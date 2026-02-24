Social
Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze»

Il professore-avvocato critica “pacchetto” e metodo: «Testo nato dall’esecutivo, sorteggio svilisce l’autogoverno, Alta Corte con sentenze non impugnabili»

24 febbraio, 2026
separazione carriere
Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze» | VIDEO

Il professore-avvocato critica “pacchetto” e metodo: «Testo nato dall’esecutivo, sorteggio svilisce l’autogoverno, Alta Corte con sentenze non impugnabili»
Antonio Alizzi
Ricerca e spazio

Unical entra in Solaris: via al radiotelescopio solare da 1,5 milioni, intitolato a Carbone

Kick-off al Dipartimento di Fisica: accordo con INAF e Università di Milano e Milano-Bicocca per una rete di osservazione radio del Sole fino a 26 GHz
Redazione
Lutto

La Camera Penale di Cosenza ricorda il cancelliere Alfonso Barbieri

Nel messaggio, il Consiglio direttivo sottolinea la “delicata funzione di cancelliere”, svolta «con il più profondo senso dello Stato»
Redazione
Rende

Unical, Cisl: «Basta emergenze». Sapia chiede prevenzione e lavoro sicuro, Lavia rilancia l’alleanza

Comitato esecutivo Ust in ateneo: dialogo stabile con università e imprese, ristori immediati per chi è colpito dal maltempo e piano integrato contro il dissesto
Redazione
Poste e servizi

Caloveto, chiude per lavori l’ufficio postale di Piazza dei Caduti: servizi spostati a Cropalati

Poste Italiane avvia manutenzione straordinaria per adeguare la sede al progetto Polis e ampliare i servizi della pubblica amministrazione nei piccoli comuni
Redazione
Mercato artigianale

Nel centro storico di Cosenza tornano gli artigiani: creatività, solidarietà e identità

Domenica 8 febbraio l’ex MAM ospita il mercato artigianale promosso dal Kaep. Manufatti, storie di bottega e un progetto solidale per l’Africa
Redazione
Scontro sulla giustizia

Referendum, Gratteri si gode i sondaggi: «Il No in rimonta? Quando ho iniziato a parlare sembravo l’ultimo samurai»

Il procuratore di Napoli commenta le ultime proiezioni: «Eravamo a meno 25 e nessuno parlava ma io non penso alla convenienza, l’ho fatto per convinzione. Strano che per sei persone che cambiano carriera si modifichino sette articoli della Costituzione» 
Redazione Attualità
Stragi in mare

«Tragedia di Cutro, dopo tre anni nulla è cambiato: il Mediterraneo è un cimitero di migranti», la denuncia di Msf

Il naufragio lungo le coste calabresi resta un simbolo: in mare oltre 600 morti dall’inizio degli anni mentre manca uno sforzo per garantire i soccorsi. Medici senza frontiere punta il dito contro il governo italiano
Redazione Attualità
Scienza e solidarietà

Cosenza, 20esimo convegno scientifico della Fondazione “Lilli Funaro”

“Prendersi cura: il valore della presa in carico e dell’assistenza al paziente di fronte ai cambiamenti determinati dall’Intelligenza Artificiale”
Redazione
i danni del maltempo

San Sosti, la frazione di Macellara in ginocchio dopo una frana

Un evidente cedimento del terreno, con accumuli di fango e detriti, hanno invaso l’area in una situazione che poteva trasformarsi in tragedia
redazione
IN CERCA DI SOLUZIONE

Studenti palestinesi attesi all’Unical, Greco assicura: «Attivati tutti i canali possibili»

Il Rettore dell’Ateneo fa il punto sulla situazione e conferma: «Prorogati i termini delle borse di studio fino al prossimo 30 giugno, nel frattempo ci stiamo muovendo per farli arrivare nel più breve tempo possibile»
Francesco La Luna
Dissesto e ritardi

Patto Civico: «La burocrazia fa annegare la Calabria». Il caso Grondo e Sibari

Il dottore forestale Simone Valentini denuncia iter lunghi e opere mai partite: «Non è solo clima». Proposte su mappatura del rischio, snellimento autorizzazioni e interventi su alvei e boschi
Redazione
La mozione

Violenza di genere, Mattiani propone l’esenzione dal ticket sanitario per le vittime e per gli orfani di femminicidio

Il consigliere regionale: «Credo vada garantito l'accesso gratuito alle necessarie prestazioni, comprese quelle psicologiche, di specialistica ambulatoriale e le prestazioni nell'ambito della riabilitazione, farmacologiche connesse alla violenza subita

Complimenti!

Aprigliano dietro le quinte del festival di Sanremo con il tecnico Rai Mauro Tedesco

Il sindaco del comune del Savuto Alessandro Porco: «Con impegno, serietà e competenza si possono raggiungere traguardi importanti»
Redazione
LOTTA FRA I CUBI

Formazione e informazione, così l’Unical toglie ossigeno alla ‘ndrangheta

Nell’aula Solano, sul ponte scoperto dell’Ateneo Calabrese, l’incontro degli studenti di Pedagogia dell’Antimafia con il procuratore di Catanzaro, Salvatore Curcio, e il direttore della DIA del capoluogo regionale, Beniamino Fazio
Francesco La Luna
Viaggiare sicuri

A2, completate le prove di carico nei pressi dello svincolo di Altilia Grimaldi

I dati raccolti saranno ora oggetto di elaborazione e di ulteriori approfondimenti tecnici, finalizzati alla definizione della valutazione di sicurezza
Redazione
Elettrodotto Montalto

Il Comitato “Insieme per la Salute” rilancia: «Interrare i cavi a Pianette e Lucchetta. Basta silenzi dalle istituzioni»

Dopo mesi di attesa il Comitato torna a riunirsi: critiche a Comune, Provincia e Regione. «Serve una mobilitazione popolare, la salute non è negoziabile»
Redazione
Che fortuna

A Luzzi centrato un “5” da oltre 20mila euro al SuperEnalotto

La vincita registrata in un tabacchi di via Incoronata nel centro cittadino. Il jackpot del concorso più amato dagli italiani sale oltre i 125 milioni
Redazione
Impegno civile

“Africa e dintorni”, la lezione di umanità di Sergio Crocco al Rotary Club Rende

Al Villa Fabiano una serata di testimonianza, amicizia e impegno civile con il fondatore della Terra di Piero
Redazione
Alloggi universitari

Unical, gli studenti denunciano: «Case fatiscenti e posti insufficienti. Altro che eccellenza»

Le accuse degli universitari: graduatorie lente, residenze degradate, disagi quotidiani e risposte assenti. «Il diritto allo studio non può convivere con muffa, infiltrazioni e attese infinite»
Redazione
MASSIMO IMPEGNO

«Ricongiungimento familiare per studenti e studentesse Unical palestinesi»

Ad affermarlo Maria Pia Scilinguo, attivista del collettivo “Aula Studio Liberata”: «Il rettore ha concesso la proroga al 30 giugno, gli abbiamo chiesto di lavorare affinché possano venire qui con le famiglie»
Francesco La Luna
il peggio è alle spalle

Meteo Cosenza, dopo 40 giorni di piogge e mareggiate ecco il cielo sereno

In risalita anche il termometro che si aggirerà intorno ai 16-18°C su gran parte delle coste calabresi con punte fino ai 20°C nelle aree più interne specie cosentine
Salvatore Lia
Trasporti in Calabria

Torino-Rossano in aereo con 30 euro ma arrivare a Crotone è un calvario

Il racconto di una lavoratrice calabrese: volo low cost e coincidenze rapide all’andata, ma rientri all’alba e infrastrutture carenti
Matteo Lauria
Storie

A Rogliano la magia della casa sull’albero che unisce ingegno, natura e sogni d’infanzia in Calabria

Tra le fronde secolari della Tenuta Bocchineri, Carmine ha realizzato un rifugio unico senza utilizzare neppure un chiodo. Il documentarista Natalino Stasi racconta la dimora sospesa tra i rami di una quercia monumentale
Francesco Graziano
