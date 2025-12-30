Social
Home page>Societa>Carlo Fortino, 10 anni e...

24 ORE ALL NEWS

Video

Societa

Carlo Fortino, 10 anni e una voce che incanta: «Il mio sogno è diventare cantante»

Dallo Zecchino d’Oro a San Marino, passando per la TV: il piccolo artista di Montalto Uffugo racconta la sua passione per il canto, gli strumenti e il rock.

 

30 dicembre, 2025
Tag
Cosenza · musica
ULTIMA ORA
Nuovo anno

Calabria, speranze e buoni propositi per il 2026: gli auguri dalle città capoluogo

VIDEO | Abbiamo raccolto le voci di cittadini, amministratori locali e operatori economici. I bilanci e gli auspici da Cosenza a Crotone, passando per Catanzaro e Vibo
Redazione Attualità
Calabria, speranze e buoni propositi per il 2026: gli auguri dalle città capoluogo
I finanziamenti

Edilizia scolastica, stanziato oltre un milione di euro per 14 comuni del Cosentino: ecco quali

I fondi saranno utilizzati per la messa in sicurezza degli edifici e per interventi di adeguamento antisismico

Redazione Attualità
Edilizia scolastica, stanziato oltre un milione di euro per 14 comuni del Cosentino: ecco quali
La presentazione

Capodanno Rai in Calabria, Occhiuto: «Investimento straordinario che ha fatto conoscere la nostra terra»

Oltre all’Anno che verrà, in 50 trasmissioni Rai si è parlato di Calabria. Il governatore nel corso della presentazione dell’evento a Catanzaro: «Avremmo potuto finanziare sagre e festicciole, invece abbiamo deciso di spenderle in un progetto strategico»
Redazione
Capodanno Rai in Calabria, Occhiuto: «Investimento straordinario che ha fatto conoscere la nostra terra»\n
L’intervista

Disagio giovanile, Bianco: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre l’approvazione pubblica» | VIDEO

Il presidente del Dipartimento Calabria dell’Associazione nazionale sociologi promotore di un recente convegno su bullismo e cyberbullismo
Patrizia De Napoli
Disagio giovanile, Bianco: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre l’approvazione pubblica» | VIDEO\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Societa

Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

30 dicembre 2025
Ore 14:53
Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco
Video

Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello

30 dicembre 2025
Ore 15:05
Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello
Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre 2025
Ore 15:06
Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre 2025
Ore 15:06
Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

30 dicembre 2025
Ore 14:53
Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco
Video

Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello

30 dicembre 2025
Ore 15:05
Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello
Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre 2025
Ore 15:06
Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

30 dicembre 2025
Ore 14:53
Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco
Video

Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello

30 dicembre 2025
Ore 15:05
Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello
Ultimo giorno dell’anno

Capodanno con i Negramaro: ecco come arrivare in piazza senza stress

Navette gratuite, area pedonale e maxischermi: il Comune organizza la notte di San Silvestro
Redazione
Capodanno con i Negramaro: ecco come arrivare in piazza senza stress\n
Fortuna in Calabria

Super Enalotto, la fortuna bacia Cosenza: centrati due 5, ecco dove

Vincite a Cosenza e Montalto Uffugo nell’estrazione del 30 dicembre. Il jackpot sale a 98,5 milioni di euro
Redazione
Super Enalotto, la fortuna bacia Cosenza: centrati due 5, ecco dove\n
Vita di quartiere

Dieci anni di impegno civico per il territorio: il Comitato di Quartiere Via Panebianco rinnova le cariche

Assemblea a Cosenza per celebrare il decennale del Comitato di Quartiere Via Panebianco e per l’elezione del nuovo direttivo, nel segno della partecipazione civica e della cura del territorio
Redazione
Dieci anni di impegno civico per il territorio: il Comitato di Quartiere Via Panebianco rinnova le cariche\n
l’evento

Assemblea “Ig alumni” e Graduation day: la festa degli ingegneri gestionali dell’Unical

L'ottavo incontro annuale dell'associazione dei laureati ha riunito oltre 200 professionisti presso l'ateneo calabrese. Nel corso dell'evento sono stati conferiti riconoscimenti al Rettore Gianluigi Greco e all'Alumnus dell'anno
Redazione
Assemblea “Ig alumni” e Graduation day: la\u00A0festa degli ingegneri gestionali dell’Unical
solidarietà e sport

Castrovillari, un presidio salva-vita per la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes 

L' ex ASD Lauropoli dona un DAE alla parrocchia di Cammarata in memoria di Alfredo Battaglia. Sicurezza per i giovani e il nuovo campetto di Don Pietro Martucci
Franco Sangiovanni
Castrovillari,\u00A0un presidio salva-vita per la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes\u00A0\n
il manufatto

Cosenza, si chiude la porta del Giubileo con la fiamma della Speranza donata da Paletta

Consegnata al Museo diocesano a ricordo del Giubileo della Speranza. Domani, mercoledì 31 dicembre, alle ore 18 previsto il Te Deum in Cattedrale
Redazione
Cosenza, si chiude la porta del Giubileo con la fiamma della Speranza donata da Paletta
L’ordinanza

Concerto Capodanno a Cosenza, vietati fuochi e bottiglie di vetro

Palazzo dei Bruzi ha emanato una delibera che disciplina la somministrazione di bevande nei locali del centro nella notte del 31 dicembre
Redazione
Concerto Capodanno a Cosenza, vietati fuochi\u00A0e bottiglie di vetro\n
la scaletta

Cosenza, svelati i gruppi spalla di Brunori per il concerto di Capodanno

Sette esibizioni prima del cantautore bruzio, poi dj set fino all’alba di Piero Tucci. Ecco si salirà sul palco prima di mezzanotte e trenta
Redazione
Cosenza, svelati i gruppi spalla di Brunori per il concerto di Capodanno\n
Il processo

Rossano, madre Isabella De Rosis verso la beatificazione

Venerdì due gennaio s’insedierà il Tribunale per l’inchiesta diocesana sul presunto miracolo avvenuto per intercessione della Venerabile
Redazione
Rossano, madre Isabella De Rosis verso la beatificazione\n
Tradizioni locali

Quasi 50mila euro dalla Regione: la Festa del Pane di Rogliano entra tra gli eventi top della Calabria

Contributo regionale per l’ottava edizione 2026: riconosciuto il valore identitario e turistico della storica manifestazione
Redazione
Quasi 50mila euro dalla Regione: la Festa del Pane di Rogliano entra tra gli eventi top della Calabria\n
la scomparsa

Bocchigliero e la politica piangono l’ex sindaco Luigi De Vincenti

E’ stata una figura storica e punto di riferimento del Partito Democratico della provincia di Cosenza, da sempre protagonista attivo della politica del territorio
Redazione
Bocchigliero e la politica piangono l’ex sindaco Luigi De Vincenti\n
Viabilità

Traffico tra Roges e Commenda, chiusa l’uscita dal Metropolis su via Kennedy

Nuove modifiche alla circolazione nella zona tra Roges e Commenda: dal 29 dicembre chiusa al pubblico l’uscita del parcheggio sotterraneo del Metropolis su via Kennedy
Redazione
Traffico tra Roges e Commenda, chiusa l’uscita dal Metropolis su via Kennedy
le previsioni

Meteo Cosenza, notte di San Silvestro gelida. Sui monti fino a -11°, in città farà freddo

Una massa d’aria fredda raggiungerà la regione apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e un notevole abbassamento delle temperature.
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, notte di San Silvestro gelida. Sui monti fino a -11°, in città farà freddo\n
L’appello

Cariati, una catena impedisce a un disabile di raggiungere la propria barca: «È ciò che rimane della mia libertà»

VIDEO | Nonostante le richieste e le comunicazioni inviate dal garante regionale, da mesi si attende una risposta che non arriva: «Mi rivolgo al sindaco perché può risolvere tutto in cinque minuti»
Matteo Lauria
Cariati, una catena impedisce a un disabile di raggiungere la propria barca: «È ciò che rimane della mia libertà»\n
La novità

Piero Tucci DJ ufficiale del Capodanno 2026 a Cosenza

Dopo il concerto di Dario Brunori, lo storico speaker del Cosenza Calcio guiderà la notte verso il 2026
Redazione
Piero Tucci DJ ufficiale del Capodanno 2026 a Cosenza\n
Concertone bruzio

Concertone di Capodanno, Cosenza entra nel countdown: Piazza dei Bruzi pronta ad accogliere Brunori Sas

Ultime ore di lavori per l’allestimento del palco in Piazza dei Bruzi. Atteso un grande afflusso di pubblico per il live di Brunori Sas, protagonista della notte di San Silvestro nel cuore della città
Redazione
Concertone di Capodanno, Cosenza entra nel countdown: Piazza dei Bruzi pronta ad accogliere Brunori Sas
San Silvestro

Cenone di Capodanno alle porte: ecco cosa si mangerà nei ristoranti di Cosenza e provincia

Cenone di Capodanno a Cosenza e provincia: cosa si mangia nei ristoranti
Redazione
Cenone di Capodanno alle porte: ecco cosa si mangerà nei ristoranti di Cosenza e provincia
La storia

Brigitte Bardot e Raf Vallone, l’amore segreto che incendiò Parigi e unì la diva francese alla Calabria

Nel 1958, tra teatri, notti sulla Senna e paparazzi fermati da Oriana Fallaci, sbocciò una passione clandestina rimasta leggenda
Gianfranco Donadio*
Brigitte Bardot e Raf Vallone, l’amore segreto che incendiò Parigi e unì la diva francese alla Calabria\n
Percorso umano

Dal Mali a Corigliano Rossano: la rinascita di Diego grazie a un percorso tra lavoro, casa e diritti

Arrivato in Italia senza documenti vive per mesi in condizioni estreme ma qui conosce Neime che diventerà la sua compagna di vita. Oggi la coppia lavora e cresce un figlio
Matteo Lauria
Dal Mali a Corigliano Rossano: la rinascita di Diego grazie a un percorso\u00A0tra lavoro, casa e diritti\n
Storie

Quattro Chiacchiere, l’associazione che fa dell’artigianato relazione e antidoto allo stress: «Qui conta il tempo che ognuno si dona»

Nata dall’amicizia di quattro donne, l’Aps cosentina promuove laboratori creativi dove si impara a intrecciare, appunto, tra quattro chiacchiere: «L’uncinetto per noi è strumento attraverso cui sottrarsi alla frenesia e alla solitudine odierne. Le arti manuali oggi sono svalutate ma c’è chi ancora le tramanda con passione»
Paolo Mazza
Quattro Chiacchiere, l’associazione che fa dell’artigianato relazione e antidoto allo stress:\u00A0«Qui conta il tempo che ognuno si dona»\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Cosenza, svelati i gruppi spalla di Brunori per il concerto di Capodanno

2

41 bis a Domenico Massa: Nordio firma il carcere duro per il clan Forastefano

3
restyling

Nuovo stadio Marulla di Cosenza, via libera all’appalto: parte la trasformazione

4
Tutto in poche ore

Cocaina, bilancini e contanti: arrestato a Rende, patteggia e torna libero

5

Pietro Fontana, 33enne muore in un incidente sulla statale 106 a Belcastro