Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»

Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»
Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»
Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»
Dopo la decima giornata del massimo torneo regionale, il Giudice Sportivo infligge un’ammenda alla società neroverde. Due giornate di squalifica per l’attaccante dei cosentini, mentre altri giocatori sono stati fermati per un turno
La notizia, giunta da Roma, premia il borgo per l'impegno nella promozione dell’accoglienza turistica. In veste di “capitale” della nuova edizione previsti convegni, stand espositivi e attività didattiche
La sconfitta contro il Bocale complica la situazione dei bizantini, che devono ancora completare il match con il Castrovillari. Difesa poco solida e mancanza di concretezza pesano sull’andamento del campionato