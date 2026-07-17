Incendio tra Rende e Marano: fiamme vicino alle case

L'iniziativa è stata promossa dall’amica Loredana, che nel presentare la campagna lo ricorda come «un ragazzo d'oro», sottolineando il suo impegno nell'assistenza ai disabili. L'obiettivo è consentire alla famiglia di riportare il giovane nel suo Paese d'origine
La furia distruttiva delle fiamme ha costretto alla massima allerta fino a tarda notte, quando finalmente la situazione è tornata quasi sotto controllo. Resta adesso l'amarezza per l'ennesimo scempio ambientale
Il boato si è udito in zona Monte Bianco, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri. Due feriti trasportati a Cosenza, uno in Pronto Soccorso in Sila
L’uomo si diretto in una struttura ricettiva di Piazza Italia poche ore dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di divieto di dimora, emesso oggi stesso dal Gip del tribunale di Paola. A far scattare l’allarme sono stati i comportamenti ambigui della famiglia
Sul posto oltre ai sanitari, anche i Carabinieri e personale dell’Anas. I rilievi di rito sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica esatta e individuare i fattori che hanno causato la perdita di controllo del mezzo. La viabilità nel tratto stradale interessato ha subito temporanei rallentamenti per permettere la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione del veicolo
La ragazza si era allontanata volontariamente nel pomeriggio di ieri da una casa famiglia del capoluogo bruzio. Dopo ore di ricerche coordinate tra forze dell'ordine e operatori della struttura è stata individuata in mattinata e riaffidata alla tutela dei servizi competenti
Dalle carte dell'inchiesta Matrix emerge la figura di Gaetano Chirico. Per la Dda di Reggio la cosca De Stefano ha infiltrato i sistemi di potere e gli apparati dello Stato. La teoria sui fondi neri degli 007 deviati e le parole del pentito: «Era segnato nella loggia»