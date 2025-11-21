Social
Sanita
"Botulino, il veleno che ferma il respiro": esperti a confronto a Cosenza

Il direttore del dipartimento Emergenza-Urgenza drll'AO di Cosenza Andrea Bruni: «L'approfondimento nasce dall'emergenza che abbiamo affrontato in seguito al cluster sviluppatosi lo scorso mese di agosto a Diamante

21 novembre, 2025
Il convegno

“Botulino, il veleno che ferma il respiro”: esperti a confronto per due giorni a Cosenza

VIDEO | Appuntamento i prossimi 26 e 27 novembre presso la sede dell’Ordine dei Medici. Il direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’AO Andrea Bruni: «Questo approfondimento nasce dall’urgenza che abbiamo affrontato lo scorso mese di agosto con il cluster sviluppatosi a Diamante»
Salvatore Bruno
“Botulino,\u00A0il veleno che ferma il respiro”: esperti a confronto per due giorni a Cosenza\n
Sanita

grave carenza

Consultorio di Cariati bloccato: manca l’ostetrica e il servizio si ferma

Il territorio perde un presidio essenziale mentre cittadini e associazioni chiedono interventi rapidi
Matteo Lauria
Consultorio di Cariati bloccato: manca l’ostetrica e il servizio si ferma
La richiesta

Registro tumori, il sindaco di Trebisacce sollecita ASP e Regione

L'appello lanciato dopo un convegno sull'oncologia che ha evidenziato l'urgenza di diagnosi precoci e l'impegno del Comune per rilanciare l'ospedale
Franco Sangiovanni
Registro tumori, il sindaco di Trebisacce sollecita ASP e Regione\n
Intesa tra regioni

Tetti massimi ma non per tutte le prestazioni ospedaliere: ecco cosa prevede l’accordo tra Calabria ed Emilia

Al superamento scatterà per i privati un meccanismo di compensazione. L’intesa prevede anche di migliorare «l’accessibilità ai servizi e il livello di autosufficienza dell’offerta nella regione di residenza del paziente»
Luana Costa
Tetti massimi ma non per tutte le prestazioni ospedaliere: ecco cosa prevede l’accordo tra Calabria ed Emilia\n
L’annuncio

Frenare la fuga dei pazienti calabresi al Nord, Occhiuto firma l’accordo con l’Emilia Romagna

Il presidente della Calabria a Cosenza annuncia l’intesa che introdurrà tetti di spesa per ridurre la mobilità sanitaria. Sullo statuto regionale: «Adeguamento alla norma nazionale su assessori e sottosegretari»
Salvatore Bruno
Frenare la fuga dei pazienti calabresi al Nord, Occhiuto firma l’accordo con l’Emilia Romagna\n
speranze

Trebisacce, otto milioni per riaprire l’Ospedale: cantieri in corsa

Avviati gli interventi di consolidamento e il restyling del Pronto soccorso: novanta giorni per chiudere i lavori
Matteo Lauria
Trebisacce, otto milioni per riaprire l’Ospedale: cantieri in corsa
azienda sanitaria

Infezioni in ambito sanitario: a Cosenza la prima giornata di aggiornamento tecnico

Operatori riuniti all’Ordine dei Medici per approfondire metodi e controlli. Secondo incontro il 28 novembre
Redazione
Infezioni in ambito sanitario: a Cosenza la prima giornata di aggiornamento tecnico
TECNOLOGIA FRA I REPARTI

Loizzo rilancia sull’ospedale virtuale a Cosenza: «Potremmo averlo già nel 2026»

La deputata leghista torna sul cavallo di battaglia che porta avanti ormai da anni: «Una realtà che muove in questi giorni i primi passi». E sulle terapie digitali spiega: «La legge sta per passare in Parlamento»
Francesco La Luna
Loizzo rilancia sull’ospedale virtuale a Cosenza: «Potremmo averlo già nel 2026»
Il caso

Caso Mattia Spanò, l’Asp «chiarisce le cure al paziente e ribadisce impegno per tutele e decoro sanitario»

L’Ufficio Comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza interviene sul caso di Mattia Spanò, l’ex detenuto di Cetraro affetto da disturbi psichici. «Il percorso assistenziale è seguito con continuità e ricerca attiva di una struttura idonea»
Francesca Lagatta
Caso Mattia Spanò, l’Asp\u00A0«chiarisce le cure al paziente e ribadisce impegno per tutele e decoro sanitario»\n
L’intervista

La riforma della sanità calabrese secondo Occhiuto: «Tutti gli ospedali sotto un’unica Azienda»

Il presidente della Regione Calabria, a margine degli Stati Generali sulla medicina digitale, rilancia la proposta già avanzata in campagna elettorale: «È complessa, ma ci stiamo lavorando»
Francesco La Luna
La riforma della sanità calabrese\u00A0secondo Occhiuto: «Tutti gli ospedali sotto un’unica Azienda»\n
Sanità di eccellenza

Polo oncologico del Mariano Santo, inaugurato un secondo acceleratore lineare di ultima generazione

La macchina è operativa nell’Unità Complessa di radioterapia diretta da Luigi Marafioti e consente il trattamento delle neoplasie con estrema precisione ed effetti collaterali minimi. Passo in avanti decisivo per abbattere le liste d’attesa
Redazione
Polo oncologico del Mariano Santo, inaugurato un\u00A0secondo acceleratore lineare di ultima generazione\n
LE PAROLE DEL MINISTRO

Calabria fuori dal commissariamento della sanità, mezzo passo indietro di Schillaci: «È un problema tecnico, non mio»

Presente agli stati generali della medicina digitale, svoltisi all’Unical, il ministro della salute non si sbottona sulla promessa fatta da Meloni in campagna elettorale: «Non so quanto ci vorrà, deciderà il Mef»
Francesco La Luna
Calabria fuori dal commissariamento della sanità, mezzo passo indietro di Schillaci: «È un problema tecnico, non mio»\n
La richiesta

Detassazione degli straordinari per gli infermieri, il Nursind chiede la sospensione dei conguagli 

Il sindacato scrive (di nuovo) all’Asp di Cosenza: «Si attendano gli sviluppi in corso, come la possibile approvazione dell’emendamento volto a sanare l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate»
Redazione
Detassazione degli straordinari per gli infermieri, il Nursind chiede\u00A0la sospensione dei conguagli\u00A0\n
L’evento

All’Unical si progetta il futuro, oggi gli Stati generali della Sanità digitale con il ministro Schillaci

La giornata di studio vedrà confrontarsi istituzioni, mondo accademico, imprese e professionisti di tutto il Paese. Ci saranno anche il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Bellantone e il presidente della Regione Occhiuto
Redazione Sanità
All’Unical si progetta il futuro, oggi gli Stati generali della Sanità digitale con il ministro Schillaci\n
la segnalazione

«Irregolarità nella graduatoria del concorso Asp». La denuncia dell’Ordine dei fisioterpatisti

In particolare due nominativi sarebbero in possesso del titolo di massofisioterapista, non equipollente a quello di fisioterapista. Segnalazione indirizzata all’Azienda Santaria Provinciale di Cosenza e ai NAS
Redazione
«Irregolarità nella graduatoria del concorso Asp». La denuncia dell’Ordine dei fisioterpatisti
screening gratuiti

A Mendicino la Giornata dedicata alla Prevenzione del tumore al seno

Evento organizzato dall’Amministrazione comunale guidata da Irma Bucarelli in collaborazione con l’Associazione Onco Med
Redazione
A Mendicino la Giornata dedicata alla Prevenzione del tumore al seno
Influenza 2025

Stagione influenzale da record: ISS cambia il sistema di sorveglianza, H3N2 sotto osservazione

Influenza, l’avviso dell’ISS: infezioni in forte aumento e ceppo H3N2 in evoluzione
Redazione
Stagione influenzale da record: ISS cambia il sistema di sorveglianza, H3N2 sotto osservazione
la sorpresa

Trebisacce, stop Improvviso ai lavori di ammodernamento delle Sale Operatorie dell'Ospedale "Chidichimo"

Al “Chidichimo” il cantiere è stato smobilitato: l’allarme è scattato giovedì scorso. Cosa si nasconde dietro il “passo indietro”?
Franco Sangiovanni
Trebisacce, stop Improvviso ai lavori di ammodernamento delle Sale Operatorie dell'Ospedale \"Chidichimo\"\n
Dubbi sull’intesa

Migrazione sanitaria, l'accordo Calabria-Emilia non convince l'ex commissario Scura: «Come turarsi il naso per curare il raffreddore»

Il manager che si è preso cura del settore per quasi quattro anni commenta l’intesa a cui si lavora per frenare i viaggi della speranza verso il Nord: «Quel patto non basta. Ci sono ancora forme di speculazione tra regioni, bisogna intervenire su appropriatezza delle prestazioni e calabresi non residenti»
Luana Costa
Migrazione sanitaria, l'accordo Calabria-Emilia non convince l'ex commissario Scura: «Come turarsi il naso per curare il raffreddore»
Buona sanità

Cosenza, un secondo acceleratore lineare di ultima generazione nel Polo oncologico del Mariano Santo

Si tratta della prima macchina di questo tipo in Calabria, capace di offrire ai pazienti trattamenti radioterapici più rapidi, precisi e personalizzati.
Redazione
Cosenza, un secondo acceleratore lineare di ultima generazione nel Polo oncologico del Mariano Santo\n
Sanità Calabria

«L’ospedale della Sibaritide? Un bel set cinematografico per gli spot di Occhiuto»: Madeo (Pd) denuncia ritardi nei lavori

Il consigliere regionale rinvia il completamento della struttura: «Difficile che avvenga nel 2026, a parte la struttura mancano i collegamenti viari e la realizzazione di tutti i sottoservizi necessari». Poi l'allarme sicurezza: «Possibile che in un'opera così importante continuino gli attentati incendiari?»
Redazione Politica
«L’ospedale della Sibaritide? Un bel set cinematografico per gli spot di Occhiuto»: Madeo (Pd) denuncia ritardi nei lavori\n
