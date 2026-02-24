Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze»

Il procuratore di Napoli commenta le ultime proiezioni: «Eravamo a meno 25 e nessuno parlava ma io non penso alla convenienza, l’ho fatto per convinzione. Strano che per sei persone che cambiano carriera si modifichino sette articoli della Costituzione»
Il naufragio lungo le coste calabresi resta un simbolo: in mare oltre 600 morti dall’inizio degli anni mentre manca uno sforzo per garantire i soccorsi. Medici senza frontiere punta il dito contro il governo italiano
Il Rettore dell’Ateneo fa il punto sulla situazione e conferma: «Prorogati i termini delle borse di studio fino al prossimo 30 giugno, nel frattempo ci stiamo muovendo per farli arrivare nel più breve tempo possibile»
Il consigliere regionale: «Credo vada garantito l'accesso gratuito alle necessarie prestazioni, comprese quelle psicologiche, di specialistica ambulatoriale e le prestazioni nell'ambito della riabilitazione, farmacologiche connesse alla violenza subita
Nell’aula Solano, sul ponte scoperto dell’Ateneo Calabrese, l’incontro degli studenti di Pedagogia dell’Antimafia con il procuratore di Catanzaro, Salvatore Curcio, e il direttore della DIA del capoluogo regionale, Beniamino Fazio
Ad affermarlo Maria Pia Scilinguo, attivista del collettivo “Aula Studio Liberata”: «Il rettore ha concesso la proroga al 30 giugno, gli abbiamo chiesto di lavorare affinché possano venire qui con le famiglie»
Tra le fronde secolari della Tenuta Bocchineri, Carmine ha realizzato un rifugio unico senza utilizzare neppure un chiodo. Il documentarista Natalino Stasi racconta la dimora sospesa tra i rami di una quercia monumentale