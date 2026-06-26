Carcere di Cosenza, Le Pera: «La rimozione dei plexiglass è solo il primo passo»

Fondazione Lilli, La terra di Piero e Hasta Cuanto Podemos in prima linea per garantirle un’operazione che può cambiarle la vita. All’asta la maglia di Sergio Galeazzi della vittoria dei Lupi a Saleno nel 1988
Al Teatro Auditorium la quarta edizione dell'iniziativa che celebra il percorso di dottorato. In programma competizioni scientifiche, incontri con ricercatori di eccellenza e la cerimonia di conferimento del titolo ai dottori di ricerca del 38° ciclo
Conclusa nel Cosentino la 26ª edizione di Icaro e avviato il progetto "InFORMARE". Dalle scuole primarie ai licei, incontri dedicati alla sicurezza stradale, all'educazione civica e ai rischi legati all'uso di alcol e sostanze stupefacenti
L’ingegnere Roberto Fasano traccia il bilancio di due anni di servizio e disegna la geografia delle sedi operative presenti sul territorio provinciale: «Una presenza sempre più capillare, che ci consente di raggiungere in tempi rapidi i nostri target»
Al via una raccolta fondi per colorare il reparto dell’ospedale del Pollino: l’obiettivo è trasformare gli spazi di cura in luoghi più accoglienti e sereni, capaci di ridurre l’ansia dei piccoli pazienti e delle loro famiglie