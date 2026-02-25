Cuba, gli Usa e la Calabria nel mezzo

Il rappresentante dell’Associazione nazionale di Amicizia Italia Cuba commenta la visita del plenipotenziario statunitense, venuto a chiedere al presidente Occhiuto di interrompere la collaborazione sanitaria con l’Isola caraibica che ha portato nella nostra regione circa 400 “Doctores”
Il sindaco di Rende: «Da noi c’è l’area industriale più importante della Regione e va valorizzata». Poi svela cosa ha detto ad Occhiuto sul Pronto Soccorso di Cosenza e prende posizione sui medici cubani
Il consigliere regionale e capogruppo di Occhiuto Presidente esprime la sua soddisfazione: «Con le riforme del governo Occhiuto e la nuova Agenzia regionale invertiamo la rotta e attraiamo investimenti»
Il governatore spiega che aveva in mente di far arrivare negli ospedali calabresi fino a 1000 professionisti sanitari, ma d’intesa con gli Stati Uniti si è optato per un’altra strada: «Pronti ad accogliere dottori comunitari, extracomunitari e cubani non vincolati alla missione già esistente»
VIDEO | Il convegno all’Unical sulla separazione delle carriere è per il leader del M5s l’occasione per sferrare un attacco politico alla premier: «Tajani e Piantedosi mettono le mani avanti perché hanno visto la rimonta». Mulè: «Con il Sì ci sarà finalmente un giudice terzo»