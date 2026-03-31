Virginio Aiello, il musicista che incanta anche Hollywood

Trova sbocco un iter avviato nel 2024. Su input di Pierluigi Caputo e Marco Polimeni approvate nell’omnibus nuove regole per la nautica nei laghi calabresi. Stretta sinergia con gli Enti interessati e con i Comuni di Spezzano della Sila, Celico e Longobucco
Il rettore Greco oggi alla conferenza stampa di presentazione in Senato per testimoniare «un impegno che sentiamo come responsabilità collettiva». Il 6 maggio documentario e dibattito al campus di Rende
Dopo una breve fase stabile, una nuova perturbazione investirà la regione. Da oggi previste forti precipitazioni soprattutto sulle aree ioniche mentre i rilievi si imbiancheranno: peggioramento già dalla mattinata
I volontari vibonesi dell’associazione calabrese malati oncologici protagonisti dell'iniziativa all’ospedale Annunziata: «Con l'Uovo della Speranza vogliamo ricordare alle famiglie che non sono sole e che la solidarietà è un’arma potente quanto la medicina»
Una struttura moderna, uno dei sistemi di proiezione astronomica più avanzati d’Italia e un grande potenziale per scuole, università e turismo. Ma il Planetario di Cosenza è chiuso da anni e rischia l’abbandono
Conferenza stampa a Reggio Calabria per raccontare l’impegno nella fase dell’emergenza maltempo e i progetti futuri: 300 operatori, task force e strumenti di monitoraggio per proteggere 40 comuni colpiti e prevenire nuovi danni. Occhiuto, Mancuso e Montuoro ringraziano Arpacal e Calabria Verde
A raccogliere i dati sono stati alcuni satelliti di seconda e terza generazione della costellazione Meteosat gestita da Eumetsat. Per gli esperti è stato un medicane. Intanto in Calabria è attesa l’ennesima perturbazione
La funzione si è quindi celebrata a Piazza Matteotti, dove è servita l’intera area per la massiccia affluenza registrata. In molti subito dopo hanno appreso quanto accadeva al Cardinale Pizzaballa per volontà di Israele