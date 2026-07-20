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Cronaca

Incendio boschivo lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo

La carreggiata in direzione sud è stata provvisoriamente chiusa a Morano Calabro. Uscita obbligatoria allo svincolo cittadino, con rientro possibile a Frascineto oppure a Sibari

20 luglio, 2026
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incendio · autostrada A2
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Un rogo probabilmente di matrice dolosa devasta l'area protetta tra Morano Calabro e Castrovillari. In azione Canadair, Vigili del Fuoco, Anas e Calabria Verde
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Sequestrati droga, armi e oltre 300mila euro in contanti. In totale le persone coinvolte sono 954
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Crotone, controlli in mare: undici sanzioni e 3.800 euro di multe nel fine settimana

Sorvegliato il tratto tra Crucoli e Sellia Marina: controllate 60 imbarcazioni e 21 moto d’acqua. Rilasciati anche undici bollini blu
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La Corte d’Appello ha accolto l’istanza degli avvocati Cesare Badolato e Francesco Santelli. Previsto il braccialetto elettronico
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Il blackout registrato nella giornata di ieri avrebbe interessato diverse zone della città, lasciando famiglie e attività senza energia elettrica, acqua corrente, climatizzatori e connessione internet. Anche oggi, a distanza di ore, arrivano segnalazioni di una rete non ancora tornata stabile
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