Cronaca
20 febbraio, 2026
Massima allerta

Laghi di Sibari invasi dall'acqua del fiume Crati: emergenza senza fine a Cassano all'Ionio

VIDEO | Il fiume apre una breccia di circa 15 metri e si riversa nell’area già duramente provata dalle esondazioni nei giorni scorsi. Due piene nel corso della giornata, livello dell’acqua oltre i 4 metri

Franco Sangiovanni
Il sisma

Scossa di terremoto in Calabria, ecco magnitudo ed epicentro

Il movimento tellurico, rilevato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma, ha avuto una profondità di 8 km. Epicentro localizzato a Cotronei
Redazione
Emergenza maltempo

Laghi di Sibari devastati dalla piena del Crati, Occhiuto: «Ora ristori rapidi e leggi più semplici»

Sopralluogo sugli argini del Crati: il governatore garantisce interventi veloci e una nuova sinergia tra Protezione Civile e Regione. Priorità alla semplificazione per pulire i fiumi e mettere in sicurezza gli argini
Franco Sangiovanni
Costa erosa

Sindaci del Tirreno cosentino uniti: «Serve un piano unico contro l’erosione»

Vertice a Fuscaldo Marina con dieci Comuni: richiesta a Regione e Stato di progetto unitario, Contratto di Costa, studi integrati, fondi certi e tavolo permanente
Redazione
La sentenza

Paola, assolte due donne: cade l’accusa di violenza a un carabiniere

Il giudie esclude responsabilità penale sull’episodio contestato ex art. 336 c.p. e ridimensiona il quadro accusatorio
Redazione
Assoluzione piena

SCEA, assolti i due amministratori: «Insussistenti tutti i reati contestati»

Il Tribunale di Cosenza chiude dopo oltre quattro anni il processo nato da una denuncia legata a un contenzioso su lavori edilizi in città
Redazione
Viabilità critica

Maltempo, SP263 chiusa per cedimento al km 27 tra San Sosti e Mottafollone: sopralluogo con Provincia e Comune

Il sindaco Nocito e gli assessori Amodio e Vaccari con l’ing. Morrone (Provincia) sul tratto Scivolenta–Belvedere Marittimo. Verifiche anche tra Sant’Agata di Esaro e Belvedere: due frane al km 14
Redazione
Maltempo Calabria

ll Crati torna a far paura nella Sibaritide: nuova rottura sull’argine. L’acqua sale di 4 metri

Cedimento più avanti rispetto alla frattura precedente. Flussi in aumento, squadre al lavoro mentre il livello cresce
Matteo Lauria
Emergenza Crati

Il capo della Protezione civile Ciciliano a Sibari: «Situazione complicata ma il sistema ha retto, grazie anche ai sindaci»

Con l'evento meteorologico ancora tecnicamente in corso, il numero della ProCiv ha annunciato che i sopralluoghi congiunti tra tecnici nazionali e regionali inizieranno domenica per una stima puntuale dei danni
Franco Sangiovanni
Le conseguenze del maltempo

Cosenza, frana su via Romualdo Montagna: comuni isolati

L’assessore alla manutenzione di Palazzo dei Bruzi Sconosciuto: «La strada sarà riaperta al traffico in serata»
Redazione
La misura

Cetraro, arrestato Ricco: partecipò ad una rapina col gruppo Scornaienchi

Raggiunto da un’ordinanza, è carcere a Catanzaro. Era stato catturato a ottobre 2025, dopo un lungo periodo di latitanza
Redazione
Riunione operativa

Il capo della Protezione civile Ciciliano nella piana di Sibari nelle zone colpite dal maltempo: «Da domenica la conta dei danni»

Presente anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto, il direttore regionale della ProCiv Costarella e i sindaci Iacobini e Stasi
Redazione Attualità
Tragedia sfiorata

Mandatoriccio, si ribalta un autotreno: tragedia evitata

L'incidente è avvenuto in maniera autonoma lungo il tratto della SS 106 della Marina del comune ionico. Sul posto i Carabinieri e il personale dell'Anas per ripristinare il normale flusso veicolare
Sorvegliato speciale

Cosenza, «il costone che sovrasta il Telesio in costante monitoraggio». L’assessore Sconosciuto sul posto | VIDEO

Anche stamattina un drone si è alzato in volo per monitorare dall’alto possibili movimenti franosi. Sul posto la Protezione civile comunale e i Vigili del fuoco
Patrizia De Napoli
fiamme gialle in azione

Fondi agricoli, truffa ai danni dello Stato e sequestro preventivo di 90 mila euro

Un uomo avrebbe falsamente e reiteratamente dichiarato di essere l’affittuario di un terreno, allegando all’istruttoria per il conseguimento delle provvidenze agricole richieste, falsi contratti di affitto del fondo rustico
Redazione
l’intervento

Villapiana, due Carabinieri salvano una donna rimasta intrappolata in un incendio domestico

I militari erano stati allertati da alcuni passanti preoccupati per la fitta coltre di fumo che usciva da un’abitazione
Redazione
Il commento

Non sono i cicloni a distruggere la costa tirrenica cosentina

Non perdiamo di vista le vere cause: incuria, abusivismo e incendi dolosi. Così l’uomo distrugge ciò che lo circonda. E i sindaci sono stati abbandonati al loro triste destino: riusciranno a rimettere a posto tutto per l’estate?
Antonio Alizzi
L’inchiesta

Occhiuto indagato a Roma, le intercettazioni sull’Audi del governatore: «Io la pago e lui piglia il rimborso dalla Regione»

L’informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro racconta i contrasti tra il governatore e l’ex socio Posteraro che avanza dubbi (tutti da verificare) sul parco macchine del politico. L’approfondimento dei militari su una Q4 e sull’A6 di rappresentanza del presidente della giunta regionale
Pablo Petrasso
Dopo l’alluvione

La lenta ripartenza di Sibari, il fango lascia il posto alla speranza: «Siamo vicini al ritorno alla normalità»

Il centro nautico torna quasi all'asciutto. Venerdì l'incontro con i condomini per pulire il fango e decidere il rientro nelle case. Il sindaco ai residenti: «Vi chiedo ancora pazienza e collaborazione»
Franco Sangiovanni
allarme maltempo

Cosenza, costone minaccioso sul Telesio, verifiche col drone dopo l’allarme dei genitori

Sopralluogo con la strumentazione in dotazione alla Regione in via Petrarca sopra il Liceo classico: i controlli disposti dal Comune dopo la segnalazione alle autorità non hanno evidenziato fenomeni franonsi in corso
Antonio Clausi
Misure

Alluvioni di gennaio, Sorical sospende le bollette: aiuti per utenti sgomberati

Attuate le misure ARERA: stop ai pagamenti per 6 mesi, niente distacchi anche per vecchie morosità e rateizzazione senza interessi nei Comuni coinvolti
Redazione
Allerta arancione

Ciclone Pedro in arrivo sulla Calabria: i sindaci chiudono di nuovo le scuole | LIVE

I fenomeni più intensi colpiranno soprattutto le aree tirreniche e interne, con un focus su Cosentino, Lametino e Vibonese
Redazione
Allerta Arpacal

Protezione civile Calabria, allerta arancione su Tirreno cosentino e aree interne

Il bollettino del 19 febbraio segnala criticità idrogeologica e idraulica in peggioramento per domani: zone 1 e 2 arancioni, resto della Calabria in giallo
Redazione
Allerta meteo

Nuovo ciclone sulla Calabria, arriva Pedro: piogge forti e vento fino a 80 km/h

Temporali soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne della Regione e in particolare su Cosentino, Lametino e Vibonese dove si potranno nuovamente superare localmente i 100 mm tra la serata di oggi e l'intera giornata di domani
Salvatore Lia
