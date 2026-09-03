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Cosenza Calcio

Stadio Marulla, terreno di gioco in pessime condizioni dopo lo stop alla concessione

Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano le pessime condizioni del terreno di gioco del Marulla. Dopo la decisione cautelare del Consiglio di Stato, al nodo della sicurezza e della gestione del cantiere si aggiunge quello del ripristino del campo. Tempi e costi devono ancora essere definiti.

3 settembre, 2026
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cosenza calcio · Stadio San Vito-Gigi Marulla
ULTIMA ORA
Mercato ancora aperto?

Cosenza e gli svincolati, una storia già vista: da Filippini a Rivière, Mbakogu e Larrivey

Lucioni ha dichiarato di volersi muovere per l’arrivo di un attaccante senza contratto. Non sarebbe certo una novità per il Cosenza, che negli anni ha pescato più volte tra gli svincolati, con fortune molto diverse
Alessandro Storino
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Il caso

Stadio Marulla, terreno di gioco in pessime condizioni dopo lo stop alla concessione | VIDEO

Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano una superficie deteriorata. Il nodo manutenzione si intreccia con il contenzioso sullo stadio.
Redazione
Stadio Marulla, terreno di gioco in pessime condizioni dopo lo stop alla concessione | VIDEO\n
Le pagelle

Sorrento-Cosenza: Ndow e Dzepar ancora in ritardo, ok Cogoni

Le valutazioni dei calciatori rossoblù al termine della partita giocata contro il Sorrento a Picerno, valida per il 2° turno di Coppa Italia di Serie C e terminata con il risultato di 1-0 
Alessandro Storino
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Coppa Italia

Cosenza, altra amarezza: Iliev combina il pasticcio e il Sorrento ringrazia (1-0)

I rossoblù sprecano le occasioni avute e cadono 1-0 a Picerno. Decisiva al 67’ l’autorete del portiere bulgaro sul tiro-cross di Potenza. Ora testa al delicatissimo match di Catania
Alessandro Storino
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3 settembre 2026
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Cronaca

Piana di Sibari, venti fermi nell’inchiesta su caporalato, schiavitù e traffico di migranti

Il provvedimento eseguito in cinque province su delega della Dda di Catanzaro. Le accuse sono formulate a vario titolo

2 settembre 2026
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Sila, la sfida di Bloise: «Turismo lento, grandi opere e tutela dell’ambiente per rilanciare l'altopiano»

Il commissario del Parco Nazionale della Sila traccia la rotta: dalla Ciclovia dei Parchi ai nuovi percorsi per la mountain bike, dalla riqualificazione degli impianti sciistici alla valorizzazione dell’Elephas antiquus. E annuncia l’ampliamento della Riserva Mab Unesco fino a Sibari

31 agosto 2026
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Rissa all'Autostazione di Cosenza, parla Teresa Colonna

Dichiarazione di un esponente del gruppo spontaneo residenti Autostazione Cosenza

29 agosto 2026
Ore 07:45
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Stadio San Vito-Marulla, il Comune si adegua all’ordinanza del Consiglio di Stato

Caruso e Mazzuca prendono atto del provvedimento: «Possiamo non condividerlo, ma lo rispettiamo»
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Ritorno a casa?

Il Cosenza riottiene lo stadio ma il campo è impresentabile: il “Marulla” è un disastro

Dopo la vittoria al Consiglio di Stato resta il nodo del manto erboso. Il 12 settembre è in programma la sfida con la Cavese, ma le immagini del campo destano più di una preoccupazione.
Alessandro Storino
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schieramenti

Sorrento-Cosenza, i convocati rossoblù per il secondo turno di Coppa Italia Serie C

Fischio d’inizio alle 18.30 per la sfida valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione, con i rispettivi numeri di maglia
Redazione
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Le motivazioni

Il Cosenza Calcio vince il ricorso al Consiglio di Stato contro il Comune: giocherà al Marulla

Ribaltata l’ordinanza del Tar: la determina comunale perde di efficacia. Palazzo dei Bruzi dovrà restituire lo stadio alla società anche con i lavori in corso
Antonio Alizzi
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Si torna in campo

Cosenza, oggi la Coppa Italia: col Sorrento spazio al turnover

Alle 18,30 a Picerno il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Dopo i due ko in campionato, Coppitelli potrebbe dare spazio a chi finora ha giocato meno
Alessandro Storino
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Mercato flop

Cosenza, mercato chiuso e squadra smantellata: l’obiettivo adesso non può che essere minimo

Rizzo dal Campobasso e Clemente dalla Pro Vercelli sono gli ultimi innesti. Ceduto quasi per intero il nucleo più importante della passata stagione e sostituito soprattutto con giovani e scommesse. Lucioni e Coppitelli avevano rimandato al mercato il giudizio sulle ambizioni: dopo questa sessione, sulla carta, il ridimensionamento è evidente
Alessandro Storino
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Ultime di mercato

Cosenza, Massimo Zilli passa allo Spezia e ritrova Florenzi e Mazzocchi in Liguria

Il club ligure chiude l’accordo dopo il sorpasso del Ravenna. L’attaccante raggiunge due ex compagni rossoblù
Alessandro Storino
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Inserimento

Cosenza, per Zilli spunta il Ravenna: nuova pretendente dopo il no allo Spezia

I romagnoli si inseriscono nella corsa all’attaccante rossoblù dopo aver mollato la pista Gambale. Il Cosenza nelle scorse ore ha rifiutato la prima proposta dei liguri
Alessandro Storino
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Affari in vista

Cosenza, Clemente in arrivo e Ciotti ai saluti: cambia la fascia destra

Il terzino della Pro Vercelli è ad un passo dai rossoblù. Contestualmente si chiude l’esperienza di Ciotti, pronto a lasciare il Cosenza nell’ultimo giorno di mercato
Alessandro Storino
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Vicini al gong

Cosenza, ultime ore di calciomercato frenetiche: no allo Spezia per Zilli...per ora

Mattinata frenetica nell’ultimo giorno di mercato. Prima l’assalto dei liguri per l’attaccante, poi il no rossoblù all’offerta. Lanini resta un obiettivo ma non è convinto della destinazione. Da sistemare anche Palmieri dopo l’uscita di Pompei
Alessandro Storino
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giorno cruciale

Cosenza, oggi il verdetto sul Marulla: attesa per il Consiglio di Stato

La decisione sulla sospensione dell’impianto si intreccia con la chiusura del calciomercato: per i rossoblù è una giornata decisiva su due fronti
Alessandro Storino
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Cosenza, Pompei ai saluti: il giovane portiere verso l’Atalanta U23

Il classe 2006 è pronto a lasciare i rossoblù per trasferirsi al club bergamasco, dove sarà aggregato all’Under 23
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Affare fatto

Cosenza, ufficiale l’arrivo di Džepar: la durata del contratto

Il centrocampista olandese classe 1996 rinforza la mediana di Coppitelli. Arriva dopo l’esperienza all’Olympiakos Nicosia
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Cosenza, giorni di fuoco: mercato, Coppa e poi una sfida già vitale a Catania

Domani alle 20 il gong della sessione estiva, mercoledì il Sorrento in Coppa Italia. Sullo sfondo pesa però anche il campionato: dopo due sconfitte nelle prime due giornate, al “Massimino” i rossoblù non potranno più permettersi passi falsi

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Cosenza, rinforzo dall’Olanda: accordo con il centrocampista Džepar

Il centrocampista è già arrivato in città. Accordo biennale pronto, manca soltanto l’ultimo passaggio prima dell’ufficialità

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Cosenza, due ko nelle prime due: dal 1988 era successo altre cinque volte

Curioso il precedente del 1989/90 in Serie B: i rossoblù persero 3-1 in trasferta e poi 2-1 in casa, esattamente come quest’anno. L’ultimo precedente in Serie C nel 2017/18 con Fontana in panchina
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