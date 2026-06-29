Social
Home page>Economia e Lavoro>Giancarlo Greco: «L'UE n...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro

Giancarlo Greco: «L'UE non difende l'agricoltura italiana»

Secondo il presidente di Unimpresa il caporalato è legato ai bassi margini di guadagno degli imprenditori agricoli minacciati dalla concorrenza sleale

29 giugno, 2026
ULTIMA ORA
L’incontro

Le PMI del Mezzogiorno guardano al futuro: all'Unical il primo Forum nazionale di Confapi

Il 3 luglio l'Aula Caldora ospiterà istituzioni, imprese, accademici e rappresentanti del Governo. Al centro del confronto innovazione, intelligenza artificiale, ZES Unica, transizione energetica e sviluppo del Sud
Redazione
Le PMI del Mezzogiorno guardano al futuro: all'Unical il primo Forum nazionale di Confapi\n
AREA URBANA

Turismo, Cosenza prova a cambiare passo: nasce "Cosenza Connect", il piano per trasformare la città in una destinazione integrata

Domani a Palazzo dei Bruzi la presentazione del programma strategico voluto dall'Amministrazione comunale. Coinvolti imprese, università, operatori culturali, strutture ricettive e commercianti
Redazione
Turismo, Cosenza prova a cambiare passo: nasce \"Cosenza Connect\", il piano per trasformare la città in una destinazione integrata\n
Pagamenti online

Boom di acquisti con la formula “buy now, pay later”, è la modalità più utilizzata dalla generazione Z

Pagamenti in 3 rate e senza interessi e direttamente sull’app. Oltre il 53% del Bnpl finanzia acquisti di elettronica e prodotti per la persona
Carmelo Idà
Boom di acquisti con la formula “buy now, pay later”, è la modalità più utilizzata dalla generazione Z\n
Bilancio positivo

Fuscaldo Sun Spirit chiude e fa il pieno di visitatori: la Calabria brinda alle sue eccellenze

VIDEO | Successo per la terza edizione della rassegna dedicata ad amari, liquori, vino e cultura mediterranea: degustazioni, masterclass, inclusione e confronto hanno animato il borgo tirrenico
Francesco Graziano
Fuscaldo Sun Spirit chiude e fa il pieno di visitatori: la Calabria brinda alle sue eccellenze\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Economia e Lavoro

Giancarlo Greco: «L'UE non difende l'agricoltura italiana»

29 giugno 2026
Ore 14:01
Giancarlo Greco: «L'UE non difende l'agricoltura italiana»
Cronaca

Incendio a Zumpano, fiamme vicino alle case

29 giugno 2026
Ore 09:26
Incendio a Zumpano, fiamme vicino alle case
Società

Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»

Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»

26 giugno 2026
Ore 09:08
Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»
Società

Carcere di Cosenza, Le Pera: «La rimozione dei plexiglass è solo il primo passo»

Il presidente della Camera Penale richiama il tema della dignità dei detenuti e rilancia l’emergenza sovraffollamento

26 giugno 2026
Ore 14:28
Carcere di Cosenza, Le Pera: «La rimozione dei plexiglass è solo il primo passo»
Società

Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»

Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»

26 giugno 2026
Ore 09:08
Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»
Società

Carcere di Cosenza, Le Pera: «La rimozione dei plexiglass è solo il primo passo»

Il presidente della Camera Penale richiama il tema della dignità dei detenuti e rilancia l’emergenza sovraffollamento

26 giugno 2026
Ore 14:28
Carcere di Cosenza, Le Pera: «La rimozione dei plexiglass è solo il primo passo»
Economia e Lavoro

Giancarlo Greco: «L'UE non difende l'agricoltura italiana»

29 giugno 2026
Ore 14:01
Giancarlo Greco: «L'UE non difende l'agricoltura italiana»
Cronaca

Incendio a Zumpano, fiamme vicino alle case

29 giugno 2026
Ore 09:26
Incendio a Zumpano, fiamme vicino alle case
Società

Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»

Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»

26 giugno 2026
Ore 09:08
Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»
Società

Carcere di Cosenza, Le Pera: «La rimozione dei plexiglass è solo il primo passo»

Il presidente della Camera Penale richiama il tema della dignità dei detenuti e rilancia l’emergenza sovraffollamento

26 giugno 2026
Ore 14:28
Carcere di Cosenza, Le Pera: «La rimozione dei plexiglass è solo il primo passo»
Economia e Lavoro

Giancarlo Greco: «L'UE non difende l'agricoltura italiana»

29 giugno 2026
Ore 14:01
Giancarlo Greco: «L'UE non difende l'agricoltura italiana»
Cronaca

Incendio a Zumpano, fiamme vicino alle case

29 giugno 2026
Ore 09:26
Incendio a Zumpano, fiamme vicino alle case
Fondi pubblici

Strade, dalla Regione 31 milioni di euro a 212 Comuni calabresi: l’elenco completo provincia per provincia

Risorse fino a 150mila euro per ciascun ente beneficiario (fino a 15mila abitanti) per progetti di manutenzione stradale immediatamente cantierabili. I fondi erogati nell’ambito del Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali
Enrico De Girolamo
Strade, dalla Regione 31 milioni di euro a 212 Comuni calabresi: l’elenco completo provincia per provincia\n
L’editoriale

Per Bankitalia la Calabria cresce ma sta perdendo il suo futuro: senza una strategia per lo spopolamento rischia il crollo

Nonostante alcuni segnali positivi sul fronte economico, la fuga dei giovani resta la grande emergenza (160mila negli ultimi anni). Servono strategie concrete per consentire ai nostri ragazzi di restare e costruire il proprio domani qui

Franco Laratta
Per Bankitalia la Calabria cresce ma sta perdendo il suo futuro: senza una strategia per lo spopolamento rischia il crollo
Jonio cosentino

Olivicoltura, confronto a Corigliano-Rossano: istituzioni e imprese insieme per rilanciare il settore

Sala gremita di olivicoltori, frantoiani e associazioni. Focus su crisi del mercato, controlli, investimenti e valorizzazione dell'olio calabrese.
Matteo Lauria
Olivicoltura, confronto a Corigliano-Rossano: istituzioni e imprese insieme per rilanciare il settore\n
Sindacati

Fondi Ue Calabria, Cisl chiede accelerazione della spesa e qualità degli interventi

Lavia: «Programma da 2,9 miliardi, ma serve uno sforzo straordinario. Stop alla frammentazione delle risorse»
Redazione
Fondi Ue Calabria, Cisl chiede accelerazione della spesa e qualità degli interventi\n
Intelligenza artificiale

La prima chat Gpt europea sarà made in Calabria, l’Unical lancia la sfida: «Qui ci sono le condizioni ideali»

L’ateneo di Arcavacata lancia la sfida all’egemonia digitale dei colossi informatici attraverso la multinazionale Dectar guidata da Stefan Umit Uygur, originario di Castrolibero ed allievo del rettore Gianluigi Greco
Salvatore Bruno
La prima chat Gpt europea sarà made in Calabria,\u00A0l’Unical\u00A0lancia la sfida: «Qui ci sono le condizioni ideali»\n
vetrina di eccellenza

Fuscaldo Sun Spirit, al via la terza edizione. Gallo: «Siamo leader nazionali degli amari, anche da qui nasce l’orgoglio calabrese»

Il programma della manifestazione non è un semplice elenco di appuntamenti dedicati ai liquori e ai distillati, ma un viaggio multisensoriale che intreccia degustazioni, laboratori sensoriali, incontri ravvicinati, masterclass e musica 
Francesco Graziano
Fuscaldo Sun Spirit, al via la terza edizione. Gallo:\u00A0«Siamo leader nazionali degli amari, anche da qui nasce l’orgoglio calabrese»\n
Piano nazionale

Aree dismesse e in disuso, oltre 17 milioni alla Calabria: finanziati sei Comuni, c’è anche Nardodipace

Il programma nazionale da circa 210 milioni punta alla rigenerazione e al rilancio economico di aree sottoutilizzate. La quota maggiore va alla provincia cosentina con tre Municipi ammessi, poi quelle di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria con un progetto ciascuno
E.D.G.
Aree dismesse e in disuso, oltre 17 milioni alla Calabria: finanziati sei Comuni, c’è anche Nardodipace\n
Stangata sulle famiglie

Caro benzina, in Calabria 316 violazioni in un anno: prezzi irregolari e 135 anomalie sotto indagine

Controlli della Guardia di finanza in 211 distributori: 79 ispezioni hanno rilevato irregolarità. Il Codacons chiede sanzioni e un tavolo regionale: «Il caro carburanti non era una percezione»
Redazione Attualità
Caro benzina, in Calabria 316 violazioni in un anno: prezzi irregolari e 135 anomalie sotto indagine\n
Sulla costa

«Chi arriva in Calabria deve sentirsi a casa, l’accoglienza è la nostra forza»: l’estate dei balneari tra sacrifici e speranze

Tra cambiamenti nelle abitudini delle vacanze ed erosione costiera, gli stabilimenti balneari della costa ionica affrontano nuove sfide. Parla il gestore di un lido a Roccella: «Dobbiamo continuare a puntare sulla qualità»
Francesco Perri
«Chi arriva in Calabria deve sentirsi a casa, l’accoglienza è la nostra forza»:\u00A0l’estate dei balneari tra sacrifici e speranze\n
Sanità e lavoro

Sanità calabrese, firmati tre accordi per personale, pronto soccorso e prestazioni aggiuntive

La FP CISL Calabria esprime soddisfazione: 3 milioni per le Risorse aggiuntive regionali e linee guida uniformi nelle aziende
Redazione
Sanità calabrese, firmati tre accordi per personale, pronto soccorso e prestazioni aggiuntive\n
Il report

Rapporto banca d’Italia, la Camera di Commercio di Cosenza: «Il Sud non è fermo»

Il rappresentante ABI in CCIA Nicola Paldino: «Dati di crescita incoraggianti, che però devono diventare strutturali»
Patrizia De Napoli
Rapporto banca d’Italia, la Camera di Commercio di Cosenza: «Il Sud non è fermo»\n
la sentenza

Bonus Sud, lo dice la Corte di Giustizia Tributaria: anche le imprese agricole ne hanno diritto 

Importante decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado di Cosenza: i benefici del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno spettano anche agli operatori del settore primario
Salvatore Bruno
Bonus Sud, lo dice la Corte di Giustizia Tributaria: anche le imprese agricole ne hanno diritto\u00A0\n
Troppe violazioni

Calabria, operai al lavoro sotto 35 gradi nonostante il divieto: la Fillea-Cgil denuncia decine di cantieri

Il sindacato segnala violazioni dell'ordinanza anti-caldo entrata in vigore il 10 giugno e annuncia esposti agli ispettori. «Gli operai continuano a lavorare nelle ore più rischiose, servono controlli immediati e il sequestro delle aree fuorilegge»
Redazione Cronaca
Calabria, operai al lavoro sotto 35 gradi nonostante il divieto: la Fillea-Cgil denuncia decine di cantieri\n
famiglie a rischio

Amaco, scontro totale tra sindacati e Consorzio Autolinee. Salta l’acquisizione?

Le organizzazioni dei lavoratori non accettano la prospettiva di assorbimento di soli 95 lavoratori su 110 nel ramo d’azienda principale del Tpl. Ultimo atto il primo luglio per «la mera sottoscrizione del verbale di mancato accordo»
Antonio Clausi
Amaco,\u00A0scontro totale tra sindacati e Consorzio Autolinee.\u00A0Salta l’acquisizione?\n
Sindacato e territorio

La CISL Cosenza chiude il primo ciclo di assemblee zonali: ecco la nuova piattaforma territoriale

Da San Demetrio Corone a Castrovillari, il percorso proseguirà con nuovi incontri in diversi centri della provincia
Redazione
La\u00A0CISL Cosenza chiude il primo ciclo di assemblee zonali: ecco la nuova piattaforma territoriale\n
Sanità e lavoro

Asp Cosenza cerca operatori socio sanitari per Cariati: domande entro il 4 luglio

Pubblicata una manifestazione d’interesse urgente per assunzioni a tempo pieno e determinato di OSS
Redazione
Asp Cosenza cerca operatori socio sanitari per Cariati: domande entro il 4 luglio\n
L’elezione

Uil Calabria, Mariaelena Senese confermata segretaria generale del sindacato confederale

Su proposta del segretario nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri, il congresso si è espresso all’unanimità la favore di colei che ha guidato l’organizzazione regionale negli ultimi due anni. Nominata anche la segreteria regionale.
Uil Calabria, Mariaelena Senese confermata segretaria generale del sindacato confederale\n\n\n
Il congresso

Bombardieri (Uil) a Maierato: «La strage di Amendolara? Non è caporalato, è tratta degli schiavi»

ll segretario nazionale del sindacato: «Si deve parlare di mafia calabrese, più che di mafia pakistana». La proposta di Mariaelena Senese (Uil Calabria) contro la fuga dei giovani: «Bisogna ridurre l’Irpef agli under 35»
Redazione
Bombardieri (Uil) a Maierato:\u00A0«La strage di Amendolara? Non è caporalato, è tratta degli schiavi»\n
Esodo senza fine

Giovani in fuga dal Mezzogiorno: opportunità di lavoro e stipendi più alti spingono gli under 35 verso il Nord

L'analisi dei dati Istat elaborati dal Sole 24 Ore fotografa un fenomeno in costante crescita: il Sud perde laureati e manager mentre aumentano gli squilibri demografici e le prospettive si concentrano altrove
Redazione Economia
Giovani in fuga dal Mezzogiorno: opportunità di lavoro e stipendi più alti spingono gli under 35 verso il Nord\n
LA DENUNCIA

«Pagamenti in ritardo e diritti negati»: i dottorandi chiedono risposte

L'Usb denuncia una situazione di precarietà che riguarda i giovani ricercatori: sotto accusa i ritardi nelle maggiorazioni per i periodi di ricerca all'estero, l'incertezza nei pagamenti e il costo dei servizi
Redazione
«Pagamenti in ritardo e diritti negati»: i dottorandi chiedono risposte\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Movida violenta

Sangineto, sparatoria in discoteca durante la serata inaugurale: due feriti

2
Fiamme Gialle

In auto con 22 chili e mezzo di cocaina, un arresto vicino allo svincolo di Tarsia

3
Fondi pubblici

Strade, dalla Regione 31 milioni di euro a 212 Comuni calabresi: l’elenco completo provincia per provincia

4
Ai saluti

Cosenza, sei addii a zero: Garritano e gli altri via senza un progetto tecnico

5
Notte di sangue

Cutro, giovane muore dopo essersi schiantato con l’auto contro un albero: guidava con il foglio rosa