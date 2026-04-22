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Fabio Ferraro: «Ti studiano, ti seducono, ti rovinano. Ecco come le truffe online distruggono vite»

L'ispettore della Polizia di Stato e responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Cosenza svela i meccanismi delle frodi digitali più pericolose. Dalle truffe romantiche ai falsi broker, fino ai messaggi phishing potenziati dall'IA: «Proteggersi online è come chiudere la porta di casa»

22 aprile, 2026
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polizia · questura di cosenza · Cosenza
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Cosenza, nuova bretella tra viale Magna Grecia e via degli Stadi. In mezzo un mega polo sportivo coperto

La giunta Caruso porterà in Consiglio comunale un’iniziativa di privati che garantirebbe alla città una nuova arteria stradale e una rotonda all’altezza dell’attuale stazione di rifornimento e del bivio per Sant’Agostino di Rende
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Il Parco del Cavallo riapre il 25 aprile a Sibari: visite gratis e rilancio dopo l’emergenza fango. Il direttore: «Una liberazione»

Sabato cancelli aperti dalle 9 alle 19 con ingresso libero e passeggiate archeologiche alle 11 e alle 16. Filippo Demma: «Rispondiamo con i fatti»
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Aiello Calabro celebra Pietro Barbalonga con un anno di eventi tra arte e storia

Al via il 23 aprile le iniziative per i 400 anni dalla morte dell’artista messinese che ha lasciato un segno profondo nel borgo calabrese
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