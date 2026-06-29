Giancarlo Greco: «L'UE non difende l'agricoltura italiana»

Il 3 luglio l'Aula Caldora ospiterà istituzioni, imprese, accademici e rappresentanti del Governo. Al centro del confronto innovazione, intelligenza artificiale, ZES Unica, transizione energetica e sviluppo del Sud
Risorse fino a 150mila euro per ciascun ente beneficiario (fino a 15mila abitanti) per progetti di manutenzione stradale immediatamente cantierabili. I fondi erogati nell’ambito del Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali
Nonostante alcuni segnali positivi sul fronte economico, la fuga dei giovani resta la grande emergenza (160mila negli ultimi anni). Servono strategie concrete per consentire ai nostri ragazzi di restare e costruire il proprio domani qui
L’ateneo di Arcavacata lancia la sfida all’egemonia digitale dei colossi informatici attraverso la multinazionale Dectar guidata da Stefan Umit Uygur, originario di Castrolibero ed allievo del rettore Gianluigi Greco
Il programma della manifestazione non è un semplice elenco di appuntamenti dedicati ai liquori e ai distillati, ma un viaggio multisensoriale che intreccia degustazioni, laboratori sensoriali, incontri ravvicinati, masterclass e musica
Il programma nazionale da circa 210 milioni punta alla rigenerazione e al rilancio economico di aree sottoutilizzate. La quota maggiore va alla provincia cosentina con tre Municipi ammessi, poi quelle di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria con un progetto ciascuno
Tra cambiamenti nelle abitudini delle vacanze ed erosione costiera, gli stabilimenti balneari della costa ionica affrontano nuove sfide. Parla il gestore di un lido a Roccella: «Dobbiamo continuare a puntare sulla qualità»
Il sindacato segnala violazioni dell'ordinanza anti-caldo entrata in vigore il 10 giugno e annuncia esposti agli ispettori. «Gli operai continuano a lavorare nelle ore più rischiose, servono controlli immediati e il sequestro delle aree fuorilegge»
Le organizzazioni dei lavoratori non accettano la prospettiva di assorbimento di soli 95 lavoratori su 110 nel ramo d’azienda principale del Tpl. Ultimo atto il primo luglio per «la mera sottoscrizione del verbale di mancato accordo»
Su proposta del segretario nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri, il congresso si è espresso all’unanimità la favore di colei che ha guidato l’organizzazione regionale negli ultimi due anni. Nominata anche la segreteria regionale.
ll segretario nazionale del sindacato: «Si deve parlare di mafia calabrese, più che di mafia pakistana». La proposta di Mariaelena Senese (Uil Calabria) contro la fuga dei giovani: «Bisogna ridurre l’Irpef agli under 35»
L'analisi dei dati Istat elaborati dal Sole 24 Ore fotografa un fenomeno in costante crescita: il Sud perde laureati e manager mentre aumentano gli squilibri demografici e le prospettive si concentrano altrove
L'Usb denuncia una situazione di precarietà che riguarda i giovani ricercatori: sotto accusa i ritardi nelle maggiorazioni per i periodi di ricerca all'estero, l'incertezza nei pagamenti e il costo dei servizi