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Virginio Aiello il musicista che incanta anche Hollywood

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31 marzo, 2026
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la sinergia

Scalea, la Polizia ravvisa malfunzionamenti su un bus di una scolaresca in gita

I controlli seguono la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Polizia Stradale nell’ambito del protocollo “Gite scolastiche in sicurezza”
Redazione
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Una tromba marina avvistata (e fotografata) al largo di Mandatoriccio

Una tromba marina è stata avvistata al largo di Mandatoriccio, visibile dalla costa per diversi minuti prima di dissolversi
Redazione
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Lago Cecita, nuova legge sulla navigabilità: svolta per turismo e sviluppo

Trova sbocco un iter avviato nel 2024. Su input di Pierluigi Caputo e Marco Polimeni approvate nell’omnibus nuove regole per la nautica nei laghi calabresi. Stretta sinergia con gli Enti interessati e con i Comuni di Spezzano della Sila, Celico e Longobucco
Antonio Clausi
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L’ordinanza della discordia

Rende, bus extraurbani costretti a fermarsi su viale Parco. I pendolari: «Zona buia e poco sicura»

Lettera aperta di Caterina Diana, che scrive in rappresentanza del comitato spontaneo: «Auspichiamo che il Comune di Rende decida di rivedere l’organizzazione della viabilità»
Redazione
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Risorse del Ministero degli Interni per interventi su Viale della Concordia e prevenzione del rischio sul territorio comunale. Bucarelli: «Frutto di un’attenta programmazione»
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“Pensa Tu”, il Festival della divulgazione arriva a teatro all’Unical

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Meteo Cosenza, sulla Calabria da oggi un nuovo ciclone con pioggia, freddo e neve sui monti

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I volontari vibonesi dell’associazione calabrese malati oncologici protagonisti dell'iniziativa all’ospedale Annunziata: «Con l'Uovo della Speranza vogliamo ricordare alle famiglie che non sono sole e che la solidarietà è un’arma potente quanto la medicina»
Vincenzo Primerano
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