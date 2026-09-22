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Società
22 settembre, 2026
ULTIMA ORA
Governare il futuro

L'editore di LaC Maduli raccoglie la sfida dell’IA: «L’informazione giornalistica resterà una pietra miliare»

Dall’innovazione alla qualità della conoscenza: il presidente del gruppo editoriale Diemmecom richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare il giornalismo nell’evoluzione dei sistemi di Intelligenza artificiale. E per il network annuncia «novità concrete che vanno in questa direzione»
Francesco Graziano
L'editore di LaC Maduli raccoglie la sfida dell’IA: «L’informazione giornalistica\u00A0resterà una pietra miliare»\n
L’intervista

A San Basile la scuola resiste grazie agli stranieri, parla una consigliera comunale: «Integrazione alternativa allo spopolamento»

Caterina Pugliese, responsabile anche del progetto SAI, evidenzia la necessità di calibrare le norme nazionali sulla realtà dei territori: «Per non perdere i servizi essenziali dobbiamo contrastare il calo demografico. Serve maggiore attenzione per le aree interne»
Franco Sangiovanni
A San Basile la scuola resiste grazie agli stranieri, parla una consigliera comunale:\u00A0«Integrazione alternativa allo spopolamento»\n
gli interventi

Edilizia scolastica, tre importanti interventi della Provincia di Cosenza a Corigliano Rossano

I lavori hanno interessato il Liceo Scientifico “Fortunato Bruno” e l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Palma”, per un investimento di oltre 4,7 milioni di euro
Redazione
Edilizia scolastica, tre importanti interventi della Provincia di Cosenza a Corigliano Rossano\n
che fortuna!

Lotto e 10eLotto, nel Cosentino premi per 40mila euro

A Castrovillari centrata una vincita da 25mila euro al Lotto, mentre ad Acri il 10eLotto regala 15mila euro con un 7 Doppio Oro. In Calabria premi complessivi per 60mila euro considerando anche Sant’Agata del Bianco
Redazione
Lotto e 10eLotto, nel Cosentino premi per 40mila euro\n

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Cronaca

Corigliano Rossano, blitz della Dda: 4 arresti e un obbligo di firma

23 settembre 2026
Ore 10:39
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Amantea, tromba marina vista dalla costa

22 settembre 2026
Ore 10:24
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Cronaca

Fiumefreddo, parapendista rimane bloccato su un albero: il salvataggio dei vigili del fuoco

17 settembre 2026
Ore 15:09
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Società

Cosenza torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno

È iniziato l’anno scolastico: davanti agli istituti emozioni, sonno e voglia di ritrovarsi. Per gli studenti di quinta è già conto alla rovescia

15 settembre 2026
Ore 11:40
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22 settembre 2026
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la novità

Casali del Manco, dal 2027/2028 i posti negli asili nido passeranno da 22 a 64

Il Consiglio comunale approva all’unanimità la variazione di 400mila euro. La sindaca Pisani: «Stiamo investendo concretamente sull infanzia e sulle famiglie, costruendo servizi nuovi e moderni»
Redazione
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Innovare con visione

Il futuro mette radici in Calabria: dal forum Words of Hope la sfida per un’innovazione a misura d’uomo

A Simeri e Tiriolo l’evento promosso da Entopan mette a confronto istituzioni, imprese, ricerca e innovazione. Cicione: «Costruire un futuro armonico e sapiente». Maduli: «L’intelligenza artificiale non deve umiliare le qualità dell’uomo». Il sottosegretario Butti: «La Calabria non è ai margini, qui si sta sviluppando un ecosistema»
Francesco Graziano
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Estate finita?

Meteo, allerta gialla domani nel cosentino con pioggia e temperature al di sotto della media stagionale

L’ondata di maltempo interesserà in particolare la costa tirrenica con temporali che potrebbero trasformarsi in nubifragi
Salvatore Lia
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La nota

Stop alle corse dei bus Amaco, il coordinamento dei comitati di quartiere: «In gioco c’è il diritto alla mobilità di migliaia di persone»

«Non si tratta soltanto di una questione aziendale, è importante garantire ai cittadini la continuità di un servizio essenziale»
Redazione
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Words of Hope

Occhiuto: «La Calabria ha porti del sapere. L’intelligenza artificiale sia un volano, non un nuovo divario»

Il presidente della Regione al forum promosso da Entopan: «Anche nel Mediterraneo possono nascere hub capaci di creare ricchezza». E avverte: «Dobbiamo evitare che le piccole imprese subiscano l’ai divide»
Francesco Graziano
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nottetempo

“Gatekeepers”, una notte sul set a Cosenza con Lillo, Matano e Asia Argento

Proseguono in città le riprese della nuova commedia di Eros Puglielli, prodotta da Be Water Film, Solaria Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky
Redazione
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welfare

Psicologi gratis e assistenza h24, la Calabria lancia “Parliamone Insieme”

Investimento da 1,6 milioni di euro per il nuovo servizio regionale rivolto, nella fase sperimentale, soprattutto ai giovani tra 18 e 30 anni. Accesso diretto nelle Case della Comunità, numero telefonico e WhatsApp attivi anche di notte
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in tv

Trebisacce rappresenterà la Calabria a “Il Borgo dei Borghi”

Il Comune annuncia la partecipazione alla 14ª edizione del programma televisivo dedicato ai borghi italiani. Trebisacce sarà l’unico centro calabrese in gara
Trebisacce rappresenterà la Calabria a “Il Borgo dei Borghi”\n
aree pubbliche

Pulizia del verde a Rende, ecco tutte le zone interessate dagli interventi

Sette squadre al lavoro fino al 6 ottobre: ecco giorno per giorno dove saranno effettuati gli interventi sull’intero territorio comunale
Redazione
Pulizia del verde a Rende, ecco tutte le zone interessate dagli interventi\n
Giornata centrale

Entra nel vivo il Forum “Words of Hope”: confronto su lavoro, impresa e IA. Oggi l’intervento dell’editore di LaC Maduli

Seconda giornata di appuntamenti per l’evento promosso da Entopan. Nuovo confronto tra rappresentanti di grandi aziende e istituzioni sui temi chiave che ruotano attorno alle applicazioni dell’Intelligenza artificiale e alle trasformazioni che introduce nella società
Redazione Attualità
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il ricordo

“La nostra stella”, il murales alle spalle del Tribunale di Cosenza in memoria di Momo

L’opera è stata realizzata da una street di artisti francesi, su commissione degli amici del compianto Mohamed Amin Bessioud
Antonio Clausi
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Storie

Dalla Calabria al Benin, un frantoio per liberare i bambini spaccapietre dal lavoro: la tecnologia di Bisignano arriva in Africa

Un macchinario prodotto dalla GcM Industrie di Bisignano è partito verso Paouignan per meccanizzare il lavoro di frantumazione delle rocce svolto dai minori. Un progetto nato dall’incontro tra impresa e solidarietà
Ennio Stamile
Dalla Calabria al Benin, un frantoio per liberare i bambini spaccapietre\u00A0dal lavoro: la tecnologia di Bisignano arriva in Africa\n
Le previsioni

Meteo Cosenza, altra notte fredda in Sila. A Lorica termometro giù fino a 1,5°C

Temperature minime ancora in calo nelle zone montane, con valori di poco superiori agli 0°C. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento su tutta la regione e domani tornano le piogge
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, altra notte fredda in Sila. A Lorica termometro giù fino a 1,5°C\n
fronte comune

Poste Italiane, Castrovillari chiede di revocare la soppressione della Filiale che coordina 104 uffici

Dopo il voto del Consiglio comunale, venerdì la sindaca De Gaio e il presidente Abenante hanno ribadito all'azienda la contrarietà della città. Dal 1° ottobre le funzioni direzionali passerebbero a Cosenza.
Franco Sangiovanni
Poste Italiane, Castrovillari chiede di revocare la soppressione della Filiale che coordina 104 uffici\n
La sfida del futuro

«L’algoritmo non può diventare il nuovo direttore del personale»: Brunetta e la sfida dell’AI sul lavoro

Il presidente del Cnel interviene al forum promosso da Entopan: «La persona è il fine, l’ordine economico le resta subordinato». E avverte: «Nessuna black box. I lavoratori devono poter partecipare alla progettazione dei sistemi»
Francesco Graziano
«L’algoritmo non può diventare il nuovo direttore del personale»: Brunetta\u00A0e la sfida dell’AI sul lavoro\n
il riconoscimento

Giovanni Munno, il diritto come strumento per cambiare la Pubblica Amministrazione

Lo studente calabrese di Giurisprudenza è tra i cinque vincitori del Premio UniversiPA 2026. Nel suo progetto propone una PA più semplice, accessibile e vicina ai cittadini. «La tecnologia deve restituire tempo alle persone»
Redazione
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trasporti

Taverna di Montalto, traffico e mezzi pesanti: «Servono controlli e soluzioni»

Il circolo locale chiede più presenza della Polizia Municipale, verifiche sulla velocità, marciapiedi più sicuri e una diversa gestione dei camion diretti verso la zona logistica
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La nomina

Monsignor Giovanni Checchinato entra nella commissione episcopale per le Migrazioni

Importante riconoscimento per l’arcivescovo di Cosenza Bisignano arrivato al termine della riunione odierna del Consiglio Permanente
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Arcomagno, stop improvviso dal lato Fiuzzi: chiesti chiarimenti al Comune sui lavori e sulla sicurezza

La chiusura dell’accesso nord, comunicata attraverso la Pro Loco e motivata con rilievi finalizzati a nuovi elaborati progettuali, solleva interrogativi su tempi, incarichi e condizioni del costone. L’ingresso dalla spiaggia Marinella sarebbe rimasto aperto
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Cosenza, “Adotta una via”: parte il programma per la valorizzazione delle strade cittadine

Nella prossima settimana è previsto un incontro in Comune con le associazioni di categoria nel corso del quale sarà illustrato l’avviso pubblico

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