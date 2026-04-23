Maria Luce ricoverata al Gaslini di Genova, parla il primario Moscatelli

A Belvedere, per consentire i soccorsi, si sono create lunghe file. Ad Acquappesa il sinistro si è verificato nell’area del sorpassometro, meno di dieci giorni fa già teatro del drammatico episodio in cui è stata coinvolta una giovane studentessa.
Il trasferimento è avvenuto nella notte: i sanitari del presidio ligure hanno raggiunto la Calabria per prendere in carico la piccola e accompagnarla in condizioni di sicurezza. La prognosi è riservata
L’amministrazione si unisce al cordoglio della famiglia. L’assessore alle Politiche sociali Nunzio Belcaro: «Nessun riscontro nei nostri uffici». Il sindaco: «Disagio invisibile, staremo vicini al padre»
La piccola lanciata nel vuoto dalla madre è stata sottoposta a un delicato intervento al Pugliese durato oltre due ore: presentava una lesione dell'aorta toracica e gravi danni al fegato e alla milza. Ora è in Rianimazione
Si trova ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’azienda ospedaliera Dulbecco in condizioni estremamente critiche a causa delle lesioni agli organi interni. I due fratelli hanno perso la vita, la donna soffriva di disturbi psichici
Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata nel vuoto con tre bimbi morendo insieme a due di loro, la figlia di 5 anni è grave. Sospese le attività commerciali in zona in segno di lutto. Gli inquilini hanno deposto un mazzo di fiori sul luogo della tragedia. «Siamo sconvolti. Avevamo qualche sospetto ma nulla che facesse presagire quanto accaduto»