Social
Home page>Cultura>Mario Pirovano ospite de...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura

Mario Pirovano ospite del Festival della Lettura di Cosenza

L’erede artistico di Dario Fo protagonista dell’opera teatrale “Lu santo jullare Francesco” andata in scena al Museo dei Brettii e degli Enotri

28 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Memoria e cultura

Canta povero cuor mio, a Mirto Crosia il ricordo di Antonio Iapichino

Giovedì 28 maggio al Circolo “Zanotti Bianco” un incontro tra poesia, musica e testimonianze a cinquant’anni dalla scomparsa
Redazione
Canta povero cuor mio, a Mirto Crosia il ricordo di Antonio Iapichino\n
Una giornata speciale

Cicogna Day nella Valle del Crati: un viaggio tra natura, emozione e tutela ambientale

Escursioni guidate, osservazione dei nidi e adozioni simboliche: il Cicogna Day promosso dalla Lipu celebra il ritorno della Cicogna bianca in Calabria, oggi presente con 38 coppie nidificanti grazie ai progetti di conservazione attivi nel Cosentino
Redazione
Cicogna Day nella Valle del Crati: un viaggio tra natura, emozione e tutela ambientale\n
Festa della Repubblica

L’Archivio di Stato di Cosenza dedica una mostra al referendum istituzionale del 2 giugno 1946

I materiali esposti mettono in luce il valore della partecipazione democratica e il ruolo fondamentale dei cittadini nella costruzione della nuova Italia repubblicana. L’esposizione sarà visitabile dal 1° giugno al 17 luglio 2026
Redazione
L’Archivio di Stato di Cosenza dedica una mostra al referendum istituzionale del 2 giugno 1946\n\n\n
L’intervista

Mario Pirovano: «Vi racconto il mio teatro dell’essenziale» | VIDEO

L’erede artistico di Dario Fo protagonista dell’opera teatrale “Lu santo jullare Francesco” andata in scena al Museo dei Brettii e degli Enotri
Ernesto Mastroianni
Mario Pirovano: «Vi racconto il mio teatro dell’essenziale» | VIDEO\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cultura

Mario Pirovano ospite del Festival della Lettura di Cosenza

L’erede artistico di Dario Fo protagonista dell’opera teatrale “Lu santo jullare Francesco” andata in scena al Museo dei Brettii e degli Enotri

28 maggio 2026
Ore 14:58
Mario Pirovano ospite del Festival della Lettura di Cosenza
Società

Andrea Muraca e le sfide dell'oculistica contemporanea

Il professionista cosentino a soli 41 anni ha diretto importanti reparti ospedalieri nel milanese e si distinto nella chirurgia vitreoretinica e nella microchirurgia d’urgenza

27 maggio 2026
Ore 15:59
Andrea Muraca e le sfide dell'oculistica contemporanea
Società

Cosenza scende in piazza contro lo spostamento dell’ospedale. Caruso capofila

26 maggio 2026
Ore 16:56
<p>Cosenza scende in piazza contro lo spostamento dell’ospedale. Caruso capofila</p>
Politica

Futuro Nazionale del generale Vannacci si radica in Calabria

Il deputato Rossano Sasso: «Siamo pronti a riportare a destra l'asse della politica italiana»

26 maggio 2026
Ore 10:53
Futuro Nazionale del generale Vannacci si radica in Calabria
Società

Cosenza scende in piazza contro lo spostamento dell’ospedale. Caruso capofila

26 maggio 2026
Ore 16:56
<p>Cosenza scende in piazza contro lo spostamento dell’ospedale. Caruso capofila</p>
Politica

Futuro Nazionale del generale Vannacci si radica in Calabria

Il deputato Rossano Sasso: «Siamo pronti a riportare a destra l'asse della politica italiana»

26 maggio 2026
Ore 10:53
Futuro Nazionale del generale Vannacci si radica in Calabria
Cultura

Mario Pirovano ospite del Festival della Lettura di Cosenza

L’erede artistico di Dario Fo protagonista dell’opera teatrale “Lu santo jullare Francesco” andata in scena al Museo dei Brettii e degli Enotri

28 maggio 2026
Ore 14:58
Mario Pirovano ospite del Festival della Lettura di Cosenza
Società

Andrea Muraca e le sfide dell'oculistica contemporanea

Il professionista cosentino a soli 41 anni ha diretto importanti reparti ospedalieri nel milanese e si distinto nella chirurgia vitreoretinica e nella microchirurgia d’urgenza

27 maggio 2026
Ore 15:59
Andrea Muraca e le sfide dell'oculistica contemporanea
Società

Cosenza scende in piazza contro lo spostamento dell’ospedale. Caruso capofila

26 maggio 2026
Ore 16:56
<p>Cosenza scende in piazza contro lo spostamento dell’ospedale. Caruso capofila</p>
Politica

Futuro Nazionale del generale Vannacci si radica in Calabria

Il deputato Rossano Sasso: «Siamo pronti a riportare a destra l'asse della politica italiana»

26 maggio 2026
Ore 10:53
Futuro Nazionale del generale Vannacci si radica in Calabria
Cultura

Mario Pirovano ospite del Festival della Lettura di Cosenza

L’erede artistico di Dario Fo protagonista dell’opera teatrale “Lu santo jullare Francesco” andata in scena al Museo dei Brettii e degli Enotri

28 maggio 2026
Ore 14:58
Mario Pirovano ospite del Festival della Lettura di Cosenza
Società

Andrea Muraca e le sfide dell'oculistica contemporanea

Il professionista cosentino a soli 41 anni ha diretto importanti reparti ospedalieri nel milanese e si distinto nella chirurgia vitreoretinica e nella microchirurgia d’urgenza

27 maggio 2026
Ore 15:59
Andrea Muraca e le sfide dell'oculistica contemporanea
Rassegna itinerante

Il Festival delle Arti di Celico si sposta a Cosenza e rende omaggio a Pier Paolo Pasolini

L’incontro si inserisce nel fitto cartellone di appuntamenti del Festival promosso dal Comune di Celico, in collaborazione con il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria, e cofinanziato dal Ministero del Turismo, che vede protagonista il regista David Cronenberg
Redazione
Il Festival delle Arti di Celico si sposta a Cosenza e rende omaggio a Pier Paolo Pasolini\n
L’anniversario

Il Comune di Casali del Manco celebra il centenario della nascita di Rita Pisano

All’importante ricorrernza sarà dedicata una nuova edizione della rassegna culturale “Incontri Silani”
Redazione
Il Comune di Casali del Manco celebra il centenario della nascita di Rita Pisano\n
CELICO INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

Da Joséphine Bacon a Nicola Gratteri: Celico diventa crocevia internazionale di cinema, musica e letteratura

Dopo Cronenberg, il Festival Internazionale delle Arti entra nel vivo con masterclass, concerti, talk e ospiti internazionali fino al 31 maggio
Redazione
Da Joséphine Bacon a Nicola Gratteri: Celico diventa crocevia internazionale di cinema, musica e letteratura\n
CULTURA E COSCIENZA CIVILE

Ad Acri il Premio Padula guarda al mondo ferito: “Una pace disarmata e disarmante” al centro della XVI edizione

Dal 27 al 30 maggio incontri, cinema, giornalismo e letteratura nel segno della riflessione civile. Tra gli ospiti Bellocchio, Marianna Aprile, Luigi Zoja e Michele Mari
Redazione
Ad Acri il Premio Padula guarda al mondo ferito: “Una pace disarmata e disarmante” al centro della XVI edizione\n
Dimore storiche calabresi

A Cariati il Castello Venneri apre e conquista oltre trecento visitatori alla prima visita

Successo per l’apertura nella Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane con Museo Civico e Adsi Calabria
Redazione
A Cariati il Castello Venneri apre e conquista oltre trecento visitatori alla prima visita\n
Festival internazionale delle Arti

Dalla tundra canadese all’Unical: Joséphine Bacon porta la voce del popolo Innu in Calabria

La celebre poetessa e documentarista canadese sarà protagonista domani 27 maggio della masterclass “La rencontre de deux mondes” 
Redazione
Dalla tundra canadese all’Unical: Joséphine Bacon porta la voce del popolo Innu in Calabria\n
L’intervista

David Cronenberg: «Tornare alla pellicola? Non lo farei mai. La vita contiene sempre orrore e umorismo»

Il regista canadese torna in Calabria per il Festival Internazionale delle Arti di Celico e parla di AI, cinema digitale, morte, Lynch e del suo nuovo film The Shrouds. «Il dolore non si supera, si condivide»
Alessia Principe
David Cronenberg: «Tornare alla pellicola? Non lo farei mai. La vita contiene sempre orrore e umorismo»\n
L’intervista

Il libro di Francesco Maria Maiuri su Sant’Agostino nelle mani di Papa Leone XIV

Lo studente cosentino è stato chiamato dal Cardinale Gianfranco Ravasi a far parte della Consulta Giovanile del Cortile dei Giusti presieduta dal costituzionalista Giuliano Amato. E adesso spera di presentare la sua ricerca filosofica sul Santo d’Ippona all’Unical, dove frequenta il corso di laurea in Lettere Classiche
Emilia Canonaco
Il libro di Francesco Maria Maiuri su Sant’Agostino nelle mani di Papa Leone XIV\n
L’intervista

Gioacchino da Fiore sale sul palco grazie al musical di Francesco Vallone: «Punto a farlo conoscere ai giovani»

Celico torna ad essere crocevia di cultura, arte e visione internazionale con il Festival Internazionale delle Arti. Tra gli eventi più attesi il talk show dedicato all’anteprima dell’opera “L’Abate – La profezia dell’ultimo tempo”
Franco Laratta
Gioacchino da Fiore sale sul palco\u00A0grazie al musical\u00A0di Francesco Vallone: «Punto a farlo conoscere ai giovani»\n
IL FESTIVAL DELLE ARTI

Celico sogna in grande con Cronenberg: «Si è innamorato della Calabria» - VIDEO

Il sindaco Matteo Lettieri racconta la nascita del Festival Internazionale delle Arti: «La cultura deve essere condivisa, non chiusa nei campanili»
Alessia Principe
Celico sogna in grande con Cronenberg: «Si è innamorato della Calabria» - VIDEO
Fede e cultura

San Domenico, la chiesa dove Cosenza custodisce cinque secoli di arte sacra

Tra gotico, Rinascimento e barocco meridionale, uno dei luoghi più preziosi della città storica
Ernesto Mastroianni
San Domenico, la chiesa dove Cosenza custodisce cinque secoli di arte sacra\n
Dialogo mediterraneo

Calabria ponte di dialogo, a Lungro cultura e religioni costruiscono percorsi di pace

Concluso il ciclo di conferenze promosso dalla Biblioteca Diocesana dell’Eparchia. Evento finale il 19 giugno
Redazione
Calabria ponte di dialogo, a Lungro cultura e religioni costruiscono percorsi di pace\n
Cultura e visioni

Premio Giorgio Leone, a Scriptoria 2026 la cultura che trasforma il territorio

A Corigliano Rossano riconoscimenti a Santo Luca, Franco Cambi, Loredana Giannicola, Dario Brunori, Gianluigi Greco ed Eleonora Ivone
Redazione
Premio Giorgio Leone, a Scriptoria 2026 la cultura che trasforma il territorio\n
Contemporaneità

Tre libri, una voce: Emanuela Botti porta la poesia a Corigliano Rossano

Mercoledì 28 maggio alla Cittadella dei bambini e dei ragazzi l’incontro con la poetessa milanese Boem
Redazione
Tre libri, una voce: Emanuela Botti porta la poesia a Corigliano Rossano\n
Eventi

A Cosenza appuntamento con “Lu santu jullàre Francesco”, l’opera di Dario Fo e Franca Rame interpretata da Mario Pirovano

Sarà un incontro con una tradizione teatrale che affonda le radici nella giullarata medievale, nella satira popolare, nella poesia. L’evento inserito della decima edizione della kermesse al Museo dei brettii e degli enotri
Ernesto Mastroianni
A Cosenza appuntamento con “Lu santu jullàre Francesco”, l’opera di Dario Fo e Franca Rame interpretata da Mario Pirovano\n
Libri e migrazioni

Barche di sabbia arriva al Salone del Libro tra memoria e responsabilità

Il volume di Emanuele Armentano consegnato ad Alessandro Masi, Amara Lakhous e Dario Brunori
Redazione
Barche di sabbia arriva al Salone del Libro tra memoria e responsabilità\n
MUSICA E INCLUSIONE

Da Londra alla Presila, cori senza frontiere: «Quando le voci si incontrano nasce una comunità» – VIDEO

Casali del Manco e Cosenza ospitano “Armonie senza confini”, il gemellaggio internazionale tra il coro Mater Dei ed Eclectic Voices di Londra
Patrizia De Napoli
Da Londra alla Presila, cori senza frontiere: «Quando le voci si incontrano nasce una comunità» –\u00A0VIDEO\n
Cinema

William Baldwin gira in Calabria: concluse a Corigliano-Rossano le riprese di “Tutte o nessuna”

Il nuovo cortometraggio di Giovanni B. Algieri affronta il tema del tumore al seno e delle difficoltà di accesso alle cure. Nel cast Violante Placido, Donatella Finocchiaro e William Baldwin
Redazione
William Baldwin gira in Calabria: concluse a Corigliano-Rossano le riprese di “Tutte o nessuna”\n
Eventi

Ad Acri tutto pronto per il Premio nazionale Padula: ecco i vincitori della sedicesima edizione

Nel corso delle giornate vengono proposti seminari e proiezione di docufilm. Tutti gli eventi si terranno nella “Sala Giovan Battista Falcone” del Palazzo Sanseverino-Falcone
Redazione
Ad Acri tutto pronto per il Premio nazionale Padula: ecco i vincitori della sedicesima edizione\n
Il debutto

Fortunata di Dio, al Rendano l’opera teatrale su Natuzza: «Personaggio enorme, è uno spettacolo da vivere»

Il maestro Francesco Perri e l’attrice Annalisa Insardà raccontano l’esperienza teatrale che va oltre la scena: «Raccontare questa storia è un atto dovuto»
Ernesto Mastroianni
Fortunata di Dio, al Rendano l’opera teatrale su Natuzza: «Personaggio enorme, è uno spettacolo da vivere»\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Rito abbreviato

Processo Reset, 43 imputati scelgono il concordato: sentenza d’appello possibile entro fine anno | NOMI

2
botte da orbi

Cosenza, ieri sera rissa in piazza Bilotti: paura tra passanti e commercianti

3
le nomine

Provincia di Cosenza, ecco la nuova giunta Faragalli. Belvedere vicepresidente | NOMI

4
violenza domestica

Rota Greca, aggredisce la moglie che riesce a fuggire: in arresto un 39enne

5
Il processo

'Ndrangheta a San Siro, il racconto shock di Marco Ferdico: «Omidicio Boiocchi nato da una maglietta di Bastoni»