ferraro: per la Dda fa parte del gruppo Scornaienchi\n
Il caso

Cosenza, sanzionato un noto locale della Movida: ecco perché

Attività di controllo della Questura: contestate violazioni su alcolici, sicurezza sul lavoro e norme igienico-sanitarie. Segnalazioni anche agli enti competenti
Redazione
Cosenza, sanzionato un noto locale della Movida: ecco perché\n
Fiera di San Giuseppe

Cosenza, scuole chiuse anche il 20 e 21 marzo: ordinanza di proroga per la Fiera

Dopo l’estensione dell’evento fino al 21 marzo, il sindaco dispone la chiusura di primarie e secondarie (I e II grado) e del Convitto nazionale. Restano esclusi nidi e infanzia, con alcune eccezioni
Redazione
Cosenza, scuole chiuse anche il 20 e 21 marzo: ordinanza di proroga per la Fiera\n
Controlli ambientali

Tortora, sequestro a rimessaggio barche: 6 mila mq con rifiuti pericolosi e abusi edilizi

I Forestali di Scalea: rifiuti speciali depositati in modo incontrollato, assenza di AUA e registri, capannone senza titoli e area su demanio fluviale
Redazione
Tortora, sequestro a rimessaggio barche: 6 mila mq con rifiuti pericolosi e abusi edilizi\n
Le indagini

Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, il chirurgo calabrese Oppido indagato anche per falso nella cartella clinica

Medesimo reato ipotizzato per la collega Emma Bergonzoni. La Procura di ha chiesto la sospensione dell'esercizio dalla professione medica
Redazione
Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, il chirurgo calabrese Oppido indagato anche per falso nella cartella clinica\n
Interrogatori

Omicidio di Massimo Speranza, Berlingieri e i timori di Giovanni Abruzzese: «Ecco perché decise di ucciderlo»

Il collaboratore di giustizia parla del ruolo che avrebbe avuto l’esponente degli “zingari” di Cosenza nell’evento omicidiario consumatosi a San Demetrio Corone
Antonio Alizzi
Omicidio di Massimo Speranza, Berlingieri e i timori di Giovanni Abruzzese: «Ecco perché decise di ucciderlo»\n
TRAGEDIA SFIORATA

Verbicaro, incidente sul lavoro per un 46enne del posto: gravi le ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando dei lavori edili su un ponteggio a circa quattro metri di altezza, quando per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente al suolo
Francesca Lagatta
Verbicaro, incidente sul lavoro per un 46enne del posto: gravi le ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita\n
reati ambientali

Amantea, sequestrato cantiere navale: reflui industriali finivano nel suolo

Operazione coordinata dalla Procura di Paola: sigilli a un’area industriale di 5mila metri a Campora San Giovann
Redazione
Amantea, sequestrato cantiere navale: reflui industriali finivano nel suolo\n
Conta dei danni

Mirto devastata dal maltempo, il grido d’aiuto dei residenti: «Abbiamo paura, serve intervenire subito»

Parlano gli abitanti della cittadina jonica duramente colpita dal ciclone Jolina. Fango e acqua hanno invaso primi piani e cantine, distrutto il lungomare
Francesco Graziano
Mirto devastata dal maltempo, il grido d’aiuto dei residenti: «Abbiamo paura, serve intervenire subito»\n
Il furto

Spaccata nella notte a Mendicino: assalto a un bar, bottino da 5mila euro

Colpo intorno all’1.30 in zona Pasquali, nel mirino un locale vicino a un distributore Esso. Cresce l’allarme per episodi simili nell’area urbana

Redazione
Spaccata nella notte a Mendicino: assalto a un bar, bottino da 5mila euro
Nuovi sviluppi

Luca Occhiuzzi, la Dda deposita nuove carte: «Utilizzava il cellulare in carcere per comunicare con detenuti e soggetti esterni»

Nell’udienza preliminare sul periodo di latitanza emergono contestazioni su telefonate e vocali dal carcere di Santa Maria Capua Vetere
Antonio Alizzi
Luca Occhiuzzi, la Dda deposita nuove carte: «Utilizzava il cellulare in carcere per comunicare con detenuti e soggetti esterni»\n
un disastro

Frane, allagamenti, fiumi esondati e 80 persone evacuate: cosa lascia il ciclone Jolina

Immagini di devastazione di un territorio, come quello calabrese, non pronto ad affrontare calamità come quelle che nelle ultime settimane hanno flagellato l’intera regione
Antonio Clausi
Frane, allagamenti,\u00A0fiumi esondati e 80 persone evacuate: cosa lascia il ciclone Jolina\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Emergenza sanitaria

Allarme Epatite A, casi anche in Calabria: sospetto legame con gli eventi meteo estremi delle scorse settimane

2
Rito abbreviato

‘Ndrangheta a Cosenza, riparte il processo Reset. Ma alcuni boss rinunciano all’appello | NOMI

3
Flagranza di reato

Cosenza, rapina al negozio “Splendidi & Splendenti” del centro commerciale I Due Fiumi: un arresto | VIDEO

4
Il caso

Cosenza, sanzionato un noto locale della Movida: ecco perché

5
Massima attenzione

Allarme Epatite A, diversi casi anche in Calabria: focolai tra Lamezia e Catanzaro, quattro ricoveri