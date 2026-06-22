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Società

Stefan Ugyur, l'ex hacker cosentino

Nato a Castrolibero e laureatosi all'Unical, ha fondato a Dublino una società di cybersicurezza

22 giugno, 2026
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Saracena, Isabel Dance porta in piazza uno spettacolo dedicato alla pace

Martedì 23 giugno in Piazza XX Settembre il saggio della scuola con l’ospite Antonio Stillante, volto noto di Amici
Redazione
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Viabilità e cantieri

San Marco Argentano, accordo sui ripristini stradali: bitumatura entro luglio dopo gli scavi

Tavolo tecnico in Comune con aziende, uffici tecnici e Polizia Locale: Belmonte annuncia tempi certi per la sicurezza viaria
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La programmazione

Agenda Urbana 2021-2027: i sindaci di Cosenza e Rende incontrano il partenariato

A Palazzo dei Bruzi sono stati presentati gli obiettivi dell’avviso pubblico rivolto alle imprese del territorio
Redazione
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IL RICORDO

Padre Fedele nel cuore di Cosenza: una notte di memoria, fede e amore rossoblù

L’anfiteatro di Castrolibero gremito per l’omaggio al frate simbolo della solidarietà e della passione per il Cosenza. Emozione per gli interventi di Donata Bergamini, Gigi Simoni e Sergio Crocco
Patrizia De Napoli
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Il progetto anima il borgo con musica, artigianato, teatro e talk. Blandi: «La tradizione è la linfa del nostro futuro»
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Poste, al via i lavori Polis nell’ufficio di Grimaldi: servizio garantito ad Altilia

Interventi di manutenzione straordinaria nella sede di via Piano. Sportello dedicato nell’ufficio postale di via Convento
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All'Attimi Bistrot, un confronto tra impresa, cultura e comunicazione per raccontare la Calabria attraverso gusto e tradizione
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L’intervista

Stefan Ugyur, l’ex hacker cosentino che ha fondato a Dublino una società di cybersicurezza | VIDEO

Nato a Castrolibero e laureatosi all’Unical, ha lavorato per le maggiori multinazionali del settore. È Tra i partecipanti al convegno che si terrà ad Arcavacata sulla sovranità digitale europea
Massimo Clausi
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Memoria e scuola

Spezzano Albanese ricorda Francesco Fusca a dieci anni dalla scomparsa

Il 30 giugno il convegno “Memoria e Futuro” e la premiazione degli studenti del concorso “Memoria Generativa”
Redazione
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Lirica e cultura

Montalto Uffugo riaccende la lirica con il Festival Internazionale Ruggiero Leoncavallo ad agosto

La XXIV edizione sarà guidata dal nuovo direttore artistico Luigi Travaglio. Torna anche il Concorso Lirico Internazionale
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Entroterra e sicurezza

Caloveto supera i 5 milioni di fondi: 721mila euro per il Municipio

Il finanziamento regionale servirà all’adeguamento sismico della casa comunale, sede del Centro Operativo Comunale
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Cosenza, ratificato in Prefettura un protocollo per la tutela del patrimonio culturale religioso

Presente il sottosegretario al ministro dell’Interno Wanda Ferro: «L’obiettivo è quello di costruire un sistema operativo stabile, capace di partire dalla conoscenza puntuale dello stato dei beni»
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Eventi e territorio

Fuscaldo Sun Spirit, alla Cittadella svelato il programma della terza edizione

Il 26 e 27 giugno il borgo del Tirreno cosentino ospiterà talk, masterclass, degustazioni e il concorso “Spirito d’Autore”
Redazione
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GUSTO E IDENTITÀ

La Granita all’acqua di mare del Maestro Pietro Di Noto conquista Capotirone e Belvedere Marittimo

La serata ha messo al centro anche l’ingegno, la ricerca e quella capacità tutta meridionale di trasformare le radici in innovazione. Un appuntamento che ha unito mare, territorio, impresa e tradizione, restituendo l’immagine di un Sud vivo, creativo e capace di parlare al futuro senza perdere il legame con la propria identità
Francesca Lagatta
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Il dato

Illeciti nella pubblica amministrazione, in Calabria solo tre enti su 20 tutelano chi vuole segnalare: il report di Libera

“Whistle Monitor” è la prima mappatura sull’accessibilità e trasparenza in tema di whistleblowing. Nella nostra regione rilevati punteggi tra i più bassi: bene alcune università, zero per Asp di Vibo e Comune di Cosenza
Redazione Attualità
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strategia territoriale

Morano Calabro avvia l'avviso per il recupero degli immobili nel centro storico

L'ente locale sfrutta la sinergia con la Regione per attrarre nuovi nuclei familiari nelle aree interne. L'obiettivo è contrastare l'emorragia demografica e ridare un futuro ai piccoli borghi.
Franco Sangiovanni
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DEA BENDATA

La fortuna bacia Acri: centrata una vincita da 22.750 euro al Lotto

Colpo fortunato in una ricevitoria di via Suor Maria De Vincenti. Il premio è stato ottenuto grazie a tre terni e un ambo nell’estrazione di venerdì 19 giugno
Redazione
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TRADIZIONI DA TRAMANDARE

Lattarico celebra l’anima dell’organetto: laboratori, musica e memoria nel segno dei maestri Scavello

Con il progetto “Maestri e Melodie” il borgo riscopre una delle sue tradizioni più autentiche. Bambini, musicisti, studiosi e famiglie protagonisti di un viaggio tra artigianato, danza e cultura popolare
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MUSICA E FAMIGLIA

Dopo The Voice Generations, Roberta e Alice lanciano il primo inedito: esce “Facciamo finta che sia estate”

Madre e figlia tornano dopo il successo televisivo con un progetto indipendente nato in studio insieme al musicista Luigi Greco. Il videoclip è già disponibile su YouTube
Redazione
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le previsioni

Meteo Cosenza, temperature fino a 36° nelle aree interne. Sui monti possibile instabilità

L’estate è ufficialmente arrivata. Le condizioni meteorologiche rimangono ancora stabili per via di un possente anticiclone che ingloba l'Europa occidentale
Salvatore Lia
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Provincia di Cosenza, il gigante frenato da infrastrutture vecchie o inesistenti

I mancati interventi su strade, ferrovie e collegamenti interni bloccano lo sviluppo di metà Calabria. E pensare potrebbe essere la locomotiva di larga parte del Mezzogiorno
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La delegazione di Civita Europe parte per lo scambio Erasmus+ in Romania

Da oggi al 30 giugno dieci ragazzi si confronteranno a Izvoare con coetanei di altri Paesi europei. Al centro del progetto la riscoperta della natura e lo sviluppo di competenze per il territorio
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Maturità, dopo gli scritti è il momento della prova orale per 527mila studenti: tutte le novità di quest’anno

La riforma voluta dal ministro dell'Istruzione Valditara modifica soprattutto la parte del colloquio: dalla cancellazione dello “spunto” a sorpresa alle nuove regole per i punti. I consigli di Skuola.net
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