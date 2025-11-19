Alfredo Bruno, il fashion coach che ha trasformato le passerelle in una esperienza multisensoriale
Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»
Nella sede rendese della Compagnia un corso in 5 sessioni per rafforzare consapevolezza, autonomia e capacità di riconoscere situazioni di pericolo. L’iniziativa si conclude simbolicamente il 25 novembre
La coordinatrice dell’Equipe Socio-Sanitaria racconta omissioni di cure, abusi di potere e rifiuti immotivati: «In Calabria troppi operatori negano diritti essenziali, anche alle vittime di mutilazioni genitali femminili»
Oltre ottanta operatori del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese e lucano impegnati in un percorso intensivo, tra lezioni teoriche e simulazioni reali, per elevare il livello tecnico nelle operazioni di ricerca.
Dopo giorni di paura tra pioggia, freddo e boschi, i proprietari hanno potuto riabbracciare i propri animali domestico grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, attive sul territorio anche in orari difficili