Fiumi esondati nel Cosentino, l'analisi del Prof. Paolo Veltri
L'ngegnere idraulico a lungo in servizio presso l'Università della Calabria era sul posto la mattina dello scorso 13 febbraio quando a Cosenza il Busento ha raggiunto la massima portata e sull'esondazione del Crati a Tarsia dice: «Sono stati commessi gravi errori
Dopo la riunione con Arpacal e Protezione civile: restano due fronti critici, Lattughelle e Laghi di Sibari. Ordinanza confermata per interrati, seminterrati e piani terra, scuole chiuse a Lattughelle. Assistenza al 0981 74005
Il sindaco di Cassano allo Jonio, Gianpaolo Iacobini, rassicura sulla situazione dell’importante struttura: «Per fortuna le cose di maggior pregio si trovavano al piano superiore». E anche il Parco Archeologico non ha subito danni
Lo psicologo e psicoterapeuta cosentino ha tracciato un primo bilancio del progetto della Regione Calabria "Discutiamone insieme", tra criticità e consapevolezze: «La cosa che più mi ha colpito? I ragazzi non parlano più con nessuno, alcune cose le dicono per la prima volta a me»
Smottamenti tra Casali del Manco, Rende, Donnici, Cetraro, Aprigliano e San Donato di Ninea. Costoni instabili anche sulla strada Laurignano-Cosenza. In Sila nevicate abbondanti tra Camigliatello e Lorica
Conclusi sopralluoghi e rilievi: la zona a valle dell’argine (da via Lago di Bolsena in poi) al momento non è considerata a rischio allagamento, ma resta l’allerta. Punto di coordinamento a Thurio e numero 0983-5491654
Il sindaco Flavio Stasi: «Stiamo proteggendo gli argini in tratti segnalati decine di volte, prima che accada il peggio. Nel frattempo Arrical ha bloccato i conferimenti perché voleva i mandati di pagamento, mi vergogno per loro»
Le telecamere di LaC Tv saranno a Fuscaldo e Amantea, tra i territori costieri più colpiti dagli ultimi eventi meteorologici. Ospite in studio la docente Unical Giovanna Capparelli. Appuntamento alle 13
Indagine della Guardia di finanza tra banche dati, sopralluoghi e mezzi navali e aerei. Accertate irregolarità tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. A Praia a Mare il caso più rilevante
Sara Scarola, figlia dei titolari dell’omonima azienda agricola a Ferramonti, non ci sta: «Da consigliera comunale avevo segnalato la problematica del fiume, ma non è stato fatto niente». E nella sibaritide scoppia la solidarietà
FOTO E VIDEO | Gli ultimi temporali hanno lasciato ferite profonde lungo la costa. Nuovi smottamenti a ogni temporale, famiglie evacuate a Diamante e Belvedere Marittimo. Ma è tutta la Riviera dei Cedri a mostrare i segni di un’erosione costiera che pare inarrestabile ed è arrivata a pochi metri dalla linea ferroviaria
Dopo riunioni con Arpacal e Protezione civile, il sindaco avverte: possibile nuova onda di piena del Crati nella notte. Pullman alla chiesa di Lattughelle verso il Palazzetto di Sibari, assistenza al 0981 74005