Marano Principato, cinque arresti per associazione al traffico di droga

Le macerie hanno occupato una parte consistente della carreggiata, rendendo impossibile il transito e creando una situazione di potenziale pericolo anche per il rischio di ulteriori cedimenti della struttura rimasta in piedi
Dopo Harry il maltempo non si è mai fermato e una perturbazione dopo l’altra ha colpito la nostra regione. Negli ultimi due giorni poi, i fenomeni estremi che stanno interessando soprattutto il Tirreno
Il magistrato precisa: «Stanco che i miei interventi vengano parcellizzati. Ho detto che la riforma conviene a chi appartiene a centri di potere». Critiche al procuratore da Tajani, Occhiuto, Sisto, Costa e le Camere Penali
La donna ha partorito la mattina del 7 gennaio scorso nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Lagonegro. Ma poco dopo ha cominciato a sentirsi male e due ore dopo è spirata, a soli 36 anni. Fatale, forse, una crisi cardiaca
Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state firmate dal gip del Tribunale di Catanzaro, Roberta Cafiero, su richiesta del pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Corrado Cubellotti
Circa un’ora fa si è verificata un’altra frana a Fuscaldo sulla strada provinciale che collega il paese alla località Pesco. Massima attenzione delle istituzioni, in queste ore, anche sul tratto di spiaggia a ridosso della ferrovia tra Fuscaldo e Paola, dove un’altra frana, ormai da giorni, minaccia i binari