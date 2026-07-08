Emmanuel Pio Pastore

Riunione in Prefettura in vista della manifestazione in programma dal 17 al 19 luglio nel Parco archeologico di Sibari. Coinvolte istituzioni, forze dell'ordine, vigili del fuoco, Anas, 118 e organizzatori per predisporre le misure di safety e security
Dopo i danni provocati dalle recenti alluvioni, il sindaco Francesco Iannucci sollecita il finanziamento dell'opera che collegherebbe la frazione di Lacconi a via Acheruntia. «Intervento urgente per garantire sicurezza ai cittadini e alle aziende agricole»
Non ha ancora discusso la tesi, ma ha già presentato ricerche a conferenze internazionali, pubblicato studi scientifici e collaborato con alcuni dei principali centri italiani. Il giovane studente dell'Università della Calabria racconta il suo impegno nella ricerca biomedica, tra algoritmi per salvare vite e nuove strategie contro il tumore cerebrale più aggressivo
L’esemplare si distingue per caratteristiche eccezionali: ha un’età stimata superiore ai 200 anni, una circonferenza del tronco di 848 centimetri e un’altezza di 13 metri. Proprio le sue straordinarie dimensioni hanno rappresentato il criterio determinante per il riconoscimento della monumentalità
Venerdì 10 luglio la seconda edizione della manifestazione promossa da Skalea Solidale. Sul palco saliranno i comici Paolo Marra e Rocco Ciarmoli. Durante la serata si terrà il ricordo del giovane camerunense Dimitri Franck Tanefo Fokou morto sabato scorso nelle acque di Scalea
Da metà settimana temperature in aumento su tutta Italia. Al Nord si sfioreranno i 40 gradi, mentre in Calabria il caldo resterà più contenuto, con valori generalmente compresi tra 32 e 35 gradi lungo coste e pianure
Il Comitato "Rose, Bene Comune" lancia una raccolta firme rivolta a Comuni, Provincia, Regione, Ministero e Anas. Tra le richieste messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e valorizzazione di una delle principali vie d'accesso alla Sila
La distribuzione delle aree monitorate evidenzia differenze tra le province calabresi e restituisce una fotografia concreta della geografia ufficiale del mare regionale, ma che resta poco conosciuta anche da amministratori e operatori
Il Comitato d'Ambito avvia la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile. Già finanziato con 8 milioni il primo lotto del Bus Rapid Transit, previsto un tavolo tecnico per definire il progetto
Dal 5 al 17 luglio il festival-spedizione attraverserà borghi e paesaggi tra Calabria e Basilicata. Sessanta partecipanti da tutta Italia per un viaggio tra natura, cultura, enogastronomia e comunità. La conferenza di presentazione si è tenuta nelle stanze di Palazzo Spinelli, a Scalea