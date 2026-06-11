Davide Beltrano e la passione per i libri di musica

Dal NAFSA agli accordi con università straniere, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” rafforza la propria dimensione globale. Nicole González Simonet: «Ogni studente straniero diventa ambasciatore del territorio»
Dal NAFSA agli accordi con università straniere, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” rafforza la propria dimensione globale. Nicole González Simonet: «Ogni studente straniero diventa ambasciatore del territorio»
Dal NAFSA agli accordi con università straniere, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” rafforza la propria dimensione globale. Nicole González Simonet: «Ogni studente straniero diventa ambasciatore del territorio»
Dal NAFSA agli accordi con università straniere, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” rafforza la propria dimensione globale. Nicole González Simonet: «Ogni studente straniero diventa ambasciatore del territorio»
Grande partecipazione per l’apertura straordinaria dell’Archivio di Stato in occasione di Archivissima 2026. Le visite guidate hanno ripercorso la storia del complesso, dalle origini religiose fino all’attuale funzione archivistica
La lectio magistralis di Fresu ha aperto la giornata conclusiva. Poi la serata di premiazione condotta da Ritanna Armeni, con i riconoscimenti a Tommaso Greco per la Saggistica, Matteo Nucci per la Letteratura e a Fresu per la Carriera
In occasione del 40° anniversario dell’istituzione del Fondo Edifici di Culto, il sindaco della Città dei Bruzi ha lodato l’iniziativa del Rotary Club Mendicino-Serre Cosentine, che contribuirà a sostenere parte dei costi dell’intervento di riqualificazione strutturale della Chiesa
Dopo anni di polemiche e opere custodite in deposito, il Comune affida il progetto per installare i capolavori della collezione Bilotti ancora assenti dal Museo all’aperto. Previsto anche il restauro della “Stele in marmo bianco” di Sasha Sosno e una nuova illuminazione artistica del Corso
Il responsabile del servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Cetraro, il dottor Giuseppe Errico, insieme ai suoi collaboratori ha voluto esprimere la propria gratitudine donando al liceo una targa ricordo con dedica, segno tangibile di riconoscenza per il gesto generoso
Partite le nuove ricerche dell’Università di Messina nell’area che ospita il più importante insediamento della valle del Lao-Mercure. Dopo la scoperta del santuario dedicato ad Artemide, le indagini si concentreranno sul pianoro di Santa Gada dove è stato già individuato un vasto insediamento abitativo
Il 12 giugno il Museo Carlo Bilotti all’Aranciera di Villa Borghese festeggia i suoi primi vent’anni con incontri, musica e visite guidate. Un percorso che intreccia arte contemporanea, collezionismo e visione culturale
Diamante celebra lo scienziato, già Rettore dell'Unical, per gli straordinari meriti accademici e il fondamentale contributo al riscatto del territorio calabrese. Interverranno anche il presidente della Regione, il Prefetto di Cosenza e l’attuale Rettore