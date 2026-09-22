L'editore di LaC Maduli raccoglie la sfida dell’IA: «L’informazione giornalistica resterà una pietra miliare»

Dall’innovazione alla qualità della conoscenza: il presidente del gruppo editoriale Diemmecom richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare il giornalismo nell’evoluzione dei sistemi di Intelligenza artificiale. E per il network annuncia «novità concrete che vanno in questa direzione»
Caterina Pugliese, responsabile anche del progetto SAI, evidenzia la necessità di calibrare le norme nazionali sulla realtà dei territori: «Per non perdere i servizi essenziali dobbiamo contrastare il calo demografico. Serve maggiore attenzione per le aree interne»
A Castrovillari centrata una vincita da 25mila euro al Lotto, mentre ad Acri il 10eLotto regala 15mila euro con un 7 Doppio Oro. In Calabria premi complessivi per 60mila euro considerando anche Sant’Agata del Bianco
A Simeri e Tiriolo l’evento promosso da Entopan mette a confronto istituzioni, imprese, ricerca e innovazione. Cicione: «Costruire un futuro armonico e sapiente». Maduli: «L’intelligenza artificiale non deve umiliare le qualità dell’uomo». Il sottosegretario Butti: «La Calabria non è ai margini, qui si sta sviluppando un ecosistema»
Il presidente della Regione al forum promosso da Entopan: «Anche nel Mediterraneo possono nascere hub capaci di creare ricchezza». E avverte: «Dobbiamo evitare che le piccole imprese subiscano l’ai divide»
Investimento da 1,6 milioni di euro per il nuovo servizio regionale rivolto, nella fase sperimentale, soprattutto ai giovani tra 18 e 30 anni. Accesso diretto nelle Case della Comunità, numero telefonico e WhatsApp attivi anche di notte
Seconda giornata di appuntamenti per l’evento promosso da Entopan. Nuovo confronto tra rappresentanti di grandi aziende e istituzioni sui temi chiave che ruotano attorno alle applicazioni dell’Intelligenza artificiale e alle trasformazioni che introduce nella società
Un macchinario prodotto dalla GcM Industrie di Bisignano è partito verso Paouignan per meccanizzare il lavoro di frantumazione delle rocce svolto dai minori. Un progetto nato dall’incontro tra impresa e solidarietà
Dopo il voto del Consiglio comunale, venerdì la sindaca De Gaio e il presidente Abenante hanno ribadito all'azienda la contrarietà della città. Dal 1° ottobre le funzioni direzionali passerebbero a Cosenza.
Il presidente del Cnel interviene al forum promosso da Entopan: «La persona è il fine, l’ordine economico le resta subordinato». E avverte: «Nessuna black box. I lavoratori devono poter partecipare alla progettazione dei sistemi»
Lo studente calabrese di Giurisprudenza è tra i cinque vincitori del Premio UniversiPA 2026. Nel suo progetto propone una PA più semplice, accessibile e vicina ai cittadini. «La tecnologia deve restituire tempo alle persone»
La chiusura dell’accesso nord, comunicata attraverso la Pro Loco e motivata con rilievi finalizzati a nuovi elaborati progettuali, solleva interrogativi su tempi, incarichi e condizioni del costone. L’ingresso dalla spiaggia Marinella sarebbe rimasto aperto