Cosenza, la caserma Fratelli Bandiera diventa proprietà del Comune

Il procuratore della Repubblica di Cosenza ospite del docente di Pedagogia dell’Antimafia, Giancarlo Costabile, ha parlato a un’aula Solano gremita: «Anche le droghe leggere ormai hanno princìpi attivi molto più forti rispetto a qualche anno fa»
Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»
Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»
Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»
Sulla base di video estratti dal suo telefono durante la richiesta d’asilo, Salem è accusato di propaganda jihadista. Associazioni e collettivi contestano l’uso estensivo del DDL Sicurezza e chiedono trasparenza e garanzie
Il docente Unical Giancarlo Fortino, ospite a Dentro la Notizia su LaC Tv, annuncia l’avvio del percorso, unico in Italia assieme all'Università di Padova. E festeggia il sesto anno consecutivo nella classifica dei ricercatori più citati al mondo
Nuovo appello della famiglia di Andali che perderà abitazione e l’unica fonte di reddito. Ieri sopralluogo nell’area dei tecnici Anas: «Con la miseria di indennità che ci pagheranno non ricostruiremo nulla»
VIDEO | Il fashion coach si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»
VIDEO | A Palazzo dei Bruzi la firma dell’accordo tra il sindaco Franz Caruso e il direttore dell’Agenzia del Demanio Giovanni Zito. Per la riqualificazione dei locali stanziato un finanziamento di 2 milioni e 300mila euro
Il ristorante Procaccini Milano conquista il prestigioso premio grazie al talento dello chef Emin Haziri e alla visione imprenditoriale di Paolo Marafioti e Sebastiano Romeo, originari di San Luca. Un successo costruito in soli 17 mesi, che unisce Kosovo, Calabria e la città più competitiva d’Italia
Nella sede rendese della Compagnia un corso in 5 sessioni per rafforzare consapevolezza, autonomia e capacità di riconoscere situazioni di pericolo. L’iniziativa si conclude simbolicamente il 25 novembre