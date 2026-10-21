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Cronaca

SS 107, allagato un tratto di strada. Intervengono i Vigili del Fuoco

21 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
misure cautelari

Mendicino, tentato omicidio. Due persone finiscono agli arresti domiciliari

Operazione della Squadra Mobile di Cosenza: ricostruita la violenta faida e il blitz punitivo scaturiti da una rissa nella movida ad aprile 2025
Redazione
Mendicino, tentato omicidio. Due persone finiscono agli arresti domiciliari\n
L’inchiesta

Catanzaro, aste giudiziarie pilotate e truffe sui fondi Ue, la Dda chiude le indagini su 51 persone - NOMI

Nel mirino un presunto sistema con base operativa a Caraffa di Catanzaro, tra accordi per condizionare le vendite immobiliari, intestazioni fittizie e riciclaggio. Contestate anche agevolazioni a storiche famiglie di ’ndrangheta
Alessia Truzzolillo
Catanzaro, aste giudiziarie pilotate e truffe sui fondi Ue, la Dda chiude le indagini su 51 persone - NOMI\n
Inchiesta a Milano

La banca occulta di ’ndrangheta, camorra e mafia foggiana, 30 arresti: riciclaggio con le criptovalute e 21 milioni sequestrati

Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Italia, Spagna e Svizzera: contestati oltre 110 milioni di euro di fatture false e un riciclaggio internazionale da 68 milioni. Ai domiciliari anche l’autista dell’ufficio Gip di Milano accusato di accessi abusivi e rivelazione di segreto. Coinvolto un avvocato
P. P. P.
La banca occulta\u00A0di ’ndrangheta, camorra e mafia foggiana,\u00A030 arresti: riciclaggio con le criptovalute e 21 milioni sequestrati\n
Mobilitazione sospesa

Revocato lo sciopero dei Tir, decisione in serata dopo sei giorni di blocchi: «Ora risposte o il 27 ripartiremo con più forza»

La scelta è maturata in serata, a seguito di un confronto convocato nel presidio di Lamezia Terme da Fedralog. Si è deciso per lo scioglimento dei presidi, per domani è atteso un Cdm che dovrà adottare misure urgenti per il settore dei trasporti e agricoltura
Luana Costa
Revocato lo sciopero dei Tir,\u00A0decisione in serata dopo sei giorni di blocchi:\u00A0«Ora risposte o il 27 ripartiremo con più forza»\n

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Front office al Tribunale di Cosenza, mille firme in due giorni per dire no

Roberto Le Pera denuncia un «doppio binario» nell’accesso alle cancellerie. La Camera penale contesta la prenotazione obbligatoria per difensori e utenti.

20 ottobre 2026
Ore 13:30
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Rende, presidio permanente dei manifestanti contro il caro vita

19 ottobre 2026
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La requisitoria

Inchiesta Glicine-Acheronte, invocate 96 condanne e 4 assoluzioni: chiesti 21 anni per Sculco e 6 per Oliverio - NOMI

Il pm Alessandro Rho ha richiesto anche una condanna a 4 anni e 6 mesi per l'ex vice presidente calabrese Nicola Adamo, e per l’ex consigliere Sebi Romeo. Cinque anni invocati per Flora Sculco, 3 anni e 6 mesi per Domenico Pallaria
Alessia Truzzolillo
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Primo grado

Omicidio Aquino, concluse le discussioni delle difese: «Cufone non è attendibile». Domani la sentenza a Cosenza

Quasi nove ore di udienza davanti alla Corte d’Assise presieduta dal presidente Lucente. Contestate l’attendibilità del (presunto) collaboratore poi deceduto e la ricostruzione degli spostamenti degli imputati
Antonio Alizzi
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Appello alla prefettura

Calabria, supermercati Coop con gli scaffali vuoti: «Rifornimenti bloccati, tagliano le gomme ai camion nei blocchi illegali»

L’allarme di Gino Noto, ad di Az spa: ortofrutta e pescheria scarseggiano, con i tir bloccati nei presidi. «Se la situazione non finisce subito ci saranno seri problemi». Chiesto un intervento per ripristinare le consegne
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Continui disagi

Belvedere Marittimo, scuole chiuse il 22 e 23 ottobre per i disagi nei trasporti

Il sindaco Vincenzo Cascini ha disposto la sospensione delle attività in tutti gli istituti dopo le segnalazioni di dirigenti e famiglie
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Pedopornografia online, oltre 800 video sequestrati: domiciliari per un uomo di Corigliano Rossano

L’indagine coordinata dalla Procura di Catanzaro è partita dal monitoraggio delle piattaforme di messaggistica. Vietato l’uso di strumenti di comunicazione
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Controlli nel Rossanese

Corigliano-Rossano, pistola con matricola punzonata e munizioni in casa: arrestato un 45enne

L’arma semiautomatica sarà sottoposta ad accertamenti balistici. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Castrovillari
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Il caso

San Giovanni in Fiore, la denuncia del giornalista Francesco Oliverio: «Aggredito dal sindaco Barile»

Il collega riferisce di epiteti irriferibile e un tentativo di aggressione fisica: «Non riferisco i fatti per paura ma perché ho una dignità». La solidarietà dell’editore del network LaC Domenico Maduli
Redazione Cronaca
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colpo di scena

Clamoroso al processo Reset, bocciati i ricorsi della Dda: Manna e altri imputati già assolti | I NOMI

Errore procedurale della pubblica accusa rilevato dalla Corte d’Appello di Catanzaro: i reclami erano stati presentati solo in forma cartacea
Antonio Alizzi
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Caro carburanti, in Calabria è (anche) emergenza rifiuti: raccolta a rischio in diversi comuni

Dalla sospensione del servizio a Praia a Mare e San Nicola Arcella alle criticità di Catanzaro, Lamezia Terme, Crotone e di alcuni comuni del Vibonese. Ad Acri, questa mattina, la raccolta è stata regolare, ma resta l’incognita sui prossimi giorni
Francesco Roberto Spina
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Parco del Pollino

Papasidero, sorpreso ad abbandonare e bruciare rifiuti nel Parco: denunciato un uomo

L’area di località Tremoli era monitorata da tempo per ripetuti abbandoni. I militari hanno individuato un uomo mentre depositava sacchi di rifiuti e li incendiava. Rinvenuti plastica, secchi di vernice e bancali in legno
Redazione
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maltempo

Strada allagata e detriti sulla carreggiata, chiuso un tratto della SS 107 | VIDEO

Gli automobilisti sono stati soccorsi dalle squadre dei Vigili del Fuoco. La strada statale è attualmente chiusa al traffico
Redazione
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anonima incendi

Corigliano Rossano, due auto in fiamme nella notte: colpiti un avvocato e una guardia giurata

Una Range Rover e una Volkswagen Golf distrutte dalle fiamme tra Schiavonea e lo Scalo di Corigliano. Entrambi i proprietari avevano già subito episodi analoghi. Si fa strada l'ipotesi dolosa, mentre i carabinieri cercano elementi utili alle indagini
Matteo Lauria
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Le motivazioni

‘Ndrangheta a Cosenza, la Cassazione annulla il ricalcolo della pena per Roberto Pagano: nuovo giudizio a Catanzaro

Accolto il ricorso della Procura: non motivato l’aumento di un anno per ciascuno dei due omicidi riuniti in continuazione
Antonio Alizzi
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La decisione

Truffa del finto nipote a una 93enne di Castrovillari, quattro giovani in carcere dopo il fermo ad Acri

Il provvedimento del gip segna un nuovo sviluppo nell’indagine partita dalla segnalazione di un vicino della vittima. I quattro erano stati intercettati ad Acri da carabinieri e polizia locale: il denaro sottratto all’anziana è stato interamente recuperato
Redazione
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Tragedia sfiorata

Paura a Falerna, camion si schianta allo svincolo dell’A2 a pochi metri dal presidio dei manifestanti

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha prima urtato un altro veicolo finendo poi la sua corsa contro un palo della luce
Redazione Cronaca
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Le ripercussioni

Emergenza carburanti in Calabria, ad Acri rischia di fermarsi la raccolta dei rifiuti

Dopo i disagi ai distributori e le difficoltà di approvvigionamento nei supermercati, la crisi investe anche i servizi essenziali. Ecoross segnala l'esaurimento delle scorte di gasolio e il possibile stop da mercoledì 21 ottobre
F.R.S.
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Viabilità temporaneamente interrotta

Incendio sulla statale 504 di Mormanno, strada chiusa in entrambe le direzioni

Stop alla circolazione tra i chilometri 25 e 29 per consentire l’intervento dei Canadair. Deviazioni segnalate dal personale Anas
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Il verdetto

Castrolibero, prescrizione per Esposito e Foggetti nel procedimento sul voto di scambio politico-mafioso  

Il gup distrettuale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere. I due imputati erano già stati assolti dall’accusa associativa
Antonio Alizzi
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Barca in fiamme al largo della costa cosentina, nube nera visibile dalla terraferma: salvati tutti gli occupanti

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Sciopero dei camionisti, primi scaffali vuoti a Cosenza: scarseggiano frutta, verdura e latte fresco

I blocchi stradali e il fermo delle consegne iniziano a farsi sentire nei supermercati della città, con difficoltà soprattutto per i prodotti freschi. Per ora reggono le scorte di alimenti a lunga conservazione, ma resta l’incognita sui prossimi rifornimenti
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