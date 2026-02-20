Laghi di Sibari invasi dall'acqua del fiume Crati: emergenza senza fine a Cassano all'Ionio

VIDEO | Il fiume apre una breccia di circa 15 metri e si riversa nell’area già duramente provata dalle esondazioni nei giorni scorsi. Due piene nel corso della giornata, livello dell’acqua oltre i 4 metri
Sopralluogo sugli argini del Crati: il governatore garantisce interventi veloci e una nuova sinergia tra Protezione Civile e Regione. Priorità alla semplificazione per pulire i fiumi e mettere in sicurezza gli argini
Con l'evento meteorologico ancora tecnicamente in corso, il numero della ProCiv ha annunciato che i sopralluoghi congiunti tra tecnici nazionali e regionali inizieranno domenica per una stima puntuale dei danni
Un uomo avrebbe falsamente e reiteratamente dichiarato di essere l’affittuario di un terreno, allegando all’istruttoria per il conseguimento delle provvidenze agricole richieste, falsi contratti di affitto del fondo rustico
Non perdiamo di vista le vere cause: incuria, abusivismo e incendi dolosi. Così l’uomo distrugge ciò che lo circonda. E i sindaci sono stati abbandonati al loro triste destino: riusciranno a rimettere a posto tutto per l’estate?
L’informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro racconta i contrasti tra il governatore e l’ex socio Posteraro che avanza dubbi (tutti da verificare) sul parco macchine del politico. L’approfondimento dei militari su una Q4 e sull’A6 di rappresentanza del presidente della giunta regionale
Il centro nautico torna quasi all'asciutto. Venerdì l'incontro con i condomini per pulire il fango e decidere il rientro nelle case. Il sindaco ai residenti: «Vi chiedo ancora pazienza e collaborazione»
Sopralluogo con la strumentazione in dotazione alla Regione in via Petrarca sopra il Liceo classico: i controlli disposti dal Comune dopo la segnalazione alle autorità non hanno evidenziato fenomeni franonsi in corso
Temporali soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne della Regione e in particolare su Cosentino, Lametino e Vibonese dove si potranno nuovamente superare localmente i 100 mm tra la serata di oggi e l'intera giornata di domani