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Cronaca

Incendio tra Rende e Marano: fiamme vicino alle case

Si aggrava l’incendio tra Rende e Marano Principato: le fiamme hanno raggiunto l’area di Nogiano, vicino alle abitazioni. Segui gli aggiornamenti.

17 luglio, 2026
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incendio · Rende
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Emergenza nel Cosentino

Incendio tra Rende e Marano, fiamme vicino alle abitazioni nell’area di Nogiano | VIDEO

Il vento ha spinto il rogo verso alcune case. Vigili del fuoco e polizia locale impegnati nelle operazioni di sicurezza
Redazione
Incendio tra Rende e Marano, fiamme vicino alle abitazioni nell’area di Nogiano | VIDEO\n
L’AGGIORNAMENTO

Esplosione a San Giovanni in Fiore: i due ustionati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Bari | FOTO

Si trattadi un uomo e una donna di 60 anni. La palazzina interessata dalla fuga di gas e dal botto è stata evacuata e sono in corso verifiche delle verifiche
Antonio Clausi
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Racconto drammatico

Il G8 di Genova 25 anni dopo, Mario Placanica: «Il mio cervello è morto quel giorno, sento le voci. Io abbandonato da tutti»

L'ex carabiniere che sparò durante gli scontri del G8 rompe il silenzio: «Non mi sono mai sentito nemico di Carlo Giuliani. Lo Stato ci ha messo uno contro l'altro e poi mi ha lasciato solo»
Redazione Cronaca
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Iniziativa solidale

Scalea, aperta una raccolta fondi per riportare in Camerun la salma del giovane Dimitri morto in mare

L'iniziativa è stata promossa dall’amica Loredana, che nel presentare la campagna lo ricorda come «un ragazzo d'oro», sottolineando il suo impegno nell'assistenza ai disabili. L'obiettivo è consentire alla famiglia di riportare il giovane nel suo Paese d'origine
Francesca Lagatta
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Confermato il diniego al colloquio audiovisivo tra Antonio e il padre Fioravante: prevalgono le esigenze di sicurezza indicate dalla Dda di Catanzaro
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L'uomo, che stava scontando la pena con un regime alternativo alla detenzione, è stato sorpreso dai carabinieri in compagnia di persone con precedenti penali. Revocato il beneficio
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Incendio tra Rende e Marano Principato, fiamme nell'area di Nogiano: sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio nella zona collinare. In corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area
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Incendio a nord di Cassano: il fuoco divora Giostratico minacciando le case della "Cappella del Monte"

La furia distruttiva delle fiamme ha costretto alla massima allerta fino a tarda notte, quando finalmente la situazione è tornata quasi sotto controllo. Resta adesso l'amarezza per l'ennesimo scempio ambientale
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Disperso cercatore di funghi a Camigliatello Silano: tratto in salvo dal Soccorso Alpino

Intervento tempestivo della Stazione Alpina Sila sul Sentiero Italia: l'uomo è stato localizzato telefonicamente e riaccompagnato alla propria auto senza conseguenze
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Rossano, auto in fiamme: danneggiato un intero stabile, due residenti rischiano l'intossicazione

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Praia a Mare, controlli congiunti delle forze dell’ordine: sfrattato turista sudamericano su cui pendeva un divieto di dimora

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Francesca Lagatta
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scontro fatale

Tragico incidente in Sila, perde la vita un 43enne. C’è un altro ferito

Sul posto oltre ai sanitari, anche i Carabinieri e personale dell’Anas. I rilievi di rito sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica esatta e individuare i fattori che hanno causato la perdita di controllo del mezzo. La viabilità nel tratto stradale interessato ha subito temporanei rallentamenti per permettere la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione del veicolo
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terribile scontro

Incidente sulla SS 18, due feriti e un giovane trasportato a Cosenza in elisoccorso

Impatto tra due vetture nel territorio compreso tra Paola e Fuscaldo. Sul posto forze dell'ordine e sanitari del 118. Disagi alla circolazione stradale
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Scossa di magnitudo 2.2 tra Cosenza e Carolei, lieve tremore registrato dai sistemi Ingv

Il sisma è stato rilevato dall'INGV alle 12.49, con epicentro a 2 chilometri da Carolei e ipocentro a 11 chilometri di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose
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