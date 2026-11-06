Stasi a LaC: «Giorni bui, resto grato per l’operazione antimafia»

Il provvedimento del Tribunale di Catanzaro riguarda una cosentina condannata in primo grado nel processo Reset e coinvolta nell'inchiesta Recovery. Il denaro era stato trovato durante una perquisizione nel dicembre 2023
La Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo ritenuto il capo della cosca di Gallico, e ai domiciliari per Antonino Bilardi. L'inchiesta della Procura guidata da Giuseppe Borrelli svela il soffocante controllo del territorio: dalle estorsioni ai commercianti e per i veglioni di Capodanno, alla gestione della festa patronale e all'intestazione fittizia di imprese e veicoli
Dall'obbligo di consegnare quotidianamente il pescato migliore ai controlli sulle banchine dei porti. Le carte della Dda svelano come la consorteria di Cirò e la 'ndrina di Cariati dominavano l'intero settore ittico
Dai summit nelle campagne della Piana di Gioia Tauro agli agguati ai Carabinieri, la sentenza d’Appello bis del processo ’Ndrangheta stragista ricostruisce l’alleanza tra il mandamento di Brancaccio e i vertici calabresi. Tre attacchi armati, una strategia terroristica e un obiettivo: piegare le istituzioni e ottenere benefici per i detenuti mafiosi
La notizia si è diffusa rapidamente in città e la reazione di chi, fin dall’inizio, ha continuato a manifestare sostegno al primo cittadino, indagato nell’ambito dell’inchiesta Ginestra, non si è fatta attendere
Il Gip ha revocato la misura degli arresti domiciliari anche per l’uomo che secondo la DDA di Catanzaro avrebbe fatto da intermediario tra il sindaco Stasi e il procacciatore di voti Annibale Matalone, in cambio di assunzioni al Comune di Corigliano Rossano
La studentessa etiope di 28 anni è scomparsa il 16 ottobre dal campus dell'Unical. “A Chi l'ha visto?” il racconto di una collega: «Si sentiva spaventata e mi aveva chiesto di accompagnarla per delle visite». L’appello del fratello Jonas: «Torna a casa, ti aspettiamo»
Durante le perquisizioni rinvenuti cinque fucili, alcuni con matricola abrasa, una canna di fucile, una pistola, n. 116 cartucce di varie marche e calibro, kg. 3,100 di hashish, gr. 230 di eroina, gr. 35 di cocaina, n. 1 bilancino elettronico,
Gianluigi Greco, in apprensione per la studentessa etiope: «Seguo l’evoluzione delle ricerche. Varate in sinergia con l’amministrazione di Rende, maggiori presidi di vigilanza e di assistenza ed ascolto dei ragazzi». Appello a chiunque abbia notizie utili a ritrovare la giovane a farsi avanti
Nasce a Corigliano il comitato "Giù le mani dal Frecciarossa”. Al centro della protesta i lavori alla galleria Santomarco e il timore di perdere uno dei pochi collegamenti veloci con il Nord. Appello alla Regione: «Non si può continuare a penalizzare un intero territorio»