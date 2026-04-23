Social
Home page>Cronaca>Maria Luce ricoverata al...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Maria Luce ricoverata al Gaslini di Genova, parla il primario Moscatelli

Intervista al primario Moscatelli del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Gaslini di Genova

23 aprile, 2026
Tag
Catanzaro
ULTIMA ORA
Il processo

Furti di Rolex, processo a Roma: chiesti sei anni per il figlio del parlamentare calabrese Antoniozzi

Secondo i pm Tancredi Antoniozzi era alla guida della baby gang. Individuava le vittime sui social, organizzava i colpi e avrebbe gestito anche i tentativi di estorsione
Luca Arnaù
<p>Furti di Rolex, processo a Roma: chiesti sei anni per il figlio del parlamentare calabrese Antoniozzi</p>
L’operazione

In provincia di Cosenza perquisizioni su estremisti dopo l’arresto del 19enne neonazista

Operazione coordinata dalla Procura di Milano: nel mirino una rete online tra suprematismo e odio razziale
Redazione
In provincia di Cosenza perquisizioni su estremisti dopo l’arresto del\u00A019enne\u00A0neonazista\n
Secondo grado

Omicidio Sargonia Dankha, in appello 14 anni per il cosentino Salvatore Aldobrandi

La Corte d’Assise d’Appello di Genova riforma l’ergastolo inflitto in primo grado all’ex pizzaiolo originario di San Sosti
Redazione
Omicidio Sargonia Dankha, in appello 14 anni per il cosentino Salvatore Aldobrandi\n
ANCORA INCIDENTI

SS18 pericolosa: un incidente a Belvedere Marittimo, tamponamento ad Acquappesa

A Belvedere, per consentire i soccorsi, si sono create lunghe file. Ad Acquappesa il sinistro si è verificato nell’area del sorpassometro, meno di dieci giorni fa già teatro del drammatico episodio in cui è stata coinvolta una giovane studentessa. 
Redazione
SS18 pericolosa: un incidente a Belvedere Marittimo,\u00A0tamponamento ad Acquappesa\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Roberto Bozzo e le lingue invisibili

23 aprile 2026
Ore 16:12
Roberto Bozzo e le lingue invisibili
Cronaca

Maria Luce ricoverata al Gaslini di Genova, parla il primario Moscatelli

Intervista al primario Moscatelli del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Gaslini di Genova

23 aprile 2026
Ore 14:41
Maria Luce ricoverata al Gaslini di Genova, parla il primario Moscatelli
Società

Rende, gli ambulanti contestano la location della nuova area mercatale

23 aprile 2026
Ore 10:07
Rende, gli ambulanti contestano la location della nuova area mercatale
Società

Fabio Ferraro: «Ti studiano, ti seducono, ti rovinano. Ecco come le truffe online distruggono vite»

22 aprile 2026
Ore 12:52
Fabio Ferraro: «Ti studiano, ti seducono, ti rovinano. Ecco come le truffe online distruggono vite»
Società

Rende, gli ambulanti contestano la location della nuova area mercatale

23 aprile 2026
Ore 10:07
Rende, gli ambulanti contestano la location della nuova area mercatale
Società

Fabio Ferraro: «Ti studiano, ti seducono, ti rovinano. Ecco come le truffe online distruggono vite»

22 aprile 2026
Ore 12:52
Fabio Ferraro: «Ti studiano, ti seducono, ti rovinano. Ecco come le truffe online distruggono vite»
Società

Roberto Bozzo e le lingue invisibili

23 aprile 2026
Ore 16:12
Roberto Bozzo e le lingue invisibili
Cronaca

Maria Luce ricoverata al Gaslini di Genova, parla il primario Moscatelli

Intervista al primario Moscatelli del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Gaslini di Genova

23 aprile 2026
Ore 14:41
Maria Luce ricoverata al Gaslini di Genova, parla il primario Moscatelli
Società

Rende, gli ambulanti contestano la location della nuova area mercatale

23 aprile 2026
Ore 10:07
Rende, gli ambulanti contestano la location della nuova area mercatale
Società

Fabio Ferraro: «Ti studiano, ti seducono, ti rovinano. Ecco come le truffe online distruggono vite»

22 aprile 2026
Ore 12:52
Fabio Ferraro: «Ti studiano, ti seducono, ti rovinano. Ecco come le truffe online distruggono vite»
Società

Roberto Bozzo e le lingue invisibili

23 aprile 2026
Ore 16:12
Roberto Bozzo e le lingue invisibili
Cronaca

Maria Luce ricoverata al Gaslini di Genova, parla il primario Moscatelli

Intervista al primario Moscatelli del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Gaslini di Genova

23 aprile 2026
Ore 14:41
Maria Luce ricoverata al Gaslini di Genova, parla il primario Moscatelli
Trasferita a Genova

Maria Luce al Gaslini, parlano i medici: «Condizioni stabili ma prognosi ancora riservata» | VIDEO

Il professor Moscatelli: «La bambina ha lesioni importanti, ma il trasferimento in Liguria serve a offrire alla piccola il massimo potenziale di recupero neurologico»
Salvatore Bruno
Maria Luce al Gaslini, parlano i medici: «Condizioni stabili ma prognosi ancora riservata» | VIDEO\n
Corigliano Rossano

Sparatoria sul lungomare di Sant’Angelo, tre condanne nel rito abbreviato | NOMI

Il gup di Castrovillari chiude il procedimento sulla vicenda del 21 luglio 2025: cinque anni a Giovanni De Luca, tre anni e sei mesi ai due Pacenza
Matteo Lauria
Sparatoria sul lungomare di Sant’Angelo, tre condanne nel rito abbreviato | NOMI\n
Appalti e rilievi

Baldino attacca sull’Asp di Cosenza: «L’Anac smonta il contratto da 139 milioni di euro»

La vicepresidente del M5s richiama la delibera dell’Autorità anticorruzione e parla di criticità gravi in un partenariato pubblico-privato ventennale
Redazione
Baldino attacca sull’Asp di Cosenza: «L’Anac smonta il contratto da 139 milioni di euro»\n
Aggrappata alla vita

La piccola Maria Luce ricoverata a Genova, il primario: «Sottoposta a sofisticati monitoraggi»

A parlare è direttore del Dipartimento emergenza e terapia intensiva del Gaslini: «Sarebbe sciocco fare previsioni, quello che noi possiamo fare è mantenere delle condizioni di stabilità ottimali»
Redazione Attualità
La piccola Maria Luce ricoverata a Genova, il primario: «Sottoposta a sofisticati monitoraggi»\n
Grande dolore

Tragedia a Catanzaro, oggi l’autopsia sulla donna e sui bimbi. Il marito è a Genova con la figlia sopravvissuta

Lo ha disposto la Procura di Catanzaro nell’ambito dell’indagine al momento senza indagati. Il padre dei piccoli è al Gaslini dove è ricoverata Maria Luce
Luana Costa
Tragedia a Catanzaro, oggi l’autopsia sulla donna e sui bimbi.\u00A0Il\u00A0marito è a Genova con la figlia sopravvissuta\n
Speranza accesa

Arrivata al Gaslini di Genova la bimba di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro: è ricoverata in Terapia intensiva

Il trasferimento è avvenuto nella notte: i sanitari del presidio ligure hanno raggiunto la Calabria per prendere in carico la piccola e accompagnarla in condizioni di sicurezza. La prognosi è riservata
Salvatore Bruno
Arrivata al Gaslini di Genova la bimba di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro: è ricoverata in Terapia intensiva\n
La perquisizione

Deteneva cocaina e sette fucili: arrestato dalla Squadra mobile di Cosenza

La droga e le armi sono state rinvenute dagli agenti di Polizia all’interno dell’abitazione dell’uomo a Papasidero, che adesso si trova ai domiciliari
Redazione
Deteneva cocaina e sette fucili: arrestato dalla Squadra mobile di Cosenza\n
beccato

Deteneva 261 bombole di Gpl in modo illegale, denunciato un uomo in provincia di Cosenza

Operazione della Guardia di Finanza: scoperto deposito irregolare senza autorizzazioni e misure di sicurezza
Redazione
Deteneva 261 bombole di Gpl in modo illegale, denunciato un uomo in provincia di Cosenza\n
Le motivazioni

Processo Reset, Sergio Del Popolo resta ai domiciliari: il Riesame respinge l’appello della Dda

Il Tribunale di Catanzaro conferma la misura attenuata: nessun elemento nuovo su salute e esigenze cautelari
Antonio Alizzi
Processo Reset,\u00A0Sergio Del Popolo resta ai domiciliari: il Riesame respinge l’appello della Dda\n
Tragedia immane

Si lancia nel vuoto insieme ai tre figli, il Comune: «Non era un caso noto ai servizi sociali, disarmati di fronte a tanto dolore»

L’amministrazione si unisce al cordoglio della famiglia. L’assessore alle Politiche sociali Nunzio Belcaro: «Nessun riscontro nei nostri uffici». Il sindaco: «Disagio invisibile, staremo vicini al padre»
Luana Costa
Si lancia nel vuoto insieme ai tre figli, il Comune: «Non era un caso noto ai servizi sociali, disarmati di fronte a tanto dolore»\n\n\n
Ore di attesa

Tragedia a Catanzaro, la piccola sopravvissuta raggiungerà il Gaslini con un volo militare: a bordo i medici dell’ospedale genovese

La decisione di trasferimento è maturata a seguito del confronto clinico intercorso tra i professionisti delle due strutture. Si punta a garantire alla bambina la migliore continuità delle cure
Redazione Cronaca
Tragedia a Catanzaro, la piccola sopravvissuta raggiungerà il Gaslini con un volo militare: a bordo i medici dell’ospedale genovese\n
L’intervista

Truffe online, parla l’ispettore Fabio Ferraro: «I criminali prima ci studiano e poi ci colpiscono»

Il responsabile della sicurezza cibernetica a Cosenza svela le frodi digitali più frequenti e i meccanismi psicologici che le contraddistinguono: «Danni psicologici ed economici molto seri»
Paolo Mazza
Truffe online, parla l’ispettore\u00A0Fabio Ferraro:\u00A0«I criminali prima ci studiano e poi ci colpiscono»\n
La sentenza

Corigliano Rossano, l’ex segretario comunale Lo Moro assolto in Appello

La Corte di Catanzaro cancella la decisione del 2024 sulla sua partecipazione a una commissione concorsuale: «Il fatto non costituisce reato»
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, l’ex segretario comunale Lo Moro assolto in Appello\n
Ore disperate

Maria Luce lotta per la vita, la bambina sopravvissuta sarà trasferita a Genova: è in gravissime condizioni

La piccola lanciata nel vuoto dalla madre è stata sottoposta a un delicato intervento al Pugliese durato oltre due ore: presentava una lesione dell'aorta toracica e gravi danni al fegato e alla milza. Ora è in Rianimazione
Redazione Cronaca
Maria Luce lotta per la vita, la bambina sopravvissuta sarà trasferita a Genova: è\u00A0in gravissime condizioni\n
‘Ndrangheta a Cosenza

Processo Reset, il 15 giugno riparte in appello il rito ordinario | NOMI

Davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro tornano ottanta imputati della maxi inchiesta antimafia della Dda sulle cosche di Cosenza, Rende e Roggiano Gravina
Antonio Alizzi
Processo Reset, il 15 giugno riparte in appello il rito ordinario | NOMI\n
Tragedia nella notte

Catanzaro, si getta dal balcone insieme ai tre figli: la bimba sopravvissuta sottoposta a un delicato intervento a fegato e milza

Si trova ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’azienda ospedaliera Dulbecco in condizioni estremamente critiche a causa delle lesioni agli organi interni. I due fratelli hanno perso la vita, la donna soffriva di disturbi psichici
Luana Costa
Catanzaro, si getta dal balcone insieme ai tre figli: la bimba\u00A0sopravvissuta sottoposta a\u00A0un delicato intervento\u00A0a fegato e milza\n
Attimi di tensione

Cosenza, Prendocasa denuncia un clima ostile verso le famiglie di via Savoia

Il Comitato denuncia controlli e pressioni e chiama in causa anche l’amministrazione comunale guidata da Caruso
Redazione
Cosenza, Prendocasa denuncia un clima ostile verso le famiglie di via Savoia\n
Le testimonianze

Catanzaro, si getta dal balcone insieme ai figli. I vicini: «I bambini non meritavano questo, è una tragedia immane»

Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata nel vuoto con tre bimbi morendo insieme a due di loro, la figlia di 5 anni è grave. Sospese le attività commerciali in zona in segno di lutto. Gli inquilini hanno deposto un mazzo di fiori sul luogo della tragedia. «Siamo sconvolti. Avevamo qualche sospetto ma nulla che facesse presagire quanto accaduto»
Luana Costa
Catanzaro, si getta dal balcone insieme ai figli. I\u00A0vicini: «I bambini non meritavano questo, è una tragedia immane»\n
Tragedia nella notte

Dramma a Catanzaro, si getta dal balcone insieme ai figli: morti la donna e due bimbi, il terzo è grave

La tragedia nella notte in via Zanotti Bianco. Indaga la Procura. Grave la terza figlia, una bambina di 5 anni e mezzo. È ricoverata in Rianimazione 
Luana Costa
Dramma a Catanzaro, si getta dal balcone insieme ai figli: morti la donna e due bimbi, il terzo è grave\n
Il dramma

Catanzaro, donna si lancia dal balcone insieme ai suoi figli: muore lei e il bimbo di 4 anni, l’altro è grave

Il piccolo è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Sul posto le squadre volanti e una ambulanza del 118. Ancora poco chiaro il contesto in cui è maturato il gesto estremo
Luana Costa
Catanzaro, donna si\u00A0lancia\u00A0dal balcone insieme ai suoi figli:\u00A0muore lei e il bimbo di 4 anni, l’altro è grave\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Ore disperate

Maria Luce lotta per la vita, la bambina sopravvissuta sarà trasferita a Genova: è in gravissime condizioni

2
Il dramma

Catanzaro, donna si lancia dal balcone insieme ai suoi figli: muore lei e il bimbo di 4 anni, l’altro è grave

3
Controlli

Ristorante chiuso a Cosenza, cinque lavoratori su sei erano in nero. Inflitte maxi multe

4
La perquisizione

Deteneva cocaina e sette fucili: arrestato dalla Squadra mobile di Cosenza

5
‘Ndrangheta a Cosenza

Processo Reset, il 15 giugno riparte in appello il rito ordinario | NOMI