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Società

Vincenzo De Luca e i 40 anni de Il Delfino

Il presidente della storica Comunità terapeutica di Castiglione cosentino ripercorre quattro decenni di attività al fianco dei tossicodipenti e lancia un messaggio ai giovani: «Non sprecate la vostra vita»

2 luglio, 2026
ULTIMA ORA
luogo di culto

Rende, domenica 5 luglio riaprirà la Chiesa di Arcavacata

Alla cerimonia sarà presente anche l’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano Monsignor Giovanni Checchinato. Era chiusa dal 2023
Redazione
Rende, domenica 5 luglio riaprirà la Chiesa di Arcavacata\n
la manifestazione

Calcia l’Autismo presente all’EXPOAID 2026 di Rimini

Evento nazionale dedicato interamente alla disabilità. Luigi Lupo: «L’inclusione si costruisce insieme e passa dall’ascolto delle persone con disabilità»
Redazione
Calcia l’Autismo presente all’EXPOAID 2026 di Rimini\n
La denuncia

Piazza Bilotti, Vele al buio da un anno e pavimentazione groviera: esposto in Comune

Il Comitato di Quartiere Cosenza Centro 1 chiede a Palazzo dei Bruzi di mettere in sicurezza l’area, verificando eventuali responsabilità da parte del concessionario del project financing
Emilia Canonaco
Piazza Bilotti, Vele al buio da un anno e pavimentazione groviera: esposto in Comune\n\n\n
L'AVVISO

Guasto all'acquedotto del Merone, venerdì stop all'erogazione dell'acqua a Portapiana e nelle zone limitrofe

Il Comune di Cosenza: intervento urgente sulla condotta adduttrice. Possibili cali di pressione anche nel centro cittadino
Redazione
Guasto all'acquedotto del Merone, venerdì stop all'erogazione dell'acqua a Portapiana e nelle zone limitrofe\n

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Vincenzo De Luca e i 40 anni de Il Delfino

2 luglio 2026
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Corsa in pigiama, a Cosenza si corre per i bambini oncologici

1 luglio 2026
Ore 15:52
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Jennifer Chimenti e l'oncologia sul territorio

30 giugno 2026
Ore 14:31
<p>Jennifer Chimenti e l'oncologia sul territorio</p>
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«Siamo stati abbandonati»: il video denuncia dal quartiere Serra Spiga

30 giugno 2026
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2 luglio 2026
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1 luglio 2026
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2 luglio 2026
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Corsa in pigiama, a Cosenza si corre per i bambini oncologici

1 luglio 2026
Ore 15:52
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L'APPUNTAMENTO

Servizio idrico integrato, a Castiglione Cosentino un confronto sul futuro della gestione dell'acqua

Lunedì 13 luglio al Frantoio dei Saperi amministratori, tecnici e rappresentanti delle istituzioni discuteranno delle prospettive del sistema idrico in Calabria
Redazione
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L'INIZIATIVA

L'Arca di Noè in visita al Distaccamento Aeronautico di Montescuro: una giornata tra natura, inclusione e scoperta

I partecipanti hanno percorso la "Foresta Incantata", certificata per la Terapia Forestale, e visitato le strutture dell'Aeronautica Militare, dall'elicottero AB 47 G al Centro di Sopravvivenza in montagna
Redazione
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DIPLOMAZIA E AMICIZIA

Scalea accoglie l'Ambasciatore della Lituania: diplomazia, amicizia e prospettive di collaborazione

Ad accogliere la delegazione istituzionale sono stati il vicesindaco Raffaele D'Anna, il presidente del Consiglio comunale Angelo Paravati, il capogruppo di maggioranza Fabio Ferrara, il presidente della Pro Loco di Scalea Salvatore Licursi e il presidente di EcoTur Giancarlo Formica
Francesca Lagatta
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L’intervista

Corsa in pigiama, a Cosenza si corre per i bambini oncologici: «Dietro quel pigiama c'è una famiglia che lotta»

Venerdì 3 luglio al Campo Scuola l'iniziativa promossa dall'Associazione Gianmarco De Maria per sensibilizzare sull'oncologia pediatrica e sostenere la ricerca. Franco De Maria: «Nessuno arriverà secondo, saranno tutti vincitori»
Alessia Principe
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La cerimonia

Il Rotary Club di Rende chiude l’anno e ringrazia il past presidente Sergio Mazzuca

Nel corso della serata è stato proiettato un emozionante filmato che ha ripercorso le principali attività svolte durante l'anno rotariano
Redazione
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LA RICHIESTA

Castiglione Cosentino, Librandi: «L'ufficio postale è chiuso da oltre un anno, basta rinvii». Chiesta la diffida a Poste Italiane

Il consigliere comunale sollecita la riapertura della sede e invita il sindaco Magarò a intervenire formalmente. «Disagi ormai insostenibili soprattutto per anziani e persone con disabilità»
Redazione
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Prestigioso riconoscimento

Papasidero entra nell’élite dei borghi italiani: il Touring Club Italiano le assegna la Bandiera Arancione

Il vessillo viene assegnato ai Comuni che si distinguono per qualità dell’accoglienza, servizi turistici, tutela del patrimonio culturale e ambientale e sostenibilità. Rappresenta un’importante opportunità di promozione e valorizzazione del territorio
Francesca Lagatta
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L’evento alternativo

"N'Atru Pridə", a Cosenza il Pride antagonista: «Un corteo senza sponsor né padroni» – FOTO

L'iniziativa si è presentata come alternativa al Pride tradizionale. Al centro della mobilitazione le rivendicazioni transfemministe, antifasciste, anticapitaliste e anticoloniali
Patrizia De Napoli
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La decisione

Google rimuove una recensione senza motivazione: accolto il ricorso di calabrese, dovrà tornare online

Un organismo certificato dal Digital Services Act ha accolto il reclamo di un 22enne di Rende ritenendo illegittima la rimozione di una recensione su Google Maps. Disposto il ripristino e 550 euro di spese a carico della piattaforma
Redazione Attualità
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che fortuna

Amantea, vinti 50mila euro al 10eLotto

La Dea bendata ha baciato il giocatore nell’ultimo concorso. Ha centrato un 9 nella ricevitoria di via Stromboli
Redazione
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la novità

Celico, da oggi in vigore le nuove ecoisole interrate

Il sindaco Matteo Lettieri: «Sono dotate di contenitori dedicati a tutte le principali frazioni di rifiuto: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, organico e indifferenziato»
Redazione
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Le previsioni

Meteo Cosenza, il gran caldo concede una tregua: arrivano temporali e aria più “fresca”

L'indebolimento dell'anticiclone aprirà la strada a un impulso instabile con piogge e temporali anche sulle coste. Atteso un calo delle temperature, con massime intorno ai 28-29°C e valori leggermente sotto la media stagionale
Salvatore Lia
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Il calendario

Rende, prosegue il piano per il verde pubblico: online il calendario degli interventi

L'Amministrazione comunale punta su trasparenza ed efficienza: gli interventi saranno pubblicati preventivamente e affidati a sette squadre di Rende Servizi, tre delle quali composte dai nuovi assunti
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L’evento

Premio nazionale Ernesto D'Ippolito, a Cosenza la sesta edizione dedicata alle migliori tesi in diritto penale

Venerdì 3 luglio, nella Sala del Consiglio comunale, la cerimonia promossa dal Rotary Club Mendicino Serre Cosentine con Camera Penale, Ordine degli Avvocati e Università di Trieste
Redazione
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eccellenza rotariana

Il Distretto 2102 premia i vertici del Club di Castrovillari per l'impegno sul territorio

Durante il quinto congresso, Russo e Di Marco hanno ricevuto la Paul Harris Fellow, mentre a Cortese è andato un attestato di merito. Un successo corale che certifica la credibilità della squadra.
Franco Sangiovanni
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La cerimonia

Amantea celebra il merito: 105 studenti premiati dalla John R. Mott Foundation

La storia della Fondazione affonda le sue radici all’inizio del Novecento nel piccolo centro di Serra d’Aiello, dove John costruisce un percorso imprenditoriale di successo senza mai interrompere il legame con la propria terra
Francesco Perri
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La denuncia

Centro storico di Cosenza, i cahiers de doléances del comitato spontaneo “Piazza Spirito Santo”

Lungo l’elenco delle zone lasciate nel più totale abbandono e prive di servizi: «Il Comune deve indicare un cronoprogramma preciso, indicandole risorse disponibili e i tempi di realizzazione»
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Taglio del nastro

Montalto Uffugo, inaugurata la nuova sede dell'IIS "Marconi-Guarasci"

Il presidente della Provincia Faragalli: «Ogni scuola che restituiamo ai nostri studenti è un investimento sul futuro della nostra comunità»
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Il bilancio

Servizio civile, la storia di successo del CSV di Cosenza: ecco i numeri presentati all’Unical

La presidente Rachele Celebre: «Sfida educativa per accompagnare i giovani nella crescita personale e civile»
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Casali del Manco, 150mila euro per la strada rurale “Fontana Sicca”

Il comune alle porte di Cosenza ottiene un finanziamento regionale per la riqualificazione dell’arteria di collegamento tra le località di Casole Bruzio e di Feruci
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