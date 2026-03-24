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Giannino Dodaro: «A Cosenza i Comitati di quartiere si sono uniti per dare più voce ai cittadini»

Lo storico presidente del Comitato Piazza Spirito Santo racconta il coordinamento, le interlocuzioni col Comune e chiarisce: «Da parte nostra nessuna politica partitica o a fini elettorali»

24 marzo, 2026
la fiera ferita

Gli ambulanti raccontano anche la solidarietà di Cosenza: «Accoglienza micidiale» – VIDEO

Dopo il ciclone alla Fiera di San Giuseppe: «Abbiamo perso tutto, ma questa città ci ha fatto sentire a casa»
Patrizia De Napoli
18 marzo 2026
Ore 09:16
Gli ambulanti raccontano anche la solidarietà di Cosenza: «Accoglienza micidiale» –\u00A0VIDEO\n

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