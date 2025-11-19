Social
Alfredo Bruno, il fashion coach che ha trasformato le passerelle in una esperienza multisensoriale

Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»

19 novembre, 2025
SOSPESI NEL LIMBO

Immigrati costretti nei centri di accoglienza: «La commissione territoriale non ci riceve da due anni»

La denuncia in una conferenza stampa tenuta a “La Base”: «Il tempo massimo per essere convocati è di sei mesi, noi siamo qui da due anni». E USB il 25 novembre sarà sotto la Prefettura
Francesco La Luna
Immigrati costretti nei centri di accoglienza: «La commissione territoriale non ci riceve da due anni»
la guerra dell’acqua

Rubinetti a secco a Cosenza, La Base: «Scaricabarile inaccettabile tra Sorical e Comune»

Gli attivisti: «L’appalto del Cis “Centro Storico” contemplava l’installazione di presidi per una “moderna e sostenibile gestione della risorsa idrica”»
Redazione
Rubinetti a secco a Cosenza, La Base: «Scaricabarile\u00A0inaccettabile tra Sorical e Comune»
Emergenza abitativa

Prendocasa attacca Furgiuele: «Basta bugie sulle famiglie di via Savoia. Straface apra un tavolo regionale sulla casa»

Il collettivo replica al deputato leghista: «Diffonde falsità e alimenta la guerra tra poveri. La Regione e l’ATERP da anni ignorano il dramma dell’abitare». Chiesto un incontro all’assessora Straface
Redazione
Prendocasa attacca Furgiuele: «Basta bugie sulle famiglie di via Savoia. Straface apra un tavolo regionale sulla casa»
Il programma

Rende, Natale all’insegna della solidarietà: raccolta fondi nelle scuole a favore del Mozambico

Le donazioni sarà utilizzate per sostenere i progetti in Africa dell’associazione La Terra di Piero
Redazione
Rende, Natale all’insegna della solidarietà: raccolta fondi nelle scuole a favore del Mozambico\n

Il Rotary Presila Cosenza Est ricorda la figura di Vincenzo Roberti

Tra le sue tante passioni, il bridge occupava un posto speciale
Redazione
Il Rotary Presila Cosenza Est ricorda la figura di Vincenzo Roberti\n
Fondi per l’acquisto di libri, alla Calabria 1,9 milioni per 141 biblioteche: ecco gli elenchi

È Cosenza la provincia con più contributi e beneficiari: ben 75 gli enti ammessi. Secondo posto per Reggio Calabria con 25. Fanalino di coda, Vibo Valentia con 6 finanziamenti ottenuti
Redazione
Fondi per l’acquisto di libri, alla Calabria 1,9 milioni per 141 biblioteche: ecco gli elenchi\n
Rende, Europ Assistance forma 80 donne alla difesa personale: al via il percorso contro la violenza di genere

Nella sede rendese della Compagnia un corso in 5 sessioni per rafforzare consapevolezza, autonomia e capacità di riconoscere situazioni di pericolo. L’iniziativa si conclude simbolicamente il 25 novembre
Redazione
Rende, Europ Assistance forma 80 donne alla difesa personale: al via il percorso contro la violenza di genere
Cosenza, simulazione della Polizia di Stato all’Auditorium Guarasci: «Nessun motivo di allarme»

Domani 20 novembre mezzi e personale della Polizia saranno impegnati in un’esercitazione di gestione di evento critico nelle adiacenze di piazza XV Marzo.
Redazione
Cosenza, simulazione della Polizia di Stato all’Auditorium Guarasci: «Nessun motivo di allarme»
«Quando il camice diventa un muro»: la denuncia di Emilia Corea sulle discriminazioni sanitarie contro i migranti nel Cosentino

La coordinatrice dell’Equipe Socio-Sanitaria racconta omissioni di cure, abusi di potere e rifiuti immotivati: «In Calabria troppi operatori negano diritti essenziali, anche alle vittime di mutilazioni genitali femminili»
Redazione
«Quando il camice diventa un muro»: la denuncia di Emilia Corea sulle discriminazioni sanitarie contro i migranti nel Cosentino
Soccorso Alpino, concluso il maxi modulo formativo su ricerca e tecniche operative tra Calabria e Basilicata

Oltre ottanta operatori del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese e lucano impegnati in un percorso intensivo, tra lezioni teoriche e simulazioni reali, per elevare il livello tecnico nelle operazioni di ricerca.
Redazione
Soccorso Alpino, concluso il maxi modulo formativo su ricerca e tecniche operative tra Calabria e Basilicata
Giustino De Vuono, l’uomo dei misteri d’Italia: il fantasma di Scigliano è morto o sopravvissuto nell'ombra?

Emerso dalle pagine più oscure degli Anni di Piombo, la sua vita si è chiusa ufficialmente nel 1993. A distanza di oltre trent'anni però i dubbi non solo persistono, ma si alimentano con nuovi indizi
Gianfranco Donadio*
Giustino De Vuono, l’uomo dei misteri d’Italia: il fantasma di Scigliano è morto o sopravvissuto nell'ombra?\n
A Rende l’evento “La Cucina di Territorio”: sostenibilità e identità al centro della  Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

Sabato 22 novembre al Villa Fabiano Palace Hotel l’incontro promosso dall’Accademia Italiana della Cucina con sindaci, esperti, produttori e premiati 2025.
Redazione
A Rende l’evento “La Cucina di Territorio”: sostenibilità e identità al centro della\u00A0 Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
Meteo Cosenza, nel weekend attesa la neve sulle vette della Sila

Domani e giovedì pausa dal maltempo, poi affondo di aria artica anche sulla Calabria con possibili imbiancante a Monte Botte Donato e Monte Scuro
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, nel weekend attesa la neve sulle vette della Sila
Cosenza, l’albero “maledetto” di Santa Teresa: piantato, tagliato, ora estirpato di notte

I residenti segnalano alle autorità un secondo raid contro il nuovo alberello. Alimena allerta Ambiente e Municipale: indagini in corso sulle immagini
Redazione
Cosenza, l’albero “maledetto” di Santa Teresa: piantato, tagliato, ora\u00A0estirpato di notte
Cani smarriti nei boschi della Sila: doppio lieto fine grazie a carabinieri e polizia provinciale

Dopo giorni di paura tra pioggia, freddo e boschi, i proprietari hanno potuto riabbracciare i propri animali domestico grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, attive sul territorio anche in orari difficili
Redazione cronaca
Cani smarriti nei boschi della Sila:\u00A0doppio lieto fine grazie a carabinieri e polizia provinciale\n
Le ex Scuderie della Caserma “Fratelli Bandiera” passano dal Demanio al Comune di Cosenza

Domani a Palazzo dei Bruzi, la sottoscrizione dell'accordo di valorizzazione e dell'atto di trasferimento
Redazione
Le ex Scuderie della Caserma “Fratelli Bandiera” passano dal Demanio al Comune di Cosenza
Affavorì, la Trattoria delle Persone nel cuore di Cosenza: un'oasi di umanità

Inaugurata lo scorso 14 settembre alle porte del centro storico bruzio ha ventitré dipendenti “speciali” ed è stata accolta da un affetto straordinario della città
Francesco Perri
Affavorì, la Trattoria delle Persone nel cuore di Cosenza: un'oasi di umanità\n
Il professore Giancarlo Fortino nella lista dei ricercatori più citati al mondo: unico italiano in Computer Science

Il docente dell’Unical entra per il sesto anno consecutivo tra i “Highly Cited Researchers” Clarivate: nel 2025 sono solo 6.868 nel mondo, di cui 119 in Informatica.
Redazione
Il professore Giancarlo Fortino nella lista dei ricercatori più citati al mondo: unico italiano in Computer Science
Corigliano Rossano, cani curati e restituiti al territorio: il Comune avvia il modello “rientro controllato”

L’assessore Madeo: «Sterilizzazioni, registrazione e referenti sul territorio: così evitiamo nuove nascite e favoriamo le adozioni». La Commissione Ambiente: «Il vero problema restano gli abbandoni»
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, cani curati e restituiti al territorio: il Comune avvia il modello “rientro controllato”
All’Unical il procuratore Capomolla incontra gli studenti: «Contro le droghe serve educazione, non solo repressione»

Domani alle 14 nell’aula Solano il procuratore di Cosenza dialogherà con gli studenti di Scienze dell’Educazione. L’incontro è promosso dal corso di Pedagogia dell’Antimafia
Redazione
All’Unical il procuratore Capomolla incontra gli studenti: «Contro le droghe serve educazione, non solo repressione»
Cosenza, richiesta la convocazione urgente del Consiglio Comunale sulla crisi idrica

Il capogruppo PD Francesco Alimena sollecita un confronto pubblico sulla gestione del servizio idrico e accusa: «Pressappochismo e superficialità, SORICAL e ARRICAL non svolgono il loro ruolo»
Redazione
Cosenza, richiesta la convocazione urgente del Consiglio Comunale sulla crisi idrica
Lotta alle droghe, all’Unical lezione agli studenti del procuratore di Cosenza Campomolla

L’iniziativa, in programma domani e rivolta agli allievi di Scienze dell’Educazione, è promossa dal corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia
Redazione Attualità
Lotta alle droghe, all’Unical lezione agli studenti del procuratore di Cosenza Campomolla\n
Abusi, la Chiesa italiana conferma tolleranza zero. Monsignor Savino: «Portiamo avanti un processo di verità»

Il vescovo di Cassano all’Ionio alla Cei di Assisi: «Papa Francesco ha chiesto fermezza, preghiera e comunicazione della verità per le vittime e i sopravvissuti»
Redazione
Abusi, la Chiesa italiana conferma tolleranza zero. Monsignor Savino: «Portiamo avanti un processo di verità»\n
Atenei sostenibili, l’Unical tra le 57 università italiane con le migliori performance a livello internazionale

Il campus di Rende 25esimo tra le realtà del Paese. A pesare parametri come monitoraggio ambientale, scambio di conoscenze, occupabilità
Redazione Attualità
Atenei sostenibili, l’Unical tra le 57 università italiane con le migliori performance a livello internazionale\n
