Mario Pirovano ospite del Festival della Lettura di Cosenza

Escursioni guidate, osservazione dei nidi e adozioni simboliche: il Cicogna Day promosso dalla Lipu celebra il ritorno della Cicogna bianca in Calabria, oggi presente con 38 coppie nidificanti grazie ai progetti di conservazione attivi nel Cosentino
I materiali esposti mettono in luce il valore della partecipazione democratica e il ruolo fondamentale dei cittadini nella costruzione della nuova Italia repubblicana. L’esposizione sarà visitabile dal 1° giugno al 17 luglio 2026
L’incontro si inserisce nel fitto cartellone di appuntamenti del Festival promosso dal Comune di Celico, in collaborazione con il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria, e cofinanziato dal Ministero del Turismo, che vede protagonista il regista David Cronenberg
Il regista canadese torna in Calabria per il Festival Internazionale delle Arti di Celico e parla di AI, cinema digitale, morte, Lynch e del suo nuovo film The Shrouds. «Il dolore non si supera, si condivide»
Lo studente cosentino è stato chiamato dal Cardinale Gianfranco Ravasi a far parte della Consulta Giovanile del Cortile dei Giusti presieduta dal costituzionalista Giuliano Amato. E adesso spera di presentare la sua ricerca filosofica sul Santo d’Ippona all’Unical, dove frequenta il corso di laurea in Lettere Classiche
Celico torna ad essere crocevia di cultura, arte e visione internazionale con il Festival Internazionale delle Arti. Tra gli eventi più attesi il talk show dedicato all’anteprima dell’opera “L’Abate – La profezia dell’ultimo tempo”
Sarà un incontro con una tradizione teatrale che affonda le radici nella giullarata medievale, nella satira popolare, nella poesia. L’evento inserito della decima edizione della kermesse al Museo dei brettii e degli enotri