Politica

Cuba, gli Usa e la Calabria nel mezzo

Pino Scarpelli dell'Associazione nazionale di Amicizia Italia Cuba commenta la presenza in Calabria dell'emissario americano nell'Isola caraibica ambasciatore Hammer

25 febbraio, 2026
L’intervista

Medici cubani, Scarpelli: «L’ambasciatore Hammer non era legittimato a venire in Calabria»

Il rappresentante dell’Associazione nazionale di Amicizia Italia Cuba commenta la visita del plenipotenziario statunitense, venuto a chiedere al presidente Occhiuto di interrompere la collaborazione sanitaria con l’Isola caraibica che ha portato nella nostra regione circa 400 “Doctores”
Emilia Canonaco
visione di prospettiva

Principe: «Unione dei comuni, non si può tenere fuori Montalto. Ho detto no alla candidatura alla Provincia»

Il sindaco di Rende: «Da noi c’è l’area industriale più importante della Regione e va valorizzata». Poi svela cosa ha detto ad Occhiuto sul Pronto Soccorso di Cosenza e prende posizione sui medici cubani
Antonio Clausi
il consesso bruzio

Cosenza, il Consiglio comunale approva le modifiche del canone sul suolo pubblico

Non è stato affrontato il tema dell’arredo e del decoro urbano. Semaforo verde dell’assise alla videosorveglianza e alla Consulta per le attività economiche
Redazione
Imprese

Corap, Caputo esulta: «Bene lo stop alle riscossioni, segnale concreto per le aziende calabresi»

Il consigliere parla di atto di responsabilità del commissario liquidatore. Annuncia: nuova Agenzia regionale dal 1° marzo e salvaguardia del personale
Redazione
Società

Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze»

Il professore-avvocato critica “pacchetto” e metodo: «Testo nato dall’esecutivo, sorteggio svilisce l’autogoverno, Alta Corte con sentenze non impugnabili»

24 febbraio 2026
Ore 14:29
Cultura

Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva

Il direttore del Conservatorio "Giacomantonio" di Cosenza parla del successo della trasmissione Quattro Quarti in onda su LaC

23 febbraio 2026
Ore 14:24
Società

Referendum giustizia, scontro all’Unical tra Conte e Mulè sul voto

Il leader M5S lega l’esito alla tenuta del governo Meloni, mentre il deputato FI difende il merito della riforma e invita al sì.

 

23 febbraio 2026
Ore 12:11
Società

"Il Potere del Sonno": un libro prezioso da tenere sul comodino

21 febbraio 2026
Ore 15:24
Società

Società

Società

Le dichiarazioni

Riscossioni Corap, Caputo: «Stop ai pagamenti, atto di responsabilità verso le imprese calabresi»

Il consigliere regionale e capogruppo di Occhiuto Presidente esprime la sua soddisfazione: «Con le riforme del governo Occhiuto e la nuova Agenzia regionale invertiamo la rotta e attraiamo investimenti»
Redazione
Jonio cosentino

Crosia, Aiello nomina la nuova vicesindaca: Mariateresa Cosentino entra in squadra

La sindaca: scelta basata su fiducia e lealtà in una fase di tensioni politiche. «Segnale forte sul ruolo delle donne nelle istituzioni»
Redazione
Le dichiarazioni

Maltempo, proroga dei bilanci comunali per Calabria, Sicilia e Sardegna. Gentile (Fi): «Scelta di buon senso»

Il deputato calabrese: «Consente agli enti locali di operare con maggiore serenità e permette di salvaguardare la qualità dell’azione amministrativa in una fase complessa»
Redazione Politica
Programmazione comunale

Rende, il Dup “anno zero”: Tenuta (PSI) sostiene la visione sistemica per città sostenibile e inclusiva

Il rappresentante socialista apprezza il Documento Unico di Programmazione e il bilancio 2026-2028, definendoli un modello per sviluppo, ambiente, cultura e politiche sociali
Redazione
Provinciali 2026

Sisca corre con “Provincia Democratica”: «Portare in Provincia la voce delle aree interne»

Il sindaco di Santa Sofia d’Epiro si candida a sostegno di Franz Caruso: priorità viabilità, edilizia scolastica e tutela ambientale
Redazione
Novità

Cosenza-Rende, presentata l’Agenda Urbana: 9,5 milioni di lavori e aiuti alle imprese

Principe: «Siamo intervenuti a “babbo morto” dopo i commissari». Previsti interventi su Parco Robinson, Municipio, Museo del Presente, Castello e scuola “Rende Centro”
Redazione
Sicurezza urbana

Corigliano-Rossano, FdI porta in aula “Strade Sicure” e chiede un presidio fisso a Schiavonea

Mozione di Caputo e Romano: militari a supporto delle forze dell’ordine, più controlli nelle zone sensibili e postazione permanente della Polizia nell’area del Palazzo delle Fiere
Redazione
Elezioni comunali

San Giovanni in Fiore, il Comitato 18 Gennaio chiama il Pd: «Tavolo politico subito»

Lettera aperta ai segretari Lettieri e Irto: invito a un confronto per costruire l’alleanza in vista del voto del 24-25 maggio. Riunione convocata il 28 febbraio alle 17
Redazione
l’incarico

San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro nominata commissario di Forza Italia

Nel conferimento dell’incarico, il coordinatore provinciale Gallo ha richiamato le “sfide importanti” che attendonoil partito e chiesto «di puntare alla riconferma dell’amministrazione»
Redazione
l’iniziativa

Cosenza, chiesto l’inserimento formale dei Comitati di quartiere all'interno dello Statuto comunale

A presentare l’istanza l’ex consigliere Davide Bruno, oggi segretario del Comitato di Quartiere "Via Panebianco" che si è rivolto a sindaco e presidente del Consiglio
Redazione
semaforo verde

Rende, il consiglio comunale ha approvato Dup e bilancio di previsione

Nel documento unico di programmazione recepite integralmente le linee programmatiche di mandato del sindaco e dell'amministrazione
Redazione
La cerimonia

Cosenza, inaugurata la segreteria regionale dei democratici Progressisti Meridionalisti

Il consigliere De Cicco: «Ogni giorno tra la gente per ascoltare, costruire proposte e dare risposte»
Redazione
Sanità Calabria

Medici cubani, Occhiuto incontra l’ambasciatore Hammer: «Necessari ma gli Usa ci aiuteranno a reclutare nuovi camici bianchi»

Il governatore spiega che aveva in mente di far arrivare negli ospedali calabresi fino a 1000 professionisti sanitari, ma d’intesa con gli Stati Uniti si è optato per un’altra strada: «Pronti ad accogliere dottori comunitari, extracomunitari e cubani non vincolati alla missione già esistente»
Redazione
La nota

Rende, «bilancio di previsione privo di una visione politica»

La minoranza di centrodestra motiva così il proprio voto contrario al documento: «Non basta chiudere i conti, bisogna essere in grado di indicare una direzione»
Redazione
Lo scontro politico

Referendum, da Conte avviso di sfratto a Meloni: «A casa se vince il No? Vedete voi, è l’unica riforma che hanno fatto...»

VIDEO | Il convegno all’Unical sulla separazione delle carriere è per il leader del M5s l’occasione per sferrare un attacco politico alla premier: «Tajani e Piantedosi mettono le mani avanti perché hanno visto la rimonta». Mulè: «Con il Sì ci sarà finalmente un giudice terzo»
Antonio Alizzi
Autonomia differenziata

Locanto (Cosenza): «Riforma pericolosa per il Sud. Calabria senza voce nel confronto nazionale»

Il vicesindaco attacca: «Processo squilibrato, rischia di aumentare le disuguaglianze. Incomprensibile il silenzio della Regione». Critiche anche alla legge sui comuni montani
Redazione
Politica

M5s, anche la parlamentare calabrese Baldino tra i vicepresidenti nominati da Conte: ruoli anche per Tridico e Ferrara

Annuncio social del presidente del Movimento che chiama gli iscritti a votare per confermare la squadra venerdì 27 febbraio. Il partito verso la riorganizzazione: «Tante le sfide da affrontare»
Viabilità e polemiche

Rende, l’interrogazione di Rossella Gallo: «Modifiche al traffico senza studi aggiornati. Serve più ascolto dei cittadini»

La Consigliera M5S–Sinistra per Rende chiede chiarimenti alla Giunta dopo mesi di code e disagi: «Problemi tecnici e comunicazione inadeguata». Sollecitato anche il PUMS
Redazione
l’accusa

Rende, Garritano incalza la maggioranza sul traffico: «Sconnessi dalla realtà»

Il consigliere di minoranza: «I tempi di percorrenza sono raddoppiati e gli incroci trasformati in imbuti»
Redazione
la replica

Ciacco (Pd): «Itallia del Meridione incoerente e in stato confusionale»

Il consigliere comunale e proviciale si lancia nella difesa del sindaco Caruso e respinge le accuse del coordinatore cittadino Guido che ha parlato di perdità di centralità del capoluogo
Redazione
