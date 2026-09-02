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Piana di Sibari, venti fermi nell’inchiesta su caporalato, schiavitù e traffico di migranti

Il provvedimento eseguito in cinque province su delega della Dda di Catanzaro. Le accuse sono formulate a vario titolo

2 settembre, 2026
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migranti · agricoltura · sibaritide · Antimafia · cassano all'ionio · carabinieri
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È morta anche la piccola Ema, sterminata intera famiglia nell’esplosione Mileto: la bimba aveva 10 anni

La piccola era ricoverata al Centro grandi ustionati di Bari dopo l’esplosione del 25 agosto al B&B Villa Mary. Aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 100 per cento del corpo. Nei giorni scorsi erano morti anche i genitori Petra e Izidor Kobolt
Cristina Iannuzzi
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Operazione antimafia nella Sibaritide. Blitz contro i caporali stranieri: 20 fermi

Indagine della DDA di Catanzaro in tutta la piana di Sibari, e non solo. Contestata tra le alte cose la riduzione in schiavitù dei braccianti agricoli.  Emesso un decreto di indiziato di delitto.
Franco Sangiovanni
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Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese e Fuscaldo senza acqua potabile

Rottura sulla rete acquedottistica. La sospensione - è stato specificato - si protrarrà fino al completo ripristino della funzionalità dell'acquedotto "Petrosa-Solco"
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Inchiesta sul caporalato nella Piana di Sibari, Calderone: «Lo Stato non arretra di fronte alla barbarie»

La ministra ringrazia i carabinieri e la Dda di Catanzaro per il blitz che ha portato a venti fermi: «Uno scenario di gravità inaccettabile, dal Governo tolleranza zero»
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