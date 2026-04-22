Fabio Ferraro: «Ti studiano, ti seducono, ti rovinano. Ecco come le truffe online distruggono vite»
L'ispettore della Polizia di Stato e responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Cosenza svela i meccanismi delle frodi digitali più pericolose. Dalle truffe romantiche ai falsi broker, fino ai messaggi phishing potenziati dall'IA: «Proteggersi online è come chiudere la porta di casa»
La giunta Caruso porterà in Consiglio comunale un’iniziativa di privati che garantirebbe alla città una nuova arteria stradale e una rotonda all’altezza dell’attuale stazione di rifornimento e del bivio per Sant’Agostino di Rende
Via ai concerti, performance dal vivo e stand enogastronomici. Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli: dal 27 al 30 aprile, Corso Roma ospiterà quotidianamente un’area ludica con attività e intrattenimento per bambini, a cura di Joka Calabria
La realtà dell’Ateneo calabrese spiega i motivi della contestazione alla misura del Governatore Occhiuto: «Chi non ha alle spalle una realtà familiare solida non può permettersi di pensare solo allo studio»
I risultati delineano un sistema regionale dinamico, capace di esprimere punte di eccellenza scientifica e di garantire una presenza qualificata in tutte le principali aree disciplinari. Occhiuto: «Calabria sempre più eccellenza»
La denuncia del consigliere Davide Papasso: «Ad oggi è tutto così e nessuno è intervenuto». Ha quindi scritto ai ministri della Cultura e del Turismo per salvare questo «scrigno prezioso» dal fango: «La stagione turistica è alle porte»