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Società

Emmanuel Pio Pastore

Emmanuel Pio Pastore, le mie ricerche contro sepsi e glioblastoma

8 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Sicurezza

Vinitaly and the City Sibari, il Prefetto convoca il Comitato per la sicurezza: definito il piano per l'evento

Riunione in Prefettura in vista della manifestazione in programma dal 17 al 19 luglio nel Parco archeologico di Sibari. Coinvolte istituzioni, forze dell'ordine, vigili del fuoco, Anas, 118 e organizzatori per predisporre le misure di safety e security
Redazione
Vinitaly and the City Sibari, il Prefetto convoca il Comitato per la sicurezza: definito il piano per l'evento\n
Musica

Ron annulla il tour estivo per motivi di salute: salta anche il concerto di Crosia, al suo posto Irene Grandi

Il cantautore dovrà osservare sei mesi di riposo dopo il riacutizzarsi degli effetti di un'infezione virale. Cancellate tutte le date dell'estate 2026, compresa quella del 9 agosto in Piazza Dante
Redazione
Ron annulla il tour estivo per motivi di salute: salta anche il concerto di Crosia, al suo posto Irene Grandi\n
Infrastrutture e dissesto

Il sindaco di Carolei chiede un incontro con gli enti competenti e propone un tavolo tecnico con il Comune di Mendicino

Dopo i danni provocati dalle recenti alluvioni, il sindaco Francesco Iannucci sollecita il finanziamento dell'opera che collegherebbe la frazione di Lacconi a via Acheruntia. «Intervento urgente per garantire sicurezza ai cittadini e alle aziende agricole»
Redazione
Il sindaco di Carolei chiede un incontro con gli enti competenti e propone un tavolo tecnico con il Comune di Mendicino\n
L’intervista

Dall'intelligenza artificiale contro la sepsi alle nuove speranze sul glioblastoma: il percorso di Emmanuel Pio Pastore

Non ha ancora discusso la tesi, ma ha già presentato ricerche a conferenze internazionali, pubblicato studi scientifici e collaborato con alcuni dei principali centri italiani. Il giovane studente dell'Università della Calabria racconta il suo impegno nella ricerca biomedica, tra algoritmi per salvare vite e nuove strategie contro il tumore cerebrale più aggressivo

Emilia Canonaco
Dall'intelligenza artificiale contro la sepsi alle nuove speranze sul glioblastoma: il percorso di Emmanuel Pio Pastore

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Società

Emmanuel Pio Pastore

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Bucarelli: «Metamorfosi, così Mendicino rivive la sua Festa della Seta»

6 luglio 2026
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Mythic, il progetto contro l'odio in Calabria: ce ne parla Lara Colace

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Bucarelli: «Metamorfosi, così Mendicino rivive la sua Festa della Seta»

6 luglio 2026
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Passaggio di consegne

Inner Wheeel Cosenza, Roberta Santelli subentra a Concetta Ambrosio

Le parole di insediamento della nuova presidente: «Promuoveremo iniziative che valorizzino il contributo di ogni socia e rispondano alle esigenze della comunità in cui il Club opera» 
Redazione
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la lettera

Estate, il messaggio dell'Arcivescovo Checchinato: «Rallentare per riscoprire il bene e il bello della vita»

«Vero benessere è quando l’economia è giusta. Un saluto particolare va ai turisti che sceglieranno le nostre comunità, affacciate sul mar Tirreno e immerse nella bellezza della Sila»
di Monsignor Giovanni Checchinato*
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GRANDE RICONOSCIMENTO

Orsomarso, un faggio di oltre due secoli inserito nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia

L’esemplare si distingue per caratteristiche eccezionali: ha un’età stimata superiore ai 200 anni, una circonferenza del tronco di 848 centimetri e un’altezza di 13 metri. Proprio le sue straordinarie dimensioni hanno rappresentato il criterio determinante per il riconoscimento della monumentalità
Francesca Lagatta
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RISATE E SOLIDARIETÀ

Scalea, torna l’evento “Risate Solidali”: comicità e musica per costruire un parco giochi inclusivo

Venerdì 10 luglio la seconda edizione della manifestazione promossa da Skalea Solidale. Sul palco saliranno i comici Paolo Marra e Rocco Ciarmoli. Durante la serata si terrà il ricordo del giovane camerunense Dimitri Franck Tanefo Fokou morto sabato scorso nelle acque di Scalea
Redazione
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meteo cosenza

L'anticiclone africano si rafforza, ma la Calabria evita l'ondata di caldo estremo: punte fino a 39 gradi solo nelle aree interne

Da metà settimana temperature in aumento su tutta Italia. Al Nord si sfioreranno i 40 gradi, mentre in Calabria il caldo resterà più contenuto, con valori generalmente compresi tra 32 e 35 gradi lungo coste e pianure
Salvatore Lia
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CORIGLIANO-ROSSANO

Toponomastica, parte il riordino dello stradario: stop alle vie duplicate e completamento della numerazione civica

La Commissione approva all'unanimità l'atto di indirizzo proposto dal sindaco. Previsti criteri per ridurre i disagi ai cittadini e salvaguardare le intitolazioni di valore storico e identitario
Redazione
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La nomina

Rotary Club Paola Medio Tirreno Cosentino, Attilio Miceli è il nuovo presidente

Passaggio del collare durante la cerimonia a Fuscaldo. Nel programma del nuovo anno sociale dialogo con le istituzioni, sostegno al territorio e attenzione alle fragilità
Redazione
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VIABILITÀ

Parte la petizione per salvare la SP 247 Rose-Moccone: «Basta rattoppi, serve un piano di rilancio»

Il Comitato "Rose, Bene Comune" lancia una raccolta firme rivolta a Comuni, Provincia, Regione, Ministero e Anas. Tra le richieste messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e valorizzazione di una delle principali vie d'accesso alla Sila
Redazione
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Il progetto

A Rende nasce la CTC Arena: nuovo polo per eventi, cultura e sviluppo

Presentata la nuova struttura destinata a ospitare spettacoli, manifestazioni culturali, eventi sportivi e iniziative economiche. Principe: «Restituiamo l'area mercatale alla sua funzione originaria»
Patrizia De Napoli
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Battaglia vinta

Celico, stop all’antenna 5G alta trenta metri: il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso

Soddisfatto il primo cittadino del comune presilano: «Abbiamo contrastato fortemente un’opera che avrebbe compromesso la salute pubblica e il decoro urbano»
Redazione
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Partenze sicure

Esodo estivo, i consigli della Polizia di Stato sulla sicurezza degli pneumatici

Dalle ruote dipendono aderenza, frenata, stabilità, direzionalità e capacità di sostenere il carico: ecco cosa consigliare prima di mettersi in viaggio
Redazione
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La mappa

Il mare che non conosciamo: in Calabria 649 le aree monitorate, ma ben 132 km di costa sono vietati alla balneazione

La distribuzione delle aree monitorate evidenzia differenze tra le province calabresi e restituisce una fotografia concreta della geografia ufficiale del mare regionale, ma che resta poco conosciuta anche da amministratori e operatori
Mario Pileggi*
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orgoglio bruzio

Cosenza sul tetto di Nuova Scena: Flextony e Tigerplug vincono l'edizione 2026

Il duo calabrese conquista il talent rap di Netflix e si aggiudica il premio finale da 100 mila euro dopo il successo nella prova conclusiva
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le previsioni

Meteo Cosenza, nuove piogge in arrivo nel pomeriggio: la mappa

Instabilità nelle aree interne e montuose ma che sconfinerà anche lungo le coste. Durerà però poco: dalla serata torna il bel tempo. Le temperature si manterranno comunque intorno ai 30 gradi
Salvatore Lia
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mosaico di paesaggi

Tra mare e montagna, vent’anni d'amore: "Per noi vacanze vuol dire Calabria"

Dalla Costa Ionica alla Sila, le voci dei turisti raccontano una regione che conquista e non si lascia più
Rossella Galati
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Il disservizio

Cosenza, guasto all’acquedotto del Merone: a secco diverse zone della città

Palazzo dei Bruzi fa sapere che la sospensione dell’erogazione idrica resterà in vigore fino al completamento dell’intervento di riparazione
Redazione
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AREA URBANA

Mobilità, parte il Piano unico di Cosenza, Rende e Castrolibero: via all'iter per il BRT da 30 milioni

Il Comitato d'Ambito avvia la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile. Già finanziato con 8 milioni il primo lotto del Bus Rapid Transit, previsto un tavolo tecnico per definire il progetto
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Dal mare di Scalea al cuore del Pollino, è partito il Va’ Sentiero Fest: «La Calabria si scopre camminando»

Dal 5 al 17 luglio il festival-spedizione attraverserà borghi e paesaggi tra Calabria e Basilicata. Sessanta partecipanti da tutta Italia per un viaggio tra natura, cultura, enogastronomia e comunità. La conferenza di presentazione si è tenuta nelle stanze di Palazzo Spinelli, a Scalea
Francesca Lagatta
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Il lutto

Cosenza piange Dario Ottolenghi, una vita al servizio della scuola e degli insegnanti

Per decenni ha aiutato migliaia di docenti tra graduatorie, ordinanze e concorsi. Il ricordo commosso di colleghi e conoscenti: «Una persona perbene, sempre disponibile e competente»
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sogni infranti

Reggio Calabria guarda ai grandi live, Cosenza resta fuori dal giro: il San Vito dei big è ormai un ricordo

Al Granillo si lavora per riportare i big, mentre il progetto del nuovo impianto rossoblù riserva agli eventi una piccola cavea per la musica
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