Incendio boschivo lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo

Il blackout registrato nella giornata di ieri avrebbe interessato diverse zone della città, lasciando famiglie e attività senza energia elettrica, acqua corrente, climatizzatori e connessione internet. Anche oggi, a distanza di ore, arrivano segnalazioni di una rete non ancora tornata stabile
Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Paola. Nell'abitazione dell'indagato trovati hashish, materiale per il confezionamento e 10 grammi di hashish WAX. Per gli investigatori è il primo sequestro di questa sostanza in provincia di Cosenza
La provveditrice regionale dell'Amministrazione penitenziaria Castellano presenta il piano anti-afa: «Nebulizzatori e ventilatori in tutte le aree comuni. Frigoriferi nelle sezioni e, per quest'anno solo a Locri, nelle stanze detentive». Antigone richiama le criticità su spazi minimi e assistenza sanitaria
La vittima è il 23enne Giuseppe Grande, conducente di una delle due vetture. Era rimasto incastrato nell’abitacolo, dopo l’intervento dei vigili del fuoco è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è deceduto
L'iniziativa è stata promossa dall’amica Loredana, che nel presentare la campagna lo ricorda come «un ragazzo d'oro», sottolineando il suo impegno nell'assistenza ai disabili. L'obiettivo è consentire alla famiglia di riportare il giovane nel suo Paese d'origine