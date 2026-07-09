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24 ORE ALL NEWS

Cronaca
9 luglio, 2026
ULTIMA ORA
La sentenza

Servizio idrico a Rende, confermato il decreto ingiuntivo da oltre 7 milioni di euro

Il Comune potrà adesso proseguire nell’attività di recupero delle somme riconosciute in sede giudiziale
Antonio Alizzi
Servizio idrico a Rende, confermato il decreto ingiuntivo da oltre 7 milioni di euro\n
la decisione

Processo Reset, la Corte d’Appello revoca l’obbligo di dimora a Colasuonno

La Corte ha valutato il periodo cautelare già sofferto e la durata complessiva della sottoposizione alle misure cautelari, rapportandoli all’entità della pena irrogata in primo grado
Antonio Alizzi
Processo\u00A0Reset, la Corte d’Appello revoca l’obbligo di dimora a Colasuonno\n
proceso reset

Erminio Pezzi lascia il carcere per motivi di salute: la Corte d’Appello dispone i domiciliari

Disposta una misura meno afflittiva, senza braccialetto elettronico, per l’imputato accusato di associazione mafiosa nel processo Reset
Antonio Alizzi
Erminio Pezzi lascia il carcere per motivi di salute: la Corte d’Appello dispone i domiciliari\n
Ritorno a casa

Braccianti morti nel rogo di Amendolara, al via le procedure per il rimpatrio delle salme

Completata l'identificazione delle vittime attraverso gli esami del Dna. La Regione Calabria si farà carico delle spese, mentre la Protezione civile organizzerà il trasferimento in Afghanistan e Pakistan
Redazione Cronaca
Braccianti morti nel rogo di Amendolara, al via le procedure per il rimpatrio delle salme\n

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8 luglio 2026
Ore 14:33
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Bucarelli: «Metamorfosi, così Mendicino rivive la sua Festa della Seta»

6 luglio 2026
Ore 13:58
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Società

Mythic, il progetto contro l'odio in Calabria: ce ne parla Lara Colace

3 luglio 2026
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Emmanuel Pio Pastore

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9 luglio 2026
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Società

Emmanuel Pio Pastore

8 luglio 2026
Ore 14:33
Emmanuel Pio Pastore
La decisione

Falsi braccianti alla Valle Crati, non luogo a procedere per 26 imputati

Il gup del Tribunale di Cosenza, Francesca De Vuono, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di 26 imputati coinvolti nell’inchiesta sulle presunte false giornate lavorative riferite all’azienda agricola Valle Crati, con sede legale a Bisignano. La decisione è stata emessa l’8 luglio 2026 ai sensi dell’articolo 425 del codice di procedura penale, per mancanza di una ragionevole previsione di condanna. Il giudice ha così rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura. La sentenza riguarda Sergio Pancaro, Assunta Adornetti, Angela Basile, Rosa Calvano, Stefania Cofone, Carmela Cucciniello, Giovanna Damiano, Simona Dima Ruggiano, Adriana Fabbricatore, Simona Fusaro, Celestino Giannotta, Monica Greco, Laura Iaquinta, Laura Imbrogno, Adriana Licursi, Ida Luzzi, Jessica Marziatico, Annunziato Mauro, Pierluigi Rago, Simona Ritacco, Antonella Soria, Anna Soria, Stella Sposato, Francesca Verta, Giancarlo Vocaturo e Francesco Zazzaro. L’ipotesi contestata era quella di indebita percezione di erogazioni pubbliche, prevista dall’articolo 316 ter del codice penale. Secondo l’impostazione accusatoria, gli indagati sarebbero stati indicati come braccianti agricoli pur non avendo effettivamente prestato attività lavorativa per l’azienda. Nel mirino dell’inchiesta erano finite presunte giornate lavorative fittizie e periodi di malattia relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. La Procura riteneva che quelle attestazioni avessero indotto in errore l’Inps sulla sussistenza dei presupposti necessari per l’erogazione di indennità di disoccupazione, assegni per il nucleo familiare, malattia e maternità. Secondo l’accusa, il meccanismo avrebbe determinato un ingiusto profitto e un danno per l’istituto previdenziale, quantificato nella presunta indebita percezione di centinaia di migliaia di euro. All’esito dell’udienza preliminare, però, il gup ha escluso la sussistenza di una ragionevole previsione di condanna, pronunciando sentenza di non luogo a procedere per tutti gli imputati. Il collegio difensivo ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio, sottolineando che il giudice ha accolto le tesi prospettate nel corso delle discussioni. Le difese avevano evidenziato, in particolare, l’assenza dell’elemento soggettivo del reato e l’insufficienza del quadro accusatorio ai fini del rinvio a giudizio. Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Giovanni Ferrari, Antonio Pucci, Giuseppe Andrea Ferraro, Ferruccio Mariani, Gaetano Bruni, Costantino Guido, Marco Tarsitano, Emilio Lirangi e Massimiliano Lo Duca. Con la sentenza del gup si chiude, per gli imputati, la fase dell’udienza preliminare senza il passaggio al dibattimento.
Antonio Alizzi
Falsi braccianti alla Valle Crati, non luogo a procedere per 26 imputati\n
il caso

Reggio, cadavere trovato a Catona: indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi
redazione
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Verso la sentenza

Denis Bergamini, in aula la difesa di Isabella Internò: «Non c’è stato alcun omicidio, questo processo è una bufala»

L’ex fidanzata del calciatore morto il 18 novembre 1989 condannata in primo grado a 16 anni. La sentenza prevista il 17 novembre
Redazione Cronaca
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Il rogo

Rende, vasto incendio minaccia il convento delle suore di clausura Santa Chiara | VIDEO

Le religiose in via precauzionale hanno abbandonato la struttura. Sul posto, operano diverse squadre dei vigili del fuoco
Redazione
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La sentenza

Omicidio Speranza, condanne a 30 e 20 anni: assolto Giovanni Abruzzese “u Cinese

Il gup di Catanzaro ha accolto parzialmente le richieste della Dda. Infondate le accuse per l'ex boss del clan degli "zingari" di Cosenza
Antonio Alizzi
Omicidio Speranza, condanne a 30 e 20 anni: assolto Giovanni Abruzzese “u Cinese\n
Parla il ministro

Caos treni in Calabria, Salvini: «È terrorismo, spero non ci siano motivi politici»

Il vicepremier e ministro dei Trasporti sullo stop della circolazione ferroviaria: «Un quarto dei disagi sono causati da danneggiamenti o atti dolosi»
Redazione Attualità
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Danni e disagi

Sabotaggio o furto di rame: indagini in corso sul danneggiamento che ha causato lo stop ai treni

Nessuna pista al momento è esclusa. Le zone sprovviste di telecamere di videosorveglianza. Intanto la circolazione è ripresa
Redazione Cronaca
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Ultimi aggiornamenti

Cavi tagliati sulla rete ferroviaria in Calabria, circolazione dei treni in graduale ripresa

Lo rende noto un comunicato di Rete ferroviaria italiana. Tecnici ancora al lavoro per ripristinare la piena funzionalità
Redazione Attualità
Cavi tagliati sulla rete ferroviaria in Calabria, circolazione dei treni in graduale ripresa\n
lieto fine

Bambino autistico ritrovato solo in strada poco dopo l’alba salvato dai Carabinieri di Rende

A renderlo noto è il segretario generale regionale di UNARMA Calabria, Fabio Riccio, che esprime il proprio apprezzamento per il delicato intervento dei militari del Nucleo Radiomobile
Redazione
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Disagi

Cavi tagliati sulla rete ferroviaria, stop ai treni su quattro linee calabresi: ecco quali

Coinvolte la Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola. Tecnici di Rfi al lavoro
Redazione Cronaca
Cavi tagliati sulla rete\u00A0ferroviaria,\u00A0stop ai treni su quattro linee calabresi: ecco quali\n
L'ispezione

Al porto di Gioia Tauro sequestrati oltre 113 kg di cocaina purissima proveniente dal Sud America

VIDEO | I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro e i funzionari del locale Ufficio doganale hanno fermato l’ingente carico che avrebbe un introito di circa 20 milioni di euro e che viaggiava in un container che trasportava pellet
Al porto di Gioia Tauro\u00A0sequestrati oltre 113 kg di cocaina purissima proveniente dal Sud America
a sirene spiegate

Cosenza, inseguito dalle forze dell’ordine per mezza città termina la sua fuga ai domiciliari

Un senegalese è stato tratto in arresto domenica dopo aver effettuato una manovra di fuga dai posti di controllo. Ad assisterlo l’avvocato Domenico Bove del foro bruzio
Francesco La Luna
Cosenza, inseguito dalle forze dell’ordine per mezza città termina la sua fuga ai domiciliari\n
lettera esclusiva a cosenza channel

Adolfo Foggetti rompe il silenzio: «Estromesso dalla protezione, non ho mai ritrattato»

L’ex collaboratore di giustizia scrive in esclusiva alla nostra testata e denuncia la sua situazione personale. E aggiunge: «Rango voleva uccidermi senza motivo, perciò mi pentii»

Redazione
Adolfo Foggetti rompe il silenzio: «Estromesso dalla protezione, non ho mai ritrattato»
La decisione

Rapina mafiosa del 2003 a Guardia Piemontese, non luogo a procedere per Alessio Ricco

La Dda di Catanzaro aveva invocato il rinvio a giudizio sostenendo che l’azione delittuosa fosse stata commessa per agevolare il gruppo Scornaienchi

Antonio Alizzi
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Salvataggio

Corigliano, anziana minaccia di lanciarsi dal balcone: decisivo il coraggio di un giovane prima dell'arrivo dei soccorsi

Momenti di grande tensione nel centro storico di Corigliano. Un ragazzo del posto è intervenuto insieme ad altri presenti per scongiurare il peggio in attesa dell'arrivo dei soccorritori. La vicenda è stata raccontata dalla pagina Schiavonea Beach
Redazione
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L’inchiesta

Rimborsi per l’auto blu, la Procura di Roma chiude le indagini sul presidente della Regione Occhiuto

Il reato contestato è truffa in relazione ai rimborsi mensili di circa 3.800 euro che sarebbero stati percepiti per l’autovettura
Redazione Cronaca
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Auto si ribalta su viale Parco a Cosenza, sul posto il 118

Il sinistro si è verificato nella mattinata lungo una delle principali arterie cittadine. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un mezzo del 118 per prestare i primi soccorsi
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Prendocasa occupa la Prefettura: «L'emergenza abitativa non può più aspettare»

Il movimento entra nella sede della Prefettura di Cosenza per chiedere un confronto con le istituzioni. Al centro della mobilitazione il contributo fitto casa, gli sfratti, gli sgomberi e la situazione degli immobili di viale della Repubblica e via Savoia
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LA PROCURA FA CHIAREZZA

Scalea, la procura di Paola apre un’indagine e dispone l’autopsia sulla salma del giovane Dimitri

La magistratura vuole ricostruire ogni fase della tragedia ed escludere eventuali responsabilità. Tuttavia, si tratterebbe di un mero atto dovuto: dai primi riscontri, quel giorno sulla spiaggia erano regolarmente esposte le bandiere rosse per indicare una situazione di pericolo a causa del mare agitato
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Sequestrati circa 300 grammi di marijuana, bilancini e materiale per il confezionamento. Per l'indagato disposti prima i domiciliari e poi l'obbligo di firma
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