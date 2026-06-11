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Cultura

Davide Beltrano e la passione per i libri di musica

I suoi volumi sono dedicati alla biografia degli artisti, ma anche al rapporto con i fan

11 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Formazione e musica

Il Conservatorio di Cosenza guarda al mondo: «La Calabria oggi è parte di una rete internazionale»

Dal NAFSA agli accordi con università straniere, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” rafforza la propria dimensione globale. Nicole González Simonet: «Ogni studente straniero diventa ambasciatore del territorio»
Ernesto Mastroianni
Il Conservatorio di Cosenza guarda al mondo: «La Calabria oggi è parte di una rete internazionale»\n
Cultura e giovani

Corti Cosenza celebra Francesca Marchese e premia i talenti delle scuole

La dodicesima edizione della rassegna ideata da Vera Segreti ha unito cortometraggi, scrittura creativa e memoria
Redazione
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Arte e memoria

Rende rende omaggio a Tonino Sicoli: al Museo del Presente un viaggio nell’arte italiana del Novecento

Dal 17 giugno la mostra “Tra Rivoluzione e Ritorno”, curata da Roberto Sottile, ripercorre le tensioni artistiche tra astrattismo e realismo attraverso grandi protagonisti del Novecento
Redazione
Rende rende omaggio a Tonino Sicoli: al Museo del Presente un viaggio nell’arte italiana del Novecento\n
Archivio e memoria

Pietro Barbalonga, all’Archivio di Stato il convegno sul grande maestro messinese

Il 19 giugno a Cosenza si chiude la mostra documentaria dedicata allo scalpellino e architetto nel quarto centenario della morte
Redazione
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Cosenza, un bus prende fuoco all'autostazione

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Cosenza, prima pietra per la nuova caserma dei Vigili del fuoco

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Piero Guido: «Ecco come all'Unical coniughiamo sport e formazione»

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Rose, nell’Area delle Fate riemerge la Calabria antica tra scavi e memoria

Le campagne dell’Unical riportano alla luce tracce monumentali tra Enotri, Greci e Brettii. Il Comune punta all’Antiquarium
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Frammenti di arte

Casali del Manco e l’arte del wabi-sabi: Franco Ferraro, l’artista gentiluomo

A proposito della tecnica che preferisce dice: «L’acquerello non ammette errori, ripensamenti o esitazioni. L’acquerello è genio, sregolatezza, follia»
Battista Bruno
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Tra storia e memoria

Notte degli Archivi, successo a Cosenza: centinaia di visitatori alla scoperta dell’ex convento dei Minimi

Grande partecipazione per l’apertura straordinaria dell’Archivio di Stato in occasione di Archivissima 2026. Le visite guidate hanno ripercorso la storia del complesso, dalle origini religiose fino all’attuale funzione archivistica
Redazione
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XIV edizione

Fantastica chiusura con la tromba di Paolo Fresu e la cerimonia di premiazione

La lectio magistralis di Fresu ha aperto la giornata conclusiva. Poi la serata di premiazione condotta da Ritanna Armeni, con i riconoscimenti a Tommaso Greco per la Saggistica, Matteo Nucci per la Letteratura e a Fresu per la Carriera
Redazione
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Cultura e territorio

Mendicino, Scuola dei Classici entra nel vivo con Pippo Franco e Monte Cocuzzo

Il 12 e 13 giugno teatro, trekking urbano, memoria serica e osservazioni astronomiche tra borgo, montagna e cielo stellato
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Tutela e valorizzazione

Un tesoro sotto terra: a San Lorenzo Bellizzi un convegno e una mostra sulle grotte preistoriche

Al centro del dibattito il censimento delle grotte d’interesse archeologico, lo studio del dna antico e le strategie di valorizzazione del patrimonio sotterraneo del Pollino e dell’Orsomarso
Redazione
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Memoria e democrazia

A Cosenza il libro di Paolo Treves racconta le ferite del fascismo

Giovedì 11 giugno a Palazzo dei Bruzi la presentazione di “Quello che ci ha fatto Mussolini” per la rassegna Libri in Comune
Redazione
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Il cortometraggio

Gabriele Kristian Faraca: dall’Italia a Malta, il nuovo film “The Last Straw” conquista i festival internazionali

La prima proiezione ufficiale italiana si svolgerà l’11 giugno 2026 a Castiglione Cosentino, nell’ambito dell’evento “The Dreaming Circus”, organizzato dall’Associazione Il Piccolo Academy
Redazione
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Il docufilm

Il caso Losardo riapre la ferita della Calabria: «Dopo 46 anni non sappiamo ancora chi lo ha ucciso»

Al Cine Teatro Italia-Tieri di Cosenza la proiezione dell’ultimo lavoro della regista e giornalista Giulia Zanfino. Il sindaco Franz Caruso: «Quel caso è una ferita per la democrazia»
Alessia Principe
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Patrimonio artistico

Cosenza, Caruso: «Il recupero della Chiesa di San Francesco d’Assisi è un investimento sulla storia e sul futuro della città»

In occasione del 40° anniversario dell’istituzione del Fondo Edifici di Culto, il sindaco della Città dei Bruzi ha lodato l’iniziativa del Rotary Club Mendicino-Serre Cosentine, che contribuirà a sostenere parte dei costi dell’intervento di riqualificazione strutturale della Chiesa
Redazione
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Opere rispolverate

Cosenza ritrova i capolavori dimenticati: il MAB si completa con dieci nuove opere del Novecento

Dopo anni di polemiche e opere custodite in deposito, il Comune affida il progetto per installare i capolavori della collezione Bilotti ancora assenti dal Museo all’aperto. Previsto anche il restauro della “Stele in marmo bianco” di Sasha Sosno e una nuova illuminazione artistica del Corso
Alessia Principe
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ARTE ED EMPATIA

Arte e luogo di cura si incontrano: il Liceo Artistico Silvio Lopiano dona tre opere all’Ospedale di Cetraro

Il responsabile del servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Cetraro, il dottor Giuseppe Errico, insieme ai suoi collaboratori ha voluto esprimere la propria gratitudine donando al liceo una targa ricordo con dedica, segno tangibile di riconoscenza per il gesto generoso
Francesca Lagatta
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Scuola e classici

Cosenza, il duale greco diventa lingua dell’amore con gli studenti del Telesio

Alla Sala degli Specchi presentato il volume nato dal lavoro degli alunni guidati dalla professoressa Daniela Filice
Redazione
Cosenza, il duale greco diventa lingua dell’amore con gli studenti del Telesio\n
Sul podio

Innovazione e inclusione, i Parchi archeologici di Crotone e Sibari tre tra i finalisti del Premio Spina

Il riconoscimento per il progetto di riallestimento del Museo archeologico nazionale di Capo Colonna. Il direttore Demma: «Il digitale strumento etico per abbattere ogni barriera»
Redazione
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Un passo nella storia

Laino Borgo, la campagna scavi entra nel vivo: riflettori sul grande sito archeologico di Santa Gada

Partite le nuove ricerche dell’Università di Messina nell’area che ospita il più importante insediamento della valle del Lao-Mercure. Dopo la scoperta del santuario dedicato ad Artemide, le indagini si concentreranno sul pianoro di Santa Gada dove è stato già individuato un vasto insediamento abitativo
Redazione
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La domenica culturale

Vincenzo Padula, il poeta che raccontò la Calabria prima dell’Italia moderna

Sacerdote, patriota, giornalista e precursore dell’antropologia culturale: attraverso opere come “Valentino” e “Il Bruzio”, l’intellettuale acrese trasformò la Calabria in materia letteraria e civile
Ernesto Mastroianni
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Arte e memoria

Vent’anni del Museo Bilotti: da Warhol a De Chirico, Roma celebra il mecenate che trasformò Cosenza in un museo a cielo aperto

Il 12 giugno il Museo Carlo Bilotti all’Aranciera di Villa Borghese festeggia i suoi primi vent’anni con incontri, musica e visite guidate. Un percorso che intreccia arte contemporanea, collezionismo e visione culturale
Redazione
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IL RICONOSCIMENTO

Diamante, l’8 giugno sarà conferita la cittadinanza onoraria al professore Nicola Leone

Diamante celebra lo scienziato, già Rettore dell'Unical, per gli straordinari meriti accademici e il fondamentale contributo al riscatto del territorio calabrese. Interverranno anche il presidente della Regione, il Prefetto di Cosenza e l’attuale Rettore
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San Lucido, torna la Gara di Monologhi “Città di San Lucido”: in scena diciotto finalisti dai 11 ai 78 anni

Domenica 7 giugno nel Chiostro Comunale la terza edizione della manifestazione promossa dalla Compagnia “Cilla” nell’ambito della Settimana della Cultura
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“Voci di Legalità” riporta al centro il caso Losardo: a Cosenza il docufilm di Giulia Zanfino

L’8 giugno al Cinema Teatro Tieri la proiezione del documentario “Chi ha ucciso Giovanni Losardo?”. Franz Caruso: «La memoria deve diventare coscienza collettiva e ricerca della verità»
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