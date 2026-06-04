Filippo D'Andrea e la riscoperta di Franco Costabile: una voce per la poesia dimenticata del Sud

Esperti da diversi Paesi europei, documenti e testimonianze nel format ideato e condotto a da Franco Laratta. Il racconto di un anno di svolta tra caos sociale, lotta armata e grandi trasformazioni sociali. Appuntamento alle 22
A quattro anni dalla scomparsa di Antonello Antonante, Cosenza non ha ancora dedicato una via o una piazza al fondatore del Teatro dell’Acquario. Lo meriterebbe anche il nome di Giancarlo Cauteruccio, altra figura chiave del teatro contemporaneo calabrese
VIDEO| Da Amantea prende forma il percorso promosso da Comunità Progetto Sud per raccogliere l'eredità culturale e civile di Fofi. Ventiquattro giovani da tutta Italia a confronto su cittadinanza attiva, giustizia sociale e partecipazione, con l'obiettivo di costruire nuove reti e immaginare un futuro diverso a partire dal Sud
L’ideatore e organizzatore della rassegna culturale itinerante che da 30 anni a questa parte si svolge in Sila, chiarisce: «Già l’anno scorso, avevo formalmente comunicato al primo cittadino Francesca Pisani che il marchio "Incontri Silani®️" non può essere usato da soggetti terzi senza autorizzazione del titolare»
Il premio nazionale dedicato al giornalista e intellettuale acrese conferma la sua vocazione civile, unendo ricerca, letteratura e formazione in una sfida quotidiana contro l'indifferenza e lo spopolamento. Ecco i premiati
Dalle Backrooms al perturbante di Freud, passando per kenopsia, spazi liminali e l’estetica dreamcore: perché un semplice corridoio vuoto può inquietarci. Un viaggio nell’estetica dell’orrore contemporaneo raccontata anche dal film di Kane Parsons ora in sala
Alla Biblioteca “Stefano Rodotà” gli studenti del Liceo Classico Bernardino Telesio hanno discusso sul significato della libertà nella società contemporanea. Al centro del confronto il pensiero di Baruch Spinoza