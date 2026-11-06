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Cronaca

Stasi a LaC: «Giorni bui, resto grato per l’operazione antimafia»

Flavio Stasi parla in esclusiva a LaC dopo la revoca dei domiciliari: la sofferenza della famiglia, il sostegno ricevuto e il giudizio sull’operazione antimafia.

6 novembre, 2026
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Flavio Stasi · corigliano rossano
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Omicidio Madera, Maestri si accusa: «Ho partecipato personalmente». Il racconto della trappola

Dall’incarico attribuito a «Semiasse» all’appuntamento per un’arma: i verbali ricostruiscono l’agguato, tra dettagli e qualche rettifica
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Cosenza, sequestro da 400mila euro a Silvia Guido. È ritenuta vicina al clan Lanzino-Ruà-Patitucci | VIDEO

Il provvedimento del Tribunale di Catanzaro riguarda una cosentina condannata in primo grado nel processo Reset e coinvolta nell'inchiesta Recovery. Il denaro era stato trovato durante una perquisizione nel dicembre 2023
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Blitz a Gallico, in manette il boss Cartisano: dalle estorsioni al controllo del quartiere, il comando anche dal carcere

La Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo ritenuto il capo della cosca di Gallico, e ai domiciliari per Antonino Bilardi. L'inchiesta della Procura guidata da Giuseppe Borrelli svela il soffocante controllo del territorio: dalle estorsioni ai commercianti e per i veglioni di Capodanno, alla gestione della festa patronale e all'intestazione fittizia di imprese e veicoli
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Caso Stasi, se gli indizi cambiano peso: così il gip smonta la misura che aveva firmato pochi giorni prima

Dalla presunta intermediazione alla sospetta millanteria di Curia: perché il giudice revoca le misure sul capo 7, contro il parere della Dda di Catanzaro
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De Lorenzo accoglie la richiesta della minoranza. Il sindaco contatterà il prefetto lunedì per pianificare la riunione sulla sicurezza
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Il sindaco di Corigliano-Rossano racconta la sofferenza della famiglia e ringrazia per la solidarietà: «La vicinanza della comunità ci ha sorretto»
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La ’ndrangheta e il monopolio del mare: il pizzo sulla flotta peschereccia e il racket del pesce tra Cariati e Cirò

Dall'obbligo di consegnare quotidianamente il pescato migliore ai controlli sulle banchine dei porti. Le carte della Dda svelano come la consorteria di Cirò e la 'ndrina di Cariati dominavano l'intero settore ittico
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Rende, no a un distributore di carburanti vicino alla scuola elementare di Sant’Agostino

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della condotta del Comune, che nel 2025 aveva modificato il regolamento comunale sugli impianti di carburante
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Reset, la Procura generale va in Cassazione: scontro totale sull’appello depositato su carta

I magistrati Cava e Cubellotti impugnano l’inammissibilità: per l’accusa, il guasto informatico consentiva il deposito cartaceo senza ulteriori invii
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Revocati gli arresti domiciliari al sindaco di Corigliano-Rossano, ma l'inchiesta per scambio elettorale politico-mafioso prosegue, mentre resta aperta la riflessione sulla presunzione d'innocenza
Tommaso Scicchitano
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Stragi, il patto tra Cosa Nostra e ’Ndrangheta: «Clan calabresi in guerra con lo Stato sull’asse Piromalli-Graviano»

Dai summit nelle campagne della Piana di Gioia Tauro agli agguati ai Carabinieri, la sentenza d’Appello bis del processo ’Ndrangheta stragista ricostruisce l’alleanza tra il mandamento di Brancaccio e i vertici calabresi. Tre attacchi armati, una strategia terroristica e un obiettivo: piegare le istituzioni e ottenere benefici per i detenuti mafiosi
P. P. P.
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Revoca dei domiciliari

Stasi libero: «Felice di questa inchiesta, la questione del sindaco di Corigliano Rossano sarà affrontata con calma»

L’abbraccio della comunità al sindaco di Corigliano Rossano dopo la revoca dei domiciliari: «Fiducia nella giustizia? Sì, ma moralmente non è facile»
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Inchiesta Ginestra

Scambio elettorale politico-mafioso a Corigliano Rossano, il Gip revoca i domiciliari a Lucisano. Mingrone resta ai domiciliari per le altre accuse

Il giudice di Catanzaro ha rivalutato gli indizi dopo l'interrogatorio e il ritrovamento di un registro con la stima dei voti. Lucisano, assistito dall'avvocato Aldo Zagarese, torna libero

Matteo Lauria
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I festeggiamenti

Flavio Stasi è libero: sorrisi e abbracci davanti all’abitazione del sindaco dopo la revoca della misura cautelare

La notizia si è diffusa rapidamente in città e la reazione di chi, fin dall’inizio, ha continuato a manifestare sostegno al primo cittadino, indagato nell’ambito dell’inchiesta Ginestra, non si è fatta attendere
Mariassunta Veneziano
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Inchiesta Ginestra

Voto di scambio politico-mafioso a Corigliano Rossano, ecco perché il Gip di Catanzaro ha revocato le misure a Stasi, Curia e Matalone

Per il giudice l’esistenza del presunto patto deve essere riletto alla luce delle spiegazioni degli indagati
Matteo Lauria
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La decisione

Inchiesta Ginestra, torna in libertà anche Vincenzo Curia

Il Gip ha revocato la misura degli arresti domiciliari anche per l’uomo che secondo la DDA di Catanzaro avrebbe fatto da intermediario tra il sindaco Stasi e il procacciatore di voti Annibale Matalone, in cambio di assunzioni al Comune di Corigliano Rossano
Matteo Lauria
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Operazione Ginestra

Flavio Stasi torna libero, revocati i domiciliari. Al gip aveva detto: «Non conosco Annibale Matalone né ho il suo numero di telefono»

Il gip distrettuale di Catanzaro Fabiana Giacchetti revoca la misura dopo l’interrogatorio. Il sindaco di Corigliano Rossano ha negato di conoscere Annibale Matalone
Antonio Alizzi
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La lettera ritrovata dagli inquirenti e i timori di Rahel prima della scomparsa: «Aveva paura di qualcuno»

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