Incendi nel Pollino, le fiamme avanzano verso le vette della Manfriana: Canadair in azione | VIDEO

Fuggi fuggi dalla stazione di servizio, ma i canadair intervengono in tempo ed evitano esplosioni. Il sindaco Catapano: «Serve aiuto, a rischio le faggete sopra i 1200 metri e se cambiasse il vento, i roghi sfiorerebbero l’abitato»
Il giovane era impegnato in un intervento di manutenzione su un aerogeneratore quando è rimasto incastrato nel sistema dei motori a circa 60-70 metri d'altezza. Indaga la Procura di Cosenza. Un secondo lavoratore è sotto shock
Dall’affiliazione alla cosca Loielo di Gerocarne sino ai fatti di sangue per conto dei Patania di Stefanaconi. La trasferta a Reggio per uccidere e la conoscenza del boss Pantaleone Mancuso: «Rinaldo Loielo era per lui come un figlio»
Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, avanzano da Contrada San Nicola verso il centro abitato. Appello del primo cittadino Iacobini ai residenti: «State lontani dalle aree interessate dal rogo e agevolate i soccorsi»
Il Comitato del comune dell'Alto Tirreno cosentino chiede indagini ai pm di Paola e Lagonegro su presunte responsabilità e sulla gestione delle risorse: «Bisogna essere più tempestivi sul campo, altrimenti la macchina organizzativa funziona a metà»
La garante regionale Russo ringrazia quanti hanno collaborato alla messa in sicurezza delle persone ospitate nella struttura: «Quanto accaduto dimostra che, dinanzi alle emergenze, la risposta più efficace nasce dalla collaborazione tra le istituzioni»
La giunta autorizza le opposizioni alle decisioni del Giudice di Pace. L'amministrazione difende la legittimità del dispositivo SV3 per ridurre i sinistri stradali che in passato è stato oggetto di ricorsi