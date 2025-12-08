Violenza sessuale, Chiara Penna: «Così la legge sul consenso divide»

L’avvocato Francesco Sicilia spiega la situazione attuale per centinaia di richiedenti asilo: «Non si possono rinviare delle richieste importanti che devono essere espletate nel giro di tre giorni». E da due anni non c’è nessun confronto
Chiara Rocca, dottoressa in filologia moderna, ha raccontato il suo percorso accademico e la passione che l’ha portata a pubblicare le edizioni moderne di romanzi dimenticati dell’autore cosentino, restituendo voce a una Calabria spesso trascurata dalla storia letteraria
Il lavoro dell’associazione si concentra in particolare su richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale, offrendo servizi di accoglienza, orientamento e accompagnamento all’integrazione
Al liceo illustrata l’attività scientifica svolta da studenti e ricercatori, con interventi su tecnologie, monitoraggi ambientali e percorsi formativi innovativi nel corso della conferenza “A scuola con le Stem”
La storia dell’ex stilista calabrese che oggi vive realizzando tamburi diventa un inno alla libertà: dopo un trauma personale sceglie la spiritualità e una vita nomade per ritrovare sé stessa. Lo youtuber Natalino Stasi la racconta
Dagli sketch con l’asinello Orazio agli ospiti di livello. Pur affrontando le questioni centrali legate a Lezioni di mafie, Occhiuzzi nel colloquio con il procuratore cambia registro ed esplora un terreno biografico e laterale: la musica e i primi anni da speaker di Radio Gerace
Il lievito madre rinfrescato da quindici anni ogni mattina e i migliori agrumi di Calabria sono alcuni degli ingredienti che hanno contribuito al successo internazionale della pasticceria San Francesco di Spezzano della Sila, alla quale anche quest’anno Gambero Rosso ha conferito il premio “Due Torte”
Passando da Belgio, Polonia, Germania o Spagna, per un Milano-Reggio si risparmiano fino a 300 euro: così il rientro a casa diventa un'epopea da viaggio intercontinentale, mentre i voli diretti restano completamente inaccessibili a studenti, famiglie e ceto medio
La relazione della Commissione sul diaconato femminile apre un percorso di discernimento, evidenziando che la tradizione non vieta l’accesso delle donne all’Ordine e che il futuro passa da trasparenza e corresponsabilità