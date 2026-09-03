Stadio Marulla, terreno di gioco in pessime condizioni dopo lo stop alla concessione
Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano le pessime condizioni del terreno di gioco del Marulla. Dopo la decisione cautelare del Consiglio di Stato, al nodo della sicurezza e della gestione del cantiere si aggiunge quello del ripristino del campo. Tempi e costi devono ancora essere definiti.
Lucioni ha dichiarato di volersi muovere per l’arrivo di un attaccante senza contratto. Non sarebbe certo una novità per il Cosenza, che negli anni ha pescato più volte tra gli svincolati, con fortune molto diverse
Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano le pessime condizioni del terreno di gioco del Marulla. Dopo la decisione cautelare del Consiglio di Stato, al nodo della sicurezza e della gestione del cantiere si aggiunge quello del ripristino del campo. Tempi e costi devono ancora essere definiti.
Il commissario del Parco Nazionale della Sila traccia la rotta: dalla Ciclovia dei Parchi ai nuovi percorsi per la mountain bike, dalla riqualificazione degli impianti sciistici alla valorizzazione dell’Elephas antiquus. E annuncia l’ampliamento della Riserva Mab Unesco fino a Sibari
Il commissario del Parco Nazionale della Sila traccia la rotta: dalla Ciclovia dei Parchi ai nuovi percorsi per la mountain bike, dalla riqualificazione degli impianti sciistici alla valorizzazione dell’Elephas antiquus. E annuncia l’ampliamento della Riserva Mab Unesco fino a Sibari
Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano le pessime condizioni del terreno di gioco del Marulla. Dopo la decisione cautelare del Consiglio di Stato, al nodo della sicurezza e della gestione del cantiere si aggiunge quello del ripristino del campo. Tempi e costi devono ancora essere definiti.
Il commissario del Parco Nazionale della Sila traccia la rotta: dalla Ciclovia dei Parchi ai nuovi percorsi per la mountain bike, dalla riqualificazione degli impianti sciistici alla valorizzazione dell’Elephas antiquus. E annuncia l’ampliamento della Riserva Mab Unesco fino a Sibari
Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano le pessime condizioni del terreno di gioco del Marulla. Dopo la decisione cautelare del Consiglio di Stato, al nodo della sicurezza e della gestione del cantiere si aggiunge quello del ripristino del campo. Tempi e costi devono ancora essere definiti.
Fischio d’inizio alle 18.30 per la sfida valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione, con i rispettivi numeri di maglia
Rizzo dal Campobasso e Clemente dalla Pro Vercelli sono gli ultimi innesti. Ceduto quasi per intero il nucleo più importante della passata stagione e sostituito soprattutto con giovani e scommesse. Lucioni e Coppitelli avevano rimandato al mercato il giudizio sulle ambizioni: dopo questa sessione, sulla carta, il ridimensionamento è evidente
Mattinata frenetica nell’ultimo giorno di mercato. Prima l’assalto dei liguri per l’attaccante, poi il no rossoblù all’offerta. Lanini resta un obiettivo ma non è convinto della destinazione. Da sistemare anche Palmieri dopo l’uscita di Pompei
Domani alle 20 il gong della sessione estiva, mercoledì il Sorrento in Coppa Italia. Sullo sfondo pesa però anche il campionato: dopo due sconfitte nelle prime due giornate, al “Massimino” i rossoblù non potranno più permettersi passi falsi