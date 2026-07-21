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Cronaca

Incendi nel Pollino, le fiamme avanzano verso le vette della Manfriana: Canadair in azione | VIDEO

Il fuoco risale verso le vette dopo aver distrutto ettari di vegetazione. Restano attivi più focolai e l’allarme per i fumi tossici

21 luglio, 2026
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Parco Nazionale del Pollino · castrovillari · incendio
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il rogo

Frascineto, sfiorata la tragedia in autostrada: le fiamme erano arrivate all’area di rifornimento | VIDEO

Fuggi fuggi dalla stazione di servizio, ma i canadair intervengono in tempo ed evitano esplosioni. Il sindaco Catapano: «Serve aiuto, a rischio le faggete sopra i 1200 metri e se cambiasse il vento, i roghi sfiorerebbero l’abitato»
Redazione
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Muore incastrato nei motori: tragedia sul lavoro nel parco eolico di Mongrassano

Il giovane era impegnato in un intervento di manutenzione su un aerogeneratore quando è rimasto incastrato nel sistema dei motori a circa 60-70 metri d'altezza. Indaga la Procura di Cosenza. Un secondo lavoratore è sotto shock

Antonio Alizzi
Muore incastrato nei motori: tragedia sul lavoro nel parco eolico di Mongrassano\n
il pusher

Arresto per droga a Belvedere Marittimo: sequestrati 540 grammi di hashish

Controllo dei Carabinieri durante un servizio sul territorio: un uomo fermato, perquisizione in casa e convalida del provvedimento da parte del Tribunale di Paola
Redazione
Arresto per droga a Belvedere Marittimo: sequestrati 540 grammi di hashish\n
calabria a fuoco

Incendio a San Giovanni in Fiore, quattro focolai in località Bonolegno

Le fiamme hanno interessato anche aree vicine alle abitazioni. Sul posto Calabria Verde, vigili del fuoco, mezzi comunali e operatori privati.
Redazione
Incendio a San Giovanni in Fiore, quattro focolai in località Bonolegno\n

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Frascineto, le fiamme arrivano fino all'autogrill: è il fuggi-fuggi

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<p>Frascineto, le fiamme arrivano fino all'autogrill: è il fuggi-fuggi</p>
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21 luglio 2026
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La carreggiata in direzione sud è stata provvisoriamente chiusa a Morano Calabro. Uscita obbligatoria allo svincolo cittadino, con rientro possibile a Frascineto oppure a Sibari

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Processo Habanero, il pentito Figliuzzi: «Ero a disposizione di due clan del Vibonese per commettere omicidi»

Dall’affiliazione alla cosca Loielo di Gerocarne sino ai fatti di sangue per conto dei Patania di Stefanaconi. La trasferta a Reggio per uccidere e la conoscenza del boss Pantaleone Mancuso: «Rinaldo Loielo era per lui come un figlio»
Giuseppe Baglivo
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Cosenza, albero cade in via Paradiso: disagi nel centro storico

Albero caduto nel centro storico di Cosenza, in via Paradiso. Disagi alla viabilità di Cosenza Vecchia, già condizionata dalla chiusura di via Siniscalchi
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Incendio minaccia Cassano All'Ionio e il Santuario della Madonna della Catena, il sindaco: «Alcune abitazioni verso l'evacuazione»

Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, avanzano da Contrada San Nicola verso il centro abitato. Appello del primo cittadino Iacobini ai residenti: «State lontani dalle aree interessate dal rogo e agevolate i soccorsi»
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Pollino in fiamme, il vescovo Francesco Savino: «Il vero incendio è l'abbandono dei nostri paesi»

Il vescovo di Cassano allo Ionio e vice presidente della Cei lancia un appello mentre le fiamme assediano Mormanno, Morano, Castrovillari e Saracena: «Non è solo colpa del caldo».
Franco Sangiovanni
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Emergenza incendi, esposto del Comitato cittadino di Paola a due Procure: «Il fenomeno ormai è presente tutto l'anno»

Il Comitato del comune dell'Alto Tirreno cosentino chiede indagini ai pm di Paola e Lagonegro su presunte responsabilità e sulla gestione delle risorse: «Bisogna essere più tempestivi sul campo, altrimenti la macchina organizzativa funziona a metà»
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Incidente sul lavoro a Mongrassano, muore un operaio di 23 anni. La Fillea Cgil: «Basta stragi»

Il sindacato esprime cordoglio per la morte del giovane lavoratore, deceduto durante un intervento di manutenzione. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente
Redazione
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Pollino

Incendio a Papasidero, vietati rafting, canoa e pesca lungo il fiume Lao

Il sindaco Fiorenzo Conte interdice l’asta fluviale vicino ai focolai: possibili lanci aerei e cadute di massi, rami e detriti
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Schiavonea, accoltella il vicino e lancia una bombola dal balcone: fermato dai carabinieri

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Incendio ad Acri, il fronte del fuoco si allarga: chiesto un Canadair da Roma

Le fiamme continuano ad avanzare in località Sorbo. Il sindaco Pino Capalbo attiva il Centro operativo comunale e chiede il supporto dei comuni vicini
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Il fuoco minaccia anche il carcere di Castrovillari. Controlli sanitari e interventi a tutela dei detenuti

La garante regionale Russo ringrazia quanti hanno collaborato alla messa in sicurezza delle persone ospitate nella struttura: «Quanto accaduto dimostra che, dinanzi alle emergenze, la risposta più efficace nasce dalla collaborazione tra le istituzioni»
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L’incendio

Inferno sul Pollino: autostrada bloccata, fumi tossici e fiamme minacciano i centri abitati

Un vasto rogo assedia Castrovillari, Morano e Frascineto. Vigili del fuoco e Canadair in azione per salvare le aziende e l'area protetta, mentre il Comune emana un'ordinanza per la salute pubblica
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Incendio sulla Sp 257 a Carolei: residenti in strada per proteggere le proprie case dalle fiamme – VIDEO 

Gli abitanti di via Iove hanno abbandonato le case in via precauzionale e contenuto le fiamme in attesa dei soccorsi. Si fa largo il sospetto di un'origine dolosa del rogo
Paolo Mazza
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Processo Reset, Massimiliano D’Elia lascia il carcere: disposti i domiciliari con braccialetto elettronico

Accolta l’istanza dell’avvocato Fiorella Bozzarello. La misura sarà eseguita in un’abitazione del Nord Italia
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Crotone, controlli in mare: undici sanzioni e 3.800 euro di multe nel fine settimana

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