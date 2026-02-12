Social
Cronaca

Marano Principato, cinque arresti per associazione al traffico di droga

Operazione antidroga a Marano Principato: cinque in carcere su ordine della Dda di Catanzaro. Sequestrati hashish, marijuana e cocaina.

12 febbraio, 2026
Società

Separazione carriere, Altieri spiega perché votare No al referendum di marzo

L’avvocato Giuseppe Altieri, portavoce del Comitato per il No, contesta la riforma: «Non cambia nulla nel processo, ma tocca la Costituzione e introduce un sistema complesso e rischioso»

 

12 febbraio 2026
Ore 14:11
Cronaca

Marano Principato, cinque arresti per associazione al traffico di droga

Operazione antidroga a Marano Principato: cinque in carcere su ordine della Dda di Catanzaro. Sequestrati hashish, marijuana e cocaina.

12 febbraio 2026
Ore 11:02
Maltempo

Frana sulla SP263 verso San Sosti, cede una carreggiata

Il cedimento si è verificato mentre sull’area insistono vento forte e piogge persistenti, condizioni che stanno mettendo a dura prova un territorio già provato dalle precipitazioni delle ultime ore
Redazione
Frana sulla SP263 verso San Sosti, cede una carreggiata\n
Critiche e risposta

Referendum, bufera su Gratteri dopo le parole sul Sì: «Mai detto che tutti i favorevoli sono delinquenti»

Il magistrato precisa: «Stanco che i miei interventi vengano parcellizzati. Ho detto che la riforma conviene a chi appartiene a centri di potere». Critiche al procuratore da Tajani, Occhiuto, Sisto, Costa e le Camere Penali
Ale. Tru.
Referendum, bufera su Gratteri dopo le parole sul Sì: «Mai detto che tutti i favorevoli sono delinquenti»\n
Emergenza maltempo

Saracena, frana su via della Fiumara: isolata la strada delle sorgenti

Massi sono precipitati sulla carreggiata, mentre un muro è collassato lungo la strada provinciale che collega il centro a Castrovillari
Redazione
Saracena, frana su via della Fiumara: isolata la strada delle sorgenti\n
La sentenza

Cetraro, non oltraggiò i carabinieri: assolto dal Tribunale di Paola

Stessa decisione per una seconda persona che si trovava in sua compagnia, accusata di essersi rifiutata di fornire le proprie generalità agli stessi militari
Redazione
Cetraro, non oltraggiò i carabinieri: assolto dal Tribunale di Paola\n
Dolore collettivo

Lutto cittadino a Santa Maria del Cedro e Scalea per Francesca Nepita

Domani i funerali nella chiesa della Santissima Trinità: bandiere a mezz’asta e stop agli eventi nei due comuni del Tirreno
Francesca Lagatta
Lutto cittadino a Santa Maria del Cedro e Scalea per Francesca Nepita\n
macabro ritrovamento

Amantea, il mar Tirreno restituisce un altro cadavere: è il secondo dopo quello di Scalea

Il corpo senza, vita in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto dagli uomini della Capitaneria di Porto. Al momento non è possibile stabilire sesso e provenienza geografica
Antonio Clausi
Amantea, il mar Tirreno restituisce un altro cadavere: è il secondo dopo quello di Scalea\n
Sentenza di primo grado

Piazza Bilotti, condanne e assoluzioni: Tucci e Alvaro colpevoli, Mario Occhiuto assolto

Il Tribunale di Cosenza chiude il primo grado sul cantiere: pene per due imputati sui capi 3 e 5, prescrizioni e assoluzioni sugli altri capi
Antonio Alizzi
Piazza Bilotti, condanne e assoluzioni: Tucci e Alvaro colpevoli, Mario Occhiuto assolto\n
Allerta meteo

Ciclone Nils, albero cade su un’auto a Rende: paura in via Verdi

Le raffiche di vento, accompagnate da pioggia battente, hanno messo a dura prova alberature e arredi urbani
Redazione
Ciclone Nils, albero cade su un’auto a Rende: paura in via Verdi\n
Allerta meteo

Ciclone Nils sulla Calabria: piogge, vento fino a 140 km/h e mareggiate

Le precipitazioni stanno interessando le aree Tirreniche della Regione per poi espandersi nelle aree interne e Joniche specie Catanzaresi e Reggine
Salvatore Lia
Ciclone Nils sulla Calabria: piogge, vento fino a 140 km/h e mareggiate\n
DOMANI L’ULTIMO SALUTO

Scalea, domani i funerali di Francesca Nepita: «Nel dare la vita ha compiuto il più grande atto d’amore»

La donna ha partorito la mattina del 7 gennaio scorso nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Lagonegro. Ma poco dopo ha cominciato a sentirsi male e due ore dopo è spirata, a soli 36 anni. Fatale, forse, una crisi cardiaca
Francesca Lagatta
Scalea, domani i funerali di Francesca Nepita: «Nel dare la vita ha compiuto il più grande atto d’amore»\n
Le carte dell’inchiesta

Blitz antidroga tra Marano e Cosenza: cinque arresti all’alba | NOMI

Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state firmate dal gip del Tribunale di Catanzaro, Roberta Cafiero, su richiesta del pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Corrado Cubellotti
Antonio Alizzi
Blitz antidroga tra Marano e Cosenza: cinque arresti all’alba | NOMI\n
Massima allerta

Paura a Sant’Agata di Esaro, frana sulla strada provinciale: si stacca un pezzo di asfalto

Circa un’ora fa si è verificata un’altra frana a Fuscaldo sulla strada provinciale che collega il paese alla località Pesco. Massima attenzione delle istituzioni, in queste ore, anche sul tratto di spiaggia a ridosso della ferrovia tra Fuscaldo e Paola, dove un’altra frana, ormai da giorni, minaccia i binari
Francesca Lagatta
Paura a Sant’Agata\u00A0di Esaro, frana sulla strada provinciale: si stacca un pezzo di asfalto\n
Maltempo Calabria

Ciclone Nils, allerta arancione sul Tirreno: Papasidero chiude scuole, Lao e Grotta del Romito

Provvedimento del sindaco per il 13 febbraio: vietato l’accesso al fiume Lao e ai suoi affluenti, stop alle attività scolastiche e chiusura del sito archeologico.
Redazione
Ciclone Nils, allerta arancione sul Tirreno: Papasidero chiude scuole, Lao e Grotta del Romito\n
Allerta arancione

Calabria nella morsa del ciclone Nils: confermate scuole chiuse, ecco i Comuni – LIVE

Nuove ordinanze nei centri costieri e interni dopo l’aggiornamento del bollettino di criticità regionale
Redazione
Calabria nella morsa del ciclone Nils: confermate scuole chiuse, ecco i Comuni – LIVE\n
L’inchiesta

Cosenza, arrestato il vicepresidente del Consiglio comunale Roberto Sacco: accuse di estorsione e maltrattamenti

Ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip su richiesta della Procura di Cosenza. L’indagato si trova nella casa circondariale di via Popilia. Domani l’interrogatorio di garanzia
Antonio Alizzi
Cosenza, arrestato il vicepresidente del Consiglio comunale Roberto Sacco: accuse di estorsione e maltrattamenti\n
Violenza domestica

Maltrattamenti e lesioni alla moglie: misura cautelare per un uomo nel Cosentino

Provvedimento del Gip su richiesta della Procura di Cosenza dopo l’aggressione del 23 gennaio: la donna riportò ferite guaribili in 30 giorni
Redazione
Maltrattamenti e lesioni alla moglie: misura cautelare per un uomo nel Cosentino\n
ALLERTA ARANCIONE

Il maltempo si abbatte sul Tirreno, frana sulla strada provinciale a Fuscaldo: traffico interrotto

L’amministrazione comunale: al momento non è possibile intervenire per la messa in sicurezza e la rimozione del materiale, lo smottamento è ancora in corso
Francesca Lagatta
Il maltempo si abbatte sul Tirreno, frana sulla strada provinciale a Fuscaldo: traffico interrotto\n
Allerta meteo

Mareggiate in arrivo, il sindaco di Cetraro Aieta spiega l’emergenza sul lungomare: «Sabbia per smorzare la furia del mare» – VIDEO

Il sindaco di Cetraro in un video chiarisce gli interventi in corso alla Marina: sversamento temporaneo di sabbia sotto il muro paraonde in attesa della perturbazione annunciata

Redazione
Mareggiate in arrivo, il sindaco di Cetraro Aieta spiega l’emergenza sul lungomare: «Sabbia per smorzare la furia del mare» – VIDEO
Maltempo

Frana a Fuscaldo, chiusa la provinciale per Pesco: versante ancora instabile

Il movimento del terreno è ancora in atto. Proprio per questa ragione non è possibile intervenire nell’immediato per la messa in sicurezza della zona
Francesca Lagatta
Frana a Fuscaldo, chiusa la provinciale per Pesco: versante ancora instabile\n
Giustizia e sicurezza

Referendum e decreto sicurezza, Le Pera attacca: «Nessun vantaggio per il No. Il trattenimento senza giudice è uno strappo costituzionale»

Il presidente della Camera penale di Cosenza critica la modifica del quesito da parte della Cassazione e l’ultimo decreto sicurezza: «Si rompe l’equilibrio tra garanzie e repressione»
Redazione
Referendum e decreto sicurezza, Le Pera attacca: «Nessun vantaggio per il No. Il trattenimento senza giudice è uno strappo costituzionale»\n
