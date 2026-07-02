Vincenzo De Luca e i 40 anni de Il Delfino

Il presidente della storica Comunità terapeutica di Castiglione cosentino ripercorre quattro decenni di attività al fianco dei tossicodipenti e lancia un messaggio ai giovani: «Non sprecate la vostra vita»
I partecipanti hanno percorso la "Foresta Incantata", certificata per la Terapia Forestale, e visitato le strutture dell'Aeronautica Militare, dall'elicottero AB 47 G al Centro di Sopravvivenza in montagna
Ad accogliere la delegazione istituzionale sono stati il vicesindaco Raffaele D'Anna, il presidente del Consiglio comunale Angelo Paravati, il capogruppo di maggioranza Fabio Ferrara, il presidente della Pro Loco di Scalea Salvatore Licursi e il presidente di EcoTur Giancarlo Formica
Venerdì 3 luglio al Campo Scuola l'iniziativa promossa dall'Associazione Gianmarco De Maria per sensibilizzare sull'oncologia pediatrica e sostenere la ricerca. Franco De Maria: «Nessuno arriverà secondo, saranno tutti vincitori»
Il vessillo viene assegnato ai Comuni che si distinguono per qualità dell’accoglienza, servizi turistici, tutela del patrimonio culturale e ambientale e sostenibilità. Rappresenta un’importante opportunità di promozione e valorizzazione del territorio
Un organismo certificato dal Digital Services Act ha accolto il reclamo di un 22enne di Rende ritenendo illegittima la rimozione di una recensione su Google Maps. Disposto il ripristino e 550 euro di spese a carico della piattaforma
L'indebolimento dell'anticiclone aprirà la strada a un impulso instabile con piogge e temporali anche sulle coste. Atteso un calo delle temperature, con massime intorno ai 28-29°C e valori leggermente sotto la media stagionale
La storia della Fondazione affonda le sue radici all’inizio del Novecento nel piccolo centro di Serra d’Aiello, dove John costruisce un percorso imprenditoriale di successo senza mai interrompere il legame con la propria terra