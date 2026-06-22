Stefan Ugyur, l'ex hacker cosentino

La serata ha messo al centro anche l’ingegno, la ricerca e quella capacità tutta meridionale di trasformare le radici in innovazione. Un appuntamento che ha unito mare, territorio, impresa e tradizione, restituendo l’immagine di un Sud vivo, creativo e capace di parlare al futuro senza perdere il legame con la propria identità
“Whistle Monitor” è la prima mappatura sull’accessibilità e trasparenza in tema di whistleblowing. Nella nostra regione rilevati punteggi tra i più bassi: bene alcune università, zero per Asp di Vibo e Comune di Cosenza
Con il progetto “Maestri e Melodie” il borgo riscopre una delle sue tradizioni più autentiche. Bambini, musicisti, studiosi e famiglie protagonisti di un viaggio tra artigianato, danza e cultura popolare
La riforma voluta dal ministro dell'Istruzione Valditara modifica soprattutto la parte del colloquio: dalla cancellazione dello “spunto” a sorpresa alle nuove regole per i punti. I consigli di Skuola.net