Sport
Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»

Il dirigente elogia gli investimenti strutturali della famiglia Piro e osserva una Calabria cestistica in ripresa, pur con il bisogno di una squadra capace di trainare il movimento

20 novembre, 2025
Pirossigeno Cosenza Basket
La Kermesse

Trebisacce accende i riflettori sul calcio dilettantistico calabrese con il Premio StadioRadio

Il prossimo 28 novembre, la città jonica ospita al cinema teatro Gatto la XV edizione del Premio, con riconoscimenti per calciatori, allenatori e società più meritevoli della stagione 2024–2025
Redazione
Serie A1

Pallanuoto, la Smile Cosenza travolge la Locatelli Genova: è il quarto successo consecutivo

Prova di forza del “setterosa” cosentino che vince in goleada (20-7) la gara valevole per il settimo turno di campionato e continua a occupare i quartieri alti della classifica
Francesco Oliverio
L’intervista

Promozione A, tre punti e ossigeno per il Campora. Ferrari: «Siamo indietro rispetto alle aspettative»

Il giovane centrocampista, classe 2006: «Siamo una squadra che ha qualità, per questo non meritiamo questa classifica. Ora filotto di partite alla nostra portata»

Vincenzo Primerano
Sport

Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»

Il dirigente elogia gli investimenti strutturali della famiglia Piro e osserva una Calabria cestistica in ripresa, pur con il bisogno di una squadra capace di trainare il movimento

20 novembre 2025
Ore 16:14
Societa

Cosenza, la caserma Fratelli Bandiera diventa proprietà del Comune

Siglato l'accordo tra il Demanio e Palazzo dei Bruzi. Obiettivo: ridare valore all'antico edificio

19 novembre 2025
Ore 16:55
Societa

Alfredo Bruno, il fashion coach che ha trasformato le passerelle in una esperienza multisensoriale

Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»

19 novembre 2025
Ore 15:54
Sport

Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»

18 novembre 2025
Ore 15:04
Play off Mondiali

Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: «Servirà una grande partita, ma ce la possiamo giocare»

L’allenatore calabrese commenta il sorteggio dei play off per il Mondiale 2026: «Gli irlandesi sono fisici e non mollano mai»
Redazione
I provvedimenti

Palmese multata, Catania (DB Rossoblù) fermo due turni: i provvedimenti in Eccellenza e Promozione

Dopo la decima giornata del massimo torneo regionale, il Giudice Sportivo infligge un’ammenda alla società neroverde. Due giornate di squalifica per l’attaccante dei cosentini, mentre altri giocatori sono stati fermati per un turno
Redazione Sport
I risultati

Coppa Calabria, ritorno degli ottavi: rimonte di Real Montepaone e Soccer Montalto. Fuori la Silana campione in carica

Il Nuova Ada sfiora l'impresa, battendo 3-0 la Promosport, ma non Basta. Staccano il pass anche Catona e Siderno. Fa festa il Cus Unical
Vincenzo Primerano
Eventi

Mormanno sarà Sede nazionale dell’Appennino bike tour festival 2026, un palcoscenico per il Pollino e il turismo sostenibile

La notizia, giunta da Roma, premia il borgo per l'impegno nella promozione dell’accoglienza turistica. In veste di “capitale” della nuova edizione previsti convegni, stand espositivi e attività didattiche
Franco Sangiovanni
news e trattative

Calciomercato Dilettanti: ritorno di fiamma tra DBR Luzzi e Azzinnaro. Il Sersale annuncia il colpo Mena, Mangle per il Val Gallico

La compagine luzzese riabbraccia il forte attaccante dopo l'esperienza in promozione A. Colpaccio per i giallorossi che si assicurano il possente colombiano
Vincenzo Primerano
L’intervista

Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»
Francesco Roberto Spina
nuovo tecnico

Fcd Bisignano, Andrea Spinelli sarà il nuovo allenatore: si attende solo l’annuncio ufficiale

La società cratense ha scelto il tecnico di esperienza per la panchina lasciata vuota dopo la separazione da mister Infusino
Franco Sangiovanni
muro casalingo

Difese di ferro in Eccellenza: Paolana e Brancaleone quasi imbattibili davanti al proprio pubblico

Le due compagini fanno valere le leggi del “Tarsitano” e del “Borrello”, con due gol subiti. Buono anche il trend interno di Db Rossoblù Luzzi e Stilomonasterace
Vincenzo Primerano
Serie A1

Pallanuoto, la Smile Cosenza torna in acqua: mercoledì sfida al Genova

Dopo i successi in Europa, le rossoblù affrontano mercoledì 19 novembre le liguri alla piscina di Campagnano per la settima giornata del massimo campionato italiano
Redazione
Pallavolo

Nuovo volto in casa Sprovieri Corigliano Volley: ufficiale l’arrivo del centrale Stefano Pirozzi

Il giocatore, già inserito nel gruppo rossonero, porta esperienza e qualità al reparto di coach D’Amico: domenica l’esordio casalingo al PalaBrillia
Redazione
Promozione A

Fcd Bisignano, cambio in panchina ormai imminente: Infusino verso l’esonero

Nonostante una rosa costruita per i play off, i risultati non sono al momento arrivati. La società valuta la svolta in vista della trasferta di Rocca di Neto
F.R.S.
Panchine girevoli

Promozione A, l’Acri cambia allenatore: via Guido, ecco Davide Falcone

Solo 8 punti in dieci giornate spingono il club alla scelta. Il neo tecnico rossonero: «Come si fa a dire no all’Acri?  Si tratta di una sfida, ho accettato con entusiasmo»
Francesco Roberto Spina
I migliori

Promozione A, Diabate, Pisani e Gaspar in evidenza a suon di gol: ecco la Top 11 di LaC

Il Sersale piazza due elementi nella formazione ideale della decima giornata. Squadra guidata in panchina dall’allenatore sersaleseTorchia
Francesco Roberto Spina
la cerimonia

Sigillo d’Oro della Città di Cosenza a Mario Genovesi, responsabile nazionale della Fotografia Subacquea

Ciccio Sesso ha omaggiato il primo cittadino con la fotografia che ha conquistato l’oro ai Mondiali 2025
Redazione
L’analisi

Eccellenza, strada sempre più in salita per la Rossanese: difesa in difficoltà e punti che non arrivano

La sconfitta contro il Bocale complica la situazione dei bizantini, che devono ancora completare il match con il Castrovillari. Difesa poco solida e mancanza di concretezza pesano sull’andamento del campionato
Franco Sangiovanni
manita giallorossa

Eccellenza, il Trebisacce travolge l'Isola CR 5-0. Malucchi: «Classifica? Per ora mi godo il gruppo»

La formazione giallorossa continua a correre forte, ora la vetta è a una sola lunghezza. Il tecnico: «Vanno solo elogi a questi ragazzi»
Vincenzo Primerano
la crisi continua

Eccellenza, Rossanese sempre più nel buio. Aloisi: «Serviva una sterzata, così diventa difficile»

La squadra rossoblù cade anche contro il Bocale e adesso la situazione di classifica non sorride. Il tecnico: «Dobbiamo capire l'importanza di questo campionato»

Vincenzo Primerano
Edizione 2026

Giro d’Italia, la carovana rosa torna in Calabria: Catanzaro e Cosenza al centro delle prime tappe italiane

Le indiscrezioni sul percorso trovano sempre più conferma, Lamezia Terme sarà punto logistico chiave per il rientro dalla Bulgaria e Praia a Mare protagonista della seconda giornata
Redazione
i migliori

Eccellenza, Staropoli lancia la V. Rosarno, mentre brilla di qualità Puntoriere: la Top 11 di LaC

Vico e Castro tra i volti più belli del Trebisacce. De Leonardis festeggia il ritorno in campo con il gol. Ecco la formazione ideale del decimo turno
Vincenzo Primerano
le parole del mister

Italia-Norvegia 1-4, Gattuso: «Sconfitta che brucia, chiedo scusa ai tifosi»

L'allenatore calabrese dopo il ko degli Azzurri a San Siro: «Una serata che nessuno meritava»
Francesco Roberto Spina
