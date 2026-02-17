Social
Cronaca

Fiumi esondati nel Cosentino, l'analisi del Prof. Paolo Veltri

L'ngegnere idraulico a lungo in servizio presso l'Università della Calabria era sul posto la mattina dello scorso 13 febbraio quando a Cosenza il Busento ha raggiunto la massima portata e sull'esondazione del Crati a Tarsia dice: «Sono stati commessi gravi errori

17 febbraio, 2026
Massima attenzione

Roberto Occhiuto: «Crati monitorato, a breve il picco di piena»

Il presidente della Regione comunica di aver chiesto a Ciciliano di mandare i suoi tecnici per una stima. E sulla diga di Tarsia: «Manovre necessarie per evitare vittime»
Redazione Attualità
<p>Roberto Occhiuto: «Crati monitorato, a breve il picco di piena»</p>
Nuovo picco

Cassano, Iacobini proroga lo sgombero a Lattughelle: «Crati a 4,10 metri, picco fino a 4,70-4,80»

Dopo la riunione con Arpacal e Protezione civile: restano due fronti critici, Lattughelle e Laghi di Sibari. Ordinanza confermata per interrati, seminterrati e piani terra, scuole chiuse a Lattughelle. Assistenza al 0981 74005
Redazione
<p>Cassano, <span style=\"color:hsl(0, 75%, 60%);\">Iacobini </span>proroga lo sgombero a Lattughelle: «Crati a 4,10 metri, picco fino a 4,70-4,80»</p>
Carenza idrica

Acquedotto Savuto, trovata la perdita: disagi a Scigliano e verifiche in altri comuni

Secondo quanto riferito dalla società, il disallineamento della condotta sarebbe stato provocato dalle frane che hanno interessato il territorio nelle scorse settimane
Redazione
Acquedotto Savuto, trovata la perdita: disagi a Scigliano e verifiche in altri comuni\n
Al Museo di Sibari danni limitati: «I reperti più importanti sono in salvo»

Il sindaco di Cassano allo Jonio, Gianpaolo Iacobini, rassicura sulla situazione dell'importante struttura: «Per fortuna le cose di maggior pregio si trovavano al piano superiore». E anche il Parco Archeologico non ha subito danni
Francesco La Luna
Al Museo di Sibari danni limitati: «I reperti più importanti sono in salvo»\n

Cronaca

Fiumi esondati nel Cosentino, l'analisi del Prof. Paolo Veltri

17 febbraio 2026
Ore 17:31
Fiumi esondati nel Cosentino, l'analisi del Prof. Paolo Veltri
Emergenza maltempo

Crati, Stasi: «Argini riparati e altri lavori sono in corso. Fiume a 4,40 metri, serata sotto osservazione»

Il sindaco di Corigliano-Rossano aggiorna su ripristino della strada per Thurio al mare, rafforzamento degli argini e criticità Coscile. «Tanta gente non riesce a tornare a casa».
Redazione
Crati, Stasi: «Argini riparati e altri\u00A0lavori sono in corso. Fiume a 4,40 metri, serata sotto osservazione»\n
Aiuti senza sosta

«Cerchiamo solo di regalare un sorriso»: a Sibari gli angeli del fango e la solidarietà di una comunità ferita che non si arrende

Cassano reagisce ai danni del maltempo con una mobilitazione senza precedenti. Volontari e scout gestiscono aiuti record in un silenzio operoso, trasformando la fatica in speranza concreta
Franco Sangiovanni
«Cerchiamo solo di regalare un sorriso»: a Sibari gli angeli del fango e la solidarietà di una comunità ferita che non si arrende\n
Viabilità riaperta

Zumpano, completata la messa in sicurezza del sottopasso Ipercoop: rampa riaperta al traffico

Ultimati i lavori sull'accesso in zona commerciale dopo l'allarme per il muro pericolante. Il Comune: prudenza e velocità moderata
Redazione
Zumpano, completata la messa in sicurezza del sottopasso Ipercoop: rampa riaperta al traffico\n
Indagini in corso

Cadaveri sulle coste del Tirreno cosentino, si ipotizza siano migranti caduti in mare da un'imbarcazione

La Procura di Paola indaga sul ritrovamento di tre corpi senza vita a Paola, Scalea e Amantea. Oggi il quarto rinvenimento a Tropea
Redazione Cronaca
Cadaveri sulle coste del Tirreno cosentino, si ipotizza siano migranti caduti in mare da un’imbarcazione\n
Strada isolata

Carpanzano quasi isolata, De Cicco: «Competenza Anas, servono interventi urgenti»

Il consigliere regionale dei Democratici e progressisti: strada in condizioni "gravemente compromesse", disagi su servizi ed emergenze. «Sto acquisendo atti e solleciterò chi di competenza»
Redazione
Carpanzano quasi isolata, De Cicco: «Competenza Anas, servono interventi urgenti»\n
Emergenza

Maltempo nel Cosentino, frane a catena e neve in Sila: timori per nuove piene di Crati e Coscile

Smottamenti tra Casali del Manco, Rende, Donnici, Cetraro, Aprigliano e San Donato di Ninea. Costoni instabili anche sulla strada Laurignano-Cosenza. In Sila nevicate abbondanti tra Camigliatello e Lorica
Redazione
Maltempo nel Cosentino, frane a catena e neve in Sila: timori per nuove piene di Crati e Coscile\n
Emergenza maltempo

Coscile esonda a monte di Apollinara: acqua ai piedi della SP178, evacuazione lungo strada Mordillo sul lato fiume

Conclusi sopralluoghi e rilievi: la zona a valle dell'argine (da via Lago di Bolsena in poi) al momento non è considerata a rischio allagamento, ma resta l'allerta. Punto di coordinamento a Thurio e numero 0983-5491654
Redazione
Coscile esonda a monte di Apollinara: acqua ai piedi della SP178, evacuazione lungo strada Mordillo sul lato fiume\n
Come un cimitero

Il Tirreno in tempesta restituisce un cadavere a Tropea, sono quattro quelli rinvenuti negli ultimi dieci giorni 

È stato recuperato dopo diverse ore a causa delle condizioni meteo. Stamattina un altro corpo senza vita è stato rinvenuto a Paola, nei giorni scorsi altri due Scalea e Amantea
Redazione Cronaca
Il Tirreno in tempesta restituisce un cadavere a Tropea, sono quattro quelli rinvenuti negli ultimi dieci giorni\u00A0\n
Ancora danni

A Corigliano Rossano esonda il Coscile, a rischio l'abitato della frazione Apollinara. Sopralluoghi in corso e case evacuate

Il sindaco Flavio Stasi: «Stiamo proteggendo gli argini in tratti segnalati decine di volte, prima che accada il peggio. Nel frattempo Arrical ha bloccato i conferimenti perché voleva i mandati di pagamento, mi vergogno per loro»
Redazione Cronaca
A Corigliano Rossano esonda il Coscile, a rischio l’abitato della frazione Apollinara. Sopralluoghi in corso e case evacuate\n
Maltempo estremo

Mareggiate sul Tirreno, un'onda anomala si abbatte sul lungomare (già a pezzi) di Fuscaldo

VIDEO | La furia del mare infrange un muro di contenimento e fa nuovi danni dopo quelli già gravi registrati nei giorni scorsi. Sfiorata la ferrovia
F. L.
Mareggiate sul Tirreno, un’onda anomala si abbatte sul lungomare (già a pezzi) di Fuscaldo\n
Cronaca

Paola, il Tirreno come un cimitero: restituito il terzo cadavere in pochi giorni

Dopo i corpi rinvenuti a Scalea e Amantea, dal mare in burrasca nuova macabra scoperta lungo la costa del cosentino. Sul posto gli agenti del Commissariato
Antonio Clausi
Paola, il Tirreno come un cimitero:\u00A0restituito il terzo cadavere in pochi giorni\n
maltempo

Una grandinata si abbatte sull'hinterland di Cosenza. Due incidenti sull'A2 nei pressi del capoluogo: feriti

Il primo al chilometro 262, il secondo tra la città dei bruzi e Rende con un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro persone. Sul posto la Polizia stradale e i soccorsi
Redazione
Una grandinata si abbatte sull’hinterland di Cosenza. Due incidenti sull’A2 nei pressi del capoluogo: feriti\n\n\n
La decisione

Rapimento neonata a Cosenza, parti civili non si oppongono all'archiviazione per Moses

I legali dei genitori: «Nessuna opposizione alla richiesta del pm». Indagini ancora aperte sulla clinica "Sacro Cuore" di Cosenza
Redazione
Rapimento neonata a Cosenza, parti civili non si oppongono all’archiviazione per Moses\n
Il colpo

Cosenza, nella notte durante la bufera furto con scasso in un bar-tabacchi

L'azione criminosa è avvenuta stanotte tra Cosenza e Zumpano presso l'area di rifornimento Q8. Sul posto gli agenti della Questura per i primi rilievi
Antonio Clausi
Cosenza, nella notte durante la bufera furto con scasso in un bar-tabacchi\n
Nuova puntata

Il maltempo devasta il litorale tirrenico, Dentro la Notizia racconta la resistenza di sindaci e imprenditori

Le telecamere di LaC Tv saranno a Fuscaldo e Amantea, tra i territori costieri più colpiti dagli ultimi eventi meteorologici. Ospite in studio la docente Unical Giovanna Capparelli. Appuntamento alle 13
Redazione
Il maltempo devasta il litorale tirrenico, Dentro la Notizia racconta la resistenza di sindaci e imprenditori\n
vento forte

Il maltempo fa danni a Cosenza. A Rende tagliato un pino, interrotta la strada tra Perito e Pedace

Le folate di questa notte, che continuano anche stamattina, stanno arrecando diversi problemi in tutta la provincia. Nel capoluogo tronco su una Yaris. Valori quasi record registrati a Mendicino
Redazione
Il maltempo fa danni a Cosenza. A\u00A0Rende tagliato un pino, interrotta la strada tra Perito e Pedace\n
L'operazione

Evasione Imu sul litorale tirrenico calabrese, recuperati oltre 300mila euro di tributi non versati

Indagine della Guardia di finanza tra banche dati, sopralluoghi e mezzi navali e aerei. Accertate irregolarità tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. A Praia a Mare il caso più rilevante
Redazione
Evasione Imu sul litorale tirrenico calabrese, recuperati oltre 300mila euro di tributi non versati\n
FRA FANGO E PAURA

Da Tarsia a Cassano, viaggio nei luoghi dell'alluvione: «Si sarebbe potuto evitare il disastro»

Sara Scarola, figlia dei titolari dell'omonima azienda agricola a Ferramonti, non ci sta: «Da consigliera comunale avevo segnalato la problematica del fiume, ma non è stato fatto niente». E nella sibaritide scoppia la solidarietà
Francesco La Luna
Da Tarsia a Cassano, viaggio nei luoghi dell’alluvione: «Si sarebbe potuto evitare il disastro»\n
Senza tregua

Lungomari distrutti, spiagge scomparse e colline franate: il Tirreno dopo i cicloni è uno scenario di guerra

FOTO E VIDEO | Gli ultimi temporali hanno lasciato ferite profonde lungo la costa. Nuovi smottamenti a ogni temporale, famiglie evacuate a Diamante e Belvedere Marittimo. Ma è tutta la Riviera dei Cedri a mostrare i segni di un'erosione costiera che pare inarrestabile ed è arrivata a pochi metri dalla linea ferroviaria
Francesca Lagatta
Lungomari distrutti, spiagge scomparse e colline franate:\u00A0il Tirreno dopo i cicloni è uno scenario di guerra\n
Emergenza nella Sibaritide

Cassano, Iacobini prepara l'ordinanza: evacuazione per piani terra e seminterrati a Lattughelle e Piano Scafo

Dopo riunioni con Arpacal e Protezione civile, il sindaco avverte: possibile nuova onda di piena del Crati nella notte. Pullman alla chiesa di Lattughelle verso il Palazzetto di Sibari, assistenza al 0981 74005
Redazione
Cassano, Iacobini prepara l’ordinanza: evacuazione per piani terra e seminterrati a Lattughelle e Piano Scafo\n
