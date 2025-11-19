Social
Societa
Cosenza, la caserma Fratelli Bandiera diventa proprietà del Comune

Siglato l'accordo tra il Demanio e Palazzo dei Bruzi. Obiettivo: ridare valore all'antico edificio

19 novembre, 2025
carenza idrica

Sorical, piano da 36 milioni per l’area urbana di Cosenza. De Cicco: «Abbiamo smosso… le acque»

Il consigliere regionale: «Inserito nel piano strategico dell’azienda anche il ripristino dell’impianto di potabilizzazione di Piano Lago. Recupereremo oltre 100 litri al secondo»
Redazione
Sorical,\u00A0piano da 36 milioni per l’area urbana di Cosenza. De Cicco: «Abbiamo smosso…\u00A0le acque»
LOTTA ALLO SPACCIO

Capomolla all’Unical: «Pugno duro e repressione contro le droghe»

Il procuratore della Repubblica di Cosenza ospite del docente di Pedagogia dell’Antimafia, Giancarlo Costabile, ha parlato a un’aula Solano gremita: «Anche le droghe leggere ormai hanno princìpi attivi molto più forti rispetto a qualche anno fa»
Francesco La Luna
Capomolla all’Unical: «Pugno duro e repressione contro le droghe»
guerra agli zozzoni

Caruso: «A Cosenza le videotrappole funzionano. Ringrazio Sconosciuto»

Per il sindaco le installazioni iniziano a dare i primi frutti nella battaglia contro gli incivili che sporcano e abbandonano i rifiuti in maniera indiscriminata
Redazione
Caruso: «A Cosenza le videotrappole funzionano. Ringrazio Sconosciuto»
Docufilm su Rino

A Cosenza l’anteprima nazionale del documentario Rino Gaetano sempre più blu

Il Cinema Citrigno ospita il debutto del documentario di Giorgio Verdelli dedicato al cantautore calabrese, con materiali inediti e testimonianze rare
Redazione
A Cosenza l’anteprima nazionale del documentario Rino Gaetano sempre più blu

Il dibattito

Filorosso contro l’intervento di Capomolla: «Il proibizionismo ha fallito, serve cambiare paradigma»

Il collettivo critica l’intervento del procuratore al corso di Pedagogia dell’Antimafia dell’Unical: «Ancora una volta in cattedra la retorica repressiva»
Redazione
Filorosso contro l’intervento di Capomolla: «Il proibizionismo ha fallito, serve cambiare paradigma»
Restauro urgente

Cosenza, accordo tra Comune, FEC e Soprintendenza per salvare la sagrestia di San Francesco d’Assisi

Firmata in Prefettura l’intesa che affida al Comune la gestione dei lavori dopo il crollo del tetto causato dal terremoto 2024
Redazione
Cosenza, accordo tra Comune, FEC e Soprintendenza per salvare la sagrestia di San Francesco d’Assisi
La denuncia

«A Cosenza e Crotone violati i diritti dei richiedenti asilo»: l’Asgi scrive al Ministero dell’Interno

Assieme all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione una rete di venti realtà territoriali ha sottoscritto la comunicazione inviata anche alle Prefetture e alla Commissione nazionale
Redazione Attualità
«A Cosenza e Crotone violati i diritti dei richiedenti asilo»: l’Asgi scrive al Ministero dell’Interno\n
Diritti e inclusione

Cosenza celebra il Transgender Day of Remembrance: «Una città che difende dignità e diritti»

Il Comune rinnova l’impegno contro la transfobia e ricorda le vittime di violenza. Caruso: «Cosenza esempio virtuoso di rispetto, inclusione e tutela delle persone trans e non binarie»
Redazione
Cosenza celebra il Transgender Day of Remembrance: «Una città che difende dignità e diritti»
Diritti e sicurezza

In carcere per alcuni video sul telefono: il caso del palestinese Salem che divide la Calabria

Sulla base di video estratti dal suo telefono durante la richiesta d’asilo, Salem è accusato di propaganda jihadista. Associazioni e collettivi contestano l’uso estensivo del DDL Sicurezza e chiedono trasparenza e garanzie
Matteo Lauria
In carcere per alcuni video sul telefono: il caso del palestinese\u00A0Salem che divide la Calabria
Nuove frontiere

Medicina e intelligenza artificiale alleate nella lotta ai tumori: all’Unical nasce il master in Radiomica

Il docente Unical Giancarlo Fortino, ospite a Dentro la Notizia su LaC Tv, annuncia l’avvio del percorso, unico in Italia assieme all'Università di Padova. E festeggia il sesto anno consecutivo nella classifica dei ricercatori più citati al mondo
Mariassunta Veneziano
Medicina e intelligenza artificiale alleate nella lotta ai tumori: all’Unical nasce il master in Radiomica\n
LA SEGNALAZIONE

Degrado nel cuore di Cosenza: tra vetrine rotte, rifiuti e simboli danneggiati

Il centro cittadino si presenta in condizioni critiche: a Piazza Bilotti vetri pericolanti, lungo Corso Mazzini ingombranti abbandonati e il cuore-simbolo lesionato
Redazione
Degrado nel cuore di Cosenza: tra vetrine rotte, rifiuti e simboli danneggiati
Attualità

Casa e azienda agricola abbattute per far spazio alla nuova 106, arriva il decreto di esproprio: «Spostate il tracciato di pochi metri»

Nuovo appello della famiglia di Andali che perderà abitazione e l’unica fonte di reddito. Ieri sopralluogo nell’area dei tecnici Anas: «Con la miseria di indennità che ci pagheranno non ricostruiremo nulla»
Luana Costa
Casa e azienda agricola abbattute per far spazio alla nuova 106, arriva il decreto di esproprio:\u00A0«Spostate il tracciato di pochi metri»\n
Anticipazione confermata

Ora è ufficiale: sarà Dario Brunori l’artista del Capodanno di Cosenza

Come anticipato dalla nostra testata, sarà il cantante reduce dal grande successo dell’Albero delle Noci ad allietare il nuovo anno della città dei bruzi. Lunedì la conferenza stampa
Alessia Principe
Ora è ufficiale: sarà Dario Brunori l’artista del Capodanno di Cosenza
L’intervista

Stile e Consapevolezza: il Viaggio di Alfredo Bruno nel Mondo della Moda

VIDEO | Il fashion coach si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»

Patrizia De Napoli
Stile e Consapevolezza: il Viaggio di Alfredo Bruno nel Mondo della Moda
L’accordo

Cosenza, cessione (gratuita) della caserma Fratelli Bandiera al Comune: ecco come cambierà la destinazione d’uso dell’antico edificio

VIDEO | A Palazzo dei Bruzi la firma dell’accordo tra il sindaco Franz Caruso e il direttore dell’Agenzia del Demanio Giovanni Zito. Per la riqualificazione dei locali stanziato un finanziamento di 2 milioni e 300mila euro

Salvatore Bruno
Cosenza, cessione (gratuita) della caserma Fratelli Bandiera al Comune: ecco come cambierà la destinazione d’uso dell’antico edificio\n
L’intervista

A Milano la nuova Stella Michelin parla (anche) calabrese: tra le firme del trionfo di Procaccini c’è il sanluchese Marafioti

Il ristorante Procaccini Milano conquista il prestigioso premio grazie al talento dello chef Emin Haziri e alla visione imprenditoriale di Paolo Marafioti e Sebastiano Romeo, originari di San Luca. Un successo costruito in soli 17 mesi, che unisce Kosovo, Calabria e la città più competitiva d’Italia
Redazione
A Milano la nuova Stella Michelin parla (anche) calabrese: tra le firme del trionfo di Procaccini c’è il\u00A0sanluchese Marafioti\n
Il programma

Rende, Natale all’insegna della solidarietà: raccolta fondi nelle scuole a favore del Mozambico

Le donazioni sarà utilizzate per sostenere i progetti in Africa dell’associazione La Terra di Piero
Redazione
Rende, Natale all’insegna della solidarietà: raccolta fondi nelle scuole a favore del Mozambico\n
Societa

Il Rotary Presila Cosenza Est ricorda la figura di Vincenzo Roberti

Tra le sue tante passioni, il bridge occupava un posto speciale
Redazione
Il Rotary Presila Cosenza Est ricorda la figura di Vincenzo Roberti\n
SOSPESI NEL LIMBO

Immigrati costretti nei centri di accoglienza: «La commissione territoriale non ci riceve da due anni»

La denuncia in una conferenza stampa tenuta a “La Base”: «Il tempo massimo per essere convocati è di sei mesi, noi siamo qui da due anni». E USB il 25 novembre sarà sotto la Prefettura
Francesco La Luna
Immigrati costretti nei centri di accoglienza: «La commissione territoriale non ci riceve da due anni»
Risorse in campo

Fondi per l’acquisto di libri, alla Calabria 1,9 milioni per 141 biblioteche: ecco gli elenchi

È Cosenza la provincia con più contributi e beneficiari: ben 75 gli enti ammessi. Secondo posto per Reggio Calabria con 25. Fanalino di coda, Vibo Valentia con 6 finanziamenti ottenuti
Redazione
Fondi per l’acquisto di libri, alla Calabria 1,9 milioni per 141 biblioteche: ecco gli elenchi\n
Emergenza abitativa

Prendocasa attacca Furgiuele: «Basta bugie sulle famiglie di via Savoia. Straface apra un tavolo regionale sulla casa»

Il collettivo replica al deputato leghista: «Diffonde falsità e alimenta la guerra tra poveri. La Regione e l’ATERP da anni ignorano il dramma dell’abitare». Chiesto un incontro all’assessora Straface
Redazione
Prendocasa attacca Furgiuele: «Basta bugie sulle famiglie di via Savoia. Straface apra un tavolo regionale sulla casa»
la guerra dell’acqua

Rubinetti a secco a Cosenza, La Base: «Scaricabarile inaccettabile tra Sorical e Comune»

Gli attivisti: «L’appalto del Cis “Centro Storico” contemplava l’installazione di presidi per una “moderna e sostenibile gestione della risorsa idrica”»
Redazione
Rubinetti a secco a Cosenza, La Base: «Scaricabarile\u00A0inaccettabile tra Sorical e Comune»
Empowerment femminile

Rende, Europ Assistance forma 80 donne alla difesa personale: al via il percorso contro la violenza di genere

Nella sede rendese della Compagnia un corso in 5 sessioni per rafforzare consapevolezza, autonomia e capacità di riconoscere situazioni di pericolo. L’iniziativa si conclude simbolicamente il 25 novembre
Redazione
Rende, Europ Assistance forma 80 donne alla difesa personale: al via il percorso contro la violenza di genere
Esercitazione operativa

Cosenza, simulazione della Polizia di Stato all’Auditorium Guarasci: «Nessun motivo di allarme»

Domani 20 novembre mezzi e personale della Polizia saranno impegnati in un’esercitazione di gestione di evento critico nelle adiacenze di piazza XV Marzo.
Redazione
Cosenza, simulazione della Polizia di Stato all’Auditorium Guarasci: «Nessun motivo di allarme»
