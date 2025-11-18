Social
Home page>Sport>Pallanuoto, Smile Cosenz...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»

18 novembre, 2025
Tag
pallanuoto Cosenza
ULTIMA ORA
I risultati

Coppa Calabria, ritorno degli ottavi: rimonte di Real Montepaone e Soccer Montalto. Fuori la Silana campione in carica

Il Nuova Ada sfiora l'impresa, battendo 3-0 la Promosport, ma non Basta. Staccano il pass anche Catona e Siderno. Fa festa il Cus Unical
Vincenzo Primerano
Coppa Calabria, ritorno degli ottavi: rimonte di Real Montepaone e Soccer Montalto. Fuori la Silana campione in carica\n
calciomercato dilettanti

Ritorno di fiamma tra DBR Luzzi e Azzinnaro. Il Sersale annuncia il colpo Mena

La compagine luzzese riabbraccia il forte attaccante dopo l'esperienza in promozione A. Colpaccio per i giallorossi che si assicurano il possente colombiano
Vincenzo Primerano
Ritorno di fiamma tra DBR Luzzi e Azzinnaro. Il Sersale annuncia il colpo Mena
nuovo tecnico

Fcd Bisignano, Andrea Spinelli sarà il nuovo allenatore: si attende solo l’annuncio ufficiale

La società cratense ha scelto il tecnico di esperienza per la panchina lasciata vuota dopo la separazione da mister Infusino
Franco Sangiovanni
Fcd Bisignano, Andrea Spinelli sarà il nuovo allenatore: si attende solo l’annuncio ufficiale\n
Eventi

Mormanno sarà Sede nazionale dell’Appennino bike tour festival 2026, un palcoscenico per il Pollino e il turismo sostenibile

La notizia, giunta da Roma, premia il borgo per l'impegno nella promozione dell’accoglienza turistica. In veste di “capitale” della nuova edizione previsti convegni, stand espositivi e attività didattiche
Franco Sangiovanni
Mormanno sarà Sede nazionale dell’Appennino bike tour festival 2026, un palcoscenico per il Pollino e il turismo sostenibile\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»

18 novembre 2025
Ore 15:04
Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO
Economia e Lavoro

Vertenza ex LSU-LPU, la protesta si sposta a Roma

I lavoratori ex LSU-LPU chiedono l'aumento del monte ore e il riconoscimento dei contribuiti per il periodo antecedente alla stabilizzazione

17 novembre 2025
Ore 16:03
Vertenza ex LSU-LPU, la protesta si sposta a Roma
Societa

Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia

17 novembre 2025
Ore 11:00
Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia
Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre 2025
Ore 20:37
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta
Societa

Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia

17 novembre 2025
Ore 11:00
Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia
Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre 2025
Ore 20:37
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta
Sport

Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»

18 novembre 2025
Ore 15:04
Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO
Economia e Lavoro

Vertenza ex LSU-LPU, la protesta si sposta a Roma

I lavoratori ex LSU-LPU chiedono l'aumento del monte ore e il riconoscimento dei contribuiti per il periodo antecedente alla stabilizzazione

17 novembre 2025
Ore 16:03
Vertenza ex LSU-LPU, la protesta si sposta a Roma
Societa

Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia

17 novembre 2025
Ore 11:00
Brunori suona all'Annunziata per il reparto di Neonatologia
Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre 2025
Ore 20:37
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta
Sport

Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»

18 novembre 2025
Ore 15:04
Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO
Economia e Lavoro

Vertenza ex LSU-LPU, la protesta si sposta a Roma

I lavoratori ex LSU-LPU chiedono l'aumento del monte ore e il riconoscimento dei contribuiti per il periodo antecedente alla stabilizzazione

17 novembre 2025
Ore 16:03
Vertenza ex LSU-LPU, la protesta si sposta a Roma
L’intervista

Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»
Francesco Roberto Spina
Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO\n
muro casalingo

Difese di ferro in Eccellenza: Paolana e Brancaleone quasi imbattibili davanti al proprio pubblico

Le due compagini fanno valere le leggi del “Tarsitano” e del “Borrello”, con due gol subiti. Buono anche il trend interno di Db Rossoblù Luzzi e Stilomonasterace
Vincenzo Primerano
Difese di ferro in Eccellenza: Paolana e Brancaleone quasi imbattibili davanti al proprio pubblico\n
Serie A1

Pallanuoto, la Smile Cosenza torna in acqua: mercoledì sfida al Genova

Dopo i successi in Europa, le rossoblù affrontano mercoledì 19 novembre le liguri alla piscina di Campagnano per la settima giornata del massimo campionato italiano
Redazione
Pallanuoto, la Smile Cosenza torna in acqua: mercoledì sfida al\u00A0Genova\n
Pallavolo

Nuovo volto in casa Sprovieri Corigliano Volley: ufficiale l’arrivo del centrale Stefano Pirozzi

Il giocatore, già inserito nel gruppo rossonero, porta esperienza e qualità al reparto di coach D’Amico: domenica l’esordio casalingo al PalaBrillia
Redazione
Nuovo volto in casa Sprovieri Corigliano Volley:\u00A0ufficiale l’arrivo del centrale Stefano Pirozzi\n
Promozione A

Fcd Bisignano, cambio in panchina ormai imminente: Infusino verso l’esonero

Nonostante una rosa costruita per i play off, i risultati non sono al momento arrivati. La società valuta la svolta in vista della trasferta di Rocca di Neto
F.R.S.
Fcd Bisignano, cambio in panchina ormai imminente: Infusino verso l’esonero\n
Panchine girevoli

Promozione A, l’Acri cambia allenatore: via Guido, ecco Davide Falcone

Solo 8 punti in dieci giornate spingono il club alla scelta. Il neo tecnico rossonero: «Come si fa a dire no all’Acri?  Si tratta di una sfida, ho accettato con entusiasmo»
Francesco Roberto Spina
Promozione A, l’Acri cambia allenatore: via Guido, ecco Davide Falcone\n
I migliori

Promozione A, Diabate, Pisani e Gaspar in evidenza a suon di gol: ecco la Top 11 di LaC

Il Sersale piazza due elementi nella formazione ideale della decima giornata. Squadra guidata in panchina dall’allenatore sersaleseTorchia
Francesco Roberto Spina
Promozione A, Diabate, Pisani e Gaspar in evidenza a suon di gol: ecco la Top 11 di LaC\n
la cerimonia

Sigillo d’Oro della Città di Cosenza a Mario Genovesi, responsabile nazionale della Fotografia Subacquea

Ciccio Sesso ha omaggiato il primo cittadino con la fotografia che ha conquistato l’oro ai Mondiali 2025
Redazione
Sigillo d’Oro della Città di Cosenza a Mario Genovesi,\u00A0responsabile nazionale della Fotografia Subacquea\n
L’analisi

Eccellenza, strada sempre più in salita per la Rossanese: difesa in difficoltà e punti che non arrivano

La sconfitta contro il Bocale complica la situazione dei bizantini, che devono ancora completare il match con il Castrovillari. Difesa poco solida e mancanza di concretezza pesano sull’andamento del campionato
Franco Sangiovanni
Eccellenza, strada sempre più in salita per la Rossanese: difesa in difficoltà e punti che non arrivano\n
manita giallorossa

Eccellenza, il Trebisacce travolge l'Isola CR 5-0. Malucchi: «Classifica? Per ora mi godo il gruppo»

La formazione giallorossa continua a correre forte, ora la vetta è a una sola lunghezza. Il tecnico: «Vanno solo elogi a questi ragazzi»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Trebisacce travolge l'Isola CR 5-0. Malucchi: «Classifica? Per ora mi godo il gruppo»\n
la crisi continua

Eccellenza, Rossanese sempre più nel buio. Aloisi: «Serviva una sterzata, così diventa difficile»

La squadra rossoblù cade anche contro il Bocale e adesso la situazione di classifica non sorride. Il tecnico: «Dobbiamo capire l'importanza di questo campionato»

Vincenzo Primerano
Eccellenza, Rossanese sempre più nel buio. Aloisi: «Serviva una sterzata, così diventa difficile»
Edizione 2026

Giro d’Italia, la carovana rosa torna in Calabria: Catanzaro e Cosenza al centro delle prime tappe italiane

Le indiscrezioni sul percorso trovano sempre più conferma, Lamezia Terme sarà punto logistico chiave per il rientro dalla Bulgaria e Praia a Mare protagonista della seconda giornata
Redazione
Giro d’Italia, la carovana rosa torna in Calabria: Catanzaro e Cosenza al centro delle prime tappe italiane
i migliori

Eccellenza, Staropoli lancia la V. Rosarno, mentre brilla di qualità Puntoriere: la Top 11 di LaC

Vico e Castro tra i volti più belli del Trebisacce. De Leonardis festeggia il ritorno in campo con il gol. Ecco la formazione ideale del decimo turno
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Staropoli lancia la V. Rosarno, mentre brilla di qualità Puntoriere: la Top 11 di LaC\n
le parole del mister

Italia-Norvegia 1-4, Gattuso: «Sconfitta che brucia, chiedo scusa ai tifosi»

L'allenatore calabrese dopo il ko degli Azzurri a San Siro: «Una serata che nessuno meritava»
Francesco Roberto Spina
Italia-Norvegia 1-4,\u00A0Gattuso: «Sconfitta che brucia, chiedo scusa ai tifosi»\n\n\n
Qualificazioni Mondiali

Haaland punisce l’Italia: doppietta e vittoria norvegese (1-4), Azzurri ora attesi dai playoff

A San Siro Pio Esposito apre le marcature, poi il ribaltone firmato Nusa, Haaland e Larsen. Azzurri già orientati verso i playoff, scandinavi promossi ai Mondiali
Francesco Roberto Spina
Haaland punisce l’Italia: doppietta e vittoria norvegese (1-4), Azzurri ora attesi dai playoff\n\n\n
Sul ring

Pugilato, il calabrese Antonio Oliveto campione italiano under15 50 kg

L’atleta dell’ASD Self Defense Krav Maga-Team Oliveto ha battuto in finale il pugliese Maati Molinari del Team Dragon Caputo
Redazione Sport
Pugilato, il calabrese Antonio Oliveto campione italiano under15 50 kg\n
Dilettanti Calabria

Eccellenza Calabria: vola il Trebisacce, il Bocale affonda la Rossanese: i risultati della decima giornata

I delfini vincono 5-0 in casa dell’Isola CR e rosicchiano 2 punti alla capolista Praiatortora che pareggia a Brancaleone. Continua la crisi dei bizantini che perdono 0-1. Ecco classifica e prossimo turno
Redazione
Eccellenza Calabria: vola il Trebisacce, il Bocale affonda la Rossanese: i risultati della decima giornata\n
Automobilismo

Coppa del Mondo GT, il calabrese Antonio Fuoco trionfa con la Ferrari nel Gp di Macao

Il pilota di Cariati domina la FIA GT World Cup con Super Pole, doppia vittoria e giro veloce, firmando un fine settimana memorabile
F.R.S.
Coppa del Mondo GT, il calabrese Antonio Fuoco trionfa con la Ferrari nel Gp di Macao\n
Serie C maschile

La New Tech Milani conquista Reggio: 3-0 e primo posto in classifica

Vittoria netta contro l’Amaro Dhelios e debutto vincente per coach Serpa. I gialloblù balzano in vetta in attesa dei risultati di Bagnara e Cinquefrondi
Redazione
La New Tech Milani conquista Reggio: 3-0 e primo posto in classifica
Tre su tre

Conference Cup di Pallanuoto, Smile Cosenza senza problemi: 16-3 alla Stella Rossa

Prova solida della squadra calabrese, che torna dalla Romania con il terzo successo europeo prima della pausa fino a febbraio
Redazione
Conference Cup di Pallanuoto, Smile Cosenza senza problemi: 16-3 alla Stella Rossa\n\n\n\n\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Tragedia a Pallagorio, trattore e quattro uomini in un burrone di cento metri: due morti e un ferito grave

2

Incidente sulla SS283 a San Marco Argentano, strada chiusa

3

Bonus elettrodomestici 2025 al via: ecco come funziona

4

Morte le gemelle Kessler, avevano 89 anni. Hanno scelto il suicidio assistito

5

Gualtieri: «Ricucire il rapporto tra istituzioni, tifosi e Cosenza Calcio. A gennaio non ci tireremo indietro»